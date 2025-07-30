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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії
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Україна і Польща узгодили організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт

Ексгумація жертв Волинської трагедії на Тернопільщині

Представники МКСК та Українського інституту національної пам’яті  провели зустріч з делегацією Республіки Польща, очолюваною головою Ради співробітництва з Україною Павлом Ковалем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Як зазначається, сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті, зокрема питання проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі, протидії незаконному вивезенню культурних цінностей і розвитку інституційної взаємодії.

Однією із центральних тем зустрічі стало узгодження організаційних питань наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.

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У цьому контексті було позитивно оцінено проведення ексгумаційних робіт у селі Пужники Тернопільскої області, які продемонстрували позитивну налаштованість обох сторін до гідного вшанування жертв періоду Другої світової війни.

"Цей приклад заклав міцний фундамент для продовження таких робіт в Україні та Польщі", - ідеться в повідомленні.

Андрій Наджос, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, висловив подяку польській стороні за послідовну підтримку України у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті. Він наголосив на важливості збереження неполітизованого, гуманітарного підходу до цих питань і підтвердив готовність України підтримувати відповідні ініціативи.

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Автор: 

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Підкинули б парашинці полякам проблем, щоб вони херньой не маялись.
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30.07.2025 10:11 Відповісти
Чим би дитя не тішилось, аби не плакало (С)
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30.07.2025 11:25 Відповісти
 
 