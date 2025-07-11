Дуда в день памяти жертв трагедии на Волыни заявил, что "украинские националисты" убивали "безоружных поляков"

Польский президент Анджей Дуда в день, когда в Польше впервые чтят память жертв Волынской трагедии, заявил об убийствах поляков "украинскими националистами". В то же время он призвал к примирению между народами.

Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.

"Только на правде - даже самой тяжелой - можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами. Сегодня очередная годовщина Кровавого воскресенья - Национальный день памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики - в этом году впервые отмечается как государственный праздник", - пишет Дуда.

Польский лидер заявил, что 11 июля 1943 года было днем "кульминации безжалостного преступления".

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"Это одно из самых трагических событий в нашей истории. От рук украинских националистов гибли наши беззащитные соотечественники - простые люди, гражданские, невинные жертвы, часто убитые в церквях, где они участвовали в воскресных святых мессах. Они были убиты, потому что были поляками", - говорится в заметке.

Дуда добавил, что Польша "хочет и имеет право знать, где лежат их останки", а также - "иметь возможность достойно попрощаться с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи".

"Право на достойное чествование жертв, а особенно совместное чествование, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего. Правда и память не должны разделять - если они ведут к взаимопониманию, примирению и совместной заботе о безопасном будущем", - резюмировал он.

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Вопрос относительно эксгумации жертв Волынской трагедии

Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.

Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.

2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.

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4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.

В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.

Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.

В апреле 2025 года Украина предоставила согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.

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