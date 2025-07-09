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Новости Помощь Украине от Польши
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Союзники и Украина недостаточно ценят помощь Польши в войне против РФ, - Дуда

дуда

Польский президент Анджей Дуда в последнем интервью на посту критически высказался об отношении союзников и Украины к помощи от Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Дуда отметил, что в контексте войны в Украине Польша в некоторых вопросах могла бы "показать, что нас нельзя обходить или игнорировать", но этого не произошло.

"Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания", - заявил президент Польши.

"Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны", - добавил он.

Дуда отметил, что Польшу "не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию", не уточнив, о чем именно идет речь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина в начале войны просила истребители МиГ-29, но США заблокировали передачу, - Дуда

"Я считал, что это скандал. И в какой-то момент я открыто признаюсь, что в этом аспекте я заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом нет смысла говорить с Украиной, только с нашими союзниками. Надо иметь смелость поговорить с немцами, американцами", - отметил польский президент.

Автор: 

Польша (8559) Дуда Анджей (784)


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Топ комментарии
+11
Та ***, як же штормить цих пшеків!!! Від того, що якби не українці - нам би була *****, до того, що якби не ми - то українцям була б *****. Якось пора визначитись у своїх міркуваннях, шановні поляки. Чому країні 404 не нагадуєте за смоленськ, зате нам постійно за Волинську різню???
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09.07.2025 22:42 Ответить
+9
Ушльопок, ноги цілуй тим українцям, які вас захистили, або їх близьким, якщо їх вже немає в живих. Бо вас би швидко захопили, якби України не стало.
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09.07.2025 22:51 Ответить
+8
Чхати Дуді на подяки, можемо хоч по десять разів кожного ранку дякувати полякам - це нічого не змінить, бо антиукраїнська риторика дае до+10% на виборах.
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09.07.2025 22:45 Ответить
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Хочеш перекрити кордон? - до чого ці еківоки? - думки вголос
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09.07.2025 22:40 Ответить
Дуда уже ничего не может
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09.07.2025 22:55 Ответить
Не може а насипає - мабуть з прицілом на вибори
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09.07.2025 22:57 Ответить
Кончене воно.
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09.07.2025 23:25 Ответить
Це група з 5-6 потужних недостатньо цінують, якщо і зовні НЕ.
А країна безмежно вдячна за допомогу.
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09.07.2025 22:40 Ответить
Ну польша очень сисльная страна своим хфермерами. Доперекрывались за кацапские рубли, что теперь ждут кто их накормит.
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09.07.2025 22:42 Ответить
Та ***, як же штормить цих пшеків!!! Від того, що якби не українці - нам би була *****, до того, що якби не ми - то українцям була б *****. Якось пора визначитись у своїх міркуваннях, шановні поляки. Чому країні 404 не нагадуєте за смоленськ, зате нам постійно за Волинську різню???
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09.07.2025 22:42 Ответить
Там до смоленська краще катинь згадати , на її фоні про волинські з пальця висмоктані події можна забути , але про те ніхто з поляків не верещить .
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09.07.2025 22:59 Ответить
Так и не понял, в чем суть претензий? Слишком мало говорили "спасибо", типа как Трампу или что? Или денег мало выделили из бюджета ЕС?
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09.07.2025 22:44 Ответить
Когда у власти слабое хрипатое чмо. всякая сволочь пытается насрать на голову.
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09.07.2025 22:44 Ответить
Гоноровий мерзотник. Генетично-традиційно. Не дивує.
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09.07.2025 22:44 Ответить
Діти завжди так роблять . Ображаються .Бундючно забирають свої пасочки та іграшки .
Зрілі та свідомі сідають і проясняють спокійно по -дорослому - де бачать проблеми .
Бо ,той хто буде ображатися і вести себе гонорово - отримає ,морем ,повітрям і на парашутах - а скоріше всього асфальтованими дорогами - славнозвісних бурятів та корейців - бо кажуть польські унітази нічого такі...
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09.07.2025 22:45 Ответить
Та херня ті польські унітази (( Там фасади повсюди красиві , а зайдеш у середину - срач на срачі , з часів середньовіччя навчилися пил у очі пускати ((
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09.07.2025 23:02 Ответить
Унітази ті ж самі, що в Україні, здебільшого "Cersanit".
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09.07.2025 23:26 Ответить
Чхати Дуді на подяки, можемо хоч по десять разів кожного ранку дякувати полякам - це нічого не змінить, бо антиукраїнська риторика дае до+10% на виборах.
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09.07.2025 22:45 Ответить
Дайте ему премию миротворца.
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09.07.2025 22:47 Ответить
Ушльопок, ноги цілуй тим українцям, які вас захистили, або їх близьким, якщо їх вже немає в живих. Бо вас би швидко захопили, якби України не стало.
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09.07.2025 22:51 Ответить
Угу. Це типу як прибіг до сусіда по допомогу, бо з лісу на село пожежа суне і твій дім вже зайнявся, а сусід тобі - "Не можу тобі допомогти, я якраз на своїй криниці зібрався ланцюг міняти на більш красивий. Бо це ж МОЯ криниця!".
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09.07.2025 22:55 Ответить
Вірус імперскості вкусив Дуду за причинне місце. Ми дуже вдячна нація. Але не без памʼяті… То кордон перекривали у саму скрутну годину, то вирішили у нашій землі попорпатись щоб кістки вишпортати та знову звинуватити в тому, до чого ніякого відношення не маємо. То примушуєт зректися своїх героїв та символів. Ну де ще ви нас вже не пробували нагинати.…Але біда і кров патріотів згуртовує і загартовує націю. Меншовартість, яку ви нам століттями вживляли кудись щезла. Лишилась сама сталь. Українці міцно впершись в землю, тримають кордони Європи та й всього світу від коричневої московської чуми. Давайте свої амбіції трохи сховаєте хоч на час навали.
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09.07.2025 22:56 Ответить
і цей скурвився, подяки вимагає. Вже забув як бздів, що Україна не вистоїть і нависне над Польщею привид 39-го - Браття беріть танки, БТРи, всьо шо маєм, токмо тримайтеся.
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09.07.2025 22:56 Ответить
Так він зпочатку зкурвлений був. То волинська трагедія, то розкопки..то ще щось..а мокшам претензії навіть за борт N1 з Лєхом Качинським сцить пред'яву кинути. Мовчу вже за Сандармох й т.і.
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09.07.2025 23:34 Ответить
Именно эти слова этого пшека и говорят о том, что с политики уходить не будет. Отсюда и польский гонор, вечная тема провинциальных шляхтичей. С привкусом дешёвой политической проституции. Как говаривал дедушка членин. Вечный козырь расчитанный на дворовой патриотизм.
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09.07.2025 22:57 Ответить
Польша надає дуже потужну допомогу у вигляді спихування радянського барахла лише за умови його заміни американською новітньою зброєю, а також як посередник при передачі західної зброї Україні за скромну плату.
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09.07.2025 22:57 Ответить
Безвідповідальна заява
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09.07.2025 23:00 Ответить
Поляки очень часто забывают, что они с украинцами в одной лодке, если падёт Украина то следующие поляки, если им нравятся пейзажи Восточной Украины у себя на территории, то тогда можете не помогать украинцам и требовать от них благодарности, а я думаю что поляки мало помогают, а почему? а потому что война ещё продолжается, закончилась бы война поляки помогли нормально, а так им асфальта жалко, возмущается, что дороги ремонтируют. оказывается из-за аренду аэропорта деньги дают.
P.S. Я очень благодарна полякам, которые вступили в Вооружённые силы Украины и выполняют долг по защите своей Родины и не ноются как их президент Дуда
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09.07.2025 23:03 Ответить
Якби ви не були у НАТО москва як удав вас вже давно скрутила б у баранячий ріг і ви б пискнути не встигли,але чекайте це ще може статися..
То що по вашему ми маємо зробити? Може полонізуватися перейти на латиницю та польську мову? Що ще?Перейти у католіцизм?А може прейменувати Київ на Краків? Або Львів подарувати??ЩО треба зробити?
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09.07.2025 23:04 Ответить
Політик зауважив, що Польща ризикувала впродовж усього цього часу, як в Україні йде повномасштабна війна. Тому, за словами Дуди, відправляти миротворців в Україну мають союзники, які не ризикують так, як Польща.

