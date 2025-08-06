Украина планирует осенью начать эксгумации украинцев, ненадлежащим образом похороненных на территории Польши, - МКСК

В сентябре Украина начнет поисково-эксгумационные работы на территории Польши - в поселке Юречкова.

Об этом сказал заместитель министра культуры Андрей Наджос в интервью Укринформу, сообщает Цензор.НЕТ.

"Планируем провести подготовительный выезд туда в середине августа, а в сентябре - начать раскопки. Хотим успеть до начала сезона дождей", - отметил Наджос.

По его словам, в декабре прошлого года Украина и Польша обменялись списками возможных мест для эксгумационных работ, Польша передала 13 локаций, а Украина - 4.

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Сейчас такие работы происходят на втором месте - на Збоищах во Львове, где эксгумируют останки польских военных, погибших в начале Второй мировой войны.

Наджос отметил, что польское общество "острее реагирует" на вопрос эксгумаций, поскольку по сравнению с Украиной в Польше - мир и есть бюджет на такие работы. Тогда как в Украине продолжается война, что требует захоронений тысяч погибших защитников.

"Мы неоднократно подчеркивали на переговорах: у нас сейчас идет полномасштабная война, мы имеем тысячи героев, которых еще нужно должным образом похоронить. А речь идет о событиях 80-летней давности. В Польше - мир, есть бюджет на такие работы, общество по разным причинам острее реагирует на эти темы. Мы понимаем эмоции польской стороны. Именно поэтому такие совместные поисковые работы - важный инструмент снижения политического напряжения.

Польша часто упоминает "Волынь" как собирательное понятие, хотя речь идет и о других регионах - Львовской, Тернопольской, а также Херсон и Харьков. Но мы поняли, что если хотим улучшить диалог, должны профессионально работать, без политизации", - добавил он.

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