Навроцький в річницю Волинської трагедії закликав Україну "системно вирішити" справу щодо надання дозволів на пошуково-ексгумаційні роботи

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький закликав українську владу "системно вирішити" справу щодо надання дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії.

Про це він написав у соцмережі Х 11 липня у 82-гу річницю Волинської трагедії, інформує Цензор.НЕТ.

"Кривава неділя, 11 липня 1943 року символізує апогей жорстокості злочинців з УПА. Для нас, поляків, цей день - це час роздумів і молитви, спогадів звірячо вбитих дітей, жінок і людей похилого віку. Це також спогад польських сіл, від яких не залишилося і сліду. Іноді сьогодні там стоїть самотній хрест", - написав польський політик.

Він закликав українську владу "системно вирішити" справу щодо надання дозволів на проведення пошуково-ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії.

"Жертви волинського геноциду заслуговують на гідне поховання, а їхні родини, що вижили, мають право молитися на могилах своїх близьких. Тому я послідовно вимагаю від української влади системного вирішення питання дозволів на пошук та ексгумацію жертв волинського геноциду. Примирення може ґрунтуватися лише на правді", - заявив новообраний президент Польщі.

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