Союзники та Україна недостатньо цінують допомогу Польщі у війні проти РФ, - Дуда

Польський президент Анджей Дуда в останньому інтервʼю на посаді критично висловився про ставлення союзників і України до допомоги від Польщі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.

Дуда зазначив, що в контексті війни в Україні Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", але цього не сталось.

"Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення", – заявив президент Польщі.

"Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", – додав він.

Дуда зазначив, що Польщу "не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію", не уточнивши, про що саме йдеться.

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"Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", – зазначив польський президент.