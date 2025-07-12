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Новини Волинська трагедія Ексгумація жертв Волинської трагедії
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Навроцький в річницю Волинської трагедії закликав Україну "системно вирішити" справу щодо надання дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи

Навроцький звернувся до української влади в річницю Волинської трагедії

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький закликав українську владу "системно вирішити" справу щодо надання дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії. 

Про це він написав у соцмережі Х 11 липня у 82-гу річницю Волинської трагедії, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривава неділя, 11 липня 1943 року символізує апогей жорстокості злочинців з УПА. Для нас, поляків, цей день - це час роздумів і молитви, спогадів звірячо вбитих дітей, жінок і людей похилого віку. Це також спогад польських сіл, від яких не залишилося і сліду. Іноді сьогодні там стоїть самотній хрест", - написав польський політик.

Він закликав українську владу "системно вирішити" справу щодо надання дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії.

"Жертви волинського геноциду заслуговують на гідне поховання, а їхні родини, що вижили, мають право молитися на могилах своїх близьких. Тому я послідовно вимагаю від української влади системного вирішення питання дозволів на пошук та ексгумацію жертв волинського геноциду. Примирення може ґрунтуватися лише на правді", - заявив новообраний президент Польщі.

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Автор: 

Польща (8688) ексгумація (150) Волинська трагедія (141) Навроцький Кароль (31)


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Господи та хай копають - історія є історія вона не може бути погана чи хороша

АЛЕ

- 0 питань до РФ у Польщі на рахунок розділів Польщі, Смоленська чи Катині
- 0 питань на рахунок систиматичного знищення поляків в Російській імперії і тд

лише "ВАЛИНСКАЯ РЕЗНЯ" ....здається тут більше не історії а пропаганди РФ
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12.07.2025 01:43 Відповісти
Все простіше - ну скаже він щось у бік раїсі з цих питань. Що він почує у відповідь? Нічого цензурного. А Україна зараз так не може відповісти, от він і тисне.
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12.07.2025 01:52 Відповісти
найкращій історик серед сутенерів.
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12.07.2025 01:44 Відповісти
«молитись на могилах»- буквально- повернутись у наші села,разквартіравацца, домики побудувать новоспеченим прибувшим , жити там і молитись на могилах. Поляки аж зубами скрегочуть, так нестерпно треба Волинь собі вернути…
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12.07.2025 01:46 Відповісти
Навроцький!
Не роби необережних рухів!
Бо наврочиш!
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12.07.2025 01:48 Відповісти
Надати дозволи на проведення пошуково- ексгумаційних робіт на Покровському напрямку.
Дозволити ввезти (для охорони) необмежену кількість бронетехніки, літаків, безпілотників ...................................
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12.07.2025 01:56 Відповісти
Та пропади ти пропадом,придурок. Як же задовбали зі своєю маніпулятивною "історією".
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12.07.2025 02:02 Відповісти
 
 