З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації, - Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".
Буданов зазначив, що після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році військові навчання, такі як "Захід-2025", сприймаються "більше, ніж просто військові маневри".
Саме в цьому є проблема. Зараз іде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їхньої активної фази — наскільки я пам’ятаю це 12 вересня — буде просто шалена хвиля інформаційного загострення", - сказав очільник розвідки.
За його словами, "вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків". З них близько 90% йтимуть з російської сторони, додав Буданов.
Він зауважив, що навчання "Захід-2025" у військовому та військово-політичному контексті мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.
"Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн", — пояснив Буданов, додавши, що саме ці країни потраплять під "серйозний інформаційний тиск".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А ворогу саме цього і треба !
От і потрібно розбиратись , а не грати на руку ворогу влаштовуючи істерики і кидаючись звинуваченнями !
П.С - звинувачувати владу це ідіотизм , або свідома провокація - владі вбивство Парубія точно не потрібно !
До того ж, фактор кацапів абсолютно не виключає дотичність ЗЄ-влади. Бо воно одне іншим породжене.
У кого з оточення ЗЄ пальцем не ткни - ФСБ, ГРУ РФ або лакеї Януковича.
Мабуть от Парубій точно знав, що Порошенко з'їв брата, а цукерки робив з крові православних діточок і продавав у Ліпецьку.
Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від керівника МВС Клименка та Генпрокурора Кравченка: залучені до розслідування та пошуку вбивці всі сили та засоби
Убивство Парубія, це підтверджує!
Вішати треба ждунів-коригувальників, а не призначати їм пожиттєво, щоб потім, вони опинялися на болотах говєні!!
Як це зробили з беркутньою, зеленський+разумков+стефанчуки, з оточенням!! Татаров з суддівськими, може це підтвердити!!!!
Просто трохи погони завеликі для нього.
на 12 вересня каву в ялті не замовляти?
керченський міст на 12 вересня буде цілий?
кацапи таки відвоювали сухопутний коридор до криму на 12 вересня?
що саме, шалена хвиля?