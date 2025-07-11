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Новини Волинська трагедія відносини України та Польщі
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Дуда у день пам’яті жертв трагедії на Волині заявив, що "українські націоналісти" вбивали "беззахисних поляків"

Волинська трагедія: Дуда виступив із заявою про Україну та Польщу

Польський президент Анджей Дуда в день, коли в Польщі вперше вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії, заявив про вбивства поляків "українськими націоналістами". Водночас він закликав до примирення між народами. 

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки на правді – навіть найважчій – можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, в тому числі між поляками та українцями. Сьогодні чергова річниця Кривавої неділі – Національний день пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки – цього року вперше відзначається як державне свято", - пише Дуда.

Польский лідер заявив, що 11 липня 1943 року було днем "кульмінації безжального злочину". 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Дуда: Польщу недооцінюють як транзитну країну для допомоги Україні

"Це одне з найтрагічніших подій в нашій історії. Від рук українських націоналістів гинули наші беззахисні співвітчизники – прості люди, цивільні, невинні жертви, часто вбиті в церквах, де вони брали участь у недільних святих месах. Вони були вбиті, бо були поляками", - йдеться у дописі.

Дуда додав, що Польща "хоче і має право знати, де лежать їхні останки", а також – "мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах і запалити свічки".

"Право на гідне вшанування жертв, а особливо спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення і побудови хорошого майбутнього. Правда і пам'ять не повинні розділяти – якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє", - резюмував він. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда згадав, як говорив із Зеленським про Волинську трагедію: Відчув більше розуміння

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна дала згоду на пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Також читайте: Суспільство в Україні не знає про Волинську трагедію, мене зустрічали з "бандерівськими пов’язками", - Дуда

Автор: 

Польща (8688) Волинська трагедія (141) Дуда Анджей (804)


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Топ коментарі
+28
А поляки вбивали беззахисних українців - чого ти колотиш народами?
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11.07.2025 17:21 Відповісти
+23
Польський довбаний шовініст! Розкажи про злочини армії крайової!
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11.07.2025 17:22 Відповісти
+16
не звертайте увгау на цих дибілів. Це у них, як у кацапів вствавання з калєн, або ущімлєніє узкояічних
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11.07.2025 17:22 Відповісти
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А поляки вбивали беззахисних українців - чого ти колотиш народами?
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11.07.2025 17:21 Відповісти
ви нє панімаітє-ета другоє...
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11.07.2025 17:23 Відповісти
А зараз українські націоналісти вбивають милих та щирих руссодесантників та любих кадирівців , які прийшли проводити денацифікацію.
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11.07.2025 17:27 Відповісти
ні тоді звірства робились з обох сторін проти цивільного населення.
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11.07.2025 17:39 Відповісти
Власний рейтінг, ось шо його турбує. А повинна турбувати Україна. Як шо СОУ не вистаять то другого чуда на Вислі не буде.
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11.07.2025 17:38 Відповісти
Дуда перед завісою вирішив показати свою справжню суть. Одні за 'вялічієм' своєї імперської суті не бачать. Інші за пихою і гонором не бачать 'подвигів' Великопольщі, так званих 'східних кресів', армії Крайової, Берези Картузської і операції 'Вісла'. Один в один з Московією і з 'обітованою' Уманю. Своя історія в них - 'голубина і нєприкасаєма. Одні УПА і ОУН - чорти. Вони ж - святі і праведні.
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11.07.2025 17:52 Відповісти
Варто ще й розуміти що поляки,на теренах України,були окупантами й нащадками окупантів! І "Армія крайова" була,по суті,окупантською стуктурою що нищила українців на українських землях співпрацюючи з НКВС!
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11.07.2025 18:04 Відповісти
лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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11.07.2025 17:21 Відповісти
не звертайте увгау на цих дибілів. Це у них, як у кацапів вствавання з калєн, або ущімлєніє узкояічних
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11.07.2025 17:22 Відповісти
Ні, потрібно не тільки звертати на ціх " дебілів " увагу, але й розуміти що воно не " дебіл" а хитрий хижак маніпулятор , якому конструктивна гуманістична спільнота ( звичайно якщо вона існує) повинна протидіяти.
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11.07.2025 18:45 Відповісти
Польський довбаний шовініст! Розкажи про злочини армії крайової!
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11.07.2025 17:22 Відповісти
там на фейсі написано--я дебіл !
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11.07.2025 17:38 Відповісти
Не тільки. Хай розкаже як збиткувались над українцями на окупованих землях. А т.зв. Волинська трагедія - відповідь на звірства полонізації .
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11.07.2025 17:47 Відповісти
А 20 тисяч мирних українців тоді хто вбив? "Беззахисні поляки"? Чи українців можна не рахувати?
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11.07.2025 17:25 Відповісти
Якою ж паскудою виявився президент Польщі пан А.Дуда! Стільки років співав солодкі пісні Україні та українцям, а зрештою виявився такою ж підлою гнидою як Орбан та Фіця.

