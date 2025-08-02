Нові ексгумаційні роботи у Польщі та Україні можуть розпочатися 4 серпня, - Сікорський

Польща очікує на початок робіт з ексгумації останків польських військових, які загинули в 1939 році поблизу Львова. Ексгумаційні роботи можуть розпочатися 4 серпня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Хобєліні на півночі Польщі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Польський міністр назвав успіхом польсько-української співпраці прогрес, досягнутий у пошуку та ексгумаціях жертв Волинської трагедії.

"Польсько-українська співпраця в Пужниках продемонструвала, що з цього питання можна підтримувати конструктивний діалог. Видаються подальші дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Ми також очікуємо на початок українських робіт у селі Юречкова (село в Польщі за 2 км від кордону з Україною, - ред.)", - сказав Сікорський.

Читайте також: Україна і Польща узгодили організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Дипломат розповів, що 1 серпня відбулася зустріч української та польської груп з історичних питань, і вона мала позитивні результати.

Також Сікорський повідомив, що польська сторона очікує на початок робіт з ексгумації останків польських військових, які загинули в 1939 році поблизу Львова.

"Я розумію, що роботи можуть розпочатися вже в понеділок (4 серпня, - ред.)", - додав глава МЗС Польщі.

Читайте також: Польща просить Україну змінити шкільні підручники з історії через опис Волинської трагедії