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Новини Допомога Україні від Польщі
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Дуда: Польщу недооцінюють як транзитну країну для допомоги Україні

Дуда про ризик обстрілу Росією АЕС України

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та союзники по НАТО недооцінюють роль Варшави у підтримці Києва, зокрема як ключової транзитної держави.

Про це він заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав, що головний логістичний хаб для допомоги Україні розміщується у польському аеропорту Ясьонка біля Ряшева. Однак, за його словами, Польщу не запрошували до міжнародних груп, які ухвалювали рішення про постачання допомоги через її територію.

"Я думаю, що українці та наші союзники вважають, що наш аеропорт в Ряшеві і наші автомагістралі їм належать, ніби це їхнє, але це не так. А якщо комусь щось не подобається, то ми закриваємо - і до побачення. Робимо там ремонт. Ми закриваємо аеропорт - і постачайте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах", - заявив президент Польщі.

Він також підтвердив, що під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році заблокував частину підсумкового документа через ігнорування Польщі.

Дуда підкреслив, що Польща зацікавлена в суверенній Україні як у безпековому буфері від РФ та як у великому ринку збуту для польського бізнесу під час повоєнної відбудови.

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Автор: 

Польща (8687) Дуда Анджей (800)


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Топ коментарі
+11
Недооцінюють? Та ладно! Вам нагадати?


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10.07.2025 14:22 Відповісти
+9
Дуда: Польщу недооцінюють


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10.07.2025 14:18 Відповісти
+9
Всі добре памятають перекриття кордонів і висипання українського зерна на землю
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10.07.2025 14:21 Відповісти
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Вчора недобалакав?
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10.07.2025 14:18 Відповісти
Дуда: Польщу недооцінюють


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10.07.2025 14:18 Відповісти
ЯК ВИ ВСІ ЗАКОЛЕБАЛИ!!!!

- словаки
- угорці
- поляки

ВСІ БЛ СТРАДАЛЬЦІ. Як же нам не пощастило з географією. Інакше я б подивився на цих "героїв". А за їхніми спинами казав би " МАЛО ДЯКУЄШ"
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10.07.2025 14:21 Відповісти
за географію треба платити кров'ю...

Україна була чудова країна, яку ми *****...лі.

.
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10.07.2025 14:31 Відповісти
Україна була, є і буде, навідміну від недодержави паРаші.
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10.07.2025 15:12 Відповісти
Алекс Мышкевич вы ******** только свою кацапию вместе с абристовичем - уроды ватные
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10.07.2025 15:43 Відповісти
Всі добре памятають перекриття кордонів і висипання українського зерна на землю
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10.07.2025 14:21 Відповісти
Не всі тільки причину знають і виставляють себе телепнями,як ти наприклад
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10.07.2025 14:32 Відповісти
Яка не була б причина, звертатися до Путіна і топтатися ногами по святому - це вже дуже занадто
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10.07.2025 14:37 Відповісти
Kybik #609496 ты идиот ватный или гнида кремлевская
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10.07.2025 15:45 Відповісти
Недооцінюють? Та ладно! Вам нагадати?


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10.07.2025 14:22 Відповісти
Рольникі
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10.07.2025 14:22 Відповісти
Далекобійник, що 2-ий місяць стоїть на українсько-польському кордоні підходить до поляка-митника і каже:
- Пан знає коли німці на Польщу напали?
- Так, у 1939 році.
- Пан знає коли німці на СРСР напали?
- Так, у 1941 році.
- А пан знає, де і що вони цих 2 роки робили?
- Ні!
- Та вони на польській митниці оформлялися!...
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10.07.2025 14:23 Відповісти
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10.07.2025 14:24 Відповісти
https://www.rbc.ua/rus/news/ofisi-dudi-zayavili-nevdyachnist-********-1690892735.html Знов українці невдячні?
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10.07.2025 14:24 Відповісти
Зажерлися...
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10.07.2025 14:24 Відповісти
бо в НАТО, ЄС та мають клепки в голові.

хто доктор мудрому українському наріту?

.
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10.07.2025 14:29 Відповісти
Може спочатку поцікавитесь, кого там вибрали в прези мудрі поляки?
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10.07.2025 15:07 Відповісти
не позорься гнида кацапская поляки поступают как последние шакалы и ссцыкуны и ЕС тут не при чем ..
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10.07.2025 15:46 Відповісти
Пане Дуда, ви зробили дуже багато для України, шана вам за це. Ніхто не принижує заслуги Польщі в підтримці України, вона дійсно потужна. Але не забувайте, що гинуть українці за свою і вашу свободу
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10.07.2025 14:26 Відповісти
Українці гинуть за свій вибір 19р,а до того 10р.Давайте не видумувать всякої херні,на рахунок захисту Польщі
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10.07.2025 14:34 Відповісти
За вибір бути вільними та благополучними? Краще загинути ніж стати сросіянами.
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10.07.2025 15:15 Відповісти
Ага,спочатку шапкокрад,потім клоун .Це вибір в сторону тайожного союзу.Тобі сонце напекло?
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10.07.2025 15:18 Відповісти
если часть населения тупое - но это не отменяет что ЗСУ мочат твою русню и спасают поляков и словаков и остальных уродов -мадьяров
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10.07.2025 15:49 Відповісти
Не часть,а 73%+.Если бы не голосовали,как ты за кило гречки и з/п 4000,небыло бы и войны.
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10.07.2025 16:03 Відповісти
кацап иди на куй - Украинцы воюют и за поляков в том числе, или может хочешь проверить вариант с беларашкой?
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10.07.2025 15:48 Відповісти
Дякуємо, Польща !
Дійсно і щиро дякуємо !
Українці ніколи НЕ забудуть допомогу поляків нашим біженцям і допомогу зброєю.
Але, пане Анджей, не варто щодня вимагати подяки.
Подяка в пам'яті.
Вона залишилась і нікуди не щезне.

