Навроцкий в годовщину Волынской трагедии призвал Украину "системно решить" вопрос о предоставлении разрешений на поисково-эксгумационные работы

Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий призвал украинскую власть "системно решить" дело о предоставлении разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии.

Об этом он написал в соцсети Х 11 июля в 82-ю годовщину Волынской трагедии, информирует Цензор.НЕТ.

"Кровавое воскресенье, 11 июля 1943 года символизирует апогей жестокости преступников из УПА. Для нас, поляков, этот день - это время размышлений и молитвы, воспоминаний зверски убитых детей, женщин и стариков. Это также воспоминание польских сел, от которых не осталось и следа. Иногда сегодня там стоит одинокий крест", - написал польский политик.

Он призвал украинскую власть "системно решить" дело о предоставлении разрешений на проведение поисково-эксгумационных работ жертв Волынской трагедии.

"Жертвы волынского геноцида заслуживают достойного захоронения, а их выжившие семьи имеют право молиться на могилах своих близких. Поэтому я последовательно требую от украинской власти системного решения вопроса разрешений на поиск и эксгумацию жертв волынского геноцида. Примирение может основываться только на правде", - заявил новоизбранный президент Польши.

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