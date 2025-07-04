Украина в начале войны просила истребители МиГ-29, но США заблокировали передачу, - Дуда
В начале полномасштабной войны с РФ Украина настойчиво просила Польшу передать истребители МиГ-29, но этому мешала позиция США.
Об этом рассказал президент Польши Анджей Дуда, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио.
"Украина нас буквально просила о самолетах МиГ. Это постоянно звучало во время моих разговоров с Владимиром Зеленским. Мы обращались к нашим союзникам с вопросом, можно ли передать самолеты как страна-член НАТО - и была блокада со стороны американцев", - заявил Дуда.
Президент уточнил, что Польша получала сигналы о запрете передавать Украине не только истребители, но и танки или другой тяжелый штурмовой транспорт.
"Прежде всего речь шла о MиГ-29. А с другой стороны украинцы приходили к нам с претензиями, потому что слышали от американцев: обратитесь к полякам. И создавалось впечатление, что это Польша не хочет передать эти самолеты", - пояснил президент.
Дуда также заявил, что именно Польша первой передала Украине тяжелое вооружение и назвал это "спасением Украины в огромной степени".
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Путин угрожал ядеркой
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Якщо помиляюсь - вибачаюсь.
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13332 Петро Порошенко:
Сьогодні війна точиться не лише на лінії фронту - вона може увійти в кожен дім. Вихід із цього пекла один: не панікувати, а допомагати Збройним Силам України.
Тому попри безсонну ніч в Києві ми не переносили нашу поїздку на Буковину, бо саме тут народилася 82 десантно-штурмова бригада (тут її місце постійної дислокації,, тут перебуває на відновленні). Ми вже сформували вантаж допомоги цим хлопцям та дівчатам, що складався з екскаваторів, пральної-душових комплексів та авторемонтної майстерні.
Але раптом вони подзвонили і сказали, що військова контррозвідка заборонила воїнам приймати цю допомогу. Ба більше, вони терміново відправили їх з місця постійної дислокації на Схід. Там ми і домовилися зустрітися з десантниками вже зовсім скоро, бо нас так просто не зупиниш.
А поки ми у Чернівцях - неймовірному місті, яке, на щастя, росіяни не жахають ракетами та дронами. Зустрілися з містянами, щоб поговорити і послухати. Саме в такій атмосфері заряджаєшся енергією на нові проєкти та починання.
Так, тоді США заблокували передачу МіГів. Байден сцяв. Але поступово Байден дозволяв Україні все більше і більше, аж до ударів західними ракетами по території росії. Упевнений, що Харріс передала б JASSM для F-16.
А після інаугурації трампа Україна забула про ATACMS і про удари по російським територіям.
Це при Байдені ЗСУ вдаряли по Курській області за допомогою Storm Shadow, а прийшов трамп і сказав британцям і французам відкликати дозвіл, як колись Байден сказав полякам утриматись від передачі МіГів. Бо все НАТО досі орієнтується на захист від США і не робить нічого без гарантій підтримки від США.
На тлі передачі трампом Джавелінів із забороною застосування в зоні проведення антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), зовсім не віриться в постачання F-16.
ЗЕ, звичайно, те ще лайно, однак будь-яку інформацію треба перевіряти, перш ніж вірити.
Цікаво - що про теперішній час ми дізнаємось через пару років ? А головне - чому США тоді блокували допомогу Україні ...?
П.С - поганий Трамп гірше Байдена , так ?
США продовжують допомагати русні з китайцями окуповувати Україну і чекають капітуляції України.
Хіба не видно, що трамп не збирається допомагати Україні?
Заблокувала Польща сама до отримання від США інших літаків.