.
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10.07.2025 14:26 Відповісти
А не учила вас бабушка извиняться за плохие поступки?
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10.07.2025 14:46 Відповісти
Якщо хтось, від вас ,кожен день вимагає подяки,то значить вони "допомагали "не задарма.
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10.07.2025 14:33 Відповісти
Логічно
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10.07.2025 14:51 Відповісти
гієна Європи. хочуть гроші
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10.07.2025 14:28 Відповісти
про гиєну тобі дєдт-воєвалі розповіли ?

.
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10.07.2025 14:34 Відповісти
ты же рассказываешь кремлевские говно-терки
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10.07.2025 15:51 Відповісти
Галя, вари борщ.
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10.07.2025 14:54 Відповісти
А ХТО з гонорових буде вдячний за те, що сплять не у підвалах та метро?
Чи хочуть стати біженцями теж?
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10.07.2025 14:30 Відповісти
Йди нахер.
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10.07.2025 14:36 Відповісти
Тільки розумово відстала скотина за допомогу може послати
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10.07.2025 14:37 Відповісти
А хто кого посилав, коли перекривав кордон?
Це щось схоже на те як Путін каже, що війну почала Україна.
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10.07.2025 14:40 Відповісти
Ти дурак?
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10.07.2025 14:41 Відповісти
Кордони перекривали для ввозу зерна,тому,що воно осідало частково в Польщі замість транзиту і збивало ціни.На поставки зброї впливу ніякого не було!
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10.07.2025 14:50 Відповісти
А чого до Путіна зверталися, можете пояснити?
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10.07.2025 14:53 Відповісти
Хто звертався?Десяток проплачених і на камеру??Мені тебе жаль
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10.07.2025 14:54 Відповісти
100%
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10.07.2025 15:08 Відповісти
А хто дозволяв це робити проплаченим ще й на камеру?
Це ж тривало не один день
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10.07.2025 15:21 Відповісти
Тільки розумово відстала скотина може топтатися по зерні, вважай по хлібу і звертатися до людоїда, щоб він навів порядок
Може треба вибачитися?
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10.07.2025 14:49 Відповісти
В 19 р за зе голосував ???
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10.07.2025 14:52 Відповісти
Дурнику, тебе вже дуже багато!
Піди на хер!
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10.07.2025 15:01 Відповісти
А що хтось завітав до твоєї хати і не хоче піти?
Хто тобі дав право тут розпоряджатися?
З таким успіхом і тебе тут хтось може послати на 3 букви
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10.07.2025 15:25 Відповісти
З вашим рівнем розвитку - перейдіть собі на приватний діалог і не гадьте в форум своїми щосекудними висерами.
Якось так.
Чи тобі важко зрозуміти?
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10.07.2025 15:41 Відповісти
Ваш рівень розвитку, це ваш " французький" з "висерами"