Я добре запам*ятав ту частину його виступу на параді з нагоди Дня Війська Польського в Варшаві, яка стосувалась України. Подумав тоді - от який розумний дядько!

https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExT044SktFWm1BOWN4YkVCZgEeiimUhnGoU_kHIWr6Y9bI5buoWr6VoGEDDW0kyXTc2J1ngMyxc3bLAFdy8LE_aem_Lv7oCdGRA5ED0MFhG6Qy6Q https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk

(Про Україну з третьої хвилини.)

А тепер, під кінець свого президенства, він, як кажуть, "вивернув кожуха шерстю назовні", тобто перестав лицемірити. Щоб зрозуміти внутрішній світ польского лицемірного шовініста Дуди, напружуватись не треба - достатньо прочитати тексти пари його останніх виступів і порівняти з виступом на параді.
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11.07.2025 17:25 Відповісти
поляки, такі ж самі вороги, як і московіти.
зраджували україну, багато багато разів.
як що польський президент, в такий час для українців, дозволяє собі серти таке своїм поганим ротом, то робіть висновки, посполиті!
дудє одна відповідь!
як що, буде потрібно, то ...
дай тільки час, розібратися з одними підарами!
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11.07.2025 17:25 Відповісти
як паршиві шакали, гієни користуються слабкістю і залежністю України і знущаються і принижують, бо знають, що й слова не скаже, бо допомога треба
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11.07.2025 18:23 Відповісти
Спокійно! Свого часу всякі фіцо,орбани та дуди пожалкують. А поки ми слабкі та слабенький на голову лупатий пісюаніст, дійсно не на часі. Хай гавкають.
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11.07.2025 17:25 Відповісти
Ніхто з притомних не заперечує, що вбивство беззахисних поляків є злочином. Але пройшло стільки часу, треба вже вирішити цю проблему, попросити пробачення і пробачити, нам же жити по сусідству
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11.07.2025 17:27 Відповісти
Хто кого позбавив незалежності а потім став окупантом на Волині і на Галичині ?
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11.07.2025 17:42 Відповісти
Вбивства беззахисних поляківа НЕ БУЛО !!!!!!!!! Була відповідь на звірства загарбників.
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11.07.2025 17:49 Відповісти
Пробачували один одного вже не один раз. І на офіційному рівні. Але у поляків це ,,скрєпа,, Тому кожен новий великий урядовець намагається цю тему підіймати й підіймати. З німцями вони швидко все порішали. Бо німці вище поляків на рангових щаблях. З українцями ще довго через губу можна розмовляти. Умовно, прилети з неба Україні якісь величезні богатства та сила, то поляки навіть не взмозі будуть згадати що то за Волинська ,,різня,,
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11.07.2025 19:27 Відповісти
Польские националисты это делали веками. Дело то житейское(с).
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11.07.2025 17:27 Відповісти
а пілсудський та ператський знищували мирних українців!
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11.07.2025 17:28 Відповісти
У поляков только своя правда. Из-за этого они и с Израилем чуть не поссорились.
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11.07.2025 17:42 Відповісти
Як ти гниду не маскуй, як її не розфарбовуй, а все одно - воно назавжди залишиться гнидою. Ще за часів совка наші старі казали "гнидастий(гнидявий), як поляк".