"У результаті ми ризикували протягом усього цього часу. Ми не лише несли витрати, не лише величезну вартість зносу нашої інфраструктури, але й наражали себе на ризик... Тому якщо хтось відправлятиме своїх солдатів в Україну, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують, тому що ми будемо переправляти їхніх солдат через нашу країну в Україну, і вони будуть використовувати нашу інфраструктуру, нашу землю та нашу безпеку", - сказав польський лідер.

Джерело: https://censor.net/ua/n3541389
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09.07.2025 23:21 Ответить
Дуда, припиняйте вже ці свої останні інтерв"ю. Вони вас не прикрашають. Відбули президентство, дякуємо за допомогу на початку війни і ще трохи. Не за рольніків. Але під кінець каденції, як майже кожний гурний пан поляк не можете, щоб не сказати щось своє зверхнє, щось недобре, щоб пам"ятали, бо, мовляв, може бути гірше. Це і для союзників і для українців, звичайно. Навроцького ж вибрали - 3-го колегу для Орбана і Фіцо. Начувайтесь!
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09.07.2025 23:22 Ответить
Трамп шантажує відмовою від НАТО і 5 статті, Угорщина щось весь час виторговує для себе особисто, от і поляки спокусилися цим безумством)

Вони думають, що поодинці краще вистоять перед Z-руснею підсиленою рукою Пекіна)

Нова Z-русня це не ті авантюристи, хто спершу атакував і думав за 3 дні взяти Київ, це вже як під тотальний контролем армії дронів і зомбі!
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09.07.2025 23:23 Ответить
Чмо сидить на чемоданах. Кацапські гроші вже гріють?
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09.07.2025 23:30 Ответить
Вас поляків, кацапи вже продали в рабство китайцям, ви такіж клоуни як і німці
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09.07.2025 23:41 Ответить
 
 