Дуда у день пам’яті жертв трагедії на Волині заявив, що "українські націоналісти" вбивали "беззахисних поляків"
Польський президент Анджей Дуда в день, коли в Польщі вперше вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії, заявив про вбивства поляків "українськими націоналістами". Водночас він закликав до примирення між народами.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Тільки на правді – навіть найважчій – можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, в тому числі між поляками та українцями. Сьогодні чергова річниця Кривавої неділі – Національний день пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки – цього року вперше відзначається як державне свято", - пише Дуда.
Польский лідер заявив, що 11 липня 1943 року було днем "кульмінації безжального злочину".
"Це одне з найтрагічніших подій в нашій історії. Від рук українських націоналістів гинули наші беззахисні співвітчизники – прості люди, цивільні, невинні жертви, часто вбиті в церквах, де вони брали участь у недільних святих месах. Вони були вбиті, бо були поляками", - йдеться у дописі.
Дуда додав, що Польща "хоче і має право знати, де лежать їхні останки", а також – "мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах і запалити свічки".
"Право на гідне вшанування жертв, а особливо спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення і побудови хорошого майбутнього. Правда і пам'ять не повинні розділяти – якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє", - резюмував він.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.
Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.
4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.
У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
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Я добре запам*ятав ту частину його виступу на параді з нагоди Дня Війська Польського в Варшаві, яка стосувалась України. Подумав тоді - от який розумний дядько!
https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExT044SktFWm1BOWN4YkVCZgEeiimUhnGoU_kHIWr6Y9bI5buoWr6VoGEDDW0kyXTc2J1ngMyxc3bLAFdy8LE_aem_Lv7oCdGRA5ED0MFhG6Qy6Q https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk
(Про Україну з третьої хвилини.)
А тепер, під кінець свого президенства, він, як кажуть, "вивернув кожуха шерстю назовні", тобто перестав лицемірити. Щоб зрозуміти внутрішній світ польского лицемірного шовініста Дуди, напружуватись не треба - достатньо прочитати тексти пари його останніх виступів і порівняти з виступом на параді.
зраджували україну, багато багато разів.
як що польський президент, в такий час для українців, дозволяє собі серти таке своїм поганим ротом, то робіть висновки, посполиті!
дудє одна відповідь!
як що, буде потрібно, то ...
дай тільки час, розібратися з одними підарами!
Не кажучи що українці не ходилиу Польщу щоб когось вбити. А от всі "беззахисні" поляки якимось чином опинялися тут..
хоча можна копнути далі в історію, коли шляхта безкарно вбивала кріпаків на захоплених землях..
ну можна ж Дуді на вушко для початку сказати про армію крайову що вбивала українців ?
У нас була війна ! УПА і ОУН організації що боролись виключно за права поневолених і геноцидованих поляками українців.
Якого біса мене напружують поляки, де Зеленський?
Ми українці наказуємо нашому слузі Зеленському пояснити Дуді деякі речі ... негайно
Відоме своєю трагедією не раз згадуване в історії жахів чеське село Лідіце, де загинуло 180 осіб, з них - 1 дитина. Про Лідіце, Хатинь, Орадур - села спалені карателями, - знає весь світ. А хто знає про спалені польськими бандитами села на Холмщині?"
Це добре, що поляки прийняли таке рішення - вони задокументували справжні настрої у польському народі щодо України. Виявили себе. У польському суспільстві дрімає вірус польського імперіалізму та шовінізму щодо, на їхню думку, тимчасово втрачених "кресів"......
ПОЛЬСЬКА ОКУПАЦІЯ ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ
Польща, відроджена в листопаді 1918 року, захопила в 1919 році Холмщину і Підляшшя і в міжвоєнні роки на державному рівні, всупереч її власної Конституції і міжнародних угод, проводила постійне нищення українства, саме на Холмщині і Підляшші, як на висунутих на захід українських землях. Проводилася активна державна політика асиміляції, колонізації і поборювання всіх форм національно-політичного і культурного чи економічного розвитку українців Холмщини і Підляшшя; все робилось, щоб позбавити українців власної інтелігенції та національної свідомості. Ніщо українське на Холмщині і Підляшші не залишалося поза рамками антиукраїнських акцій.
Стаття велика, я викла тільки її початок.
https://www.the-warsaw.pl/uk/94998/lishe-11-poljakiv-zajavili-pro-gotovnist-vstupiti-v-armiju-v-razi-vijni-kozhen-p-jatij-zajaviv-shho-pokine-krainu/ Лише 11% поляків заявили про готовність вступити в армію в разі війни. Кожен п'ятий заявив, що покине країну
Кожен п'ятий житель Польщі виїде з країни в разі початку війни - про це свідчать результати https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,30852534,kto-wyjedzie-kto-pojdzie-na-front-najnowsze-badanie-o-potencjalnej.html опитування, проведеного компанією SW Research для «Wprost». Більшість респондентів готові залишитися в країні і надавати допомогу, яка не буде пов'язана з участю в бойових діях.