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11.07.2025 17:30 Відповісти
Та вже триздуй на пенсію, пся крев. Відпрезидентився к херам.
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11.07.2025 17:30 Відповісти
Обиженный пш..ек... уходя насрал под дверь
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11.07.2025 17:31 Відповісти
Якщо порахувати скільки поляки та українці вбили беззахисних опонентів то поляки лідирують з кратним відривом.
Не кажучи що українці не ходилиу Польщу щоб когось вбити. А от всі "беззахисні" поляки якимось чином опинялися тут..
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11.07.2025 17:33 Відповісти
Націсти Армії Крайовой яки вбивали українців це беззахистні люди? Бачу Дуда зараді власного рейтінгу і Путіна братом назове.
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11.07.2025 17:34 Відповісти
Нажаль,далеко Дуді до Пілсудського! Той зупинив в 1920 році совітських коней під Варшавою,а цьому аби роздмухувати дрібні національні распрі між слов'янами! Не потужний політик,не потужний...
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11.07.2025 17:34 Відповісти
Ваш той Пілсудський не відав Вільнюс литовцям ( здавалося найближчим союзникам )- а українцям знищив ЗУНР . Пілсудський звичайний імперець шо і ***** для нас . І хрін би поляки перемогли якби не українці ( вояки УНР і ЗУНР допомогали полякам в тій битві - за шо їх нагородили відпусткою в концтаборі ).
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11.07.2025 17:54 Відповісти
Пілсудський проводив політику асиміляції українського населення, перктворення українців на поляків. Осаднічество (колонизація поляками українських земель), Пацифікація - це все - Пілсудський. Пілсудський був відвертим ворогом українського народу і співати йому оди якось дивно.
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11.07.2025 18:18 Відповісти
це була обопільна різанина, армія крайова теж не квіточки в українських селах збирала.
хоча можна копнути далі в історію, коли шляхта безкарно вбивала кріпаків на захоплених землях..
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11.07.2025 17:37 Відповісти
Ну чорт забирай де Зеленьський?
ну можна ж Дуді на вушко для початку сказати про армію крайову що вбивала українців ?
У нас була війна ! УПА і ОУН організації що боролись виключно за права поневолених і геноцидованих поляками українців.
Якого біса мене напружують поляки, де Зеленський?
Ми українці наказуємо нашому слузі Зеленському пояснити Дуді деякі речі ... негайно
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11.07.2025 17:37 Відповісти
Кулеба им что-то осторожно сказал, поляки чуть с ума не сошли. Пришлось увольнять Кулебу.
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11.07.2025 17:47 Відповісти
А прилетіти на Волинь засцяв? Пам'ятає, що мокши зробили з Лєхом Качинським.
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11.07.2025 17:38 Відповісти
Неважко зрозуміти куди веде ця риторика. І гітлер і путін починали загарбницькі війни із гаслом "нас образили". Дуда нічого не говорить про геноцид українців, тільки поляки жертви у цій трагедії.
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11.07.2025 17:38 Відповісти
http://viche-boruslava.org.ua/index.php/derzhava-i-suspilstvo/1137-polski-zvirstva-proty-ukrayintsiv-tema-yaku-zamovchuvaly-desyatylittyamy ПОЛЬСЬКІ ЗВІРСТВА ПРОТИ УКРАЇНЦІВ.ТЕМА,ЯКУ ЗАМОВЧУВАЛИ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ.

