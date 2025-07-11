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Новости Волынская трагедия Отношения Украины и Польши
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Дуда в день памяти жертв трагедии на Волыни заявил, что "украинские националисты" убивали "безоружных поляков"

Волынская трагедия: Дуда выступил с заявлением об Украине и Польше

Польский президент Анджей Дуда в день, когда в Польше впервые чтят память жертв Волынской трагедии, заявил об убийствах поляков "украинскими националистами". В то же время он призвал к примирению между народами.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Только на правде - даже самой тяжелой - можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами. Сегодня очередная годовщина Кровавого воскресенья - Национальный день памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики - в этом году впервые отмечается как государственный праздник", - пишет Дуда.

Польский лидер заявил, что 11 июля 1943 года было днем "кульминации безжалостного преступления".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дуда: Польшу недооценивают как транзитную страну для помощи Украине

"Это одно из самых трагических событий в нашей истории. От рук украинских националистов гибли наши беззащитные соотечественники - простые люди, гражданские, невинные жертвы, часто убитые в церквях, где они участвовали в воскресных святых мессах. Они были убиты, потому что были поляками", - говорится в заметке.

Дуда добавил, что Польша "хочет и имеет право знать, где лежат их останки", а также - "иметь возможность достойно попрощаться с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи".

"Право на достойное чествование жертв, а особенно совместное чествование, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего. Правда и память не должны разделять - если они ведут к взаимопониманию, примирению и совместной заботе о безопасном будущем", - резюмировал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дуда вспомнил, как говорил с Зеленским о Волынской трагедии: Почувствовал больше понимания

Вопрос относительно эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии на Ривненщине

4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина предоставила согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

Также читайте: Общество в Украине не знает о Волынской трагедии, меня встречали с "бандеровскими повязками", - Дуда

Автор: 

Польша (8562) Волынская трагедия (210) Дуда Анджей (787)


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Топ комментарии
+25
А поляки вбивали беззахисних українців - чого ти колотиш народами?
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11.07.2025 17:21 Ответить
+20
Польський довбаний шовініст! Розкажи про злочини армії крайової!
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11.07.2025 17:22 Ответить
+14
не звертайте увгау на цих дибілів. Це у них, як у кацапів вствавання з калєн, або ущімлєніє узкояічних
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11.07.2025 17:22 Ответить
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А поляки вбивали беззахисних українців - чого ти колотиш народами?
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11.07.2025 17:21 Ответить
ви нє панімаітє-ета другоє...
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11.07.2025 17:23 Ответить
А зараз українські націоналісти вбивають милих та щирих руссодесантників та любих кадирівців , які прийшли проводити денацифікацію.
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11.07.2025 17:27 Ответить
ні тоді звірства робились з обох сторін проти цивільного населення.
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11.07.2025 17:39 Ответить
Власний рейтінг, ось шо його турбує. А повинна турбувати Україна. Як шо СОУ не вистаять то другого чуда на Вислі не буде.
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11.07.2025 17:38 Ответить
Дуда перед завісою вирішив показати свою справжню суть. Одні за 'вялічієм' своєї імперської суті не бачать. Інші за пихою і гонором не бачать 'подвигів' Великопольщі, так званих 'східних кресів', армії Крайової, Берези Картузської і операції 'Вісла'. Один в один з Московією і з 'обітованою' Уманю. Своя історія в них - 'голубина і нєприкасаєма. Одні УПА і ОУН - чорти. Вони ж - святі і праведні.
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11.07.2025 17:52 Ответить
Варто ще й розуміти що поляки,на теренах України,були окупантами й нащадками окупантів! І "Армія крайова" була,по суті,окупантською стуктурою що нищила українців на українських землях співпрацюючи з НКВС!
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11.07.2025 18:04 Ответить
лицемірству лицемірних лицемірів-немає меж...
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11.07.2025 17:21 Ответить
не звертайте увгау на цих дибілів. Це у них, як у кацапів вствавання з калєн, або ущімлєніє узкояічних
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11.07.2025 17:22 Ответить
Ні, потрібно не тільки звертати на ціх " дебілів " увагу, але й розуміти що воно не " дебіл" а хитрий хижак маніпулятор , якому конструктивна гуманістична спільнота ( звичайно якщо вона існує) повинна протидіяти.
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11.07.2025 18:45 Ответить
Польський довбаний шовініст! Розкажи про злочини армії крайової!
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11.07.2025 17:22 Ответить
там на фейсі написано--я дебіл !
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11.07.2025 17:38 Ответить
Не тільки. Хай розкаже як збиткувались над українцями на окупованих землях. А т.зв. Волинська трагедія - відповідь на звірства полонізації .
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11.07.2025 17:47 Ответить
А 20 тисяч мирних українців тоді хто вбив? "Беззахисні поляки"? Чи українців можна не рахувати?
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11.07.2025 17:25 Ответить
Якою ж паскудою виявився президент Польщі пан А.Дуда! Стільки років співав солодкі пісні Україні та українцям, а зрештою виявився такою ж підлою гнидою як Орбан та Фіця.

