Новые эксгумационные работы в Польше и Украине могут начаться 4 августа, - Сикорский
Польша ожидает начала работ по эксгумации останков польских военных, погибших в 1939 году вблизи Львова. Эксгумационные работы могут начаться 4 августа.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Хобелине на севере Польши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
Польский министр назвал успехом польско-украинского сотрудничества прогресс, достигнутый в поиске и эксгумациях жертв Волынской трагедии.
"Польско-украинское сотрудничество в Пужниках продемонстрировало, что по этому вопросу можно поддерживать конструктивный диалог. Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ. Мы также ожидаем начала украинских работ в селе Юречкова (село в Польше в 2 км от границы с Украиной, - ред.)", - сказал Сикорский.
Дипломат рассказал, что 1 августа состоялась встреча украинской и польской групп по историческим вопросам, и она имела положительные результаты.
Также Сикорский сообщил, что польская сторона ожидает начала работ по эксгумации останков польских военных, погибших в 1939 году вблизи Львова.
"Я понимаю, что работы могут начаться уже в понедельник(4 августа, - ред.)", - добавил глава МИД Польши.
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втопили в крові Варшавське повстання,
ну раз їх тема ексгумації так активно цікавить під час коли українців геноцидять москалі, то нехай в Маріуполі потренуються
В разгар кровавой воны ????
Послать пшеков за срусским кораблём.
Признать дискуссии о "волынской трагедии" уголовно наказуемым актом кацапской пропагандонской диверсии.
Призвать польское правительство к покаянию за геноцид и вековые преступления против украинцев.
Потребовать выявление и осуждение всех поляков причастных к преступлениям и выплату компенсации потомкам жертв польских преступлений.