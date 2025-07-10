Дуда: Польщу недооцінюють як транзитну країну для допомоги Україні

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та союзники по НАТО недооцінюють роль Варшави у підтримці Києва, зокрема як ключової транзитної держави.

Про це він заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Дуда нагадав, що головний логістичний хаб для допомоги Україні розміщується у польському аеропорту Ясьонка біля Ряшева. Однак, за його словами, Польщу не запрошували до міжнародних груп, які ухвалювали рішення про постачання допомоги через її територію.

"Я думаю, що українці та наші союзники вважають, що наш аеропорт в Ряшеві і наші автомагістралі їм належать, ніби це їхнє, але це не так. А якщо комусь щось не подобається, то ми закриваємо - і до побачення. Робимо там ремонт. Ми закриваємо аеропорт - і постачайте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах", - заявив президент Польщі.

Він також підтвердив, що під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році заблокував частину підсумкового документа через ігнорування Польщі.

Дуда підкреслив, що Польща зацікавлена в суверенній Україні як у безпековому буфері від РФ та як у великому ринку збуту для польського бізнесу під час повоєнної відбудови.

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