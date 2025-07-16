Польша просит Украину изменить школьные учебники по истории из-за описания Волынской трагедии
Министр образования Польши Барбара Новацкая написала письмо главе МОН Украины Оксену Лисовому, в котором выразила обеспокоенность к содержанию учебников по истории в школах относительно освещения событий на Волыни 1940-х годов.
Об этом пишет агентство РАР, передает Цензор.НЕТ.
Новацкая обратила внимание на содержание учебника под названием "История Украины" для 10 класса средней школы, который был издан в 2023 году.
По ее словам, речь идет об отрывке, где утверждается, что причиной обострения польско-украинских отношений в период Второй мировой войны "были массовые убийства украинцев, совершенные Армией Крайовой".
"Ее жертвами стали жители Хелмской, Подляской, Галицкой и Волынской областей. Кровавая польско-украинская война, в результате которой погибли не только солдаты, но и гражданские лица, продолжалась до 1947 года", - цитируется в письме.
Руководительница польского МОН попросила Лисового "принять немедленные меры, в частности пересмотреть другие учебники и подготовить новые, которые будут отвечать современному состоянию польско-украинских отношений".
Новацкая также предложила рассмотреть возможность изменения правил функционирования двусторонней Польско-украинской экспертной комиссии, чтобы обе стороны могли предлагать для рецензирования учебники, которые являются предметом общего интереса. В частности, подготовить совместный учебник по истории.
В качестве причины она указала, что "как украинская, так и польская сторона выражают сомнения относительно содержания учебников по истории".
Вопрос об эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.
Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.
В апреле 2025 года Украина предоставила согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
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Треба історію взагалі об'єктивно писати.Там у пшеків косяків на порядок більше.
Хай подадуть приклад... А ми його "скопіюємо"...
Але примирилися. Ця полячка в принципі запропонувала якийсь вихід- спільний підручник історії, чому б не спробувати?
Правда, що так зараз пишуть в підручниках?
Тільки додати там же, що під Смоленському полякам добрі енкаведисти створили чудовий оздоровчий табір, куди прилітав їх відвідувати покійний Качинський, літак якого отріцатєльно взлєтєл.
Що тут сказати?
Просто у декого з поляків дійсно "пся крев".
А шо, "******* Україно-Польські" відносини якось впливають на те що було 80 років назад?
а правда про їх смерть встановлена. і не важливо чи це поляки чи кацапи
Такі гонорові, але після того як з Європою безвіз отримали масово тут жебрали і з циганами бились, З циганами в них була конкуренція, але цигани їх витиснули. Цигвни залишились, а вони зникли з перехрестків.
самостійна Україна..
яку не хотіли ні німці, ні московити, ні поляки..
как кацапы в затылок расстреляли тысячи польских военных?
нет?
ой я не вдобно.
Поподымали головы кацапские проститутки и танцуют в крови украинских детей.
Еще хфермеров пусть позовет, границы за рубли.