Пам’ятник жертвам Волинської трагедії пошкодили у Польщі: вандали написали "Слава УПА". ФОТО

У Польщі невідомі пошкодили пам’ятник жертвам, які загинули унаслідок Волинської трагедії. На ньому намалювали червоно-чорний прапор ОУН і залишили напис "Слава УПА".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання RMF24.

Інцидент стався у польському селі Домостава у Підкарпатському воєводстві. За даними поліції, пам’ятник пошкодили у середу, 6 серпня.

За словами заступника комісара, співробітники слідчої групи досі працюють на місці події, збираючи докази вандалізму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про рішення Сейму Польщі щодо "геноциду ОУН і УПА": Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння

Як зазначається, 20-метровий пам'ятник, під назвою "Волинська різанина", відкрили у липні 2024 року.

Вилита з бронзи скульптура зображує орла, тіло якого охоплене полум'ям, а на його крилах викарбувані назви населених пунктів, мешканці яких стали жертвами трагедії.

У центрі монумента –– різьблений хрест із вилами, на які нанизано тіло дитини. Біля основи пам'ятника з одного боку зображено сім'ю з дітьми в полум'ї, а з іншого –– також охоплені полум'ям –– голови дітей, нанизані на стовпи паркану.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує восени почати ексгумації українців, неналежно похованих на території Польщі, - МКСК