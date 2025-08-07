Пам’ятник жертвам Волинської трагедії пошкодили у Польщі: вандали написали "Слава УПА". ФОТО
У Польщі невідомі пошкодили пам’ятник жертвам, які загинули унаслідок Волинської трагедії. На ньому намалювали червоно-чорний прапор ОУН і залишили напис "Слава УПА".
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання RMF24.
Інцидент стався у польському селі Домостава у Підкарпатському воєводстві. За даними поліції, пам’ятник пошкодили у середу, 6 серпня.
За словами заступника комісара, співробітники слідчої групи досі працюють на місці події, збираючи докази вандалізму.
Як зазначається, 20-метровий пам'ятник, під назвою "Волинська різанина", відкрили у липні 2024 року.
Вилита з бронзи скульптура зображує орла, тіло якого охоплене полум'ям, а на його крилах викарбувані назви населених пунктів, мешканці яких стали жертвами трагедії.
У центрі монумента –– різьблений хрест із вилами, на які нанизано тіло дитини. Біля основи пам'ятника з одного боку зображено сім'ю з дітьми в полум'ї, а з іншого –– також охоплені полум'ям –– голови дітей, нанизані на стовпи паркану.
Але то таке, то стаття для розумних...
Але присутня патріотична символіка?
Ось,сн та зе користуються патріотичною риторикою і що?
А такий потужний "демократ",міністр при Ющенку-Огризко,просторікував в прямому ефірі на особу,від якої залежить доля країни: "Дональд Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна".
Тому існує одвічне правило,як пояснення чогось незбагненного:
КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?
Огризко так каже і я йому вірю.
- світ зійшов з розуму ...((
Заходити треба через проксі-сервер, бо ЗЕчужинці заблокували сайт.
Волинська трагедія - про суперечки поляків з українцями на Волині: де українці жили під панством поляків. Польські нацисти поневолювали та вбивали українців, українці оборонялись від окупантів…
жертви були, але щоб голови на вила настромляли - це вже авторські фантазії