Я добре запам*ятав ту частину його виступу на параді з нагоди Дня Війська Польського в Варшаві, яка стосувалась України. Подумав тоді - от який розумний дядько!

https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExT044SktFWm1BOWN4YkVCZgEeiimUhnGoU_kHIWr6Y9bI5buoWr6VoGEDDW0kyXTc2J1ngMyxc3bLAFdy8LE_aem_Lv7oCdGRA5ED0MFhG6Qy6Q https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk

(Про Україну з третьої хвилини.)

А тепер, під кінець свого президенства, він, як кажуть, "вивернув кожуха шерстю назовні", тобто перестав лицемірити. Щоб зрозуміти внутрішній світ польского лицемірного шовініста Дуди, напружуватись не треба - достатньо прочитати тексти пари його останніх виступів і порівняти з виступом на параді.
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11.07.2025 17:25 Ответить
поляки, такі ж самі вороги, як і московіти.
зраджували україну, багато багато разів.
як що польський президент, в такий час для українців, дозволяє собі серти таке своїм поганим ротом, то робіть висновки, посполиті!
дудє одна відповідь!
як що, буде потрібно, то ...
дай тільки час, розібратися з одними підарами!
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11.07.2025 17:25 Ответить
як паршиві шакали, гієни користуються слабкістю і залежністю України і знущаються і принижують, бо знають, що й слова не скаже, бо допомога треба
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11.07.2025 18:23 Ответить
Спокійно! Свого часу всякі фіцо,орбани та дуди пожалкують. А поки ми слабкі та слабенький на голову лупатий пісюаніст, дійсно не на часі. Хай гавкають.
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11.07.2025 17:25 Ответить
Ніхто з притомних не заперечує, що вбивство беззахисних поляків є злочином. Але пройшло стільки часу, треба вже вирішити цю проблему, попросити пробачення і пробачити, нам же жити по сусідству
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11.07.2025 17:27 Ответить
Хто кого позбавив незалежності а потім став окупантом на Волині і на Галичині ?
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11.07.2025 17:42 Ответить
Вбивства беззахисних поляківа НЕ БУЛО !!!!!!!!! Була відповідь на звірства загарбників.
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11.07.2025 17:49 Ответить
Польские националисты это делали веками. Дело то житейское(с).
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11.07.2025 17:27 Ответить
а пілсудський та ператський знищували мирних українців!
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11.07.2025 17:28 Ответить
У поляков только своя правда. Из-за этого они и с Израилем чуть не поссорились.
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11.07.2025 17:42 Ответить
Як ти гниду не маскуй, як її не розфарбовуй, а все одно - воно назавжди залишиться гнидою. Ще за часів совка наші старі казали "гнидастий(гнидявий), як поляк".
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11.07.2025 17:30 Ответить
Та вже триздуй на пенсію, пся крев. Відпрезидентився к херам.
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11.07.2025 17:30 Ответить
Обиженный пш..ек... уходя насрал под дверь
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11.07.2025 17:31 Ответить
Якщо порахувати скільки поляки та українці вбили беззахисних опонентів то поляки лідирують з кратним відривом.
Не кажучи що українці не ходилиу Польщу щоб когось вбити. А от всі "беззахисні" поляки якимось чином опинялися тут..
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11.07.2025 17:33 Ответить
Націсти Армії Крайовой яки вбивали українців це беззахистні люди? Бачу Дуда зараді власного рейтінгу і Путіна братом назове.
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11.07.2025 17:34 Ответить
Нажаль,далеко Дуді до Пілсудського! Той зупинив в 1920 році совітських коней під Варшавою,а цьому аби роздмухувати дрібні національні распрі між слов'янами! Не потужний політик,не потужний...
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11.07.2025 17:34 Ответить
Ваш той Пілсудський не відав Вільнюс литовцям ( здавалося найближчим союзникам )- а українцям знищив ЗУНР . Пілсудський звичайний імперець шо і ***** для нас . І хрін би поляки перемогли якби не українці ( вояки УНР і ЗУНР допомогали полякам в тій битві - за шо їх нагородили відпусткою в концтаборі ).
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11.07.2025 17:54 Ответить
Пілсудський проводив політику асиміляції українського населення, перктворення українців на поляків. Осаднічество (колонизація поляками українських земель), Пацифікація - це все - Пілсудський. Пілсудський був відвертим ворогом українського народу і співати йому оди якось дивно.
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11.07.2025 18:18 Ответить
це була обопільна різанина, армія крайова теж не квіточки в українських селах збирала.
хоча можна копнути далі в історію, коли шляхта безкарно вбивала кріпаків на захоплених землях..
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11.07.2025 17:37 Ответить
Ну чорт забирай де Зеленьський?
ну можна ж Дуді на вушко для початку сказати про армію крайову що вбивала українців ?
У нас була війна ! УПА і ОУН організації що боролись виключно за права поневолених і геноцидованих поляками українців.
Якого біса мене напружують поляки, де Зеленський?
Ми українці наказуємо нашому слузі Зеленському пояснити Дуді деякі речі ... негайно
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11.07.2025 17:37 Ответить
Кулеба им что-то осторожно сказал, поляки чуть с ума не сошли. Пришлось увольнять Кулебу.
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11.07.2025 17:47 Ответить
А прилетіти на Волинь засцяв? Пам'ятає, що мокши зробили з Лєхом Качинським.
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11.07.2025 17:38 Ответить
Неважко зрозуміти куди веде ця риторика. І гітлер і путін починали загарбницькі війни із гаслом "нас образили". Дуда нічого не говорить про геноцид українців, тільки поляки жертви у цій трагедії.
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11.07.2025 17:38 Ответить
http://viche-boruslava.org.ua/index.php/derzhava-i-suspilstvo/1137-polski-zvirstva-proty-ukrayintsiv-tema-yaku-zamovchuvaly-desyatylittyamy ПОЛЬСЬКІ ЗВІРСТВА ПРОТИ УКРАЇНЦІВ.ТЕМА,ЯКУ ЗАМОВЧУВАЛИ ДЕСЯТИЛІТТЯМИ.

