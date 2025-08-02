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Новости Волынская трагедия Эксгумация жертв Волынской трагедии
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Новые эксгумационные работы в Польше и Украине могут начаться 4 августа, - Сикорский

Сибига, Сикорский

Польша ожидает начала работ по эксгумации останков польских военных, погибших в 1939 году вблизи Львова. Эксгумационные работы могут начаться 4 августа.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на совместной пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой в Хобелине на севере Польши, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

Польский министр назвал успехом польско-украинского сотрудничества прогресс, достигнутый в поиске и эксгумациях жертв Волынской трагедии.

"Польско-украинское сотрудничество в Пужниках продемонстрировало, что по этому вопросу можно поддерживать конструктивный диалог. Выдаются дальнейшие разрешения на проведение поисковых и эксгумационных работ. Мы также ожидаем начала украинских работ в селе Юречкова (село в Польше в 2 км от границы с Украиной, - ред.)", - сказал Сикорский.

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Дипломат рассказал, что 1 августа состоялась встреча украинской и польской групп по историческим вопросам, и она имела положительные результаты.

Также Сикорский сообщил, что польская сторона ожидает начала работ по эксгумации останков польских военных, погибших в 1939 году вблизи Львова.

"Я понимаю, что работы могут начаться уже в понедельник(4 августа, - ред.)", - добавил глава МИД Польши.

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Автор: 

Польша (8588) Сикорский Радослав (451) эксгумация (153)


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Топ комментарии
+5
Польща має дозволити богослужіння УГКЦ в колишніх українських храмах на території Польщі.
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02.08.2025 00:34 Ответить
+5
Ну от мені цікаво як вони будуть визначати кому належать конкретні останки? Так в "полльські жертви" вони запишуть всіх підряд кого знайдуть...
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02.08.2025 02:12 Ответить
+3
Є у поляків якась підла задумка … Бо Волинь то лиш привід, а рвуться до Львова копати. Чи мо де собачу грамоту зарито, де пише-«то єшч польса жємля» ? Не спроста це все… Чекаємо чергового шкандалю, бо без того пан пшек жич не моге.
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02.08.2025 00:50 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Польща має дозволити богослужіння УГКЦ в колишніх українських храмах на території Польщі.
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02.08.2025 00:34 Ответить
Є у поляків якась підла задумка … Бо Волинь то лиш привід, а рвуться до Львова копати. Чи мо де собачу грамоту зарито, де пише-«то єшч польса жємля» ? Не спроста це все… Чекаємо чергового шкандалю, бо без того пан пшек жич не моге.
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02.08.2025 00:50 Ответить
Це у вас москалів чешеться імперскістт, такшо не вигадуй
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02.08.2025 11:39 Ответить
Не думаю що Україна колись заперечувала проти евакуації залишків тіл окупантів. Просто трохи не на часі.
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02.08.2025 00:56 Ответить
Чомусь у Польші майже нічого не кажуть про те, що красновці
втопили в крові Варшавське повстання,
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02.08.2025 01:18 Ответить
може поляки хочуть зайнятися ексгумацією українських жертв в Маріуполі ?

ну раз їх тема ексгумації так активно цікавить під час коли українців геноцидять москалі, то нехай в Маріуполі потренуються
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02.08.2025 01:28 Ответить
от саме зараз це просто ******* важливо.
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02.08.2025 01:48 Ответить
Господи. У пшеків більше немає проблем і історії крім Волині. Мабуть скоро вже почнуться 'східні креси'. Твою ж матку боску!
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02.08.2025 01:48 Ответить
Ну так війна у нас. В Польші все ок. Вона в ЄС, вона в НАТО. Ну бо вони не вибирали собі януковичів, які тягнули нас до росіі, вони не обирали Єрмака, який кришує корупцію
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02.08.2025 11:41 Ответить
Ну от мені цікаво як вони будуть визначати кому належать конкретні останки? Так в "полльські жертви" вони запишуть всіх підряд кого знайдуть...
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02.08.2025 02:12 Ответить
Мабуть у поляків як і у москалів на одну хромосому більше. Або менше.
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02.08.2025 06:45 Ответить
Ти здивуєшся, але якшо в мене дід би там був, то по моіх генах його би знайшли легко. Це називаться - ******* наука
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02.08.2025 11:42 Ответить
Я взагалі не розумію до чого к тім подіям Україна.
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02.08.2025 06:44 Ответить
Дійсно, Україна як держава на той момент не існувала і ніяк на ці події не впливала. Ті всі люди мали польскі паспорти. Але якщо так хочуть, хай копають
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02.08.2025 06:54 Ответить
Взагалі на той час це була суверена теріторія Польші і там одні грамадяни Польши різали інших громадян Польші та навпаки. До чого тут ******* Україна як шо та Польша не була спроможна підтримувати мір та порядок серед власних громадян?
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02.08.2025 07:39 Ответить
Чомусь у іполяків нема пртензій до росії. Наприклад про співпрацю отамана Краснова з німцями при знищення варшавського повстання. Мовчать про розстріли тисяч польских офіцерів у Катині. Нарешті про розділ Польші російською імператрицею Катериню другою
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02.08.2025 06:50 Ответить
В киівські биковні їх декілька тисяч поляків розстріляли і зарили, в харківскі обл теж, але про це - тиша! Тож не биндера робив, а братушкі нквд. Чому сібіга не запитає кулєгу радика, про ексгумвціі ТАМ??
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02.08.2025 09:09 Ответить
А чому б під час війни за виживання українів як народу не почати копирсатись у могилах 100 річної давнини?
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02.08.2025 08:26 Ответить
Бажаю, шоб кацапська ракета чи шахед йоКнув десь поблизу есгуматорів, шоб БЕЗ жертв і поранень, але ДУЖЕ ДУЖЕ близько.
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02.08.2025 09:13 Ответить
Почему сейчас, 100 лет спустя???
В разгар кровавой воны ????
Послать пшеков за срусским кораблём.
Признать дискуссии о "волынской трагедии" уголовно наказуемым актом кацапской пропагандонской диверсии.
Призвать польское правительство к покаянию за геноцид и вековые преступления против украинцев.
Потребовать выявление и осуждение всех поляков причастных к преступлениям и выплату компенсации потомкам жертв польских преступлений.
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02.08.2025 12:06 Ответить
 
 