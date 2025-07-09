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Новости Волынская трагедия
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Дуда вспомнил, как говорил с Зеленским о Волынской трагедии: Почувствовал больше понимания

Дуда вспомнил о разговоре с Зеленским о Волынской трагедии

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что во время общения с Владимиром Зеленским он почувствовал от украинского президента больше понимания событий 1940-х годов на Волыни.

Об этом он сказал в интервью польским СМИ, цитирует RMF FM, сообщает Цензор.НЕТ.

Лидер Польши вспомнил, что общался о Волынской трагедии как с пятым президентом Украины Петром Порошенко, так и с Зеленским.

"Не скрою, что всегда было впечатление, что больше понимания нахожу у президента Зеленского. Думаю, он говорил правду, когда говорил мне: "Анджей, я никогда раньше не слышал об убийствах, об убийствах поляков на западных землях Украины, на Волыни. В школе нас об этом не учили", - рассказывает Дуда.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Союзники и Украина недостаточно ценят помощь Польши в войне против РФ, - Дуда

Президент Польши также назвал ошибочным убеждение, что знание о сложной истории событий на Волыни, которые в польской истории называют "Волынской резней", является распространенным среди жителей западной Украины.

"Вы уверены, что дедушка хвастался своим внукам, рассказывал им в колыбель, как убил соседку вилами и разбил ее ребенка о сарай?" - риторически спросил Дуда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Общество в Украине не знает о Волынской трагедии, меня встречали с "бандеровскими повязками", - Дуда

Вопрос относительно эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ривненщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина дала согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ровенской области.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эксгумация жертв Волынской трагедии на Тернопольщине: исследователи начали изъятие останков

Автор: 

Зеленский Владимир (21170) Польша (8559) Волынская трагедия (209) Дуда Анджей (784)


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Топ комментарии
+10
"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами та розтрощив її дитину об сарай?" - риторично запитав Дуда
=======================
ти падло впевнене що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив у складі армії крайової українку чи її дитину на етнічних українських землях Закерзоння?
********* пшецький шовініст!
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09.07.2025 22:56 Ответить
+5
Не дивно, що найвеличніший історик "какая_разніца" із більшим розумінням сприймає байки про распятого_мальчика у виконанні Дуди, ніж попередник "какой_разницьі".
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09.07.2025 22:56 Ответить
+5
В польско-украинских отношениях резни хватало, однако не припоминаю попыток Украины захватить Польшу и украинизировать население, как следствие. Сеешь ветер-пожнешь бурю тут к месту.
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09.07.2025 23:03 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Дудка просто руки викручує, як падло. Ось і відчув розуміння, куди нам подітись. Страна наша потужно ніщая та потужно багата наша елітка.
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09.07.2025 22:54 Ответить
Вітання від елітки -
Звернення депутатів від https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2 Партії регіонів і https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_(1993%E2%80%942022) КПУ до депутатів https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC_%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BA%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0 польського Сейму з проханням «визнати https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B5%D0%B4%D1%96%D1%8F Волинську трагедію https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом щодо польського населення і засудити злочинні діяння українських націоналістів» було підписано 148-ма народними депутатами України в червні 2013 року.https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%96%D0%B2_%D0%B2%D1%96%D0%B4_%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%96%D1%97_%D1%80%D0%B5%D0%B3%D1%96%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B2_%D1%96_%D0%9A%D0%9F%D0%A3_%D0%B4%D0%BE_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%83#cite_note-1 [1]
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09.07.2025 22:58 Ответить
За що й чечетов поплатився-клешнями махав добре а літав погано.
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09.07.2025 23:04 Ответить
Сєсєтов літав не погано ...))
Але інші почувають себе чудово - наприклад Труханов , в Одесі , й досі мер !
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09.07.2025 23:19 Ответить
В Донецкой области в ПриватБанке засела группа российских диверсантов их имена Карпенко Владимир Евгениевич, Мотов Николай Николаевич и другие они начиная с 2014 года вывезли свои семьи в Москву и купили недвижимость в Москве, с 2022 года они наводят российские обстрелы по силам обороны Украины поскольку имеют доступ к координатам клиентов банка и агентурную сеть. Арестуйте их или давайте лучше убьём этих российских военных по законам военного времени! Они совместно со своими детьми работающими в ФСБ в Москве организовали тер-ракт в Полт-авском институте связи в результате которого погибли сотни военно-служащих!
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10.07.2025 00:37 Ответить
закрийте рота обидва,
щє не доставало один одному чюби рвати...
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09.07.2025 22:54 Ответить
Хто за шо а вшивий за баню
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09.07.2025 22:55 Ответить
"Ви впевнені, що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив сусідку вилами та розтрощив її дитину об сарай?" - риторично запитав Дуда
=======================
ти падло впевнене що дідусь хвалився своїм онукам, розповідав їм у колиску, як вбив у складі армії крайової українку чи її дитину на етнічних українських землях Закерзоння?
********* пшецький шовініст!
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09.07.2025 22:56 Ответить
Не дивно, що найвеличніший історик "какая_разніца" із більшим розумінням сприймає байки про распятого_мальчика у виконанні Дуди, ніж попередник "какой_разницьі".
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09.07.2025 22:56 Ответить


https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://umoloda.kyiv.ua/number/0/2006/100950/&ved=2ahUKEwi6ss2iyLCOAxW1GhAIHT3cCRM4FBAWegQIJRAB&usg=AOvVaw0NlPMuAQhE3mV8IOLVoWHh

