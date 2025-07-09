Союзники та Україна недостатньо цінують допомогу Польщі у війні проти РФ, - Дуда
Польський президент Анджей Дуда в останньому інтервʼю на посаді критично висловився про ставлення союзників і України до допомоги від Польщі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду.
Дуда зазначив, що в контексті війни в Україні Польща у деяких питаннях могла б "показати, що нас не можна обходити чи ігнорувати", але цього не сталось.
"Наприклад, я вважаю, що як українці, так і наші союзники просто вважають, що аеропорт у Жешуві та наші автомагістралі належать їм, ніби це їхнє. Але це не їхнє. Це наше. Тому, якщо комусь щось не подобається, то закриваємо і до побачення", – заявив президент Польщі.
"Так, робимо ремонт. Закриваємо аеропорт у Жешуві, а ви доставляйте в Україну морем, повітрям, не знаю, скидайте на парашутах. Вигадуйте. Вигадуйте, якщо вважаєте, що ми вам не потрібні", – додав він.
Дуда зазначив, що Польщу "не запросили до дуже важливих міжнародних органів, де вирішувалося питання про постачання допомоги через нашу територію", не уточнивши, про що саме йдеться.
"Я вважав, що це скандал. І в якийсь момент я відкрито зізнаюся, що в цьому аспекті я заблокував висновки саміту НАТО у Вільнюсі. Про це нема сенсу говорити з Україною, лише з нашими союзниками. Треба мати сміливість поговорити з німцями, американцями", – зазначив польський президент.
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А країна безмежно вдячна за допомогу.
Зрілі та свідомі сідають і проясняють спокійно по -дорослому - де бачать проблеми .
Бо ,той хто буде ображатися і вести себе гонорово - отримає ,морем ,повітрям і на парашутах - а скоріше всього асфальтованими дорогами - славнозвісних бурятів та корейців - бо кажуть польські унітази нічого такі...
P.S. Я очень благодарна полякам, которые вступили в Вооружённые силы Украины и выполняют долг по защите своей Родины и не ноются как их президент Дуда
То що по вашему ми маємо зробити? Може полонізуватися перейти на латиницю та польську мову? Що ще?Перейти у католіцизм?А може прейменувати Київ на Краків? Або Львів подарувати??ЩО треба зробити?
"У результаті ми ризикували протягом усього цього часу. Ми не лише несли витрати, не лише величезну вартість зносу нашої інфраструктури, але й наражали себе на ризик... Тому якщо хтось відправлятиме своїх солдатів в Україну, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують, тому що ми будемо переправляти їхніх солдат через нашу країну в Україну, і вони будуть використовувати нашу інфраструктуру, нашу землю та нашу безпеку", - сказав польський лідер.
Джерело: https://censor.net/ua/n3541389
Вони думають, що поодинці краще вистоять перед Z-руснею підсиленою рукою Пекіна)
Нова Z-русня це не ті авантюристи, хто спершу атакував і думав за 3 дні взяти Київ, це вже як під тотальний контролем армії дронів і зомбі!