Союзники и Украина недостаточно ценят помощь Польши в войне против РФ, - Дуда

Польский президент Анджей Дуда в последнем интервью на посту критически высказался об отношении союзников и Украины к помощи от Польши.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Дуда отметил, что в контексте войны в Украине Польша в некоторых вопросах могла бы "показать, что нас нельзя обходить или игнорировать", но этого не произошло.

"Например, я считаю, что как украинцы, так и наши союзники просто считают, что аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали принадлежат им, будто это их. Но это не их. Это наше. Поэтому, если кому-то что-то не нравится, то закрываем и до свидания", - заявил президент Польши.

"Да, делаем ремонт. Закрываем аэропорт в Жешуве, а вы доставляйте в Украину морем, воздухом, не знаю, сбрасывайте на парашютах. Придумывайте. Придумывайте, если считаете, что мы вам не нужны", - добавил он.

Дуда отметил, что Польшу "не пригласили в очень важные международные органы, где решался вопрос о поставках помощи через нашу территорию", не уточнив, о чем именно идет речь.

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"Я считал, что это скандал. И в какой-то момент я открыто признаюсь, что в этом аспекте я заблокировал выводы саммита НАТО в Вильнюсе. Об этом нет смысла говорить с Украиной, только с нашими союзниками. Надо иметь смелость поговорить с немцами, американцами", - отметил польский президент.