Відоме своєю трагедією не раз згадуване в історії жахів чеське село Лідіце, де загинуло 180 осіб, з них - 1 дитина. Про Лідіце, Хатинь, Орадур - села спалені карателями, - знає весь світ. А хто знає про спалені польськими бандитами села на Холмщині?"

Це добре, що поляки прийняли таке рішення - вони задокументували справжні настрої у польському народі щодо України. Виявили себе. У польському суспільстві дрімає вірус польського імперіалізму та шовінізму щодо, на їхню думку, тимчасово втрачених "кресів"......

ПОЛЬСЬКА ОКУПАЦІЯ ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ
 Польща, відроджена в листопаді 1918 року, захопила в 1919 році Холмщину і Підляшшя і в міжвоєнні роки на державному рівні, всупереч її власної Конституції і міжнародних угод, проводила постійне нищення українства, саме на Холмщині і Підляшші, як на висунутих на захід українських землях. Проводилася активна державна політика асиміляції, колонізації і поборювання всіх форм національно-політичного і культурного чи економічного розвитку українців Холмщини і Підляшшя; все робилось, щоб позбавити українців власної інтелігенції та національної свідомості. Ніщо українське на Холмщині і Підляшші не залишалося поза рамками антиукраїнських акцій.

Стаття велика, я викла тільки її початок.
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11.07.2025 17:39 Ответить
Perfect timing, mister Duda
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11.07.2025 17:42 Ответить
Нехай " браття" - поляки розкажуть про Березу Картузьку.
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11.07.2025 17:46 Ответить
"гарно" він досягає примирення між народами...!!! дуда не туди дудить !
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11.07.2025 17:48 Ответить
Шо це Дуда на останок так занепокоївся волинською різнею? Вже й могили розрили і знову шось в гузні свербить... А поляки хіба не знущались з українців? Треба нарешті порозумітись та припинити це. Ми ж не кацапи. Маю на увазі поляків та українців.
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11.07.2025 17:56 Ответить
А давайте перевіримо вас чи ви подібний до кацапів чи деяких поляків - Кубань чия ?
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11.07.2025 18:02 Ответить
Похеру чия Кубань. Важливими є тільки міжнародно визнані кордони. А якщо з'ясовувати де чие - людство потоне у нескінчених війнах.
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11.07.2025 18:15 Ответить
Поки існують імперії нічого доброго в світі так і не буде . КНР США кацапстан Індія Туречина Франція Британія і навіть Фінляндія це імперії в визнаних кордонах . Народи мають право на державність навіть найменші . В Фінляндії живуть саами які не є фінами якшо шо у вас виникне запитання яким чинам я до списку імперії приплів Фінляндію.
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11.07.2025 18:29 Ответить
Моя прабабушка казала що жили мирно і дружно, поки поляки не почали вирізати українські села. Не було тут УПА. Лише супротив місцевих убивствам і винищенню.
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11.07.2025 18:22 Ответить
Точно мирно і дружно а пацифікація то таке .
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11.07.2025 18:31 Ответить
