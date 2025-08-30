УКР
Новини Інформаційна війна РФ проти України Військові навчання Білорусі та РФ
2 904 36

З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації, - Буданов

У 2025 році буде режим припинення вогню. Заява Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

Буданов зазначив, що після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році військові навчання, такі як "Захід-2025", сприймаються "більше, ніж просто військові маневри".

Саме в цьому є проблема. Зараз іде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їхньої активної фази — наскільки я пам’ятаю це 12 вересня — буде просто шалена хвиля інформаційного загострення", - сказав очільник розвідки.

За його словами, "вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків". З них близько 90% йтимуть з російської сторони, додав Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ця війна змусила всі спецслужби змінити підхід до інформаційної безпеки", - Буданов

Він зауважив, що навчання "Захід-2025" у військовому та військово-політичному контексті мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

"Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн", — пояснив Буданов, додавши, що саме ці країни потраплять під "серйозний інформаційний тиск".

Читайте: У навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь до 30 тисяч російських та білоруських військових, - розвідка Литви

Автор: 

Буданов Кирило (522) дезінформація (352)
Топ коментарі
+20
Українську владу не треба звинувачувати. Вона з 19 року є активом кацапні.
показати весь коментар
30.08.2025 15:35 Відповісти
+9
показати весь коментар
30.08.2025 15:37 Відповісти
+8
а розкажи но мені поцріоте краще про татарова та портнова яких пригрів просрочений. в змозі зробити це?
показати весь коментар
30.08.2025 15:35 Відповісти
Вона ВЖЕ розпочалася ! Навіть якщо почитати тутешні коментарі - по вбивству Пврубія ще нічого не зрозуміло , але частина "коментаторів" вже звинувачує не кацапню а українську владу !
А ворогу саме цього і треба !
показати весь коментар
30.08.2025 15:32 Відповісти
Українську владу не треба звинувачувати. Вона з 19 року є активом кацапні.
показати весь коментар
30.08.2025 15:35 Відповісти
Нагло в центре страны убивают оппозиционного политика. Кому же это выгодно?
показати весь коментар
30.08.2025 15:35 Відповісти
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&cs=0&sca_esv=2877b5094390605f&sxsrf=AE3TifP283Ide4tbRY5KroOQO6zyfZk30g%3A1756557379352&q=Cui+prodest&sa=X&ved=2ahUKEwjqhOWUxrKPAxVQBdsEHXSROO8QxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCNQvBxA9lyncM3Wfo7c8Em91BGBfu-YXuTqRD4FlzmUpLuPliDJCHmy-7KuudRBBiaSGxHM7USbrMwn9Q7ni5EEXcHb2UPfAs0559W6fNXHuzpY_KiGAKOQYAm5ndDwtpFnMUOJjv1EpDcGlIclRRAZfcYlKWXvxdUGtzT7mOuLVM&csui=3 Cui prodest (або https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&cs=0&sca_esv=2877b5094390605f&sxsrf=AE3TifP283Ide4tbRY5KroOQO6zyfZk30g%3A1756557379352&q=Cui+bono&sa=X&ved=2ahUKEwjqhOWUxrKPAxVQBdsEHXSROO8QxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfCNQvBxA9lyncM3Wfo7c8Em91BGBfu-YXuTqRD4FlzmUpLuPliDJCHmy-7KuudRBBiaSGxHM7USbrMwn9Q7ni5EEXcHb2UPfAs0559W6fNXHuzpY_KiGAKOQYAm5ndDwtpFnMUOJjv1EpDcGlIclRRAZfcYlKWXvxdUGtzT7mOuLVM&csui=3 Cui bono), що означає "кому на користь" або "кому це вигідно"
От і потрібно розбиратись , а не грати на руку ворогу влаштовуючи істерики і кидаючись звинуваченнями !
показати весь коментар
30.08.2025 15:38 Відповісти
Я как бы сторонник того что это Россия. Но вот те кто подозревает текущую власть - я их могу понять.
показати весь коментар
30.08.2025 15:39 Відповісти
Це називається "корисні ідіоти" - вони самі того не розуміючи роблять все на користь ворога !
П.С - звинувачувати владу це ідіотизм , або свідома провокація - владі вбивство Парубія точно не потрібно !
показати весь коментар
30.08.2025 15:42 Відповісти
Владу зрадників звинувачують,як таке може бути?Тобі ******** нагадати 2022 р і ти сам нах підеш????
показати весь коментар
30.08.2025 15:53 Відповісти
Парубій -член військового комітету. Міндіч - один з найбільших постачаників (викачальників грошей) для ЗСУ. Співставте і все стане на місця.
показати весь коментар
30.08.2025 16:38 Відповісти
Тобто товаріщі Портнов, який складав списки на знищення, і Татаров, який зараз є заступником голови ОП, тоьі ні про що не кажуть.

