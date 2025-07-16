РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10596 посетителей онлайн
Новости Волынская трагедия Отношения Украины и Польши
2 487 44

Польша просит Украину изменить школьные учебники по истории из-за описания Волынской трагедии

Министр образования Польши Барбара Новацкая

Министр образования Польши Барбара Новацкая написала письмо главе МОН Украины Оксену Лисовому, в котором выразила обеспокоенность к содержанию учебников по истории в школах относительно освещения событий на Волыни 1940-х годов.

Об этом пишет агентство РАР, передает Цензор.НЕТ.

Новацкая обратила внимание на содержание учебника под названием "История Украины" для 10 класса средней школы, который был издан в 2023 году.

По ее словам, речь идет об отрывке, где утверждается, что причиной обострения польско-украинских отношений в период Второй мировой войны "были массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой".

"Ее жертвами стали жители Хелмской, Подляской, Галицкой и Волынской областей. Кровавая польско-украинская война, в результате которой погибли не только солдаты, но и гражданские лица, продолжалась до 1947 года", - цитируется в письме.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Навроцкий в годовщину Волынской трагедии призвал Украину "системно решить" дело о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы

Руководительница польского МОН попросила Лисового "принять немедленные меры, в частности пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут отвечать современному состоянию польско-украинских отношений".

Новацкая также предложила рассмотреть возможность изменения правил функционирования двусторонней Польско-украинской экспертной комиссии, чтобы обе стороны могли предлагать для рецензирования учебники, которые являются предметом общего интереса. В частности, подготовить совместный учебник по истории.

В качестве причины она указала, что "как украинская, так и польская сторона выражают сомнения относительно содержания учебников по истории".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда в день памяти жертв трагедии на Волыни заявил, что "украинские националисты" убивали "беззащитных поляков"

Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ривненщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина предоставила согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

Также читайте: Общество в Украине не знает о Волынской трагедии, меня встречали с "бандеровскими повязками", - Дуда

Автор: 

