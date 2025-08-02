Новые эксгумационные работы в Польше и Украине могут начаться 4 августа, - Сикорский

Польша ожидает начала работ по эксгумации останков польских военных, погибших в 1939 году вблизи Львова. Эксгумационные работы могут начаться 4 августа.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Хобелине на севере Польши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Польский министр назвал успехом польско-украинского сотрудничества прогресс, достигнутый в поиске и эксгумациях жертв Волынской трагедии.

"Польско-украинское сотрудничество в Пужниках продемонстрировало, что по этому вопросу можно поддерживать конструктивный диалог. Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ. Мы также ожидаем начала украинских работ в селе Юречкова (село в Польше в 2 км от границы с Украиной, - ред.)", - сказал Сикорский.

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Дипломат рассказал, что 1 августа состоялась встреча украинской и польской групп по историческим вопросам, и она имела положительные результаты.

Также Сикорский сообщил, что польская сторона ожидает начала работ по эксгумации останков польских военных, погибших в 1939 году вблизи Львова.

"Я понимаю, что работы могут начаться уже в понедельник(4 августа, - ред.)", - добавил глава МИД Польши.

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