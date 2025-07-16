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Новини Волинська трагедія відносини України та Польщі
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Польща просить Україну змінити шкільні підручники з історії через опис Волинської трагедії

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька

Міністерка освіти Польщі Барбара Новацька написала листа очільнику МОН України Оксену Лісовому, у якому висловила занепокоєння до змісту підручників з історії у школах щодо висвітлення подій на Волині 1940-х років.

Про це пише агентство РАР, передає Цензор.НЕТ.

Новацька звернула увагу на зміст підручника під назвою "Історія України" для 10 класу середньої школи, який було видано у 2023 році.

За її словами, йдеться про уривок, де стверджується, що причиною загострення польсько-українських відносин у період Другої світової війни "були масові вбивства українців, скоєні Армією Крайовою".

"Її жертвами стали мешканці Хелмської, Підляської, Галицької та Волинської областей. Кривава польсько-українська війна, в результаті якої загинули не тільки солдати, а й цивільні особи, тривала до 1947 року", - цитується в листі.

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Очільниця польського МОН попросила Лісового "вжити негайних заходів, зокрема переглянути інші підручники та підготувати нові, які відповідатимуть сучасному стану польсько-українських відносин".

Новацька також запропонувала розглянути можливість зміни правил функціонування двосторонньої Польсько-української експертної комісії, щоб обидві сторони могли пропонувати для рецензування підручники, які є предметом спільного інтересу. Зокрема, підготувати спільний підручник з історії.

Як причину вона вказала, що "як українська, так і польська сторона висловлюють сумніви щодо змісту підручників з історії".

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Питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії

Як повідомлялося, у вересні 2024 року в МЗС Польщі заявили, що без розв'язання питання щодо ексгумації жертв Волинської трагедії Україна не може мріяти про вступ до ЄС. Водночас президент Польщі Анджей Дуда заявив, що спроби блокувати вступ України до Європейського Союзу грають на руку політиці Володимира Путіна.

Глава МЗС Андрій Сибіга під час візиту до Варшави 1 жовтня заявив, що Україна готова обговорювати з Польщею суперечливі питання спільної історії, зокрема Волинську трагедію 1943-1944 років.

2 жовтня в УІНП заявили, що планують проведення пошукових робіт жертв Волинської трагедії у 2025 році. Також в Інституті заявили, що залишаються відкритими для взаємодії з польськими інституціями у сфері пошуку, збереження та догляду за місцями пам'яті українців у Польщі та поляків в Україні, а також поскаржилися, що офіційні міжінституційні механізми розв'язання проблемних питань із польською стороною в питаннях відновлення та збереження місць пам'яті вже тривалий час не діють.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна дала згоду на пошук жертв Волинської трагедії на Рівненщині

4 жовтня міністр оборони Польщі підтвердив намір блокувати вступ України до ЄС, доки не буде вирішено питання ексгумації і пам’яті жертв Волинської трагедії.

26 листопада глава МЗС Польщі Радослав Сікорський після розмови з українським колегою Андрієм Сибігою заявив, що Київ запевнив у відсутності будь-яких перешкод для проведення пошукових та ексгумаційних робіт жертв Волинської трагедії на території України.

У січні 2025 року Україна та Польща обмінялися списками місць для пошуку та ексгумації залишків взаємних історичних конфліктів.

Згодом Україна надала дозвіл на ексгумацію жертв Волинської трагедії на Тернопільщині.

У квітні 2025 року Україна надала згоду на проведення пошукових робіт польських жертв Волинської трагедії у селі Угли Рівненської області.

Також читайте: Суспільство в Україні не знає про Волинську трагедію, мене зустрічали з "бандерівськими пов’язками", - Дуда

Автор: 

історія (1073) Польща (8694) школа (2237) Волинська трагедія (142) Лісовий Оксен (93)


