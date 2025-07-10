Дуда: Польшу недооценивают как транзитную страну для помощи Украине

Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина и союзники по НАТО недооценивают роль Варшавы в поддержке Киева, в частности как ключевого транзитного государства.

Об этом он заявил в интервью польским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Дуда напомнил, что главный логистический хаб для помощи Украине размещается в польском аэропорту Ясенка возле Жешува. Однако, по его словам, Польшу не приглашали в международные группы, которые принимали решение о поставках помощи через ее территорию.

"Я думаю, что украинцы и наши союзники считают, что наш аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали им принадлежат, будто это их, но это не так. А если кому-то что-то не нравится, то мы закрываем - и до свидания. Делаем там ремонт. Мы закрываем аэропорт - и поставляйте в Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах", - заявил президент Польши.

Он также подтвердил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году заблокировал часть итогового документа из-за игнорирования Польши.

Дуда подчеркнул, что Польша заинтересована в суверенной Украине как в буфере безопасности от РФ и как в большом рынке сбыта для польского бизнеса во время послевоенного восстановления.

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