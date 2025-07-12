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Новости Волынская трагедия Эксгумация жертв Волынской трагедии
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Навроцкий в годовщину Волынской трагедии призвал Украину "системно решить" вопрос о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы

Навроцкий обратился к украинской власти в годовщину Волынской трагедии

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал украинскую власть "системно решить" дело о предоставлении разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии.

Об этом он написал в соцсети Х 11 июля в 82-ю годовщину Волынской трагедии, информирует Цензор.НЕТ.

"Кровавое воскресенье, 11 июля 1943 года символизирует апогей жестокости преступников из УПА. Для нас, поляков, этот день - это время размышлений и молитвы, воспоминаний зверски убитых детей, женщин и стариков. Это также воспоминание польских сел, от которых не осталось и следа. Иногда сегодня там стоит одинокий крест", - написал польский политик.

Он призвал украинскую власть "системно решить" дело о предоставлении разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии.

"Жертвы волынского геноцида заслуживают достойного захоронения, а их выжившие семьи имеют право молиться на могилах своих близких. Поэтому я последовательно требую от украинской власти системного решения вопроса разрешений на поиск и эксгумацию жертв волынского геноцида. Примирение может основываться только на правде", - заявил новоизбранный президент Польши.

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Автор: 

Польша (8566) эксгумация (151) Волынская трагедия (210) Навроцкий Кароль (31)


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Топ комментарии
+24
Господи та хай копають - історія є історія вона не може бути погана чи хороша

АЛЕ

- 0 питань до РФ у Польщі на рахунок розділів Польщі, Смоленська чи Катині
- 0 питань на рахунок систиматичного знищення поляків в Російській імперії і тд

лише "ВАЛИНСКАЯ РЕЗНЯ" ....здається тут більше не історії а пропаганди РФ
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12.07.2025 01:43 Ответить
+15
Все простіше - ну скаже він щось у бік раїсі з цих питань. Що він почує у відповідь? Нічого цензурного. А Україна зараз так не може відповісти, от він і тисне.
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12.07.2025 01:52 Ответить
+15
Цьому пшекодебілу пам'ять нафіг відшибло, й воно про свої концтабори напроч забуло..про ту саму Березу Картузьку, де українців тримали
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12.07.2025 03:24 Ответить
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Господи та хай копають - історія є історія вона не може бути погана чи хороша

АЛЕ

- 0 питань до РФ у Польщі на рахунок розділів Польщі, Смоленська чи Катині
- 0 питань на рахунок систиматичного знищення поляків в Російській імперії і тд

