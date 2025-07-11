Дуда в день памяти жертв трагедии на Волыни заявил, что "украинские националисты" убивали "безоружных поляков"
Польский президент Анджей Дуда в день, когда в Польше впервые чтят память жертв Волынской трагедии, заявил об убийствах поляков "украинскими националистами". В то же время он призвал к примирению между народами.
Об этом он написал в соцсети Х, передает Цензор.НЕТ.
"Только на правде - даже самой тяжелой - можно строить зрелые и искренние отношения между народами, в том числе между поляками и украинцами. Сегодня очередная годовщина Кровавого воскресенья - Национальный день памяти о поляках - жертвах геноцида, совершенного ОУН и УПА на восточных землях Второй Польской Республики - в этом году впервые отмечается как государственный праздник", - пишет Дуда.
Польский лидер заявил, что 11 июля 1943 года было днем "кульминации безжалостного преступления".
"Это одно из самых трагических событий в нашей истории. От рук украинских националистов гибли наши беззащитные соотечественники - простые люди, гражданские, невинные жертвы, часто убитые в церквях, где они участвовали в воскресных святых мессах. Они были убиты, потому что были поляками", - говорится в заметке.
Дуда добавил, что Польша "хочет и имеет право знать, где лежат их останки", а также - "иметь возможность достойно попрощаться с нашими близкими, помолиться на их могилах и зажечь свечи".
"Право на достойное чествование жертв, а особенно совместное чествование, является чрезвычайно важным элементом примирения и построения хорошего будущего. Правда и память не должны разделять - если они ведут к взаимопониманию, примирению и совместной заботе о безопасном будущем", - резюмировал он.
Вопрос относительно эксгумации жертв Волынской трагедии
Как сообщалось, в сентябре 2024 года в МИД Польши заявили, что без решения вопроса об эксгумации жертв Волынской трагедии Украина не может мечтать о вступлении в ЕС. В то же время президент Польши Анджей Дуда заявил, что попытки блокировать вступление Украины в Европейский Союз играют на руку политике Владимира Путина.
Глава МИД Андрей Сибига во время визита в Варшаву 1 октября заявил, что Украина готова обсуждать с Польшей спорные вопросы общей истории, в частности Волынскую трагедию 1943-1944 годов.
2 октября в УИНП заявили, что планируют проведение поисковых работ жертв Волынской трагедии в 2025 году. Также в Институте заявили, что остаются открытыми для взаимодействия с польскими институтами в сфере поиска, сохранения и ухода за местами памяти украинцев в Польше и поляков в Украине, а также пожаловались, что официальные межинституциональные механизмы решения проблемных вопросов с польской стороной в вопросах восстановления и сохранения мест памяти уже длительное время не действуют.
4 октября министр обороны Польши подтвердил намерение блокировать вступление Украины в ЕС, пока не будет решен вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.
26 ноября глава МИД Польши Радослав Сикорский после разговора с украинским коллегой Андреем Сибигой заявил, что Киев заверил в отсутствии каких-либо препятствий для проведения поисковых и эксгумационных работ жертв Волынской трагедии на территории Украины.
В январе 2025 года Украина и Польша обменялись списками мест для поиска и эксгумации остатков взаимных исторических конфликтов.
Впоследствии Украина предоставила разрешение на эксгумацию жертв Волынской трагедии на Тернопольщине.
В апреле 2025 года Украина предоставила согласие на проведение поисковых работ польских жертв Волынской трагедии в селе Углы Ривненской области.
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Я добре запам*ятав ту частину його виступу на параді з нагоди Дня Війська Польського в Варшаві, яка стосувалась України. Подумав тоді - от який розумний дядько!
https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk&fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAYnJpZBExT044SktFWm1BOWN4YkVCZgEeiimUhnGoU_kHIWr6Y9bI5buoWr6VoGEDDW0kyXTc2J1ngMyxc3bLAFdy8LE_aem_Lv7oCdGRA5ED0MFhG6Qy6Q https://www.youtube.com/watch?v=_zNQ4t9cSzk
(Про Україну з третьої хвилини.)
А тепер, під кінець свого президенства, він, як кажуть, "вивернув кожуха шерстю назовні", тобто перестав лицемірити. Щоб зрозуміти внутрішній світ польского лицемірного шовініста Дуди, напружуватись не треба - достатньо прочитати тексти пари його останніх виступів і порівняти з виступом на параді.
