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Новости Помощь Украине от Польши
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Украина в начале войны просила истребители МиГ-29, но США заблокировали передачу, - Дуда

анджей,дуда

В начале полномасштабной войны с РФ Украина настойчиво просила Польшу передать истребители МиГ-29, но этому мешала позиция США.

Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.

"Украина нас буквально просила о самолетах МиГ. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Владимиром Зеленским. Мы обращались к нашим союзникам с вопросом, можно ли передать самолеты как страна-член НАТО - и была блокада со стороны американцев", - заявил Дуда.

Президент уточнил, что Польша получала сигналы о запрете передавать Украине не только истребители, но и танки или другой тяжелый штурмовой транспорт.

"Прежде всего речь шла о MиГ-29. А с другой стороны украинцы приходили к нам с претензиями, потому что слышали от американцев: обратитесь к полякам. И создавалось впечатление, что это Польша не хочет передать эти самолеты", - пояснил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы не можем передать Украине МиГ-29, пока НАТО не гарантирует Польше безопасность ее воздушного пространства, - Дуда

Дуда также заявил, что именно Польша первой передала Украине тяжелое вооружение и назвал это "спасением Украины в огромной степени".

Автор: 

Польша (8555) самолет (3660) США (27385) Дуда Анджей (782)


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Топ комментарии
+15
Ну так никому не нужна победа Украины... Всем важно что бы рф кто-то сдерживал. По этому и дают вооружения столько, что бы мы не могли нанести рф какого-то серьезного вреда и при этом не проиграли полностью.
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04.07.2025 20:10 Ответить
+10
Цікаво, а якщо Україна попросила б тактичні шкарпетки, виготовлені у Польщі, то вашингтонські уйобки і це заблокуаали б?
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04.07.2025 20:03 Ответить
+7
Чого тільки ми не дізнаємося з часом, хто і що нам заблокував. Але найцікавіше, що ми дізнаємося, це - правда про Оман, про кількість розграбованих грошей, про всю нерухомість за кордоном і криптовалютні гаманці.. Це буде найдовший і найцікавіший серіал в історії України. Наживо. З зали суду))
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04.07.2025 20:06 Ответить
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Цікаво, а якщо Україна попросила б тактичні шкарпетки, виготовлені у Польщі, то вашингтонські уйобки і це заблокуаали б?
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04.07.2025 20:03 Ответить
Вали все на США а якби передали без дозволу - вас би виперли з НАТО? - ні - мадьяри передали зброї ноль цілих і *** десятих і прекрасно себе чухають в НАТО
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04.07.2025 20:03 Ответить
Якби не послухались, ті б танків і літаків не продали і т.д.
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04.07.2025 20:06 Ответить
Де хто розповіда, що Мілі і команда не дали Залужному в 22 році на Мелітополь, наступати, після Харківської операції, коли там ніяких укріплень не було, якась не зрозуміла в них допомога Україні, то вони помогають то вони помогають не Україні, щоб Україна не вирвалась вперед.
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04.07.2025 20:04 Ответить
Ну так никому не нужна победа Украины... Всем важно что бы рф кто-то сдерживал. По этому и дают вооружения столько, что бы мы не могли нанести рф какого-то серьезного вреда и при этом не проиграли полностью.
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04.07.2025 20:10 Ответить
Путин угрожал ядеркой если фронт посыпятся, вроде так потом сказали
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04.07.2025 20:19 Ответить
Бідонівська адміністрація обісралася після погроз бункерного застосувати тактичну ядерну зброю
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04.07.2025 20:51 Ответить
який мілі? то трамп не дозволив нападати.
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04.07.2025 20:52 Ответить
зі слів Салівана:

Путин угрожал ядеркой

.
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04.07.2025 21:37 Ответить
Чого тільки ми не дізнаємося з часом, хто і що нам заблокував. Але найцікавіше, що ми дізнаємося, це - правда про Оман, про кількість розграбованих грошей, про всю нерухомість за кордоном і криптовалютні гаманці.. Це буде найдовший і найцікавіший серіал в історії України. Наживо. З зали суду))
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04.07.2025 20:06 Ответить
Судді чиї будуть, або ті ж слідчі прокуратури? Ті що були при Порошенку та при нинішній владі, тоді це як горохом в стіну.
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04.07.2025 20:56 Ответить
Хтось пи'здить...
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04.07.2025 20:07 Ответить
Взагалі-то тут Дуда бреше. Бо там була інша історія: Польща була згодна віддати нам МіГи, але штати мали дати їм стільки ж ******** літаків, Фантомів. Поляки не хотіли залишитись без авіації. Штати програми оновлення авіапарку Польщі не виконали, передали їм лише "пару" (точне число невідоме, але воно однопорядкове) літаків, і стільки ж літаків Міг поляки передали нам, були ці інфи в ЗМІ.
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04.07.2025 20:10 Ответить
Фантоми, у В'єтнамі воювали. Ти нічого не сплутав?
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04.07.2025 20:16 Ответить
Може, й переплутав... чомусь подумав, що Фантоми - це серія F. F-16, F-35, тощо.
Якщо помиляюсь - вибачаюсь.
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04.07.2025 20:22 Ответить
Ну щось таке. В них буква "F" означає "винищувач", (в тому числі фалькон, який Ви сплутали з фантомом), буква "В" бомбардувальник, і ще є унікальний штурмовик "А" (бородавочник A-10).
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04.07.2025 20:44 Ответить
З фальконом сплутав)
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04.07.2025 20:40 Ответить
Ні то вже пізніше саме в перші місяці, ті літаки навіть перегнали до німців на аеродроми щоб поляки не віддали, навіть були заяви від американської адміністрації, що викличе конфронтацію із заходом.
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04.07.2025 20:57 Ответить
Ну, ладно, штати і поляки, інші країни... Але чому "свої" забороняють допомагати ЗСУ? Ось приклад!
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13332 Петро Порошенко:
Сьогодні війна точиться не лише на лінії фронту - вона може увійти в кожен дім. Вихід із цього пекла один: не панікувати, а допомагати Збройним Силам України.
Тому попри безсонну ніч в Києві ми не переносили нашу поїздку на Буковину, бо саме тут народилася 82 десантно-штурмова бригада (тут її місце постійної дислокації,, тут перебуває на відновленні). Ми вже сформували вантаж допомоги цим хлопцям та дівчатам, що складався з екскаваторів, пральної-душових комплексів та авторемонтної майстерні.
Але раптом вони подзвонили і сказали, що військова контррозвідка заборонила воїнам приймати цю допомогу. Ба більше, вони терміново відправили їх з місця постійної дислокації на Схід. Там ми і домовилися зустрітися з десантниками вже зовсім скоро, бо нас так просто не зупиниш.
А поки ми у Чернівцях - неймовірному місті, яке, на щастя, росіяни не жахають ракетами та дронами. Зустрілися з містянами, щоб поговорити і послухати. Саме в такій атмосфері заряджаєшся енергією на нові проєкти та починання.
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04.07.2025 20:17 Ответить
А Польша вільна країна чи 51 штат США?
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04.07.2025 20:19 Ответить
Мама мені якось через сльози сказала - якби дід знав, що таке буде. Він або пішов вбивати уродів, або тупо застиг у своєму часі..
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04.07.2025 20:20 Ответить
США заблокували передачу МіГів?
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04.07.2025 20:22 Ответить
Двопартійної підтримки США для України, так і немає, через злочинні дії всього декількох осіб, з Білого Дому, які призвели, до загибелі Українців, з 2022 року!
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04.07.2025 20:28 Ответить
От трамп паразит ..з 22 року шкодить
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04.07.2025 20:31 Ответить
Ляхам головне - щоб на ii кордонi залишалася буферна зона яку захищае Украiна, км 200, краще 300. На остальне - пох!
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04.07.2025 20:34 Ответить
Польща тоді дізнавалась у США, чи гарантують вони захист, якщо #уйло посатаніє і вдарить по Польщі через передачу МіГів Україні. США порадили утриматись від передачі.

Так, тоді США заблокували передачу МіГів. Байден сцяв. Але поступово Байден дозволяв Україні все більше і більше, аж до ударів західними ракетами по території росії. Упевнений, що Харріс передала б JASSM для F-16.
А після інаугурації трампа Україна забула про ATACMS і про удари по російським територіям.
Це при Байдені ЗСУ вдаряли по Курській області за допомогою Storm Shadow, а прийшов трамп і сказав британцям і французам відкликати дозвіл, як колись Байден сказав полякам утриматись від передачі МіГів. Бо все НАТО досі орієнтується на захист від США і не робить нічого без гарантій підтримки від США.
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04.07.2025 20:36 Ответить
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04.07.2025 20:39 Ответить
Хто такий Guido Fawkes, чому йому варто вірити на слово?
На тлі передачі трампом Джавелінів із забороною застосування в зоні проведення антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), зовсім не віриться в постачання F-16.
ЗЕ, звичайно, те ще лайно, однак будь-яку інформацію треба перевіряти, перш ніж вірити.
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04.07.2025 21:24 Ответить
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04.07.2025 20:42 Ответить
Дуді вже втрачати нічого - вирішив , на останок , бути відвертим ?
Цікаво - що про теперішній час ми дізнаємось через пару років ? А головне - чому США тоді блокували допомогу Україні ...?
П.С - поганий Трамп гірше Байдена , так ?
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04.07.2025 20:46 Ответить
другими словами ,США чекали і допомагали русні з китайцями окупувати не тільки Україну а і весь Захід ...якшо пригадати розброєння України в 90 роках ,то тоді США приспали Європу тим шо ,Україна буде небезпечна для них ,з такою зброєю ,таким чином відкрили фланги до ЄС ...
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04.07.2025 20:48 Ответить
Чому "чекали і допомагали"?
США продовжують допомагати русні з китайцями окуповувати Україну і чекають капітуляції України.
Хіба не видно, що трамп не збирається допомагати Україні?
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04.07.2025 21:03 Ответить
Ні, ципердюче кацапський. Не видно.
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04.07.2025 21:47 Ответить
От так, - віддали ядерну зброю, а тепер кожен в спину плює.
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04.07.2025 21:47 Ответить
Использование Украины и украинцев чисто для своих целей, перевалило уже за десяток лет. Очень цинично конечно, но эффективно, как мы видим, по фактическому состоянию дел на сегодня. Нашлась одна многомлн. страна, которая согласилась воевать с главным врагом Запада тупо за поглаживание по загривку. Таких непуганых идиотов в мире было просто не найти, но нашли.
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04.07.2025 21:48 Ответить
******* і не моргає.
Заблокувала Польща сама до отримання від США інших літаків.
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04.07.2025 21:52 Ответить
Клятий Трамп!
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04.07.2025 22:00 Ответить
 
 