лише "ВАЛИНСКАЯ РЕЗНЯ" ....здається тут більше не історії а пропаганди РФ
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12.07.2025 01:43 Ответить
Все простіше - ну скаже він щось у бік раїсі з цих питань. Що він почує у відповідь? Нічого цензурного. А Україна зараз так не може відповісти, от він і тисне.
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12.07.2025 01:52 Ответить
Цілком згідний,- працюють рублі, і навіть злотий відходить на нижчий рівень !!!
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12.07.2025 04:56 Ответить
Руку яка годує навіть скажений собака не кусає.
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12.07.2025 05:47 Ответить
Вони хочуть копати НА СВОЇЙ ТЕРИТОРІЇ (тобто хочуть Західну Україну у кренци посполіті)
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12.07.2025 07:51 Ответить
А ще є приниження Польщі, це використання трону польских королів Єкатериною другою для відомих потреб. Треба полякам про все це нагадати.
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12.07.2025 09:25 Ответить
найкращій історик серед сутенерів.
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12.07.2025 01:44 Ответить
а чому не допустити най полазять най побігають там усяке літае пару разів влучать по "польським найманцям" буде цікаве
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12.07.2025 04:18 Ответить
«молитись на могилах»- буквально- повернутись у наші села,разквартіравацца, домики побудувать новоспеченим прибувшим , жити там і молитись на могилах. Поляки аж зубами скрегочуть, так нестерпно треба Волинь собі вернути…
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12.07.2025 01:46 Ответить
Не лише Волинь. "Польський Львув" також.
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12.07.2025 09:26 Ответить
Львів був заснований нашим князем Данилою.
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12.07.2025 09:29 Ответить
І що? Поляки з якогось переляку вважають його своїм.
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12.07.2025 09:31 Ответить
Навроцький!
Не роби необережних рухів!
Бо наврочиш!
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12.07.2025 01:48 Ответить
Надати дозволи на проведення пошуково- ексгумаційних робіт на Покровському напрямку.
Дозволити ввезти (для охорони) необмежену кількість бронетехніки, літаків, безпілотників ...................................
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12.07.2025 01:56 Ответить
Та пропади ти пропадом,придурок. Як же задовбали зі своєю маніпулятивною "історією".
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12.07.2025 02:02 Ответить
Цьому пшекодебілу пам'ять нафіг відшибло, й воно про свої концтабори напроч забуло..про ту саму Березу Картузьку, де українців тримали
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12.07.2025 03:24 Ответить
Чого б це вони згадували про свої косяки, це українська влада, українські історики повинні піднімати це питання, але при владі у нас якісь не зовсім українці і їм пофіг
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12.07.2025 08:54 Ответить
Так отож..сибіга давно повинен був нагадати...та й на Волинь запросити...нехай під шлюхедами копають..з цього жиртресту дипломат, як з зе! президент..
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12.07.2025 09:10 Ответить
Україна як держава не може відповідати за ці території в ті часи. Тоді УССР, була в складі СССР і повному підпорядкуванні москві.
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12.07.2025 09:33 Ответить
До чого цей комент?
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12.07.2025 10:12 Ответить
казкове дебілятко воно коли там 11 клас закінчило воно 78 року
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12.07.2025 04:09 Ответить
Все правильно он сказал, в украинской школе тоже не учили Волынскую резню и не будут учить я надеюсь
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12.07.2025 04:20 Ответить
ну розповідай іншим але ми знаємо про це і ще за часів кучми все вирішили але вам про це не доповіли бо нащо російскомовним телпням про це знати вапше як ділд вови у складі підар армія віляти афедронами 70 армія РСЧА де служив воивин ділд була повністю сформована з працівників МГБ СССР а у фронтовому сленгу вони були просто пі .-... армія
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12.07.2025 04:30 Ответить
Розкажи краще, що робили поляки на українських землях ще у давні часи. Чому у пшеків історія починається з цієї довбаної трагедії, а не 300 років назад чи 400?
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12.07.2025 04:57 Ответить
Я при Кучме школу закончил и что то не помню чтоб нас заставляли учить Волынскую резню и что то упоминали
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12.07.2025 05:31 Ответить
Всі знають, а він не знає. Брехло яке навіть не вміє брехати. Сором.
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12.07.2025 04:42 Ответить
ну 73 % що поробиш
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12.07.2025 04:42 Ответить
Правильно сказав. Пішли вони найух зі своє трагедією.
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12.07.2025 04:58 Ответить
***** - викопати і віддати пшекам а дозволяти щоб ці підари копирсались у нас в країні недозволяти!
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12.07.2025 05:30 Ответить
Нехай пшекі копають. Під обстрілами, може до іпанутих дійде, що таке сруський мир.
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12.07.2025 06:56 Ответить
Мантра ************** -волинська резня... і що, більше ніяких "трагедій" в історії поляків не було? І більше ні до кого немає ніяких питань?
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12.07.2025 05:34 Ответить
Щось вони замовкли стосовно масової страти поляків у Катині. А цей злочин бепосереньо лежить на росії.
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12.07.2025 09:18 Ответить
у нас зараз воєнний стан, купа шлюхедів літає, раптом тих шукачів атакують, ні поки не закінчиться війна ніяких пошуків і розкопок, а потім підуть .... зі своєю різнею, ми їм теж пригадаємо.
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12.07.2025 06:08 Ответить
Та якщо самі рити будуть - то нехай. Може їх там всілякі ООН, блакитні каски і т.і. охороняти будуть. А може мокши обісруться й Волинь припинять бомбити..
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12.07.2025 06:59 Ответить
ні, такі речі самим не можна, це незаконно, треба за їх безпеку турбуватись, поки війна ніяких розкопок, щоб провокацій не було і таке інше
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12.07.2025 09:45 Ответить
А то путя нападе?...чому за авіатрощу під смоленськом мокшам мізки не компостують?

