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Новини Волинська трагедія
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Дуда згадав, як говорив із Зеленським про Волинську трагедію: Відчув більше розуміння

Дуда згадав про розмову із Зеленським про Волинську трагедію

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що під час спілкування з Володимиром Зеленським він відчув від українського президента більше розуміння подій 1940-х років на Волині.

Про це він сказав в інтерв'ю польским ЗМІ, цитує RMF FM, повідомляє Цензор.НЕТ.

Лідер Польщі згадав, що спілкувався про Волинську трагедію як з пʼятим президентом України Петром Порошенком, так і з Зеленським.

"Не приховую, що завжди мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського. Думаю, він говорив правду, коли казав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", - розповідає Дуда.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники та Україна недостатньо цінують допомогу Польщі у війні проти РФ, - Дуда

Президент Польщі також назвав помилковим переконання, що знання про складну історію подій на Волині, які в польській історії називають "Волинською різаниною", є поширеним серед мешканців західної України.

"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами та розтрощив її дитину об сарай?" - риторично запитав Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суспільство в Україні не знає про Волинську трагедію, мене зустрічали з "бандерівськими пов’язками", - Дуда

Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна дала згоду на пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині: дослідники почали вилучення останків

Автор: 

Зеленський Володимир (24673) Польща (8683) Волинська трагедія (139) Дуда Анджей (800)


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Топ коментарі
+8
"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами та розтрощив її дитину об сарай?" - риторично запитав Дуда
=======================
ти падло впевнене що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив у складі армії крайової українку чи її дитину на етнічних українських землях Закерзоння?
********* пшецький шовініст!
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09.07.2025 22:56 Відповісти
+4
Не дивно, що найвеличніший історик "какая_разніца" із більшим розумінням сприймає байки про распятого_мальчика у виконанні Дуди, ніж попередник "какой_разницьі".
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09.07.2025 22:56 Відповісти
+3
Зеленському як єврею все одно. Він ніколи не чув про про військовий операції поляків в Україні під час війни.
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09.07.2025 22:58 Відповісти
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Дудка просто руки викручує, як падло. Ось і відчув розуміння, куди нам подітись. Страна наша потужно ніщая та потужно багата наша елітка.
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09.07.2025 22:54 Відповісти
Вітання від елітки -
Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83#cite_note-1 [1]
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09.07.2025 22:58 Відповісти
За що й чечетов поплатився-клешнями махав добре а літав погано.
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09.07.2025 23:04 Відповісти
Сєсєтов літав не погано ...))
Але інші почувають себе чудово - наприклад Труханов , в Одесі , й досі мер !
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09.07.2025 23:19 Відповісти
закрийте рота обидва,
щє не доставало один одному чюби рвати...
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09.07.2025 22:54 Відповісти
Хто за шо а вшивий за баню
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09.07.2025 22:55 Відповісти
"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами та розтрощив її дитину об сарай?" - риторично запитав Дуда
=======================
ти падло впевнене що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив у складі армії крайової українку чи її дитину на етнічних українських землях Закерзоння?
********* пшецький шовініст!
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09.07.2025 22:56 Відповісти
Не дивно, що найвеличніший історик "какая_разніца" із більшим розумінням сприймає байки про распятого_мальчика у виконанні Дуди, ніж попередник "какой_разницьі".
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09.07.2025 22:56 Відповісти


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/100950/&ved=2ahUKEwi6ss2iyLCOAxW1GhAIHT3cCRM4FBAWegQIJRAB&usg=AOvVaw0NlPMuAQhE3mV8IOLVoWHh

Порошенко на колінах вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії



8 лип. 2016 р.
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09.07.2025 23:01 Відповісти
Було таке. Але він напевно не підмахував Дуді, коли той травив історії про українців-"живодерів", як це робить Зєля.
Тому Дуда і каже, що Зєля в цьому питанні кращий.
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09.07.2025 23:04 Відповісти
Ще й як підмахував
Все значно гірше -

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.istpravda.com.ua/short/2014/12/18/146107/&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECEsQAQ&usg=AOvVaw0yLNvdEg4MyGTIaoKi34vt

Президент України попросив поляків пробачення за Волинську трагедію



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151223_she_poroshenko_ukraine_israel&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECE0QAQ&usg=AOvVaw3MJz3DRbR6huh_B7Q9KtOo

Порошенко знову вибачився за злочини українців в роки війни...

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09.07.2025 23:10 Відповісти
Тоді чому Дуда каже, що Зєля