зраджували україну, багато багато разів.
як що польський президент, в такий час для українців, дозволяє собі серти таке своїм поганим ротом, то робіть висновки, посполиті!
дудє одна відповідь!
як що, буде потрібно, то ...
дай тільки час, розібратися з одними підарами!
Не кажучи що українці не ходилиу Польщу щоб когось вбити. А от всі "беззахисні" поляки якимось чином опинялися тут..
хоча можна копнути далі в історію, коли шляхта безкарно вбивала кріпаків на захоплених землях..
ну можна ж Дуді на вушко для початку сказати про армію крайову що вбивала українців ?
У нас була війна ! УПА і ОУН організації що боролись виключно за права поневолених і геноцидованих поляками українців.
Якого біса мене напружують поляки, де Зеленський?
Ми українці наказуємо нашому слузі Зеленському пояснити Дуді деякі речі ... негайно
Відоме своєю трагедією не раз згадуване в історії жахів чеське село Лідіце, де загинуло 180 осіб, з них - 1 дитина. Про Лідіце, Хатинь, Орадур - села спалені карателями, - знає весь світ. А хто знає про спалені польськими бандитами села на Холмщині?"
Це добре, що поляки прийняли таке рішення - вони задокументували справжні настрої у польському народі щодо України. Виявили себе. У польському суспільстві дрімає вірус польського імперіалізму та шовінізму щодо, на їхню думку, тимчасово втрачених "кресів"......
ПОЛЬСЬКА ОКУПАЦІЯ ХОЛМЩИНИ ТА ПІДЛЯШШЯ
Польща, відроджена в листопаді 1918 року, захопила в 1919 році Холмщину і Підляшшя і в міжвоєнні роки на державному рівні, всупереч її власної Конституції і міжнародних угод, проводила постійне нищення українства, саме на Холмщині і Підляшші, як на висунутих на захід українських землях. Проводилася активна державна політика асиміляції, колонізації і поборювання всіх форм національно-політичного і культурного чи економічного розвитку українців Холмщини і Підляшшя; все робилось, щоб позбавити українців власної інтелігенції та національної свідомості. Ніщо українське на Холмщині і Підляшші не залишалося поза рамками антиукраїнських акцій.
Стаття велика, я викла тільки її початок.
https://www.the-warsaw.pl/uk/94998/lishe-11-poljakiv-zajavili-pro-gotovnist-vstupiti-v-armiju-v-razi-vijni-kozhen-p-jatij-zajaviv-shho-pokine-krainu/ Лише 11% поляків заявили про готовність вступити в армію в разі війни. Кожен п'ятий заявив, що покине країну
Кожен п'ятий житель Польщі виїде з країни в разі початку війни - про це свідчать результати https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114883,30852534,kto-wyjedzie-kto-pojdzie-na-front-najnowsze-badanie-o-potencjalnej.html опитування, проведеного компанією SW Research для «Wprost». Більшість респондентів готові залишитися в країні і надавати допомогу, яка не буде пов'язана з участю в бойових діях.
"Що б ви зробили в разі, якби на території Польщі почалася війна?" - таке запитання поставила компанія SW Research респондентам під час опитування, проведеного на замовлення "Wprost". Згідно з результатами, найбільша група людей планує залишитися в країні і надавати допомогу, не пов'язану з участю в бойових діях на фронті, - таких 30%.
Кожен п'ятий опитаний (20,2%) сказав, що залишить країну, якщо почнеться війна, майже стільки ж (20,7%) зізналися, що не знають, що робитимуть. Трохи менше - 17,7% респондентів - заявили, що залишаться в Польщі, але не братимуть у війні жодної участі. Найменша група бажає вступити в армію і брати участь у бойових діях - 11,3 % осіб.
У своєму аналізі результатів опитування "Wprost" зазначає, що про бажання вести збройну боротьбу заявили 3,8% жінок і 19,9% чоловіків. Про плани брати участь у допомозі, не пов'язаній із веденням бойових дій, заявили кожна третя жінка і кожен третій чоловік. Про від'їзд із Польщі в разі війни заявляли здебільшого молоді люди: до 24 років - 29,1 %, а у віковій групі 25-34 років - 29,6 %.
Опитування SW Research проводилося 26-27 березня 2024 року методом онлайн-інтерв'ю. Було проведено 800 інтерв'ю в репрезентативній групі.
Що польське, що кацапське
Что ж языки в жопу позасовывали.