история (2018) Польша (8568) школа (3027) Волынская трагедия (212) Лисовой Оксен (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+17
А вони свої - змінять? Наприклад, про період з 1918, по 1939-й? Впишуть примусову полонізацію, осадництво, відмову від обіцянки національно-культурної автономії для українців, дану на Паризькій конференції представникам країн Європи, пацифікації, концтабір "Березу Картузьку"...
Хай подадуть приклад... А ми його "скопіюємо"...
показать весь комментарий
16.07.2025 21:19 Ответить
+9
Це офіційна вимога? Зверніть увагу такий самий стиль як в рашистану якого турбують зміст шкільних підручників в країнах які колись були в совєтах
показать весь комментарий
16.07.2025 21:15 Ответить
+8
Та створіть вже спільну з поляками комісію з істориків, підніміть всі документи та покроково і послідовно розпишіть за чиїми саме наказами, з якою метою та якими силами відбувались трагічні для обох народів події. Поставте крапку та узгодьте однаковий опис подій в українських та польських підручниках. І рухайтеся далі, бо спільний (той самий) ворог несе ще більшу небезпеку нашим народам!
показать весь комментарий
16.07.2025 21:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Волинь - по - польськи нас не покидає - це їх коник
показать весь комментарий
16.07.2025 21:12 Ответить
По нормальному то МЗС України повинно нагадати полякам що , якщо що ,то їхня ПОльша перетвориться у ПНР зразка з 1952 по 1989
показать весь комментарий
16.07.2025 21:14 Ответить
Це офіційна вимога? Зверніть увагу такий самий стиль як в рашистану якого турбують зміст шкільних підручників в країнах які колись були в совєтах
показать весь комментарий
16.07.2025 21:15 Ответить
Воістину гієна Європи...
Треба історію взагалі об'єктивно писати.Там у пшеків косяків на порядок більше.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:15 Ответить
Знайшли час. "Друзі" виявились ще гірші ворогів...
показать весь комментарий
16.07.2025 21:16 Ответить
Нехай Зеленський поїде до Варшави з прапором УПА , раз дуда дозволив в Києві собі прапор армії крайової
показать весь комментарий
16.07.2025 21:17 Ответить
Гітлер з Сталіним ту Польщу за чотири тижні раком поставили, в печах сотні тисяч поляків спалили, під Смоленськом десятки тисяч польських офіцерів розстріляли, а Барбарі Новацький тільки Волинь чомусь муляє.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:18 Ответить
Я гадаю якщо б ми були ядерними , поляки б не відсвічували, а так нас шматують то поляки одразу прилаштовуються
показать весь комментарий
16.07.2025 21:21 Ответить
То ж так. На похилу вербу всі кози скачуть.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:22 Ответить
А вони свої - змінять? Наприклад, про період з 1918, по 1939-й? Впишуть примусову полонізацію, осадництво, відмову від обіцянки національно-культурної автономії для українців, дану на Паризькій конференції представникам країн Європи, пацифікації, концтабір "Березу Картузьку"...
Хай подадуть приклад... А ми його "скопіюємо"...
показать весь комментарий
16.07.2025 21:19 Ответить
Це ополячення вони називали таким чобі нейтральним словом "пацифікація".
показать весь комментарий
16.07.2025 21:26 Ответить
"Пацифікація" - це "умиротворення"... А воно проводилося поліційними загонами, та армією. І використовували не тільки кийки та нагайки, але й вогнепальну зброю...
показать весь комментарий
16.07.2025 21:32 Ответить
Я це добре знаю, оскільки живу на цих землях, де народжувалимь і помирали мої численні предки. Просто маю на увазі, що такі злочини прикриваються нейтральними словами - СВО, пацифікація, денацифікація і т.п.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:37 Ответить
Все правильно, але і німці і французи, чи німці і чехи, поляки і литовці, менше один до одного претензій мають.
Але примирилися. Ця полячка в принципі запропонувала якийсь вихід- спільний підручник історії, чому б не спробувати?
показать весь комментарий
16.07.2025 22:02 Ответить
Новацька також запропонувала розглянути можливість зміни правил функціонування двосторонньої Польсько-української експертної комісії, щоб обидві сторони могли пропонувати для рецензування підручники, які є предметом спільного інтересу. Зокрема, підготувати спільний підручник з історії Джерело: https://censor.net/ua/n3563692
показать весь комментарий
16.07.2025 21:58 Ответить
Та створіть вже спільну з поляками комісію з істориків, підніміть всі документи та покроково і послідовно розпишіть за чиїми саме наказами, з якою метою та якими силами відбувались трагічні для обох народів події. Поставте крапку та узгодьте однаковий опис подій в українських та польських підручниках. І рухайтеся далі, бо спільний (той самий) ворог несе ще більшу небезпеку нашим народам!
показать весь комментарий
16.07.2025 21:22 Ответить
у нас на фронті навіть історики, або волонтерять і не до того. поляки користуються моментом, коли мало хто їм може заперечити
показать весь комментарий
16.07.2025 21:29 Ответить
Це - позитивна програма дій. Але виникає враження, що поляки хочуть не спільно розписувати, а диктувати.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:31 Ответить
Так "нецікаво"... Поляки завжди нападали на слабіших, і ніколи не дотримувалися своїх обіцянок... Так само, як і кацапи...
показать весь комментарий
16.07.2025 21:34 Ответить
Кривава польсько-українська війна <...> тривала до 1947 року", - цитується в листі. Джерело: https://censor.net/ua/n3563692

Правда, що так зараз пишуть в підручниках?
показать весь комментарий
16.07.2025 21:22 Ответить
Пані каже що треба написати що Армія Крайова розносила по українським селам Волині бублики, ковбаси, горілку та ставила концерти для забитих брудних українців. А ось українці за таку турботу чомусь вбивали та грабували мирних доброзичливих та охайних польських рольників по сусіднім селам. Каже пані, що так буде політично правильно написано. І ще треба постійно згадувати у підручнику що Волинь то Польска.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:24 Ответить
Можна потролити поляків і саме так написати. У 10 класі уже чудово розуміють сарказм. Хотів би тоді побачити 'бало тої курви.
Тільки додати там же, що під Смоленському полякам добрі енкаведисти створили чудовий оздоровчий табір, куди прилітав їх відвідувати покійний Качинський, літак якого отріцатєльно взлєтєл.
показать весь комментарий
16.07.2025 22:00 Ответить
Польща може йти на йух
показать весь комментарий
16.07.2025 21:24 Ответить
Це німці теж будуть диктувати умови змінити підручники де сказано що народ Німеччини боготворив гітлера в 30-40 роках ХХ століття,бо змінилася ситуація і щоб в майбутньому не портити відносини.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:24 Ответить
Поки в сусіда хата горить - поляки хочуть щось собі урвати.

