Дуда: Польшу недооценивают как транзитную страну для помощи Украине
Президент Польши Анджей Дуда считает, что Украина и союзники по НАТО недооценивают роль Варшавы в поддержке Киева, в частности как ключевого транзитного государства.
Об этом он заявил в интервью польским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Дуда напомнил, что главный логистический хаб для помощи Украине размещается в польском аэропорту Ясенка возле Жешува. Однако, по его словам, Польшу не приглашали в международные группы, которые принимали решение о поставках помощи через ее территорию.
"Я думаю, что украинцы и наши союзники считают, что наш аэропорт в Жешуве и наши автомагистрали им принадлежат, будто это их, но это не так. А если кому-то что-то не нравится, то мы закрываем - и до свидания. Делаем там ремонт. Мы закрываем аэропорт - и поставляйте в Украину морем, воздухом, сбрасывайте на парашютах", - заявил президент Польши.
Он также подтвердил, что во время саммита НАТО в Вильнюсе в 2023 году заблокировал часть итогового документа из-за игнорирования Польши.
Дуда подчеркнул, что Польша заинтересована в суверенной Украине как в буфере безопасности от РФ и как в большом рынке сбыта для польского бизнеса во время послевоенного восстановления.
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ВСІ БЛ СТРАДАЛЬЦІ. Як же нам не пощастило з географією. Інакше я б подивився на цих "героїв". А за їхніми спинами казав би " МАЛО ДЯКУЄШ"
Україна була чудова країна, яку ми *****...лі.
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- Пан знає коли німці на Польщу напали?
- Так, у 1939 році.
- Пан знає коли німці на СРСР напали?
- Так, у 1941 році.
- А пан знає, де і що вони цих 2 роки робили?
- Ні!
- Та вони на польській митниці оформлялися!...
хто доктор мудрому українському наріту?
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Дійсно і щиро дякуємо !
Українці ніколи НЕ забудуть допомогу поляків нашим біженцям і допомогу зброєю.
Але, пане Анджей, не варто щодня вимагати подяки.
Подяка в пам'яті.
Вона залишилась і нікуди не щезне.
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Чи хочуть стати біженцями теж?
Це щось схоже на те як Путін каже, що війну почала Україна.
Може треба вибачитися?
Піди на хер!
Вони гадали що ослаблена війною Україна швидко погодиться на їхні хотєлки ,, тобто погодиться на на роль молодшого брата Польщі , визнає геноцидом волинські події , і відмовиться від героїзації УПА . Але не так сталося - як гадалося , ото ж у пшеків вже починають здавати нерви .
"С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией,
но Украина должна понимать, что другие страны,
включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, имеют свои интересы.
Так би й казав