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Новости Помощь Украине от Польши
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Дуда: Польшу недооценивают как транзитную страну для помощи Украине

Дуда о риске обстрела Россией АЭС Украины

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина и союзники по НАТО недооценивают роль Варшавы в поддержке Киева, в частности как ключевого транзитного государства.

Об этом он заявил в интервью польским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил, что главный логистический хаб для помощи Украине размещается в польском аэропорту Ясенка возле Жешува. Однако, по его словам, Польшу не приглашали в международные группы, которые принимали решение о поставках помощи через ее территорию.

"Я думаю, что украинцы и наши союзники считают, что наш аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали им принадлежат, будто это их, но это не так. А если кому-то что-то не нравится, то мы закрываем - и до свидания. Делаем там ремонт. Мы закрываем аэропорт - и поставляйте в Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах", - заявил президент Польши.

Он также подтвердил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году заблокировал часть итогового документа из-за игнорирования Польши.

Дуда подчеркнул, что Польша заинтересована в суверенной Украине как в буфере безопасности от РФ и как в большом рынке сбыта для польского бизнеса во время послевоенного восстановления.

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Автор: 

Польша (8561) Дуда Анджей (784)


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Топ комментарии
+10
Недооцінюють? Та ладно! Вам нагадати?


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10.07.2025 14:22 Ответить
+9
Дуда: Польщу недооцінюють


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10.07.2025 14:18 Ответить
+8
Всі добре памятають перекриття кордонів і висипання українського зерна на землю
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10.07.2025 14:21 Ответить
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Вчора недобалакав?
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10.07.2025 14:18 Ответить
Дуда: Польщу недооцінюють


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10.07.2025 14:18 Ответить
ЯК ВИ ВСІ ЗАКОЛЕБАЛИ!!!!

- словаки
- угорці
- поляки

ВСІ БЛ СТРАДАЛЬЦІ. Як же нам не пощастило з географією. Інакше я б подивився на цих "героїв". А за їхніми спинами казав би " МАЛО ДЯКУЄШ"
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10.07.2025 14:21 Ответить
за географію треба платити кров'ю...

Україна була чудова країна, яку ми *****...лі.

.
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10.07.2025 14:31 Ответить
Україна була, є і буде, навідміну від недодержави паРаші.
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10.07.2025 15:12 Ответить
Всі добре памятають перекриття кордонів і висипання українського зерна на землю
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10.07.2025 14:21 Ответить
Не всі тільки причину знають і виставляють себе телепнями,як ти наприклад
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10.07.2025 14:32 Ответить
Яка не була б причина, звертатися до Путіна і топтатися ногами по святому - це вже дуже занадто
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10.07.2025 14:37 Ответить
Недооцінюють? Та ладно! Вам нагадати?


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10.07.2025 14:22 Ответить
Рольникі
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10.07.2025 14:22 Ответить
Далекобійник, що 2-ий місяць стоїть на українсько-польському кордоні підходить до поляка-митника і каже:
- Пан знає коли німці на Польщу напали?
- Так, у 1939 році.
- Пан знає коли німці на СРСР напали?
- Так, у 1941 році.
- А пан знає, де і що вони цих 2 роки робили?
- Ні!
- Та вони на польській митниці оформлялися!...
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10.07.2025 14:23 Ответить
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10.07.2025 14:24 Ответить
https://www.rbc.ua/rus/news/ofisi-dudi-zayavili-nevdyachnist-********-1690892735.html Знов українці невдячні?
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10.07.2025 14:24 Ответить
Зажерлися...
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10.07.2025 14:24 Ответить
бо в НАТО, ЄС та мають клепки в голові.

хто доктор мудрому українському наріту?

.
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10.07.2025 14:29 Ответить
Може спочатку поцікавитесь, кого там вибрали в прези мудрі поляки?
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10.07.2025 15:07 Ответить
Пане Дуда, ви зробили дуже багато для України, шана вам за це. Ніхто не принижує заслуги Польщі в підтримці України, вона дійсно потужна. Але не забувайте, що гинуть українці за свою і вашу свободу
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10.07.2025 14:26 Ответить
Українці гинуть за свій вибір 19р,а до того 10р.Давайте не видумувать всякої херні,на рахунок захисту Польщі
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10.07.2025 14:34 Ответить
За вибір бути вільними та благополучними? Краще загинути ніж стати сросіянами.
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10.07.2025 15:15 Ответить
Ага,спочатку шапкокрад,потім клоун .Це вибір в сторону тайожного союзу.Тобі сонце напекло?
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10.07.2025 15:18 Ответить
Дякуємо, Польща !
Дійсно і щиро дякуємо !
Українці ніколи НЕ забудуть допомогу поляків нашим біженцям і допомогу зброєю.
Але, пане Анджей, не варто щодня вимагати подяки.
Подяка в пам'яті.
Вона залишилась і нікуди не щезне.