Он как будто спецом разжигает распри. Он описывает все визуализируя про церкви и т.п. Чтобы усилить ненависть или нахера он это делает? Украинские власти должны на этот день действовать на опережение и ездить туда вшановувать память. Чтобы предотвращать разжигание ненависти и распри.
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11.07.2025 18:03 Ответить
В польскій гоноровій має бути збитий гонор. Чи вже...

https://www.the-warsaw.pl/uk/94998/lishe-11-poljakiv-zajavili-pro-gotovnist-vstupiti-v-armiju-v-razi-vijni-kozhen-p-jatij-zajaviv-shho-pokine-krainu/ Лише 11% поляків заявили про готовність вступити в армію в разі війни. Кожен п'ятий заявив, що покине країну

Кожен п'ятий житель Польщі виїде з країни в разі початку війни - про це свідчать результати https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,30852534,kto-wyjedzie-kto-pojdzie-na-front-najnowsze-badanie-o-potencjalnej.html опитування, проведеного компанією SW Research для «Wprost». Більшість респондентів готові залишитися в країні і надавати допомогу, яка не буде пов'язана з участю в бойових діях.

"Що б ви зробили в разі, якби на території Польщі почалася війна?" - таке запитання поставила компанія SW Research респондентам під час опитування, проведеного на замовлення "Wprost". Згідно з результатами, найбільша група людей планує залишитися в країні і надавати допомогу, не пов'язану з участю в бойових діях на фронті, - таких 30%.

Кожен п'ятий опитаний (20,2%) сказав, що залишить країну, якщо почнеться війна, майже стільки ж (20,7%) зізналися, що не знають, що робитимуть. Трохи менше - 17,7% респондентів - заявили, що залишаться в Польщі, але не братимуть у війні жодної участі. Найменша група бажає вступити в армію і брати участь у бойових діях - 11,3 % осіб.

У своєму аналізі результатів опитування "Wprost" зазначає, що про бажання вести збройну боротьбу заявили 3,8% жінок і 19,9% чоловіків. Про плани брати участь у допомозі, не пов'язаній із веденням бойових дій, заявили кожна третя жінка і кожен третій чоловік. Про від'їзд із Польщі в разі війни заявляли здебільшого молоді люди: до 24 років - 29,1 %, а у віковій групі 25-34 років - 29,6 %.

Опитування SW Research проводилося 26-27 березня 2024 року методом онлайн-інтерв'ю. Було проведено 800 інтерв'ю в репрезентативній групі.
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11.07.2025 18:09 Ответить
Польський план ясний- у слушний момент перейти разом з мадярами на сторону нашого ворога і влупити нам у спину. А до цього часу морально та ідеологічно треба підготувати своє населення. Вираз « землі польської республіки»- це попередня заява на « свої» землі.
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11.07.2025 18:12 Ответить
Для дуды может русня милей? Или ссыт что то сказать в адрес бешеной собаки *****?
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11.07.2025 18:21 Ответить
Все як кацапи кажуть. Що зараз українські націонлаісти вбивають мирних сруське на територіях України
Що польське, що кацапське
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11.07.2025 18:21 Ответить
А про катынь поляки не любят вспоминать? А про то как кацапы все их правительство грохнуло под смоленском?
Что ж языки в жопу позасовывали.
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11.07.2025 18:26 Ответить
Забув згадати про росiйсько-мовне населення Донбасу. Хутiн буде задоволений!
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11.07.2025 18:47 Ответить
 
 