До того ж, фактор кацапів абсолютно не виключає дотичність ЗЄ-влади. Бо воно одне іншим породжене.

У кого з оточення ЗЄ пальцем не ткни - ФСБ, ГРУ РФ або лакеї Януковича.
показати весь коментар
30.08.2025 16:23 Відповісти
Якщо вже вся ваша подолярня стоїть на вухах у вихідний день ще й перед 1 вересня - це про щось каже. Рильце в лідура явно в пушку
показати весь коментар
30.08.2025 15:39 Відповісти
В твиттере откровенно пишут, что Порошенко Парубия убил, чтобы скрыть секреты Майдана и какой тот вор. Так что да. Ботня радуется убийству.
показати весь коментар
30.08.2025 15:41 Відповісти
Ага. Через 11 років згадав, що були страшні таємниці. 😁

Мабуть от Парубій точно знав, що Порошенко з'їв брата, а цукерки робив з крові православних діточок і продавав у Ліпецьку.
показати весь коментар
30.08.2025 16:31 Відповісти
Это как бы классическая тактика, забить эфир информационным шумом.
показати весь коментар
30.08.2025 16:45 Відповісти
а розкажи но мені поцріоте краще про татарова та портнова яких пригрів просрочений. в змозі зробити це?
показати весь коментар
30.08.2025 15:35 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 15:37 Відповісти
за те що він знав цих виконавців вказівок кремля Татаров його й прибрав!
показати весь коментар
30.08.2025 15:42 Відповісти
відсутність реакції "зеленої влади" на чергове вбивство проукраїнського політика , можливо є доказом співучасті
показати весь коментар
30.08.2025 15:41 Відповісти
"заслузав"- це відсутність
показати весь коментар
30.08.2025 15:47 Відповісти
а під особистий контроль вже взяв справу про вбивство Парубія?
показати весь коментар
30.08.2025 15:51 Відповісти
міндіча будуть відмазувати?
показати весь коментар
30.08.2025 15:34 Відповісти
А інформаційний тиск на кого? На Україну, чи на ЄС?
показати весь коментар
30.08.2025 15:34 Відповісти
Дайте йому оселедця
показати весь коментар
30.08.2025 15:38 Відповісти
Дезінформацію займається опа
показати весь коментар
30.08.2025 15:38 Відповісти
"шалений Буданов" котрий довідався про напад 3,14 дерації на Україну за 13 годин до нападу....
показати весь коментар
30.08.2025 15:38 Відповісти
Чому шановний Буданов не захистив Парубія від вбивства? Команди від Дєрьмака небуло?
показати весь коментар
30.08.2025 15:39 Відповісти
Так московіти і почали її проти України, з 2014 року!!
Убивство Парубія, це підтверджує!
Вішати треба ждунів-коригувальників, а не призначати їм пожиттєво, щоб потім, вони опинялися на болотах говєні!!
Як це зробили з беркутньою, зеленський+разумков+стефанчуки, з оточенням!! Татаров з суддівськими, може це підтвердити!!!!
показати весь коментар
30.08.2025 15:40 Відповісти
цензор, ви спеціально такі фото Буданова викладаєте наче він дунув і тримається не сміятися?
показати весь коментар
30.08.2025 15:42 Відповісти
Ну ти почитай про цього діяча і зрозумієш, що він таким і є.

Просто трохи погони завеликі для нього.
показати весь коментар
30.08.2025 16:33 Відповісти
тобто?
на 12 вересня каву в ялті не замовляти?
керченський міст на 12 вересня буде цілий?
кацапи таки відвоювали сухопутний коридор до криму на 12 вересня?

що саме, шалена хвиля?
показати весь коментар
30.08.2025 16:04 Відповісти
Долбайоб
показати весь коментар
30.08.2025 16:07 Відповісти
А що таке, невже провалив завдання самого Зе. і міндіч вже зливає інформацію фсбшникам?
показати весь коментар
30.08.2025 16:08 Відповісти
Може йому нічим займатися? Чи речника посади немає для повідомлень ? Під час війни не вилазити з студій та інтерв'ю - вже навіть сором треба мати! Генерал же,а не блогер!!
показати весь коментар
30.08.2025 16:21 Відповісти
Американці за просроченого виложать за Оман , завгоспа, менеджерів мародерів, шашлики , шобло наперед уже оправдовується
показати весь коментар
30.08.2025 16:48 Відповісти
То есть предыдущие лет сто такого не было? 🤔🤣
показати весь коментар
30.08.2025 16:48 Відповісти
 
 