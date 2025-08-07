УКР
Пам’ятник жертвам Волинської трагедії пошкодили у Польщі: вандали написали "Слава УПА". ФОТО

У Польщі невідомі пошкодили пам’ятник жертвам, які загинули унаслідок Волинської трагедії. На ньому намалювали червоно-чорний прапор ОУН і залишили напис "Слава УПА".

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише видання RMF24.

Інцидент стався у польському селі Домостава у Підкарпатському воєводстві. За даними поліції, пам’ятник пошкодили у середу, 6 серпня.

За словами заступника комісара, співробітники слідчої групи досі працюють на місці події, збираючи докази вандалізму.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": МЗС України про рішення Сейму Польщі щодо "геноциду ОУН і УПА": Такі односторонні кроки не сприяють досягненню взаєморозуміння

У Польщі невідомі пошкодили пам’ятник жертвам Волинської трагедії

Як зазначається, 20-метровий пам'ятник, під назвою "Волинська різанина", відкрили у липні 2024 року.

Вилита з бронзи скульптура зображує орла, тіло якого охоплене полум'ям, а на його крилах викарбувані назви населених пунктів, мешканці яких стали жертвами трагедії.

У центрі монумента –– різьблений хрест із вилами, на які нанизано тіло дитини. Біля основи пам'ятника з одного боку зображено сім'ю з дітьми в полум'ї, а з іншого –– також охоплені полум'ям –– голови дітей, нанизані на стовпи паркану. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна планує восени почати ексгумації українців, неналежно похованих на території Польщі, - МКСК

У Польщі невідомі пошкодили пам’ятник жертвам Волинської трагедії

+15
Немає сумнівів що це кацапська падаль зробила щоб підлити гівна на тлі вступу на крісло президента.
07.08.2025 19:51 Відповісти
07.08.2025 19:51 Відповісти
+5
Кому це вигідно? Питання риторичне.
07.08.2025 19:52 Відповісти
07.08.2025 19:52 Відповісти
+4
Ми не можемо написати «пошкодили»… З точки зору поляків то пошкодили. А з нашої точки зору- Слава Героям УПА!!! (Тричі Слава)!
07.08.2025 20:31 Відповісти
07.08.2025 20:31 Відповісти
07.08.2025 19:55 Відповісти
Полякам в першу чергу, ти ще не зрозумів...?
07.08.2025 19:55 Відповісти
07.08.2025 19:55 Відповісти
Ага. Особливо польськім фермерам. )))
07.08.2025 19:57 Відповісти
07.08.2025 19:57 Відповісти
Перечитайте собі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%94%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0 цю статтю. Це дуже важливо для розуміння польсько-українських стосунків.
Але то таке, то стаття для розумних...
07.08.2025 21:02 Відповісти
07.08.2025 21:02 Відповісти
Як на мене, ці поляки вже заїїї .ади🐽
07.08.2025 19:54 Відповісти
07.08.2025 19:54 Відповісти
поляки ніколи не напишуть "слава УПА". лаптями смердить від тебе. )
07.08.2025 20:06 Відповісти
07.08.2025 20:06 Відповісти
Цілком може бути,що то справа рук агентів гру-фсб.
Але присутня патріотична символіка?
Ось,сн та зе користуються патріотичною риторикою і що?
А такий потужний "демократ",міністр при Ющенку-Огризко,просторікував в прямому ефірі на особу,від якої залежить доля країни: "Дональд Трамп остаточно і безповоротно перейшов на бік путіна".
Тому існує одвічне правило,як пояснення чогось незбагненного:
КОМУ ЦЕ ВИГІДНО?
07.08.2025 20:02 Відповісти
07.08.2025 20:02 Відповісти
Юльці-сучці, агенту кремля, московській зозулі, путинській підстилці, кремлівський шльондрі.
Огризко так каже і я йому вірю.
07.08.2025 20:13 Відповісти
07.08.2025 20:13 Відповісти
так агент кремля ж лоліта
07.08.2025 20:32 Відповісти
07.08.2025 20:32 Відповісти
почерк видає рашистських "писарчуків" .котрі використовують цю гебняву методу...
07.08.2025 20:08 Відповісти
07.08.2025 20:08 Відповісти
СЛАВА "УПА"
07.08.2025 20:16 Відповісти
07.08.2025 20:16 Відповісти
... у центрі монумента -- різьблений хрест із вилами, на які нанизано тіло дитини...Джерело: https://censor.net/ua/p3567563.
- світ зійшов з розуму ...((
07.08.2025 20:25 Відповісти
07.08.2025 20:25 Відповісти
Людина зі здоровою психікою не могла таке "наваять". Маньячело якесь...
07.08.2025 20:44 Відповісти
07.08.2025 20:44 Відповісти
апять смєрдіт абосранимі лаптямі і парткамі...
07.08.2025 20:26 Відповісти
07.08.2025 20:26 Відповісти
Хто і коли першим почав https://bastion.tv/hto-i-koli-pershim-pochav-ziguvati-v-ukrayini_n71615 «зіґувати» в Україні?
Заходити треба через проксі-сервер, бо ЗЕчужинці заблокували сайт.
07.08.2025 20:29 Відповісти
07.08.2025 20:29 Відповісти
Ми не можемо написати «пошкодили»… З точки зору поляків то пошкодили. А з нашої точки зору- Слава Героям УПА!!! (Тричі Слава)!
07.08.2025 20:31 Відповісти
07.08.2025 20:31 Відповісти
БАТЬКО НАШ БАНДЕРА
07.08.2025 20:33 Відповісти
07.08.2025 20:33 Відповісти
07.08.2025 20:35 Відповісти
07.08.2025 20:35 Відповісти
Не пошкодили, а прикрасили
07.08.2025 20:38 Відповісти
07.08.2025 20:38 Відповісти
Пошкодили монумент - пропаганду ненависті до українців.
Волинська трагедія - про суперечки поляків з українцями на Волині: де українці жили під панством поляків. Польські нацисти поневолювали та вбивали українців, українці оборонялись від окупантів…
07.08.2025 20:45 Відповісти
07.08.2025 20:45 Відповісти
я б перевірив автора памятника на психічне здоров'я

жертви були, але щоб голови на вила настромляли - це вже авторські фантазії
07.08.2025 20:46 Відповісти
07.08.2025 20:46 Відповісти
У вил чотири чотири зуба. Західні «брати» зобразили стилізований тризуб, в якості історичного «примирення».
07.08.2025 20:56 Відповісти
07.08.2025 20:56 Відповісти
Та там взагалі масове шаленство - все по підручнику з психіатрії. То вони (ще комуністична Польща) зі свідками(!!!) кілька десятиліть стверджували, що Варшавське повстання придушувала Дивізія Галичина - тюркомовні монголоїди в папахах. Потім дістали ту порепану фотографію з циганськими дітьми (з підручника психіатрії 1928 року) і вся Польща "згадала", як бандерівці польських дітей колючою проволкою душили. А тепер *******-хворих пам'ятників наставили. А проєкти розглядалися ще "ліпші" за цей пам'ятник.
07.08.2025 20:59 Відповісти
07.08.2025 20:59 Відповісти
чекісти
07.08.2025 21:05 Відповісти
07.08.2025 21:05 Відповісти
 
 