Дуда згадав, як говорив із Зеленським про Волинську трагедію: Відчув більше розуміння

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час спілкування з Володимиром Зеленським він відчув від українського президента більше розуміння подій 1940-х років на Волині.

Про це він сказав в інтерв'ю польским ЗМІ, цитує RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер Польщі згадав, що спілкувався про Волинську трагедію як з пʼятим президентом України Петром Порошенком, так і з Зеленським.

"Не приховую, що завжди мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського. Думаю, він говорив правду, коли казав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", - розповідає Дуда.

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Президент Польщі також назвав помилковим переконання, що знання про складну історію подій на Волині, які в польській історії називають "Волинською різаниною", є поширеним серед мешканців західної України.

"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами та розтрощив її дитину об сарай?" - риторично запитав Дуда.

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

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4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

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