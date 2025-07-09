Союзники и Украина недостаточно ценят помощь Польши в войне против РФ, - Дуда
Польский президент Анджей Дуда в последнем интервью на посту критически высказался об отношении союзников и Украины к помощи от Польши.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Дуда отметил, что в контексте войны в Украине Польша в некоторых вопросах могла бы "показать, что нас нельзя обходить или игнорировать", но этого не произошло.
"Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания", - заявил президент Польши.
"Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны", - добавил он.
Дуда отметил, что Польшу "не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию", не уточнив, о чем именно идет речь.
"Я считал, что это скандал. И в какой-то момент я открыто признаюсь, что в этом аспекте я заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом нет смысла говорить с Украиной, только с нашими союзниками. Надо иметь смелость поговорить с немцами, американцами", - отметил польский президент.
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А країна безмежно вдячна за допомогу.
Зрілі та свідомі сідають і проясняють спокійно по -дорослому - де бачать проблеми .
Бо ,той хто буде ображатися і вести себе гонорово - отримає ,морем ,повітрям і на парашутах - а скоріше всього асфальтованими дорогами - славнозвісних бурятів та корейців - бо кажуть польські унітази нічого такі...
P.S. Я очень благодарна полякам, которые вступили в Вооружённые силы Украины и выполняют долг по защите своей Родины и не ноются как их президент Дуда
То що по вашему ми маємо зробити? Може полонізуватися перейти на латиницю та польську мову? Що ще?Перейти у католіцизм?А може прейменувати Київ на Краків? Або Львів подарувати??ЩО треба зробити?
"У результаті ми ризикували протягом усього цього часу. Ми не лише несли витрати, не лише величезну вартість зносу нашої інфраструктури, але й наражали себе на ризик... Тому якщо хтось відправлятиме своїх солдатів в Україну, то нехай це будуть насамперед наші союзники, які не ризикують, тому що ми будемо переправляти їхніх солдат через нашу країну в Україну, і вони будуть використовувати нашу інфраструктуру, нашу землю та нашу безпеку", - сказав польський лідер.
Джерело: https://censor.net/ua/n3541389
Вони думають, що поодинці краще вистоять перед Z-руснею підсиленою рукою Пекіна)
Нова Z-русня це не ті авантюристи, хто спершу атакував і думав за 3 дні взяти Київ, це вже як під тотальний контролем армії дронів і зомбі!