Вето Навроцкого на закон о помощи украинцам в Польше может иметь разрушительные последствия, - Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск считает, что ветированный президентом Каролем Навроцким законопроект регулирует гораздо больше вопросов, чем социальная помощь украинским беженцам, и что такое решение может иметь "разрушительные последствия" для польских компаний.

Об этом пишет TVN24, информирует Цензор.НЕТ.

Так, 27 августа состоялось заседание Кабинета министров Польши, созванное президентом Каролем Навроцким. Президент и премьер выступили во время открытой части заседания.

Отмечается, что заявления политиков "были полны взаимного сарказма".

Навроцкий вспомнил о своем решении наложить вето на законопроект о помощи Украине. Он утверждал, что у него сложилось впечатление, что все группы в Польше "поддерживали решения, которые бы обеспечили выгоду 800+(социальная программа правительства Польши, предусматривающая ежемесячную выплату в размере 800 злотых на каждого ребенка до 18 лет - ред.

"Я был глубоко убежден, что это была не только моя программа как президента Польши, но и предложение, которое поддерживал мой главный оппонент - премьер-министр Дональд Туск, - которое поддерживало окружение премьер-министра", - отметил лидер Польши.

В ответ Туск сказал, что не будет спорить с Навроцким, потому что и само правительство предлагало изменения в программу 800+ для того, чтобы устранить определенные злоупотребления.

"Беженцы и иммигранты получали абсолютно все без всякого контроля. Именно мы ввели реальный контроль и предлагали реальное обеспечение польских интересов в отношениях с мигрантами, в частности - с нашими гостями из Украины. Но наложение вето на законопроект, который регулирует гораздо больше вопросов, очевидно, может иметь разрушительные последствия, например, для польских компаний. Господин президент, я предлагаю нам как можно скорее сотрудничать, чтобы минимизировать негативные последствия вашего вето по этому вопросу и предотвратить их влияние на польскую экономику и польские компании", - подчеркнул польский премьер.

Что предшествовало?

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на закон, который регулировал оказание помощи украинским беженцам.

Поправка предусматривала продление временной защиты, предоставляемой украинским беженцам до 4 марта 2026 года.

Вице-премьер-министр и министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский утверждал, что президентское вето также препятствует оказанию помощи для Украины со спутниковым интернетом от Starlink. Руководитель Офиса президента Польши Збигнев Богуцкий впоследствии опроверг это.

