Туск і фон дер Ляєн відвідали польсько-білоруський кордон попри попередження про білоруських військових. ФОТО

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що служби безпеки радили йому та президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн скасувати візит на польсько-білоруський кордон через появу білоруських солдатів.

Про це пише Цензор.НЕТ із посиланням на RMF24.

Фото: Урсула фон дер Ляєн

За словами Туска, служби рекомендували змінити місце проведення спільної пресконференції. Однак він і фон дер Ляєн вирішили не поступатися тиску.

"Жодних поступок, ніхто нас тут не залякає і не потурбує", - наголосив польський прем’єр. У свою чергу президентка ЄК підкреслила, що Європа стоїть "пліч-о-пліч з Польщею" у протидії гібридним атакам з боку Білорусі та Росії.

Лідери також відвідали прикордонний пост у Кринках, де ознайомилися з роботою Прикордонної служби та армії. Серед тем переговорів були безпека східного кордону ЄС та програма пільгового кредитування SAFE, що пов’язана з планом переозброєння Європи.

На кордоні вже зведено 5,5-метровий паркан та діє електронний бар’єр. Після брифінгу Туск і фон дер Ляєн оглянули елементи майбутнього "Східного щита".

Урсулі та Туску потужний респект!
Ось приклад, як потрібно показувати силу дипломатії,
а не кремлісвсько-лукашенківську дипломатію сили!
31.08.2025 14:26 Відповісти
Герої *****...
31.08.2025 14:32 Відповісти
Поважаю цих двох політиків, які все розуміють і одночасно правильно діють без всякого піару, як Боневтік Потужно-Брехливий.
31.08.2025 14:37 Відповісти
В таборі спілкувався з афганцем. Вони через середню Азію Московію потрапляють до Мінська. Самотужки дістаються кордону і перелазять через 5+метрове польське загородження. Половина ламають ноги-руки. Далі криючись від місцевих і погранців чешуть до ФРН. Жодної допомоги від білоруської влади в перетині кордону немає. Вони лишень перестали перешкоджати. А пропаганда вона і в ЄС існує.
31.08.2025 14:40 Відповісти
 
 