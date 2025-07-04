Україна на початку війни просила винищувачі МіГ-29, але США заблокували передачу, - Дуда
На початку повномасштабної війни з РФ Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі МіГ-29, але цьому заважала позиція США.
Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.
"Україна нас буквально просила про MiГ-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО — і була блокада з боку американців", — заявив Дуда.
Президент уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.
"Передусім ішлося про MiГ-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки", — пояснив президент.
Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це "порятунком України у величезному ступені".
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https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13332 Петро Порошенко:
Сьогодні війна точиться не лише на лінії фронту - вона може увійти в кожен дім. Вихід із цього пекла один: не панікувати, а допомагати Збройним Силам України.
Тому попри безсонну ніч в Києві ми не переносили нашу поїздку на Буковину, бо саме тут народилася 82 десантно-штурмова бригада (тут її місце постійної дислокації,, тут перебуває на відновленні). Ми вже сформували вантаж допомоги цим хлопцям та дівчатам, що складався з екскаваторів, пральної-душових комплексів та авторемонтної майстерні.
Але раптом вони подзвонили і сказали, що військова контррозвідка заборонила воїнам приймати цю допомогу. Ба більше, вони терміново відправили їх з місця постійної дислокації на Схід. Там ми і домовилися зустрітися з десантниками вже зовсім скоро, бо нас так просто не зупиниш.
А поки ми у Чернівцях - неймовірному місті, яке, на щастя, росіяни не жахають ракетами та дронами. Зустрілися з містянами, щоб поговорити і послухати. Саме в такій атмосфері заряджаєшся енергією на нові проєкти та починання.