Взагалі, то наші винуваті. Давно б, з допомогою істориків могли дати гідну відсіч.
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12.07.2025 10:11 Ответить
Не тому що путя нападе, воно вже напало, а тому, що поляки шандони штопані, користуються слабкістю України і топчуться та і немає гідних, щоб дати їм відповідь, точніш є, але їм не дозволять, запихнули язики в дупи. Тому треба дочекатися закінчення війни і скзати полякам все, що думаємо про них і про т.з. волинську рєзню бензопилой, пригадати їм звіртва армїї крайовой, операцію вісла.
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12.07.2025 10:58 Ответить
Ці події відбувались у 1943му. Це 82 роки тому. Зараз загиблим(з врахунком їх віку за життя) сьогодні в середньому більше 100 років. Навроцький хоче їх викопувати? Як він хоче їх ідентифікувати, що вони поляки, а не місцеві українці? Чи всі поховані за 80 років будуть зараховані, як жертви українських "різунів"? Чи у поляків є особливий якийсь генетичний код? А може це просто російські рублі не дають спокою пану Навроцькому і Кремль йому дав завдання розятрати колишній конфлікт між сусідніми народами, який створив його співвідчизник Йозеф Пілсуцький на початку 20го століття, коли заселяв переважно православну Волинь католиками з Польщі?, Може пан Навроцький є таємним агентом ФСБ? Нащадком тих "ястребків", які брутально вбивали на Волині, як поляків, так і українців, щоб забити кілок між двома народами? Соромно має бути Вам, пане Навроцький
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12.07.2025 06:29 Ответить
Звернення навіть від союзників, де фігурують антиукраїнські наративи (як отут "злочинці УПА") справжня українська влада розглядати не повинна по факту; а подібні писульки одразу повертати заявнику зворотньою поштою.
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12.07.2025 06:41 Ответить
Або зустрічною претензією навздогін, про пшеківські концтабори, в яких українців мордували.
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12.07.2025 07:01 Ответить
шліть тих природніх наших ворогів далекою дорогою
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12.07.2025 07:13 Ответить
У 1920му році українці у складі військ УНР допомогли полякам врятувати Варшаву від навали краснопузих котовців. Ще раніше січовики разом з поляками врятували у 1621му Європу від навали турецького султана Сулеймана Великолепного під Хотином. Бились пліч-о-пліч. І перемогли. Тому є багато фактів військово братерства між поляками і українцями. Доречі поляки надали Україні найбільше танків, ніж вся решта західних країн. Як, доречі, і приютили найбільше біженців
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12.07.2025 07:31 Ответить
Вот у Ивана Сулимы правильный подход. Это тот случай, когда если брыкаться будет только больнее. Лучше закрыть глаза и думать про братерство и Сулеймана.
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12.07.2025 08:05 Ответить
Заявляє що це геноцид, потім предявлять нам репарації, втой час, коли це ганьба Польші!
19 квітня 1943 р. на Волині поляки разом із нацистами вбили 104 мирних мешканців.
Ця трагедія стала початком тривалого збройного польсько-українського волинського протистояння у 1943 році.
Українським історикам потрібно акцентувати на причинах трагедії, що це було відбиття агресії
та вимушений захист.
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12.07.2025 07:26 Ответить
І якого ще "дозволу" не достає тому ляхові???!!! Ото вже прибуло кнурорбанів на шабаш - репетують, переливають з пустого в порожнє, обливають Україну брудом, НЕВЖЕ У ВЛАДИ ВСІ ПРОБЛЕМИ ВИРІШЕНІ В СВОЇХ КРАЇНАХ???
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12.07.2025 07:32 Ответить
*****!!!
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12.07.2025 07:51 Ответить
речь посполитaя головного мозгa
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12.07.2025 07:56 Ответить
Дякую за допомогу, але поляки ніколи нас не любили і треба поводитися з ними більш жорстко!
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12.07.2025 08:04 Ответить
Жорстко нравится немцам, а поляки как "стальной дикобраз" Урсулы, можно пораниться.
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12.07.2025 08:15 Ответить
Ці пше.ки нічого не скажуть до рашки, бо боязно....