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Топ коментарі
+33
А вони свої - змінять? Наприклад, про період з 1918, по 1939-й? Впишуть примусову полонізацію, осадництво, відмову від обіцянки національно-культурної автономії для українців, дану на Паризькій конференції представникам країн Європи, пацифікації, концтабір "Березу Картузьку"...
Хай подадуть приклад... А ми його "скопіюємо"...
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16.07.2025 21:19 Відповісти
+22
Це офіційна вимога? Зверніть увагу такий самий стиль як в рашистану якого турбують зміст шкільних підручників в країнах які колись були в совєтах
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16.07.2025 21:15 Відповісти
+19
Гітлер з Сталіним ту Польщу за чотири тижні раком поставили, в печах сотні тисяч поляків спалили, під Смоленськом десятки тисяч польських офіцерів розстріляли, а Барбарі Новацький тільки Волинь чомусь муляє.
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16.07.2025 21:18 Відповісти
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Волинь - по - польськи нас не покидає - це їх коник
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16.07.2025 21:12 Відповісти
По нормальному то МЗС України повинно нагадати полякам що , якщо що ,то їхня ПОльша перетвориться у ПНР зразка з 1952 по 1989
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16.07.2025 21:14 Відповісти
Це офіційна вимога? Зверніть увагу такий самий стиль як в рашистану якого турбують зміст шкільних підручників в країнах які колись були в совєтах
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16.07.2025 21:15 Відповісти
Воістину гієна Європи...
Треба історію взагалі об'єктивно писати.Там у пшеків косяків на порядок більше.
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16.07.2025 21:15 Відповісти
Знайшли час. "Друзі" виявились ще гірші ворогів...
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16.07.2025 21:16 Відповісти
Нехай Зеленський поїде до Варшави з прапором УПА , раз дуда дозволив в Києві собі прапор армії крайової
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16.07.2025 21:17 Відповісти
Гітлер з Сталіним ту Польщу за чотири тижні раком поставили, в печах сотні тисяч поляків спалили, під Смоленськом десятки тисяч польських офіцерів розстріляли, а Барбарі Новацький тільки Волинь чомусь муляє.
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16.07.2025 21:18 Відповісти
Я гадаю якщо б ми були ядерними , поляки б не відсвічували, а так нас шматують то поляки одразу прилаштовуються
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16.07.2025 21:21 Відповісти
То ж так. На похилу вербу всі кози скачуть.
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16.07.2025 21:22 Відповісти
А вони свої - змінять? Наприклад, про період з 1918, по 1939-й? Впишуть примусову полонізацію, осадництво, відмову від обіцянки національно-культурної автономії для українців, дану на Паризькій конференції представникам країн Європи, пацифікації, концтабір "Березу Картузьку"...
Хай подадуть приклад... А ми його "скопіюємо"...
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16.07.2025 21:19 Відповісти
Це ополячення вони називали таким чобі нейтральним словом "пацифікація".
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16.07.2025 21:26 Відповісти
"Пацифікація" - це "умиротворення"... А воно проводилося поліційними загонами, та армією. І використовували не тільки кийки та нагайки, але й вогнепальну зброю...
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16.07.2025 21:32 Відповісти
Я це добре знаю, оскільки живу на цих землях, де народжувалимь і помирали мої численні предки. Просто маю на увазі, що такі злочини прикриваються нейтральними словами - СВО, пацифікація, денацифікація і т.п.
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16.07.2025 21:37 Відповісти
Все правильно, але і німці і французи, чи німці і чехи, поляки і литовці, менше один до одного претензій мають.
Але примирилися. Ця полячка в принципі запропонувала якийсь вихід- спільний підручник історії, чому б не спробувати?
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16.07.2025 22:02 Відповісти
Новацька також запропонувала розглянути можливість зміни правил функціонування двосторонньої Польсько-української експертної комісії, щоб обидві сторони могли пропонувати для рецензування підручники, які є предметом спільного інтересу. Зокрема, підготувати спільний підручник з історії Джерело: https://censor.net/ua/n3563692
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16.07.2025 21:58 Відповісти
Та створіть вже спільну з поляками комісію з істориків, підніміть всі документи та покроково і послідовно розпишіть за чиїми саме наказами, з якою метою та якими силами відбувались трагічні для обох народів події. Поставте крапку та узгодьте однаковий опис подій в українських та польських підручниках. І рухайтеся далі, бо спільний (той самий) ворог несе ще більшу небезпеку нашим народам!
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16.07.2025 21:22 Відповісти
у нас на фронті навіть історики, або волонтерять і не до того. поляки користуються моментом, коли мало хто їм може заперечити
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16.07.2025 21:29 Відповісти
Це - позитивна програма дій. Але виникає враження, що поляки хочуть не спільно розписувати, а диктувати.
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16.07.2025 21:31 Відповісти
Так "нецікаво"... Поляки завжди нападали на слабіших, і ніколи не дотримувалися своїх обіцянок... Так само, як і кацапи...
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16.07.2025 21:34 Відповісти
Кривава польсько-українська війна <...> тривала до 1947 року", - цитується в листі. Джерело: https://censor.net/ua/n3563692

Правда, що так зараз пишуть в підручниках?
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16.07.2025 21:22 Відповісти
Пані каже що треба написати що Армія Крайова розносила по українським селам Волині бублики, ковбаси, горілку та ставила концерти для забитих брудних українців. А ось українці за таку турботу чомусь вбивали та грабували мирних доброзичливих та охайних польських рольників по сусіднім селам. Каже пані, що так буде політично правильно написано. І ще треба постійно згадувати у підручнику що Волинь то Польска.
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16.07.2025 21:24 Відповісти
Можна потролити поляків і саме так написати. У 10 класі уже чудово розуміють сарказм. Хотів би тоді побачити 'бало тої курви.
Тільки додати там же, що під Смоленському полякам добрі енкаведисти створили чудовий оздоровчий табір, куди прилітав їх відвідувати покійний Качинський, літак якого отріцатєльно взлєтєл.
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16.07.2025 22:00 Відповісти
Польща може йти на йух
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16.07.2025 21:24 Відповісти
Це німці теж будуть диктувати умови змінити підручники де сказано що народ Німеччини боготворив гітлера в 30-40 роках ХХ століття,бо змінилася ситуація і щоб в майбутньому не портити відносини.
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16.07.2025 21:24 Відповісти
Поки в сусіда хата горить - поляки хочуть щось собі урвати.

