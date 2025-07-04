Україна на початку війни просила винищувачі МіГ-29, але США заблокували передачу, - Дуда

На початку повномасштабної війни з РФ Україна наполегливо просила Польщу передати винищувачі МіГ-29, але цьому заважала позиція США.

Про це розповів президент Польщі Анджей Дуда, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

"Україна нас буквально просила про MiГ-и. Це постійно лунало під час моїх розмов із Володимиром Зеленським. Ми зверталися до наших союзників із питанням, чи можна передати літаки як країна-член НАТО — і була блокада з боку американців", — заявив Дуда.

Президент уточнив, що Польща отримувала сигнали про заборону передавати Україні не лише винищувачі, але й танки чи інший важкий штурмовий транспорт.

"Передусім ішлося про MiГ-29. А з іншого боку українці приходили до нас із претензіями, бо чули від американців: зверніться до поляків. І складалося враження, що це Польща не хоче передати ці літаки", — пояснив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ми не можемо передати Україні МіГ-29, поки НАТО не гарантує Польщі безпеку її повітряного простору, - Дуда

Дуда також заявив, що саме Польща першою передала Україні важке озброєння і назвав це "порятунком України у величезному ступені".