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Новини Волинська трагедія Ексгумація жертв Волинської трагедії
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Нові ексгумаційні роботи у Польщі та Україні можуть розпочатися 4 серпня, - Сікорський

Сибіга, Сікорський

Польща очікує на початок робіт з ексгумації останків польських військових, які загинули в 1939 році поблизу Львова. Ексгумаційні роботи можуть розпочатися 4 серпня.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський на спільній пресконференції з українським колегою Андрієм Сибігою у Хобєліні на півночі Польщі, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

Польський міністр назвав успіхом польсько-української співпраці прогрес, досягнутий у пошуку та ексгумаціях жертв Волинської трагедії.

"Польсько-українська співпраця в Пужниках продемонструвала, що з цього питання можна підтримувати конструктивний діалог. Видаються подальші дозволи на проведення пошукових та ексгумаційних робіт. Ми також очікуємо на початок українських робіт у селі Юречкова (село в Польщі за 2 км від кордону з Україною, - ред.)", - сказав Сікорський.

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Дипломат розповів, що 1 серпня відбулася зустріч української та польської груп з історичних питань, і вона мала позитивні результати.

Також Сікорський повідомив, що польська сторона очікує на початок робіт з ексгумації останків польських військових, які загинули в 1939 році поблизу Львова.

"Я розумію, що роботи можуть розпочатися вже в понеділок (4 серпня, - ред.)", - додав глава МЗС Польщі.

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Автор: 

Польща (8723) Сікорський Радослав (295) ексгумація (152)


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Польща має дозволити богослужіння УГКЦ в колишніх українських храмах на території Польщі.
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02.08.2025 00:34 Відповісти
Є у поляків якась підла задумка … Бо Волинь то лиш привід, а рвуться до Львова копати. Чи мо де собачу грамоту зарито, де пише-«то єшч польса жємля» ? Не спроста це все… Чекаємо чергового шкандалю, бо без того пан пшек жич не моге.
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02.08.2025 00:50 Відповісти
Не думаю що Україна колись заперечувала проти евакуації залишків тіл окупантів. Просто трохи не на часі.
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02.08.2025 00:56 Відповісти
 
 