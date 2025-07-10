Дуда: Польщу недооцінюють як транзитну країну для допомоги Україні
Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що Україна та союзники по НАТО недооцінюють роль Варшави у підтримці Києва, зокрема як ключової транзитної держави.
Про це він заявив в інтерв’ю польським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Дуда нагадав, що головний логістичний хаб для допомоги Україні розміщується у польському аеропорту Ясьонка біля Ряшева. Однак, за його словами, Польщу не запрошували до міжнародних груп, які ухвалювали рішення про постачання допомоги через її територію.
"Я думаю, що українці та наші союзники вважають, що наш аеропорт в Ряшеві і наші автомагістралі їм належать, ніби це їхнє, але це не так. А якщо комусь щось не подобається, то ми закриваємо - і до побачення. Робимо там ремонт. Ми закриваємо аеропорт - і постачайте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах", - заявив президент Польщі.
Він також підтвердив, що під час саміту НАТО у Вільнюсі у 2023 році заблокував частину підсумкового документа через ігнорування Польщі.
Дуда підкреслив, що Польща зацікавлена в суверенній Україні як у безпековому буфері від РФ та як у великому ринку збуту для польського бізнесу під час повоєнної відбудови.
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ВСІ БЛ СТРАДАЛЬЦІ. Як же нам не пощастило з географією. Інакше я б подивився на цих "героїв". А за їхніми спинами казав би " МАЛО ДЯКУЄШ"
Україна була чудова країна, яку ми *****...лі.
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- Пан знає коли німці на Польщу напали?
- Так, у 1939 році.
- Пан знає коли німці на СРСР напали?
- Так, у 1941 році.
- А пан знає, де і що вони цих 2 роки робили?
- Ні!
- Та вони на польській митниці оформлялися!...
хто доктор мудрому українському наріту?
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Дійсно і щиро дякуємо !
Українці ніколи НЕ забудуть допомогу поляків нашим біженцям і допомогу зброєю.
Але, пане Анджей, не варто щодня вимагати подяки.
Подяка в пам'яті.
Вона залишилась і нікуди не щезне.
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Чи хочуть стати біженцями теж?
Це щось схоже на те як Путін каже, що війну почала Україна.
Це ж тривало не один день
Може треба вибачитися?
Піди на хер!
Хто тобі дав право тут розпоряджатися?
З таким успіхом і тебе тут хтось може послати на 3 букви
Якось так.
Чи тобі важко зрозуміти?
І чого це ви звертаєтесь до мене на ти, ми що знайомі?
Десь ми вже цк чули
Вони гадали що ослаблена війною Україна швидко погодиться на їхні хотєлки ,, тобто погодиться на на роль молодшого брата Польщі , визнає геноцидом волинські події , і відмовиться від героїзації УПА . Але не так сталося - як гадалося , ото ж у пшеків вже починають здавати нерви .
"С одной стороны, мы должны поддерживать Украину в ее конфликте с Российской Федерацией,
но Украина должна понимать, что другие страны,
включая Польшу и Венгрию, и другие европейские страны, имеют свои интересы.
Так би й казав
Українці в Польщі додали 100 мільярдів злотих до ВВП у 2024 році.
За 3 роки це у 8 разів більше, ніж Польща витратила на всю допомогу Україні.
Згідно з https://data.unhcr.org/en/documents/details/116621 новим дослідженням «Аналіз впливу українських біженців на економіку Польщі», проведеним компанією Deloitte на замовлення УВКБ ООН (Агентства ООН у справах біженців), у 2023 році українці допомогли згенерувати 1,37% ВВП Польщі, а у 2024 році - вже 2,7% валового внутрішнього продукту країни.
Станом на сьогодні 69% українських біженців працездатного віку вже працевлаштовані - це лише трохи менше, ніж серед поляків (75%).
https://texty.org.ua/fragments/115274/*********-prynesly-polshi-ponad-300-mlrd-zlotyh-realnyj-vplyv-na-ekonomiku-znachno-perevyshyv-usi-vytraty/
Це лише 40,84% тієї суми, яку українці додали до бюджету Польщі тільки за 2024 рік. Іншими словами, лише за один рік Польща отримала приблизно на 60% більше економічної вигоди, ніж витратила на допомогу Україні й біженцям разом узятим.
Упродовж 2022-2025 років українські громадяни, які проживають і працюють у Польщі, згенерували для польської економіки приблизно 328,6 мільярда злотих ВВП.
Тобто економічна вигода, яку отримала Польща, перевищує вкладені кошти на 87,74%...
Взаимно
"Я думаю, що українці та наші союзники вважають, що наш аеропорт в Ряшеві і наші автомагістралі їм належать, ніби це їхнє, але це не так.
А якщо комусь щось не подобається, то ми закриваємо - і до побачення. Робимо там ремонт.
Ми закриваємо аеропорт - і постачайте в Україну морем, повітрям, скидайте на парашутах", - заявив президент Польщі.
Остапа понесло...
Чи вже собі в союзники пу оберете?