Порошенко на колінах вшанував пам'ять жертв Волинської трагедії



8 лип. 2016 р.
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09.07.2025 23:01 Ответить
Було таке. Але він напевно не підмахував Дуді, коли той травив історії про українців-"живодерів", як це робить Зєля.
Тому Дуда і каже, що Зєля в цьому питанні кращий.
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09.07.2025 23:04 Ответить
Ще й як підмахував
Все значно гірше -

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.istpravda.com.ua/short/2014/12/18/146107/&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECEsQAQ&usg=AOvVaw0yLNvdEg4MyGTIaoKi34vt

Президент України попросив поляків пробачення за Волинську трагедію



https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&opi=89978449&url=https://www.bbc.com/ukrainian/news_in_brief/2015/12/151223_she_poroshenko_ukraine_israel&ved=2ahUKEwilwZSeyrCOAxVJFxAIHdyDJusQFnoECE0QAQ&usg=AOvVaw3MJz3DRbR6huh_B7Q9KtOo

Порошенко знову вибачився за злочини українців в роки війни...

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09.07.2025 23:10 Ответить
Тоді чому Дуда каже, що Зєля

"Не приховую, що ЗАВЖДИ мав враження, що більше розуміння знаходжу у президента Зеленського. Думаю, він говорив правду, коли казав мені: "Анджею, я ніколи раніше не чув про вбивства, про вбивства поляків на західних землях України, на Волині. У школі нас про це не вчили", - розповідає Дуда. "

Джерело: https://censor.net/ua/n3562453
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09.07.2025 23:16 Ответить
Зєля сказав правду? Я реально в шоку.
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09.07.2025 23:19 Ответить
Тільки правду про себе особисто, що історія України йому невідома, в от в історію України від Дуди він вірить охоче.
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09.07.2025 23:24 Ответить
Порошенко теж з ненавистю відносився до націоналістів України. Дякуючи йому ми загубили добровільний рух в Україні.
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09.07.2025 23:02 Ответить
Який конкретно добровольчий підрозділ загубили?
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09.07.2025 23:05 Ответить
Всі
Поставили вмотивованих добровольців під команду безтолкових кучмівських генералів типу Полторака , Муженка , Залужного чи Сирського !
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09.07.2025 23:14 Ответить
"Азов", "Вовків Да Вінчі"?
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09.07.2025 23:18 Ответить
Что этот паяц может понимать в истории Украины?
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09.07.2025 22:56 Ответить
нелогічно
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09.07.2025 22:59 Ответить
нелогічно коли мені за історію України намагається розповідати людина на щірій кацапській...
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09.07.2025 23:02 Ответить
А на польській подобається що чешуть про "волинську резню"?
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09.07.2025 23:07 Ответить
i це я щє не згадував за операцію "вісла"
через Польшю йде постачяня Україні всього,
давайте не забуватимо про це....
розірвати зараз стосунки з Польщєю, це як самому собі горло перерізати...
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09.07.2025 23:15 Ответить
Я не кажу, що потрібно розривати стосунки з Польщею. Я питаю чи подобаються підняті останнім часом польськими політиками цунамі ненависті до українців?
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09.07.2025 23:21 Ответить
не треба вестися на провокацію.
це все що я хотів сказати, це грає тільки на руку русні...
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09.07.2025 23:26 Ответить
Польська пропаганда вже наздоганяє рашистські. Мовчки слухати всю маячню, яка змальовує українців ледь не найстрашнішими вбивцями в історії, не можна в потрібно. Відповідати потрібно спокійно, пропонувати, щоб ці питання обговорювали історики.
І нехай полякі відзвітують що саме виявили при ексгумації на території України. Я слухала В'ятровича, який казав, що при всіх воплях ( мій термін ) поляків про незліченну кількість вбитих поляків, вони не звітують про результати ексгумації, тому що знаходять зовсім не те і не стільки, як кричать їхні політики.
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09.07.2025 23:49 Ответить
* Мовчки слухати.... не можна і не потрібно.
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09.07.2025 23:51 Ответить
не дуйте на вогонь, не намагайтеся його тушити бензином...
бо іноді може виникнути пожар
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09.07.2025 23:54 Ответить
Якщо ваші сусіди будуть постійно називати вас вбивцею, ви будете мовчати?
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10.07.2025 00:09 Ответить
ви не переплутали москальню з поляками?
сусіди вони різні - і з того боку і з цього...
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10.07.2025 00:19 Ответить
Прочитайте статтю, яку коментуєте, і те,
що говорить про українців Дуда.
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10.07.2025 00:30 Ответить
в третій раз?
навіть для мене це забагато...
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10.07.2025 00:32 Ответить
знаю інших поляків, на яких навіть кацапняві погранці не звертали уваги,
порозподілемо-перепашемо цю ділянку, Василь?
зробимо, Яник...
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09.07.2025 23:46 Ответить
Зеленському як єврею все одно. Він ніколи не чув про про військовий операції поляків в Україні під час війни.
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09.07.2025 22:58 Ответить
Дуда ти як великий знавець різанин розкажи нам українцям якого хера робили переселені з Польщі поляки на Волині? Те саме кацапи зараз роблять-переселяють свої смердячі лапті на окуповану територію! Чи поляки тут волонтерили ?
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09.07.2025 23:01 Ответить
Краще б Дуда поговорив із Зеленським про те, як поляки з німцями євреїв знищили: Відчув би більше розуміння.
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09.07.2025 23:02 Ответить
Сучий с, а чого до німців претензій не маєте? Чого не піднімаєш тему війни Хрестоносців? Чи ще якусь стародавню історію витягни на світло.
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09.07.2025 23:03 Ответить
Німці знищили кожного п"ятого поляка - 6 млн і ні пари з вуст - бо німці їх спонсорують - отаке
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09.07.2025 23:08 Ответить
В польско-украинских отношениях резни хватало, однако не припоминаю попыток Украины захватить Польшу и украинизировать население, как следствие. Сеешь ветер-пожнешь бурю тут к месту.
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09.07.2025 23:03 Ответить
Зеленський і українська історія? Ну-ну! Дідусь роповідпав йому ту, що зберігається в архівах ФСБ.
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09.07.2025 23:05 Ответить
Дуда ти як великий знавець історії розкажи нам краще про Катинь !22 тис. розстріляних кацапами полонених польських офіцерів то ж така дрібниця,навіть не варта твоєї уваги, в порівнянні з "Волинською різаниною"! .
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09.07.2025 23:08 Ответить
зате Зе впритул не бачить беспредел з звільненням Кременя
‼️‼️‼️В Тараса Кременя закінчується контракт мовного омбудсмена з 2020 року - і подовження Кабмін йому не пропонує. Натомість Мінюст запропонував на цю посаду ‼️актора Завальського, який не раз висловлювався ‼️проти "примусової українізації (через 30 років суверенітету?). "Це не повинен бути примус. Людей треба зацікавити, створювати умови, підтримку, щоб вони самі хотіли говорити українською".

