Украина и Польша согласовали организационные вопросы следующего этапа поисково-эксгумационных работ
Представители МКСК и Украинского института национальной памяти провели встречу с делегацией Республики Польша, возглавляемой председателем Совета сотрудничества с Украиной Павлом Ковалем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство культуры и стратегических коммуникаций Украины.
Как отмечается, стороны обсудили дальнейшее сотрудничество в сфере сохранения культурного наследия и исторической памяти, в частности - вопросы проведения поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши, противодействия незаконному вывозу культурных ценностей и развития институционального взаимодействия.
Одной из центральных тем встречи стало согласование организационных вопросов следующего этапа поисково-эксгумационных работ на территории Украины и Польши соответственно.
В этом контексте было положительно оценено проведение эксгумационных работ в селе Пужники Тернопольской области, которые продемонстрировали положительную настроенность обеих сторон к достойному чествованию жертв периода Второй мировой войны.
"Этот пример заложил прочный фундамент для продолжения таких работ в Украине и Польше", - говорится в сообщении.
Андрей Наджос, заместитель Министра по вопросам европейской интеграции, выразил благодарность польской стороне за последовательную поддержку Украины в сфере сохранения культурного наследия и исторической памяти. Он отметил важность сохранения неполитизированного, гуманитарного подхода к этим вопросам и подтвердил готовность Украины поддерживать соответствующие инициативы.
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