"Що б ви зробили в разі, якби на території Польщі почалася війна?" - таке запитання поставила компанія SW Research респондентам під час опитування, проведеного на замовлення "Wprost". Згідно з результатами, найбільша група людей планує залишитися в країні і надавати допомогу, не пов'язану з участю в бойових діях на фронті, - таких 30%.
Кожен п'ятий опитаний (20,2%) сказав, що залишить країну, якщо почнеться війна, майже стільки ж (20,7%) зізналися, що не знають, що робитимуть. Трохи менше - 17,7% респондентів - заявили, що залишаться в Польщі, але не братимуть у війні жодної участі. Найменша група бажає вступити в армію і брати участь у бойових діях - 11,3 % осіб.
У своєму аналізі результатів опитування "Wprost" зазначає, що про бажання вести збройну боротьбу заявили 3,8% жінок і 19,9% чоловіків. Про плани брати участь у допомозі, не пов'язаній із веденням бойових дій, заявили кожна третя жінка і кожен третій чоловік. Про від'їзд із Польщі в разі війни заявляли здебільшого молоді люди: до 24 років - 29,1 %, а у віковій групі 25-34 років - 29,6 %.
Опитування SW Research проводилося 26-27 березня 2024 року методом онлайн-інтерв'ю. Було проведено 800 інтерв'ю в репрезентативній групі.
Що польське, що кацапське
Что ж языки в жопу позасовывали.
Пане Дуда, ви кажете, що щиро не розумієте, як вас можуть обіймати українці, у яких на одязі червоно-чорні символи ОУН і УПА. Що ж, дозвольте пояснити.
Ви - президент суверенної держави, союзника України. Але коли ви згадуєте Шухевича, Бандеру і «людобуйства», не спромігшись згадати про звірства Польщі в Галичині, про пацифікацію 1930-х, про ув'язнення, розстріли, придушення української ідентичності - ви не говорите правду.
Ви її уникаєте. А без правди - не буде ні взаємної поваги, ні справжнього союзу.
Ви згадуєте Волинь. Але не згадуєте Пілсудського. Не згадуєте Тадеуша Голувка, який закликав «приборкати українського дикуна» і виселити його до Сибіру. Не згадуєте Березу-Картузьку - концтабір для українців. Не згадуєте розстріляних у Сяноку, Перемишлі, на Лемківщині. Не згадуєте ані акцію «Вісла», ані вбитих дітей.
Ви називаєте вбивцями тих, хто дав відсіч тим, хто прийшов на їхню землю з хрестами й нагайками. Ви не хочете визнати, що якби Польща поважала українське право на землю і гідність - можливо, ніхто б і не взяв до рук зброю.
Ви кажете: «не прийму Шухевича». А ким він був, на вашу думку? Солдатом, який дав бій одразу трьом імперіям - польській, нацистській і більшовицькій. Вас дивує, що він герой для українців? А для кого тоді бути героєм? Для того, хто здався? Хто мовчав, коли палили села й церкви? Ні. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся. І так - боровся жорстко. Бо мир із карателями не будується.
Ви ж не відмовляєтеся від пам'яті про Пілсудського? Хоча саме він у 1919 році вторгся в Україну, саме польське військо придушувало ЗУНР, саме поляки катували українців у львівських тюрмах. А коли українці наважилися відповісти - ви кажете «варварство»?
Насильство породжує насильство, пане Дуда. Не навпаки.
І якщо ви не розумієте, чому вас обіймають українці у вишиванках із червоно-чорними стрічками - то тому, що ці люди вашу націю пробачили. Але своїх не зрадили. Пробачили за кров, за сльози, за приниження. Бо вони хочуть майбутнього. А не повернення в колоніальну травму.
Українці довели, що вміють бути друзями. А ваші військові - ні. Жодна ракета, що влітала з РФ у небо України, не була збита Польщею. Жодна. І в цей час ви вказуєте нам, яких героїв можна шанувати, а яких - ні? Це що, не цинізм?
Нехай вас не лякає червоно-чорний прапор. Це не прапор війни. Це прапор пам'яті й боротьби. І якщо ви не готові це зрозуміти - отже, ви так і не збагнули, звідки береться свобода. Не з наказу. А з готовності вбивати і вмирати за своє.
Тож якщо ви справді хочете бути з Україною, а не лише говорити про це - почніть із поваги. Не до символів, а до вибору народу. І тоді, можливо, ці обійми стануть щирими й для вас.