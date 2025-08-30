З 12 вересня Росія готує "шалену хвилю" дезінформації, - Буданов

Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх російсько-білоруських навчань "Захід-2025", активна фаза яких стартує 12 вересня, очікується масована інформаційна атака.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він заявив під час міжнародного форуму "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

Буданов зазначив, що після повномасштабного російського вторгнення у 2022 році військові навчання, такі як "Захід-2025", сприймаються "більше, ніж просто військові маневри".

Саме в цьому є проблема. Зараз іде хвиля нагнітання ситуації, а з першими днями їхньої активної фази — наскільки я пам’ятаю це 12 вересня — буде просто шалена хвиля інформаційного загострення", - сказав очільник розвідки.

За його словами, "вкиди будуть йти абсолютно з усіх боків". З них близько 90% йтимуть з російської сторони, додав Буданов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ця війна змусила всі спецслужби змінити підхід до інформаційної безпеки", - Буданов

Він зауважив, що навчання "Захід-2025" у військовому та військово-політичному контексті мають на меті відпрацювання маневрів на західному напрямі театру воєнних дій.

"Тобто вони будуть розігрувати певні елементи війни майбутньої вже. Це не по Україні. Тут … символ і знак для, перш за все, європейських країн, найперше якраз для балтійських країн", — пояснив Буданов, додавши, що саме ці країни потраплять під "серйозний інформаційний тиск".

Читайте: У навчаннях "Захід-2025" візьмуть участь до 30 тисяч російських та білоруських військових, - розвідка Литви