Навроцкий в годовщину Волынской трагедии призвал Украину "системно решить" вопрос о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал украинскую власть "системно решить" дело о предоставлении разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии.
Об этом он написал в соцсети Х 11 июля в 82-ю годовщину Волынской трагедии, информирует Цензор.НЕТ.
"Кровавое воскресенье, 11 июля 1943 года символизирует апогей жестокости преступников из УПА. Для нас, поляков, этот день - это время размышлений и молитвы, воспоминаний зверски убитых детей, женщин и стариков. Это также воспоминание польских сел, от которых не осталось и следа. Иногда сегодня там стоит одинокий крест", - написал польский политик.
Он призвал украинскую власть "системно решить" дело о предоставлении разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии.
"Жертвы волынского геноцида заслуживают достойного захоронения, а их выжившие семьи имеют право молиться на могилах своих близких. Поэтому я последовательно требую от украинской власти системного решения вопроса разрешений на поиск и эксгумацию жертв волынского геноцида. Примирение может основываться только на правде", - заявил новоизбранный президент Польши.
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АЛЕ
- 0 питань до РФ у Польщі на рахунок розділів Польщі, Смоленська чи Катині
- 0 питань на рахунок систиматичного знищення поляків в Російській імперії і тд
лише "ВАЛИНСКАЯ РЕЗНЯ" ....здається тут більше не історії а пропаганди РФ
Не роби необережних рухів!
Бо наврочиш!
Дозволити ввезти (для охорони) необмежену кількість бронетехніки, літаків, безпілотників ...................................
Взагалі, то наші винуваті. Давно б, з допомогою істориків могли дати гідну відсіч.
19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців.
Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
Українським історикам потрібно акцентувати на причинах трагедії, що це було відбиття агресії
та вимушений захист.
А Ось до України будуть казати все що заманеться, бо знають що ми зараз залежні від них.
ми повинні їм пред"являти щось назустріч
Если полякам так нравится в истории копаться-то можно поговорить о геноциде украинцев во время операции Висла или погромов евреев которые были на их территории в 1940 годах .