А Ось до України будуть казати все що заманеться, бо знають що ми зараз залежні від них.
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12.07.2025 08:13 Ответить
Польща дуже оперативно допомогла ЗСУ на самому початку в війни. Особливо танками та САУ. Проте я вважаю, що не від щирого серця як добрі сусіди, друзі, "адвокат України" в Європі, а з великого переляку, що орда Прутіна через днів 10 опиниться на східному кордоні Польщі.
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12.07.2025 08:32 Ответить
Не зовсім, я там на початку війни короткий час була і бачила щире співчуття і добре ставлення до укранців серед звичайних поляків.
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12.07.2025 09:12 Ответить
Аякже ж , в нас немає інших проблем, якраз на часі питання пошукових робіт
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12.07.2025 08:38 Ответить
Не волинська трагедія і не різня,це не Голівуд,а польсько-українська війна ,яку розпочали поляки у 1941році.Злочинцями,якщо так вирішувати,були поляки,робили злочини на окупованій ними в 1918-1921році території.А якщо не злочинці вони,то не злочинці і УПА,бо суду не було.Полякам треба відповідати гідно на їх закидити кожного разу,а не виляти хвостом,як недодержавник зеля.❤️🇺🇦❤️
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12.07.2025 08:44 Ответить
Незрозуміло, де наші історики, інститут Національної пам"яті,
ми повинні їм пред"являти щось назустріч
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12.07.2025 09:12 Ответить
Наші історики,в більшості,пишуть про польсько-українську війну,а не голівудську різню.Почитайте чи послухайте Михальчишина,для прикладу.А от оп свідомо іде на приниження України і українців,бо вони зрадники.❤️🇺🇦❤️
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12.07.2025 09:39 Ответить
переконуюсь ще раз що посполиті в плані "скреп" і мстивості гірше кацапів. Не дає їм покою та Друга світова де були великі жертви всіх сторін. США і Японія давно примирились і живуть якось хоча там загинули сотні тисяч тільки під час ядерних бомбардувань
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12.07.2025 08:49 Ответить
Гірше росіян не буває.
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12.07.2025 09:07 Ответить
Та ексгумація вже ж йде, чого йому? Тупий мабуть.
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12.07.2025 08:57 Ответить
Треба їм пояснювати, держава Україна не може відповідати за ці території в ті часи. УССР, була в складі СССР і повному підпорядкуванні москві. Це територія була під Польщею, а жителі тих сел мали польскі паспорти. Якщо поляки захватили ті території, то мали б слідкувати, щоб там нічого не трапилось. Крім того, якщо ми будемо копати історію, то можемо накопати до часів Хмельницького, де є багато фактів про звірства поляків.
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12.07.2025 09:06 Ответить
Не нужно было забирать в 1920 году себе часть Украины и пытаться из этнических украинцев поляков делать .
Если полякам так нравится в истории копаться-то можно поговорить о геноциде украинцев во время операции Висла или погромов евреев которые были на их территории в 1940 годах .
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12.07.2025 10:14 Ответить
Та все просто, економіка Польщі десь у 5 разів більша за економіку України. Ми у вразливому становищі, поляки захищені НАТО от і поводяться як шакали
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12.07.2025 10:16 Ответить
 
 