Україна і Польща узгодили організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Представники МКСК та Українського інституту національної пам’яті провели зустріч з делегацією Республіки Польща, очолюваною головою Ради співробітництва з Україною Павлом Ковалем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Як зазначається, сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті, зокрема питання проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі, протидії незаконному вивезенню культурних цінностей і розвитку інституційної взаємодії.

Однією із центральних тем зустрічі стало узгодження організаційних питань наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.

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У цьому контексті було позитивно оцінено проведення ексгумаційних робіт у селі Пужники Тернопільскої області, які продемонстрували позитивну налаштованість обох сторін до гідного вшанування жертв періоду Другої світової війни.

"Цей приклад заклав міцний фундамент для продовження таких робіт в Україні та Польщі", - ідеться в повідомленні.

Андрій Наджос, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, висловив подяку польській стороні за послідовну підтримку України у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті. Він наголосив на важливості збереження неполітизованого, гуманітарного підходу до цих питань і підтвердив готовність України підтримувати відповідні ініціативи.

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