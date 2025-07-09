Дуда згадав, як говорив із Зеленським про Волинську трагедію: Відчув більше розуміння
Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час спілкування з Володимиром Зеленським він відчув від українського президента більше розуміння подій 1940-х років на Волині.
Про це він сказав в інтерв'ю польским ЗМІ, цитує RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.
Лідер Польщі згадав, що спілкувався про Волинську трагедію як з пʼятим президентом України Петром Порошенком, так і з Зеленським.
"Не приховую, що завжди мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського. Думаю, він говорив правду, коли казав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", - розповідає Дуда.
Президент Польщі також назвав помилковим переконання, що знання про складну історію подій на Волині, які в польській історії називають "Волинською різаниною", є поширеним серед мешканців західної України.
"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами та розтрощив її дитину об сарай?" - риторично запитав Дуда.
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.
Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.
4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.
У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
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Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83#cite_note-1 [1]
Але інші почувають себе чудово - наприклад Труханов , в Одесі , й досі мер !
щє не доставало один одному чюби рвати...
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ти падло впевнене що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив у складі армії крайової українку чи її дитину на етнічних українських землях Закерзоння?
********* пшецький шовініст!
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/100950/&ved=2ahUKEwi6ss2iyLCOAxW1GhAIHT3cCRM4FBAWegQIJRAB&usg=AOvVaw0NlPMuAQhE3mV8IOLVoWHh
Порошенко на колінах вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії
8 лип. 2016 р.
Тому Дуда і каже, що Зєля в цьому питанні кращий.
Все значно гірше -
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.istpravda.com.ua/short/2014/12/18/146107/&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECEsQAQ&usg=AOvVaw0yLNvdEg4MyGTIaoKi34vt
Президент України попросив поляків пробачення за Волинську трагедію
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151223_she_poroshenko_ukraine_israel&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECE0QAQ&usg=AOvVaw3MJz3DRbR6huh_B7Q9KtOo
Порошенко знову вибачився за злочини українців в роки війни...
"Не приховую, що ЗАВЖДИ мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського. Думаю, він говорив правду, коли казав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", - розповідає Дуда. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3562453
Поставили вмотивованих добровольців під команду безтолкових кучмівських генералів типу Полторака , Муженка , Залужного чи Сирського !
через Польшю йде постачяня Україні всього,
давайте не забуватимо про це....
розірвати зараз стосунки з Польщєю, це як самому собі горло перерізати...
це все що я хотів сказати, це грає тільки на руку русні...
порозподілемо-перепашемо цю ділянку, Василь?
зробимо, Яник...
‼️‼️‼️В Тараса Кременя закінчується контракт мовного омбудсмена з 2020 року - і подовження Кабмін йому не пропонує. Натомість Мінюст запропонував на цю посаду ‼️актора Завальського, який не раз висловлювався ‼️проти "примусової українізації (через 30 років суверенітету?). "Це не повинен бути примус. Людей треба зацікавити, створювати умови, підтримку, щоб вони самі хотіли говорити українською".
Ну і 10 років відпрацював на ‼️сильноправославному ТРК "Глас": " З 2003 по 2014 року на ТРК «Глас» (звісно ж, проєкт "УПЦ МП")‒ ведучий телевізійних програм «Компас», «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я» (Міръ Православія)".
Логічно. Війна, окупація, масові страти військових і цивільних, руйнування міст до купи щебню, щоденні ракетні і дронові атаки, втрата близьких і житла - все це недостатньо, щоб "зацікавити" частину громадян України до виконання одного зі своїх громадянських обов'язків. Росія і Путін ще недостатньо "створили умови" для того, щоб українці "самі захотіли говорити українською" і не стимулювати більше Путіна до "асвабаждєнія" в ході "СВО" "таких самих росіян, російськомовного населення, яких дурять, що вони якісь українці".
А актор Олександр Завальський - якраз те, що треба воюючій країні: адже він Сердючку захищає з її російськомовними концертами. Просить зрозуміти, стати союзниками і підтримати.
Але тоді нащо ці півміри? ‼️Варто одразу заміняти Кременя на Данилка. Той точно не буде "примусово українізувати", подавати на себе до суду за концерти, не буде складати заяви на держслужбовців за відмову послуговуватись державною мовою...
А заодно це ‼️прекрасно підготує ситуацію до прийняття ультиматуму Путіна "повернути всі права російській мові" і до капітуляції. З наступним майже добровільним входженням до Росії на правах "нового регіону". Ну, або навіть, як проросійські "еліти" тут будуть добре поводитись, то й "членом Союзної держави". Там російська буде якраз офіційною, міжнародною і другою державною.
А скількі земель ці кацапські Цуки в Україні вкрали
і ще більше дістало що не українці приймають рішення про мовного омбудсмена ( теж явно не українця)