Польща просить Україну змінити шкільні підручники з історії через опис Волинської трагедії
Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька написала листа очільнику МОН України Оксену Лісовому, у якому висловила занепокоєння до змісту підручників з історії у школах щодо висвітлення подій на Волині 1940-х років.
Про це пише агентство РАР, передає Цензор.НЕТ.
Новацька звернула увагу на зміст підручника під назвою "Історія України" для 10 класу середньої школи, який було видано у 2023 році.
За її словами, йдеться про уривок, де стверджується, що причиною загострення польсько-українських відносин у період Другої світової війни "були масові вбивства українців, скоєні Армією Крайовою".
"Її жертвами стали мешканці Хелмської, Підляської, Галицької та Волинської областей. Кривава польсько-українська війна, в результаті якої загинули не тільки солдати, а й цивільні особи, тривала до 1947 року", - цитується в листі.
Очільниця польського МОН попросила Лісового "вжити негайних заходів, зокрема переглянути інші підручники та підготувати нові, які відповідатимуть сучасному стану польсько-українських відносин".
Новацька також запропонувала розглянути можливість зміни правил функціонування двосторонньої Польсько-української експертної комісії, щоб обидві сторони могли пропонувати для рецензування підручники, які є предметом спільного інтересу. Зокрема, підготувати спільний підручник з історії.
Як причину вона вказала, що "як українська, так і польська сторона висловлюють сумніви щодо змісту підручників з історії".
Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії
Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.
Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.
2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.
4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.
26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.
У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.
Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.
У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.
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Треба історію взагалі об'єктивно писати.Там у пшеків косяків на порядок більше.
Хай подадуть приклад... А ми його "скопіюємо"...
Але примирилися. Ця полячка в принципі запропонувала якийсь вихід- спільний підручник історії, чому б не спробувати?
Правда, що так зараз пишуть в підручниках?
Тільки додати там же, що під Смоленському полякам добрі енкаведисти створили чудовий оздоровчий табір, куди прилітав їх відвідувати покійний Качинський, літак якого отріцатєльно взлєтєл.
Що тут сказати?
Просто у декого з поляків дійсно "пся крев".
А шо, "******* Україно-Польські" відносини якось впливають на те що було 80 років назад?
а правда про їх смерть встановлена. і не важливо чи це поляки чи кацапи
Такі гонорові, але після того як з Європою безвіз отримали масово тут жебрали і з циганами бились, З циганами в них була конкуренція, але цигани їх витиснули. Цигвни залишились, а вони зникли з перехрестків.
самостійна Україна..
яку не хотіли ні німці, ні московити, ні поляки..
как кацапы в затылок расстреляли тысячи польских военных?
нет?
ой я не вдобно.
Поподымали головы кацапские проститутки и танцуют в крови украинских детей.
Еще хфермеров пусть позовет, границы за рубли.