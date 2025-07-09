Дуда вспомнил, как говорил с Зеленским о Волынской трагедии: Почувствовал больше понимания
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время общения с Владимиром Зеленским он почувствовал от украинского президента больше понимания событий 1940-х годов на Волыни.
Об этом он сказал в интервью польским СМИ, цитирует RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.
Лидер Польши вспомнил, что общался о Волынской трагедии как с пятым президентом Украины Петром Порошенко, так и с Зеленским.
"Не скрою, что всегда было впечатление, что больше понимания нахожу у президента Зеленского. Думаю, он говорил правду, когда говорил мне: "Анджей, я никогда раньше не слышал об убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас об этом не учили", - рассказывает Дуда.
Президент Польши также назвал ошибочным убеждение, что знание о сложной истории событий на Волыни, которые в польской истории называют "Волынской резней", является распространенным среди жителей западной Украины.
"Вы уверены, что дедушка хвастался своим внукам, рассказывал им в колыбель, как убил соседку вилами и разбил ее ребенка о сарай?" - риторически спросил Дуда.
Вопрос относительно эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.
Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.
В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.
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Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83#cite_note-1 [1]
Але інші почувають себе чудово - наприклад Труханов , в Одесі , й досі мер !
щє не доставало один одному чюби рвати...
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ти падло впевнене що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив у складі армії крайової українку чи її дитину на етнічних українських землях Закерзоння?
********* пшецький шовініст!
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/100950/&ved=2ahUKEwi6ss2iyLCOAxW1GhAIHT3cCRM4FBAWegQIJRAB&usg=AOvVaw0NlPMuAQhE3mV8IOLVoWHh
Порошенко на колінах вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії
8 лип. 2016 р.
Тому Дуда і каже, що Зєля в цьому питанні кращий.
Все значно гірше -
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.istpravda.com.ua/short/2014/12/18/146107/&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECEsQAQ&usg=AOvVaw0yLNvdEg4MyGTIaoKi34vt
Президент України попросив поляків пробачення за Волинську трагедію
https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151223_she_poroshenko_ukraine_israel&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECE0QAQ&usg=AOvVaw3MJz3DRbR6huh_B7Q9KtOo
Порошенко знову вибачився за злочини українців в роки війни...
"Не приховую, що ЗАВЖДИ мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського. Думаю, він говорив правду, коли казав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", - розповідає Дуда. "
Джерело: https://censor.net/ua/n3562453
Поставили вмотивованих добровольців під команду безтолкових кучмівських генералів типу Полторака , Муженка , Залужного чи Сирського !
через Польшю йде постачяня Україні всього,
давайте не забуватимо про це....
розірвати зараз стосунки з Польщєю, це як самому собі горло перерізати...
це все що я хотів сказати, це грає тільки на руку русні...
І нехай полякі відзвітують що саме виявили при ексгумації на території України. Я слухала В'ятровича, який казав, що при всіх воплях ( мій термін ) поляків про незліченну кількість вбитих поляків, вони не звітують про результати ексгумації, тому що знаходять зовсім не те і не стільки, як кричать їхні політики.
бо іноді може виникнути пожар
сусіди вони різні - і з того боку і з цього...
що говорить про українців Дуда.
навіть для мене це забагато...
порозподілемо-перепашемо цю ділянку, Василь?
зробимо, Яник...
‼️‼️‼️В Тараса Кременя закінчується контракт мовного омбудсмена з 2020 року - і подовження Кабмін йому не пропонує. Натомість Мінюст запропонував на цю посаду ‼️актора Завальського, який не раз висловлювався ‼️проти "примусової українізації (через 30 років суверенітету?). "Це не повинен бути примус. Людей треба зацікавити, створювати умови, підтримку, щоб вони самі хотіли говорити українською".
Ну і 10 років відпрацював на ‼️сильноправославному ТРК "Глас": " З 2003 по 2014 року на ТРК «Глас» (звісно ж, проєкт "УПЦ МП")‒ ведучий телевізійних програм «Компас», «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я» (Міръ Православія)".
Логічно. Війна, окупація, масові страти військових і цивільних, руйнування міст до купи щебню, щоденні ракетні і дронові атаки, втрата близьких і житла - все це недостатньо, щоб "зацікавити" частину громадян України до виконання одного зі своїх громадянських обов'язків. Росія і Путін ще недостатньо "створили умови" для того, щоб українці "самі захотіли говорити українською" і не стимулювати більше Путіна до "асвабаждєнія" в ході "СВО" "таких самих росіян, російськомовного населення, яких дурять, що вони якісь українці".
А актор Олександр Завальський - якраз те, що треба воюючій країні: адже він Сердючку захищає з її російськомовними концертами. Просить зрозуміти, стати союзниками і підтримати.
Але тоді нащо ці півміри? ‼️Варто одразу заміняти Кременя на Данилка. Той точно не буде "примусово українізувати", подавати на себе до суду за концерти, не буде складати заяви на держслужбовців за відмову послуговуватись державною мовою...
А заодно це ‼️прекрасно підготує ситуацію до прийняття ультиматуму Путіна "повернути всі права російській мові" і до капітуляції. З наступним майже добровільним входженням до Росії на правах "нового регіону". Ну, або навіть, як проросійські "еліти" тут будуть добре поводитись, то й "членом Союзної держави". Там російська буде якраз офіційною, міжнародною і другою державною.
А скількі земель ці кацапські Цуки в Україні вкрали
і ще більше дістало що не українці приймають рішення про мовного омбудсмена ( теж явно не українця)