Ну і 10 років відпрацював на ‼️сильноправославному ТРК "Глас": " З 2003 по 2014 року на ТРК «Глас» (звісно ж, проєкт "УПЦ МП")‒ ведучий телевізійних програм «Компас», «Сторінки Євангелія», «Погода в православному світі», «Світ Православ'я» (Міръ Православія)".

Логічно. Війна, окупація, масові страти військових і цивільних, руйнування міст до купи щебню, щоденні ракетні і дронові атаки, втрата близьких і житла - все це недостатньо, щоб "зацікавити" частину громадян України до виконання одного зі своїх громадянських обов'язків. Росія і Путін ще недостатньо "створили умови" для того, щоб українці "самі захотіли говорити українською" і не стимулювати більше Путіна до "асвабаждєнія" в ході "СВО" "таких самих росіян, російськомовного населення, яких дурять, що вони якісь українці".

А актор Олександр Завальський - якраз те, що треба воюючій країні: адже він Сердючку захищає з її російськомовними концертами. Просить зрозуміти, стати союзниками і підтримати.

Але тоді нащо ці півміри? ‼️Варто одразу заміняти Кременя на Данилка. Той точно не буде "примусово українізувати", подавати на себе до суду за концерти, не буде складати заяви на держслужбовців за відмову послуговуватись державною мовою...

А заодно це ‼️прекрасно підготує ситуацію до прийняття ультиматуму Путіна "повернути всі права російській мові" і до капітуляції. З наступним майже добровільним входженням до Росії на правах "нового регіону". Ну, або навіть, як проросійські "еліти" тут будуть добре поводитись, то й "членом Союзної держави". Там російська буде якраз офіційною, міжнародною і другою державною.
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09.07.2025 23:13 Ответить
А ВЕДЬ ВОЛИНСЬКА ТРАГЕДІЯ ЧИ ЗВІЛЬНЕННЯ КРЕМЕНЯ - звенья однієї цепі ЯКОЮ КАЦАПЮРА 300 років душить Україну .
А скількі земель ці кацапські Цуки в Україні вкрали
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09.07.2025 23:15 Ответить
До речі- премʼєр єврей - теж нічого не робить для української мови , бо йому на це насрати. Він мабудь ідиш поважає . форумчане , соррі , але цей ******* цирк з українською мовою вже дістав
і ще більше дістало що не українці приймають рішення про мовного омбудсмена ( теж явно не українця)
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09.07.2025 23:21 Ответить
 
 