"Не приховую, що ЗАВЖДИ мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського. Думаю, він говорив правду, коли казав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", - розповідає Дуда. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3562453
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09.07.2025 23:16 Відповісти
Зєля сказав правду? Я реально в шоку.
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09.07.2025 23:19 Відповісти
Тільки правду про себе особисто, що історія України йому невідома, в от в історію України від Дуди він вірить охоче.
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09.07.2025 23:24 Відповісти
Порошенко теж з ненавистю відносився до націоналістів України. Дякуючи йому ми загубили добровільний рух в Україні.
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09.07.2025 23:02 Відповісти
Який конкретно добровольчий підрозділ загубили?
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09.07.2025 23:05 Відповісти
Всі
Поставили вмотивованих добровольців під команду безтолкових кучмівських генералів типу Полторака , Муженка , Залужного чи Сирського !
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09.07.2025 23:14 Відповісти
"Азов", "Вовків Да Вінчі"?
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09.07.2025 23:18 Відповісти
Что этот паяц может понимать в истории Украины?
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09.07.2025 22:56 Відповісти
нелогічно
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09.07.2025 22:59 Відповісти
нелогічно коли мені за історію України намагається розповідати людина на щірій кацапській...
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09.07.2025 23:02 Відповісти
А на польській подобається що чешуть про "волинську резню"?
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09.07.2025 23:07 Відповісти
i це я щє не згадував за операцію "вісла"
через Польшю йде постачяня Україні всього,
давайте не забуватимо про це....
розірвати зараз стосунки з Польщєю, це як самому собі горло перерізати...
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09.07.2025 23:15 Відповісти
Я не кажу, що потрібно розривати стосунки з Польщею. Я питаю чи подобаються підняті останнім часом польськими політиками цунамі ненависті до українців?
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09.07.2025 23:21 Відповісти
не треба вестися на провокацію.
це все що я хотів сказати, це грає тільки на руку русні...
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09.07.2025 23:26 Відповісти
знаю інших поляків, на яких навіть кацапняві погранці не звертали уваги,
порозподілемо-перепашемо цю ділянку, Василь?
зробимо, Яник...
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09.07.2025 23:46 Відповісти
Зеленському як єврею все одно. Він ніколи не чув про про військовий операції поляків в Україні під час війни.
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09.07.2025 22:58 Відповісти
Дуда ти як великий знавець різанин розкажи нам українцям якого хера робили переселені з Польщі поляки на Волині? Те саме кацапи зараз роблять-переселяють свої смердячі лапті на окуповану територію! Чи поляки тут волонтерили ?
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09.07.2025 23:01 Відповісти
Краще б Дуда поговорив із Зеленським про те, як поляки з німцями євреїв знищили: Відчув би більше розуміння.
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09.07.2025 23:02 Відповісти
Сучий с, а чого до німців претензій не маєте? Чого не піднімаєш тему війни Хрестоносців? Чи ще якусь стародавню історію витягни на світло.
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09.07.2025 23:03 Відповісти
Німці знищили кожного п"ятого поляка - 6 млн і ні пари з вуст - бо німці їх спонсорують - отаке
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09.07.2025 23:08 Відповісти
В польско-украинских отношениях резни хватало, однако не припоминаю попыток Украины захватить Польшу и украинизировать население, как следствие. Сеешь ветер-пожнешь бурю тут к месту.
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09.07.2025 23:03 Відповісти
Зеленський і українська історія? Ну-ну! Дідусь роповідпав йому ту, що зберігається в архівах ФСБ.
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09.07.2025 23:05 Відповісти
Дуда ти як великий знавець історії розкажи нам краще про Катинь !22 тис. розстріляних кацапами полонених польських офіцерів то ж така дрібниця,навіть не варта твоєї уваги, в порівнянні з "Волинською різаниною"! .
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09.07.2025 23:08 Відповісти
зате Зе впритул не бачить беспредел з звільненням Кременя
‼️‼️‼️В Тараса Кременя закінчується контракт мовного омбудсмена з 2020 року - і подовження Кабмін йому не пропонує. Натомість Мінюст запропонував на цю посаду ‼️актора Завальського, який не раз висловлювався ‼️проти "примусової українізації (через 30 років суверенітету?). "Це не повинен бути примус. Людей треба зацікавити, створювати умови, підтримку, щоб вони самі хотіли говорити українською".

Ну і 10 років відпрацював на ‼️сильноправославному ТРК "Глас": " З 2003 по 2014 року на ТРК «Глас» (звісно ж, проєкт "УПЦ МП")‒ ведучий телевізійних програм «Компас», «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я» (Міръ Православія)".

Логічно. Війна, окупація, масові страти військових і цивільних, руйнування міст до купи щебню, щоденні ракетні і дронові атаки, втрата близьких і житла - все це недостатньо, щоб "зацікавити" частину громадян України до виконання одного зі своїх громадянських обов'язків. Росія і Путін ще недостатньо "створили умови" для того, щоб українці "самі захотіли говорити українською" і не стимулювати більше Путіна до "асвабаждєнія" в ході "СВО" "таких самих росіян, російськомовного населення, яких дурять, що вони якісь українці".

А актор Олександр Завальський - якраз те, що треба воюючій країні: адже він Сердючку захищає з її російськомовними концертами. Просить зрозуміти, стати союзниками і підтримати.

Але тоді нащо ці півміри? ‼️Варто одразу заміняти Кременя на Данилка. Той точно не буде "примусово українізувати", подавати на себе до суду за концерти, не буде складати заяви на держслужбовців за відмову послуговуватись державною мовою...

А заодно це ‼️прекрасно підготує ситуацію до прийняття ультиматуму Путіна "повернути всі права російській мові" і до капітуляції. З наступним майже добровільним входженням до Росії на правах "нового регіону". Ну, або навіть, як проросійські "еліти" тут будуть добре поводитись, то й "членом Союзної держави". Там російська буде якраз офіційною, міжнародною і другою державною.
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09.07.2025 23:13 Відповісти
А ВЕДЬ ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ ЧИ ЗВІЛЬНЕННЯ КРЕМЕНЯ - звенья однієї цепі ЯКОЮ КАЦАПЮРА 300 років душить Україну .
А скількі земель ці кацапські Цуки в Україні вкрали
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09.07.2025 23:15 Відповісти
До речі- премʼєр єврей - теж нічого не робить для української мови , бо йому на це насрати. Він мабудь ідиш поважає . форумчане , соррі , але цей ******* цирк з українською мовою вже дістав
і ще більше дістало що не українці приймають рішення про мовного омбудсмена ( теж явно не українця)
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09.07.2025 23:21 Відповісти
 
 