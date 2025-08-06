Україна планує восени почати ексгумації українців, неналежно похованих на території Польщі, - МКСК

У вересні Україна розпочне пошуково-ексгумаційні роботи на території Польщі –– в селищі Юречкова.

Про це сказав заступник міністра культури Андрій Наджос в інтерв’ю Укрінформу, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів", - зазначив Наджос.

За його словами, торік у грудні Україна та Польща обмінялися списками можливих місць для ексгумаційних робіт, Польща передала 13 локацій, а Україна — 4.

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Нині такі роботи відбуваються на другому місці — на Збоїщах у Львові, де ексгумують останки польських військових, загиблих на початку Другої світової війни.

Наджос наголосив, що польське суспільство "гостріше реагує" на питання ексгумацій, оскільки порівняно з Україною в Польщі — мир і є бюджет на такі роботи. Тоді як в Україні триває війна, що вимагає поховань тисяч загиблих захисників.

"Ми неодноразово наголошували на переговорах: у нас зараз триває повномасштабна війна, ми маємо тисячі героїв, яких іще потрібно належно поховати. А мова йде про події 80-річної давнини. У Польщі – мир, є бюджет на такі роботи, суспільство через різні причини гостріше реагує на ці теми. Ми розуміємо емоції польської сторони. Саме тому такі спільні пошукові роботи – важливий інструмент зниження політичної напруги.

Польща часто згадує "Волинь" як збірне поняття, хоча йдеться і про інші регіони – Львівщину, Тернопільщину, а також Херсон та Харків. Але ми зрозуміли, що якщо хочемо поліпшити діалог, маємо професійно працювати, без політизації", - додав він.

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