.
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10.07.2025 14:26 Ответить
А не учила вас бабушка извиняться за плохие поступки?
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10.07.2025 14:46 Ответить
Якщо хтось, від вас ,кожен день вимагає подяки,то значить вони "допомагали "не задарма.
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10.07.2025 14:33 Ответить
Логічно
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10.07.2025 14:51 Ответить
гієна Європи. хочуть гроші
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10.07.2025 14:28 Ответить
про гиєну тобі дєдт-воєвалі розповіли ?

.
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10.07.2025 14:34 Ответить
Галя, вари борщ.
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10.07.2025 14:54 Ответить
А ХТО з гонорових буде вдячний за те, що сплять не у підвалах та метро?
Чи хочуть стати біженцями теж?
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10.07.2025 14:30 Ответить
Йди нахер.
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10.07.2025 14:36 Ответить
Тільки розумово відстала скотина за допомогу може послати
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10.07.2025 14:37 Ответить
А хто кого посилав, коли перекривав кордон?
Це щось схоже на те як Путін каже, що війну почала Україна.
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10.07.2025 14:40 Ответить
Ти дурак?
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10.07.2025 14:41 Ответить
Кордони перекривали для ввозу зерна,тому,що воно осідало частково в Польщі замість транзиту і збивало ціни.На поставки зброї впливу ніякого не було!
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10.07.2025 14:50 Ответить
А чого до Путіна зверталися, можете пояснити?
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10.07.2025 14:53 Ответить
Хто звертався?Десяток проплачених і на камеру??Мені тебе жаль
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10.07.2025 14:54 Ответить
100%
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10.07.2025 15:08 Ответить
Тільки розумово відстала скотина може топтатися по зерні, вважай по хлібу і звертатися до людоїда, щоб він навів порядок
Може треба вибачитися?
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10.07.2025 14:49 Ответить
В 19 р за зе голосував ???
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10.07.2025 14:52 Ответить
Дурнику, тебе вже дуже багато!
Піди на хер!
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10.07.2025 15:01 Ответить
Не хами,падло. Тєрпіла.
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10.07.2025 14:54 Ответить
Ти гнійне чучало посилаєш президента країни,яка нам допомагає з першого дня війни.
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10.07.2025 14:56 Ответить
ото кончене, робіть там ремонт, як раз кацапм буде легше
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10.07.2025 14:37 Ответить
вроде было уже, вчера недооценили, сегодня опять?
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10.07.2025 14:40 Ответить
Зелі братішка не до оцінений. Капець.
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10.07.2025 14:51 Ответить
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що в Україні неправильно зрозуміли його слова, у яких він порівняв Україну з потопельником, ...
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10.07.2025 14:55 Ответить
то ви ж зі своїми хфермерами справитись тіпа не можете, курви
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10.07.2025 15:01 Ответить
Справа не у польському логістичному хабі , від працює для України не безплатно ,, поляки отримують за це чималі кошти . І не у відсутності подяк з боку України , а в тому що пшекам - Бандера і Волинь не дають покою . Це і є головна причина подібних випадів Польщі .
Вони гадали що ослаблена війною Україна швидко погодиться на їхні хотєлки ,, тобто погодиться на на роль молодшого брата Польщі , визнає геноцидом волинські події , і відмовиться від героїзації УПА . Але не так сталося - як гадалося , ото ж у пшеків вже починають здавати нерви .
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10.07.2025 15:07 Ответить
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что на данный момент НЕ поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

"С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией,

но Украина должна понимать, что другие страны,

включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, имеют свои интересы.
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10.07.2025 15:09 Ответить
Оце вам і все пояснення - "свои интересы"
Так би й казав
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10.07.2025 15:16 Ответить
 
 