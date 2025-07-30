Україна і Польща узгодили організаційні питання наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт
Представники МКСК та Українського інституту національної пам’яті провели зустріч з делегацією Республіки Польща, очолюваною головою Ради співробітництва з Україною Павлом Ковалем.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.
Як зазначається, сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті, зокрема питання проведення пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі, протидії незаконному вивезенню культурних цінностей і розвитку інституційної взаємодії.
Однією із центральних тем зустрічі стало узгодження організаційних питань наступного етапу пошуково-ексгумаційних робіт на території України та Польщі відповідно.
У цьому контексті було позитивно оцінено проведення ексгумаційних робіт у селі Пужники Тернопільскої області, які продемонстрували позитивну налаштованість обох сторін до гідного вшанування жертв періоду Другої світової війни.
"Цей приклад заклав міцний фундамент для продовження таких робіт в Україні та Польщі", - ідеться в повідомленні.
Андрій Наджос, заступник Міністра з питань європейської інтеграції, висловив подяку польській стороні за послідовну підтримку України у сфері збереження культурної спадщини та історичної пам’яті. Він наголосив на важливості збереження неполітизованого, гуманітарного підходу до цих питань і підтвердив готовність України підтримувати відповідні ініціативи.
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