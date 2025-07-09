Дуда вспомнил, как говорил с Зеленским о Волынской трагедии: Почувствовал больше понимания

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время общения с Владимиром Зеленским он почувствовал от украинского президента больше понимания событий 1940-х годов на Волыни.

Об этом он сказал в интервью польским СМИ, цитирует RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер Польши вспомнил, что общался о Волынской трагедии как с пятым президентом Украины Петром Порошенко, так и с Зеленским.

"Не скрою, что всегда было впечатление, что больше понимания нахожу у президента Зеленского. Думаю, он говорил правду, когда говорил мне: "Анджей, я никогда раньше не слышал об убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас об этом не учили", - рассказывает Дуда.

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Президент Польши также назвал ошибочным убеждение, что знание о сложной истории событий на Волыни, которые в польской истории называют "Волынской резней", является распространенным среди жителей западной Украины.

"Вы уверены, что дедушка хвастался своим внукам, рассказывал им в колыбель, как убил соседку вилами и разбил ее ребенка о сарай?" - риторически спросил Дуда.

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Вопрос относительно эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

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