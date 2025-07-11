Дуда у день пам’яті жертв трагедії на Волині заявив, що "українські націоналісти" вбивали "беззахисних поляків"

Польський президент Анджей Дуда в день, коли в Польщі вперше вшановують пам'ять жертв Волинської трагедії, заявив про вбивства поляків "українськими націоналістами". Водночас він закликав до примирення між народами.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Тільки на правді – навіть найважчій – можна будувати зрілі та щирі відносини між народами, в тому числі між поляками та українцями. Сьогодні чергова річниця Кривавої неділі – Національний день пам'яті про поляків – жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА на східних землях Другої Польської Республіки – цього року вперше відзначається як державне свято", - пише Дуда.

Польский лідер заявив, що 11 липня 1943 року було днем "кульмінації безжального злочину".

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"Це одне з найтрагічніших подій в нашій історії. Від рук українських націоналістів гинули наші беззахисні співвітчизники – прості люди, цивільні, невинні жертви, часто вбиті в церквах, де вони брали участь у недільних святих месах. Вони були вбиті, бо були поляками", - йдеться у дописі.

Дуда додав, що Польща "хоче і має право знати, де лежать їхні останки", а також – "мати можливість гідно попрощатися з нашими близькими, помолитися на їхніх могилах і запалити свічки".

"Право на гідне вшанування жертв, а особливо спільне вшанування, є надзвичайно важливим елементом примирення і побудови хорошого майбутнього. Правда і пам'ять не повинні розділяти – якщо вони ведуть до взаєморозуміння, примирення і спільної турботи про безпечне майбутнє", - резюмував він.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

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