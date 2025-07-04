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Новини Допомога Україні від Польщі
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Україна на початку війни просила винищувачі МіГ-29, але США заблокували передачу, - Дуда

анджей,дуда

На початку повномасштабної війни з РФ Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі МіГ-29, але цьому заважала позиція США.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Україна нас буквально просила про MiГ-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО — і була блокада з боку американців", — заявив Дуда.

Президент уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.

"Передусім ішлося про MiГ-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки", — пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо передати Україні МіГ-29, поки НАТО не гарантує Польщі безпеку її повітряного простору, - Дуда

Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це "порятунком України у величезному ступені".

Автор: 

Польща (8678) літак (2985) США (23674) Дуда Анджей (798)


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Цікаво, а якщо Україна попросила б тактичні шкарпетки, виготовлені у Польщі, то вашингтонські уйобки і це заблокуаали б?
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04.07.2025 20:03 Відповісти
Вали все на США а якби передали без дозволу - вас би виперли з НАТО? - ні - мадьяри передали зброї ноль цілих і *** десятих і прекрасно себе чухають в НАТО
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04.07.2025 20:03 Відповісти
Якби не послухались, ті б танків і літаків не продали і т.д.
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04.07.2025 20:06 Відповісти
Де хто розповіда, що Мілі і команда не дали Залужному в 22 році на Мелітополь, наступати, після Харківської операції, коли там ніяких укріплень не було, якась не зрозуміла в них допомога Україні, то вони помогають то вони помогають не Україні, щоб Україна не вирвалась вперед.
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04.07.2025 20:04 Відповісти
Ну так никому не нужна победа Украины... Всем важно что бы рф кто-то сдерживал. По этому и дают вооружения столько, что бы мы не могли нанести рф какого-то серьезного вреда и при этом не проиграли полностью.
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04.07.2025 20:10 Відповісти
Путин угрожал ядеркой если фронт посыпятся, вроде так потом сказали
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04.07.2025 20:19 Відповісти
Чого тільки ми не дізнаємося з часом, хто і що нам заблокував. Але найцікавіше, що ми дізнаємося, це - правда про Оман, про кількість розграбованих грошей, про всю нерухомість за кордоном і криптовалютні гаманці.. Це буде найдовший і найцікавіший серіал в історії України. Наживо. З зали суду))
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04.07.2025 20:06 Відповісти
Хтось пи'здить...
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04.07.2025 20:07 Відповісти
Взагалі-то тут Дуда бреше. Бо там була інша історія: Польща була згодна віддати нам МіГи, але штати мали дати їм стільки ж ******** літаків, Фантомів. Поляки не хотіли залишитись без авіації. Штати програми оновлення авіапарку Польщі не виконали, передали їм лише "пару" (точне число невідоме, але воно однопорядкове) літаків, і стільки ж літаків Міг поляки передали нам, були ці інфи в ЗМІ.
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04.07.2025 20:10 Відповісти
Фантоми, у В'єтнамі воювали. Ти нічого не сплутав?
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04.07.2025 20:16 Відповісти
Ну, ладно, штати і поляки, інші країни... Але чому "свої" забороняють допомагати ЗСУ? Ось приклад!
https://uk.tgstat.com/channel/AAAAAFTsDF25R-oloRDcew/13332 Петро Порошенко:
Сьогодні війна точиться не лише на лінії фронту - вона може увійти в кожен дім. Вихід із цього пекла один: не панікувати, а допомагати Збройним Силам України.
Тому попри безсонну ніч в Києві ми не переносили нашу поїздку на Буковину, бо саме тут народилася 82 десантно-штурмова бригада (тут її місце постійної дислокації,, тут перебуває на відновленні). Ми вже сформували вантаж допомоги цим хлопцям та дівчатам, що складався з екскаваторів, пральної-душових комплексів та авторемонтної майстерні.
Але раптом вони подзвонили і сказали, що військова контррозвідка заборонила воїнам приймати цю допомогу. Ба більше, вони терміново відправили їх з місця постійної дислокації на Схід. Там ми і домовилися зустрітися з десантниками вже зовсім скоро, бо нас так просто не зупиниш.
А поки ми у Чернівцях - неймовірному місті, яке, на щастя, росіяни не жахають ракетами та дронами. Зустрілися з містянами, щоб поговорити і послухати. Саме в такій атмосфері заряджаєшся енергією на нові проєкти та починання.
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04.07.2025 20:17 Відповісти
А Польша вільна країна чи 51 штат США?
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04.07.2025 20:19 Відповісти
 
 