Відоме своєю трагедією не раз згадуване в історії жахів чеське село Лідіце, де загинуло 180 осіб, з них - 1 дитина. Про Лідіце, Хатинь, Орадур - села спалені карателями, - знає весь світ. А хто знає про спалені польськими бандитами села на Холмщині?"

Це добре, що поляки прийняли таке рішення - вони задокументували справжні настрої у польському народі щодо України. Виявили себе. У польському суспільстві дрімає вірус польського імперіалізму та шовінізму щодо, на їхню думку, тимчасово втрачених "кресів"......

ПОЛЬСЬКА ОКУПАЦІЯ ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ
 Польща, відроджена в листопаді 1918 року, захопила в 1919 році Холмщину і Підляшшя і в міжвоєнні роки на державному рівні, всупереч її власної Конституції і міжнародних угод, проводила постійне нищення українства, саме на Холмщині і Підляшші, як на висунутих на захід українських землях. Проводилася активна державна політика асиміляції, колонізації і поборювання всіх форм національно-політичного і культурного чи економічного розвитку українців Холмщини і Підляшшя; все робилось, щоб позбавити українців власної інтелігенції та національної свідомості. Ніщо українське на Холмщині і Підляшші не залишалося поза рамками антиукраїнських акцій.

Стаття велика, я викла тільки її початок.
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11.07.2025 17:39 Відповісти
Perfect timing, mister Duda
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11.07.2025 17:42 Відповісти
Нехай " браття" - поляки розкажуть про Березу Картузьку.
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11.07.2025 17:46 Відповісти
"гарно" він досягає примирення між народами...!!! дуда не туди дудить !
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11.07.2025 17:48 Відповісти
Шо це Дуда на останок так занепокоївся волинською різнею? Вже й могили розрили і знову шось в гузні свербить... А поляки хіба не знущались з українців? Треба нарешті порозумітись та припинити це. Ми ж не кацапи. Маю на увазі поляків та українців.
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11.07.2025 17:56 Відповісти
А давайте перевіримо вас чи ви подібний до кацапів чи деяких поляків - Кубань чия ?
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11.07.2025 18:02 Відповісти
Похеру чия Кубань. Важливими є тільки міжнародно визнані кордони. А якщо з'ясовувати де чие - людство потоне у нескінчених війнах.
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11.07.2025 18:15 Відповісти
Поки існують імперії нічого доброго в світі так і не буде . КНР США кацапстан Індія Туречина Франція Британія і навіть Фінляндія це імперії в визнаних кордонах . Народи мають право на державність навіть найменші . В Фінляндії живуть саами які не є фінами якшо шо у вас виникне запитання яким чинам я до списку імперії приплів Фінляндію.
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11.07.2025 18:29 Відповісти
Моя прабабушка казала що жили мирно і дружно, поки поляки не почали вирізати українські села. Не було тут УПА. Лише супротив місцевих убивствам і винищенню.
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11.07.2025 18:22 Відповісти
Точно мирно і дружно а пацифікація то таке .
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11.07.2025 18:31 Відповісти
Он как будто спецом разжигает распри. Он описывает все визуализируя про церкви и т.п. Чтобы усилить ненависть или нахера он это делает? Украинские власти должны на этот день действовать на опережение и ездить туда вшановувать память. Чтобы предотвращать разжигание ненависти и распри.
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11.07.2025 18:03 Відповісти
В польскій гоноровій має бути збитий гонор. Чи вже...

https://www.the-warsaw.pl/uk/94998/lishe-11-poljakiv-zajavili-pro-gotovnist-vstupiti-v-armiju-v-razi-vijni-kozhen-p-jatij-zajaviv-shho-pokine-krainu/ Лише 11% поляків заявили про готовність вступити в армію в разі війни. Кожен п'ятий заявив, що покине країну

Кожен п'ятий житель Польщі виїде з країни в разі початку війни - про це свідчать результати https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,30852534,kto-wyjedzie-kto-pojdzie-na-front-najnowsze-badanie-o-potencjalnej.html опитування, проведеного компанією SW Research для «Wprost». Більшість респондентів готові залишитися в країні і надавати допомогу, яка не буде пов'язана з участю в бойових діях.

"Що б ви зробили в разі, якби на території Польщі почалася війна?" - таке запитання поставила компанія SW Research респондентам під час опитування, проведеного на замовлення "Wprost". Згідно з результатами, найбільша група людей планує залишитися в країні і надавати допомогу, не пов'язану з участю в бойових діях на фронті, - таких 30%.

Кожен п'ятий опитаний (20,2%) сказав, що залишить країну, якщо почнеться війна, майже стільки ж (20,7%) зізналися, що не знають, що робитимуть. Трохи менше - 17,7% респондентів - заявили, що залишаться в Польщі, але не братимуть у війні жодної участі. Найменша група бажає вступити в армію і брати участь у бойових діях - 11,3 % осіб.

У своєму аналізі результатів опитування "Wprost" зазначає, що про бажання вести збройну боротьбу заявили 3,8% жінок і 19,9% чоловіків. Про плани брати участь у допомозі, не пов'язаній із веденням бойових дій, заявили кожна третя жінка і кожен третій чоловік. Про від'їзд із Польщі в разі війни заявляли здебільшого молоді люди: до 24 років - 29,1 %, а у віковій групі 25-34 років - 29,6 %.