І чого це ви звертаєтесь до мене на ти, ми що знайомі?
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10.07.2025 15:45 Відповісти
Не вистачало мені ще викати якомусь дебілу.
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10.07.2025 15:51 Відповісти
Не хами,падло. Тєрпіла.
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10.07.2025 14:54 Відповісти
Ти гнійне чучало посилаєш президента країни,яка нам допомагає з першого дня війни.
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10.07.2025 14:56 Відповісти
Зрозуміло,діагноз debilis
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10.07.2025 15:33 Відповісти
Куколд-не тявкай.
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10.07.2025 15:45 Відповісти
дятел ватный - что это за допомога - вы воюйте страдайте - а мы вас потом в ЕС не пустим иди ты накуй терпила ватная
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10.07.2025 15:53 Відповісти
Васько.Это они нам клоуна и шапкокрада посунули??Не видать ЕС,как своих ушей,пока биомасса типа тебя не поумнеет.Голова,два уха и ниточка.
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10.07.2025 16:06 Відповісти
ото кончене, робіть там ремонт, як раз кацапм буде легше
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10.07.2025 14:37 Відповісти
вроде было уже, вчера недооценили, сегодня опять?
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10.07.2025 14:40 Відповісти
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10.07.2025 15:28 Відповісти
Зелі братішка не до оцінений. Капець.
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10.07.2025 14:51 Відповісти
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що в Україні неправильно зрозуміли його слова, у яких він порівняв Україну з потопельником, ...
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10.07.2025 14:55 Відповісти
Вы меня не так поняли
Десь ми вже цк чули
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10.07.2025 15:30 Відповісти
то ви ж зі своїми хфермерами справитись тіпа не можете, курви
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10.07.2025 15:01 Відповісти
Справа не у польському логістичному хабі , від працює для України не безплатно ,, поляки отримують за це чималі кошти . І не у відсутності подяк з боку України , а в тому що пшекам - Бандера і Волинь не дають покою . Це і є головна причина подібних випадів Польщі .
Вони гадали що ослаблена війною Україна швидко погодиться на їхні хотєлки ,, тобто погодиться на на роль молодшого брата Польщі , визнає геноцидом волинські події , і відмовиться від героїзації УПА . Але не так сталося - як гадалося , ото ж у пшеків вже починають здавати нерви .
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10.07.2025 15:07 Відповісти
Новоизбранный президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что на данный момент НЕ поддерживает вступление Украины в Европейский Союз.

"С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией,

но Украина должна понимать, что другие страны,

включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, имеют свои интересы.
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10.07.2025 15:09 Відповісти
Оце вам і все пояснення - "свои интересы"
Так би й казав
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10.07.2025 15:16 Відповісти
Пшецька ку*ва. Як тільки мова про подляків, венгрів, словаків, будь готовий до тонн помиїв, що вони постійно випливають нам на голови
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10.07.2025 15:21 Відповісти
Гендляри вони й Африці гендляри...
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10.07.2025 15:29 Відповісти
Українці принесли Польщі мільярди злотих: їхній внесок значно більший за всю польську допомогу Україні

Українці в Польщі додали 100 мільярдів злотих до ВВП у 2024 році.

За 3 роки це у 8 разів більше, ніж Польща витратила на всю допомогу Україні.

Згідно з https://data.unhcr.org/en/documents/details/116621 новим дослідженням «Аналіз впливу українських біженців на економіку Польщі», проведеним компанією Deloitte на замовлення УВКБ ООН (Агентства ООН у справах біженців), у 2023 році українці допомогли згенерувати 1,37% ВВП Польщі, а у 2024 році - вже 2,7% валового внутрішнього продукту країни.

Станом на сьогодні 69% українських біженців працездатного віку вже працевлаштовані - це лише трохи менше, ніж серед поляків (75%).

https://texty.org.ua/fragments/115274/*********-prynesly-polshi-ponad-300-mlrd-zlotyh-realnyj-vplyv-na-ekonomiku-znachno-perevyshyv-usi-vytraty/
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10.07.2025 15:39 Відповісти
У підсумку, з березня 2022 року до червня 2025 року Польща витратила на підтримку біженців з України 31,1 мільярда злотих. Якщо додати ще 9,2 мільярда злотих на військову та гуманітарну допомогу Україні, загальна сума становитиме 40,3 мільярда злотих.
Це лише 40,84% тієї суми, яку українці додали до бюджету Польщі тільки за 2024 рік. Іншими словами, лише за один рік Польща отримала приблизно на 60% більше економічної вигоди, ніж витратила на допомогу Україні й біженцям разом узятим.

Упродовж 2022-2025 років українські громадяни, які проживають і працюють у Польщі, згенерували для польської економіки приблизно 328,6 мільярда злотих ВВП.
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10.07.2025 15:41 Відповісти
Усі витрати Польщі на підтримку біженців та допомогу Україні за цей період - 40,3 мільярда злотих - становлять лише 12,26% цієї суми.

Тобто економічна вигода, яку отримала Польща, перевищує вкладені кошти на 87,74%...
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10.07.2025 15:42 Відповісти
Ось чому русня нападе не на країни Балтії, а НА ВАС. Тому замість спекуляцій на темі Волині краще б заткнулися і допомагали Україні.
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10.07.2025 15:44 Відповісти
Т.Ч. товарищ Дуда, давайте будем взаимно вежливыми.
Взаимно
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10.07.2025 15:51 Відповісти
Ого як розійшовся. Перетворюється в Орбана

"Я думаю, що українці та наші союзники вважають, що наш аеропорт в Ряшеві і наші автомагістралі їм належать, ніби це їхнє, але це не так.

А якщо комусь щось не подобається, то ми закриваємо - і до побачення. Робимо там ремонт.

Ми закриваємо аеропорт - і постачайте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах", - заявив президент Польщі.
Остапа понесло...
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10.07.2025 16:01 Відповісти
Винуваті вже не тількі українці, а вже і "наші союзники"...
Чи вже собі в союзники пу оберете?
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10.07.2025 16:05 Відповісти
Пане, Дудо, навіщо цей гонор?
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10.07.2025 16:08 Відповісти
 
 