Що тут сказати?

Просто у декого з поляків дійсно "пся крев".
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16.07.2025 21:25 Відповісти
То може МОУ має прохати змінити польскі підручники історіі 39-47 років про спаленя,різанину,і геноцид українців поляками?
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16.07.2025 21:26 Відповісти
Истинная правда и происходили эти события в 1942 году, а Волынь была в 43-м.
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16.07.2025 21:29 Відповісти
Ідіотка...
А шо, "******* Україно-Польські" відносини якось впливають на те що було 80 років назад?
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16.07.2025 21:30 Відповісти
От ще під польську диктовку ми свою історію не писали... Так ніби кацапської нам виявилось мало.
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16.07.2025 21:33 Відповісти
А скільки разів попереджали наше керівництво не метати бісер перед свинями.Казали ж шо якшо дасте слабину по розкопкам на Волині,то поляки обнагліють і почнуть вимагати більше і більше.
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16.07.2025 21:35 Відповісти
розкопки це правильно. всі люди повинні бути по людськи поховані!
а правда про їх смерть встановлена. і не важливо чи це поляки чи кацапи
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16.07.2025 22:07 Відповісти
Не треба плюндрувати ті кістки,вони вже перетворилися і змішалися з землею....ідіоти.
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16.07.2025 22:39 Відповісти
Є гарне історичне дослідження Івана Пущука з опитуванням живих свідків у всіх районах Волинської області. І згідно свідчень від рук поляків українців загинуло у двадцять разів більше. Де наші історики? Де наша влада?
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16.07.2025 21:35 Відповісти
Польські історики не цікавляться документами які мають українські історики. Їх цікавлять польські легенди.
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16.07.2025 22:06 Відповісти
за Жовті Води також вибачення захочуть?
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16.07.2025 21:39 Відповісти
Пошліть поляків в еротичну прогулянку на офіційному рівні і всьо заспокоїться. Вони такі як кацапи, поки в рило не получать не заспокояться.
Такі гонорові, але після того як з Європою безвіз отримали масово тут жебрали і з циганами бились, З циганами в них була конкуренція, але цигани їх витиснули. Цигвни залишились, а вони зникли з перехрестків.
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16.07.2025 21:41 Відповісти
На ютьюб мне приходилось защищать украинских спортсменок от поляков. Ни один украинец не пикнул против них, хотя на том канале их всегда много. Я хочу сказать что украинцы совсем другие когда общаются с иностранцами, не такие смелые. А вы хотите чтобы Зеленский что-то сделал.
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16.07.2025 22:03 Відповісти
А ху-ху не хо-хо, бабуля.
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16.07.2025 21:45 Відповісти
в той час була УРСР , .. а не Україна..
самостійна Україна..
яку не хотіли ні німці, ні московити, ні поляки..
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16.07.2025 21:46 Відповісти
Це просто нахабне втручання у внутрішні справи.Їх тепер буде більше.В них новий президент історик.Ну як історик,польський Мединський.Думаю як завжди створять спільну комісію,будуть зустрічатись роками і так ні до чого і не дійдуть.А те що в наших підручниках написали правду про АК і різанину українців на Закерзонні приємно здивований.
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16.07.2025 21:48 Відповісти
мабуть з мєдінскім порадилась.
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16.07.2025 21:51 Відповісти
А в польских учебниках есть упоминание про Катынь?
как кацапы в затылок расстреляли тысячи польских военных?
нет?
ой я не вдобно.
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16.07.2025 21:55 Відповісти
Просили ж люди притомні не пускати «паничів» поляків у землі порпатись. Бо то був початок глибокого конфлікту, у який нас затягують поляки. Спочатку попросились за стіл, тепер вже й ноги на стіл. Не давайте їм зятягувати себе у проблему, яку вони ж самі й придумали. Це буде мати дуже погані наслідки.
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16.07.2025 21:56 Відповісти
Этой ученице мединского рубли в карманах не жмут?
Поподымали головы кацапские проститутки и танцуют в крови украинских детей.
Еще хфермеров пусть позовет, границы за рубли.
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16.07.2025 22:09 Відповісти
Сподіваюсь,у тих підручниках,дітям розповідають про геноцид українців "Закерзоння",про "осадництво","операцію Вісла",пацифікацію,полонізацію,про те що то за міста "польські"-Холм й Перемишль,про Сагринь і Малковичі! Якщо ні-підручник справді потрібно міняти!
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16.07.2025 22:11 Відповісти
Йди за кацапським кораблем..Була така країна Польща...Немае більш.Тепер це Рашка..
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16.07.2025 22:19 Відповісти
О, почалось! То кацапи нам підручники переписували, тепер поляки за те саме взялись. Українська влада, повинна максимально жорстко зупиняти ці спроби.
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16.07.2025 22:21 Відповісти
Може вам і гімн наш не подобається?
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16.07.2025 22:34 Відповісти
Далі буде Хмельницький та Бандера - злочинці, а Львув - място польське.
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16.07.2025 22:49 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=FsVyd002Dos&t=14s
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16.07.2025 22:49 Відповісти
 
 