Що тут сказати?

Просто у декого з поляків дійсно "пся крев".
показать весь комментарий
16.07.2025 21:25 Ответить
То може МОУ має прохати змінити польскі підручники історіі 39-47 років про спаленя,різанину,і геноцид українців поляками?
показать весь комментарий
16.07.2025 21:26 Ответить
Истинная правда и происходили эти события в 1942 году, а Волынь была в 43-м.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:29 Ответить
Ідіотка...
А шо, "******* Україно-Польські" відносини якось впливають на те що було 80 років назад?
показать весь комментарий
16.07.2025 21:30 Ответить
От ще під польську диктовку ми свою історію не писали... Так ніби кацапської нам виявилось мало.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:33 Ответить
А скільки разів попереджали наше керівництво не метати бісер перед свинями.Казали ж шо якшо дасте слабину по розкопкам на Волині,то поляки обнагліють і почнуть вимагати більше і більше.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:35 Ответить
розкопки це правильно. всі люди повинні бути по людськи поховані!
а правда про їх смерть встановлена. і не важливо чи це поляки чи кацапи
показать весь комментарий
16.07.2025 22:07 Ответить
Є гарне історичне дослідження Івана Пущука з опитуванням живих свідків у всіх районах Волинської області. І згідно свідчень від рук поляків українців загинуло у двадцять разів більше. Де наші історики? Де наша влада?
показать весь комментарий
16.07.2025 21:35 Ответить
Польські історики не цікавляться документами які мають українські історики. Їх цікавлять польські легенди.
показать весь комментарий
16.07.2025 22:06 Ответить
за Жовті Води також вибачення захочуть?
показать весь комментарий
16.07.2025 21:39 Ответить
Пошліть поляків в еротичну прогулянку на офіційному рівні і всьо заспокоїться. Вони такі як кацапи, поки в рило не получать не заспокояться.
Такі гонорові, але після того як з Європою безвіз отримали масово тут жебрали і з циганами бились, З циганами в них була конкуренція, але цигани їх витиснули. Цигвни залишились, а вони зникли з перехрестків.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:41 Ответить
На ютьюб мне приходилось защищать украинских спортсменок от поляков. Ни один украинец не пикнул против них, хотя на том канале их всегда много. Я хочу сказать что украинцы совсем другие когда общаются с иностранцами, не такие смелые. А вы хотите чтобы Зеленский что-то сделал.
показать весь комментарий
16.07.2025 22:03 Ответить
А ху-ху не хо-хо, бабуля.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:45 Ответить
в той час була УРСР , .. а не Україна..
самостійна Україна..
яку не хотіли ні німці, ні московити, ні поляки..
показать весь комментарий
16.07.2025 21:46 Ответить
Це просто нахабне втручання у внутрішні справи.Їх тепер буде більше.В них новий президент історик.Ну як історик,польський Мединський.Думаю як завжди створять спільну комісію,будуть зустрічатись роками і так ні до чого і не дійдуть.А те що в наших підручниках написали правду про АК і різанину українців на Закерзонні приємно здивований.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:48 Ответить
мабуть з мєдінскім порадилась.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:51 Ответить
А в польских учебниках есть упоминание про Катынь?
как кацапы в затылок расстреляли тысячи польских военных?
нет?
ой я не вдобно.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:55 Ответить
Просили ж люди притомні не пускати «паничів» поляків у землі порпатись. Бо то був початок глибокого конфлікту, у який нас затягують поляки. Спочатку попросились за стіл, тепер вже й ноги на стіл. Не давайте їм зятягувати себе у проблему, яку вони ж самі й придумали. Це буде мати дуже погані наслідки.
показать весь комментарий
16.07.2025 21:56 Ответить
Этой ученице мединского рубли в карманах не жмут?
Поподымали головы кацапские проститутки и танцуют в крови украинских детей.
Еще хфермеров пусть позовет, границы за рубли.
показать весь комментарий
16.07.2025 22:09 Ответить
 
 