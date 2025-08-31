Туск і фон дер Ляєн відвідали польсько-білоруський кордон попри попередження про білоруських військових. ФОТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що служби безпеки радили йому та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн скасувати візит на польсько-білоруський кордон через появу білоруських солдатів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

За словами Туска, служби рекомендували змінити місце проведення спільної пресконференції. Однак він і фон дер Ляєн вирішили не поступатися тиску.

"Жодних поступок, ніхто нас тут не залякає і не потурбує", - наголосив польський прем’єр. У свою чергу президентка ЄК підкреслила, що Європа стоїть "пліч-о-пліч з Польщею" у протидії гібридним атакам з боку Білорусі та Росії.

Лідери також відвідали прикордонний пост у Кринках, де ознайомилися з роботою Прикордонної служби та армії. Серед тем переговорів були безпека східного кордону ЄС та програма пільгового кредитування SAFE, що пов’язана з планом переозброєння Європи.

На кордоні вже зведено 5,5-метровий паркан та діє електронний бар’єр. Після брифінгу Туск і фон дер Ляєн оглянули елементи майбутнього "Східного щита".