Опитування SW Research проводилося 26-27 березня 2024 року методом онлайн-інтерв'ю. Було проведено 800 інтерв'ю в репрезентативній групі.
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11.07.2025 18:09 Відповісти
Польський план ясний- у слушний момент перейти разом з мадярами на сторону нашого ворога і влупити нам у спину. А до цього часу морально та ідеологічно треба підготувати своє населення. Вираз « землі польської республіки»- це попередня заява на « свої» землі.
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11.07.2025 18:12 Відповісти
Для дуды может русня милей? Или ссыт что то сказать в адрес бешеной собаки *****?
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11.07.2025 18:21 Відповісти
Це польські націоналісти. Вони ненавидять всіх крім Америки. Америкою так пишаються, як ніби самі американці.
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11.07.2025 19:01 Відповісти
Все як кацапи кажуть. Що зараз українські націонлаісти вбивають мирних сруське на територіях України
Що польське, що кацапське
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11.07.2025 18:21 Відповісти
А про катынь поляки не любят вспоминать? А про то как кацапы все их правительство грохнуло под смоленском?
Что ж языки в жопу позасовывали.
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11.07.2025 18:26 Відповісти
Забув згадати про росiйсько-мовне населення Донбасу. Хутiн буде задоволений!
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11.07.2025 18:47 Відповісти
Бреше, собака.
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11.07.2025 19:01 Відповісти
Нажаль, наше керівництво може стати на захист тільки жертв Холокосту. Українців захищати немає кому.
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11.07.2025 19:15 Відповісти
Свідчення очевидців говорять про інше -, що поляки разом з угорцями грабували і вбивали мирних українців. Так було в багатьох селах Волині, зокрема в Рожищенському районі.
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11.07.2025 19:20 Відповісти
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02m6ChDQAZPrKXaqyNSEyqCtnNACwb4CV4PBecQiq6CVA5bD7XsQ8VqPmNpv6eot7Kl?__cft__[0]=AZWXiWHSwSUGoZspGkiAj8AqD2h9kYWVOaBqRee5QU2pAh73EJr3ftaHGLdwd3Lc89pWE5FznLZHh3adMqx0s6tyA4iHxtk2eEWPTQFifYjD9pC4rNaequ3lWI7KL7XQBg617Uzbm31yKJwoykqE2rOt86gmPMbS4xFo2bQOhQiWgw&__tn__=%2CO%2CP-R Олександр Турчинов, в 2014-му в.о. Президента України; нині - воїн ЗСУ:
Пане Дуда, ви кажете, що щиро не розумієте, як вас можуть обіймати українці, у яких на одязі червоно-чорні символи ОУН і УПА. Що ж, дозвольте пояснити.
Ви - президент суверенної держави, союзника України. Але коли ви згадуєте Шухевича, Бандеру і «людобуйства», не спромігшись згадати про звірства Польщі в Галичині, про пацифікацію 1930-х, про ув'язнення, розстріли, придушення української ідентичності - ви не говорите правду.
Ви її уникаєте. А без правди - не буде ні взаємної поваги, ні справжнього союзу.
Ви згадуєте Волинь. Але не згадуєте Пілсудського. Не згадуєте Тадеуша Голувка, який закликав «приборкати українського дикуна» і виселити його до Сибіру. Не згадуєте Березу-Картузьку - концтабір для українців. Не згадуєте розстріляних у Сяноку, Перемишлі, на Лемківщині. Не згадуєте ані акцію «Вісла», ані вбитих дітей.
Ви називаєте вбивцями тих, хто дав відсіч тим, хто прийшов на їхню землю з хрестами й нагайками. Ви не хочете визнати, що якби Польща поважала українське право на землю і гідність - можливо, ніхто б і не взяв до рук зброю.
Ви кажете: «не прийму Шухевича». А ким він був, на вашу думку? Солдатом, який дав бій одразу трьом імперіям - польській, нацистській і більшовицькій. Вас дивує, що він герой для українців? А для кого тоді бути героєм? Для того, хто здався? Хто мовчав, коли палили села й церкви? Ні. Ми пам'ятаємо тих, хто боровся. І так - боровся жорстко. Бо мир із карателями не будується.
Ви ж не відмовляєтеся від пам'яті про Пілсудського? Хоча саме він у 1919 році вторгся в Україну, саме польське військо придушувало ЗУНР, саме поляки катували українців у львівських тюрмах. А коли українці наважилися відповісти - ви кажете «варварство»?
Насильство породжує насильство, пане Дуда. Не навпаки.
І якщо ви не розумієте, чому вас обіймають українці у вишиванках із червоно-чорними стрічками - то тому, що ці люди вашу націю пробачили. Але своїх не зрадили. Пробачили за кров, за сльози, за приниження. Бо вони хочуть майбутнього. А не повернення в колоніальну травму.
Українці довели, що вміють бути друзями. А ваші військові - ні. Жодна ракета, що влітала з РФ у небо України, не була збита Польщею. Жодна. І в цей час ви вказуєте нам, яких героїв можна шанувати, а яких - ні? Це що, не цинізм?
Нехай вас не лякає червоно-чорний прапор. Це не прапор війни. Це прапор пам'яті й боротьби. І якщо ви не готові це зрозуміти - отже, ви так і не збагнули, звідки береться свобода. Не з наказу. А з готовності вбивати і вмирати за своє.
Тож якщо ви справді хочете бути з Україною, а не лише говорити про це - почніть із поваги. Не до символів, а до вибору народу. І тоді, можливо, ці обійми стануть щирими й для вас.
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11.07.2025 19:20 Відповісти
смахивает на *********** провокатора стремящегося вбить клин между Украинским и Польским народами!
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11.07.2025 19:23 Відповісти
 
 