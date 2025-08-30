РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9827 посетителей онлайн
Новости Информационная война РФ против Украины Военные учения РФ и Беларуси
2 744 36

С 12 сентября Россия готовит "бешеную волну" дезинформации, - Буданов

В 2025 году будет режим прекращения огня. Заявление Буданова

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается массированная информационная атака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

Буданов отметил, что после полномасштабного российского вторжения в 2022 году военные учения, такие как "Запад-2025", воспринимаются "больше, чем просто военные маневры".

Именно в этом есть проблема. Сейчас идет волна нагнетания ситуации, а с первыми днями их активной фазы - насколько я помню это 12 сентября - будет просто бешеная волна информационного обострения", - сказал глава разведки.

По его словам, "вбросы будут идти абсолютно со всех сторон". Из них около 90% будут идти с российской стороны, добавил Буданов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Эта война заставила все спецслужбы изменить подход к информационной безопасности", - Буданов

Он отметил, что учения "Запад-2025" в военном и военно-политическом контексте имеют целью отработку маневров на западном направлении театра военных действий.

"То есть они будут разыгрывать определенные элементы войны будущей уже. Это не по Украине. Здесь ... символ и знак для, прежде всего, европейских стран, прежде всего как раз для балтийских стран", - пояснил Буданов, добавив, что именно эти страны попадут под "серьезное информационное давление".

Читайте: В учениях "Запад-2025" примут участие до 30 тысяч российских и белорусских военных, - разведка Литвы

Автор: 

Буданов Кирилл (485) дезинформация (354)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Українську владу не треба звинувачувати. Вона з 19 року є активом кацапні.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:35 Ответить
+9
показать весь комментарий
30.08.2025 15:37 Ответить
+8
а розкажи но мені поцріоте краще про татарова та портнова яких пригрів просрочений. в змозі зробити це?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вона ВЖЕ розпочалася ! Навіть якщо почитати тутешні коментарі - по вбивству Пврубія ще нічого не зрозуміло , але частина "коментаторів" вже звинувачує не кацапню а українську владу !
А ворогу саме цього і треба !
показать весь комментарий
30.08.2025 15:32 Ответить
Українську владу не треба звинувачувати. Вона з 19 року є активом кацапні.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:35 Ответить
Нагло в центре страны убивают оппозиционного политика. Кому же это выгодно?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:35 Ответить
https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&cs=0&sca_esv=2877b5094390605f&sxsrf=AE3TifP283Ide4tbRY5KroOQO6zyfZk30g%3A1756557379352&q=Cui+prodest&sa=X&ved=2ahUKEwjqhOWUxrKPAxVQBdsEHXSROO8QxccNegQIAhAB&mstk=AUtExfCNQvBxA9lyncM3Wfo7c8Em91BGBfu-YXuTqRD4FlzmUpLuPliDJCHmy-7KuudRBBiaSGxHM7USbrMwn9Q7ni5EEXcHb2UPfAs0559W6fNXHuzpY_KiGAKOQYAm5ndDwtpFnMUOJjv1EpDcGlIclRRAZfcYlKWXvxdUGtzT7mOuLVM&csui=3 Cui prodest (або https://www.google.com/search?client=ms-android-samsung-ss&cs=0&sca_esv=2877b5094390605f&sxsrf=AE3TifP283Ide4tbRY5KroOQO6zyfZk30g%3A1756557379352&q=Cui+bono&sa=X&ved=2ahUKEwjqhOWUxrKPAxVQBdsEHXSROO8QxccNegQIAhAC&mstk=AUtExfCNQvBxA9lyncM3Wfo7c8Em91BGBfu-YXuTqRD4FlzmUpLuPliDJCHmy-7KuudRBBiaSGxHM7USbrMwn9Q7ni5EEXcHb2UPfAs0559W6fNXHuzpY_KiGAKOQYAm5ndDwtpFnMUOJjv1EpDcGlIclRRAZfcYlKWXvxdUGtzT7mOuLVM&csui=3 Cui bono), що означає "кому на користь" або "кому це вигідно"
От і потрібно розбиратись , а не грати на руку ворогу влаштовуючи істерики і кидаючись звинуваченнями !
показать весь комментарий
30.08.2025 15:38 Ответить
Я как бы сторонник того что это Россия. Но вот те кто подозревает текущую власть - я их могу понять.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:39 Ответить
Це називається "корисні ідіоти" - вони самі того не розуміючи роблять все на користь ворога !
П.С - звинувачувати владу це ідіотизм , або свідома провокація - владі вбивство Парубія точно не потрібно !
показать весь комментарий
30.08.2025 15:42 Ответить
Владу зрадників звинувачують,як таке може бути?Тобі ******** нагадати 2022 р і ти сам нах підеш????
показать весь комментарий
30.08.2025 15:53 Ответить
Парубій -член військового комітету. Міндіч - один з найбільших постачаників (викачальників грошей) для ЗСУ. Співставте і все стане на місця.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:38 Ответить
Тобто товаріщі Портнов, який складав списки на знищення, і Татаров, який зараз є заступником голови ОП, тоьі ні про що не кажуть.

До того ж, фактор кацапів абсолютно не виключає дотичність ЗЄ-влади. Бо воно одне іншим породжене.

У кого з оточення ЗЄ пальцем не ткни - ФСБ, ГРУ РФ або лакеї Януковича.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:23 Ответить
Якщо вже вся ваша подолярня стоїть на вухах у вихідний день ще й перед 1 вересня - це про щось каже. Рильце в лідура явно в пушку
показать весь комментарий
30.08.2025 15:39 Ответить
В твиттере откровенно пишут, что Порошенко Парубия убил, чтобы скрыть секреты Майдана и какой тот вор. Так что да. Ботня радуется убийству.
показать весь комментарий
30.08.2025 15:41 Ответить
Ага. Через 11 років згадав, що були страшні таємниці. 😁

Мабуть от Парубій точно знав, що Порошенко з'їв брата, а цукерки робив з крові православних діточок і продавав у Ліпецьку.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:31 Ответить
Это как бы классическая тактика, забить эфир информационным шумом.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:45 Ответить
а розкажи но мені поцріоте краще про татарова та портнова яких пригрів просрочений. в змозі зробити це?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:35 Ответить
показать весь комментарий
30.08.2025 15:37 Ответить
за те що він знав цих виконавців вказівок кремля Татаров його й прибрав!
показать весь комментарий
30.08.2025 15:42 Ответить
відсутність реакції "зеленої влади" на чергове вбивство проукраїнського політика , можливо є доказом співучасті
показать весь комментарий
30.08.2025 15:41 Ответить
"заслузав"- це відсутність
показать весь комментарий
30.08.2025 15:47 Ответить
а під особистий контроль вже взяв справу про вбивство Парубія?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:51 Ответить
міндіча будуть відмазувати?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:34 Ответить
А інформаційний тиск на кого? На Україну, чи на ЄС?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:34 Ответить
Дайте йому оселедця
показать весь комментарий
30.08.2025 15:38 Ответить
Дезінформацію займається опа
показать весь комментарий
30.08.2025 15:38 Ответить
"шалений Буданов" котрий довідався про напад 3,14 дерації на Україну за 13 годин до нападу....
показать весь комментарий
30.08.2025 15:38 Ответить
Чому шановний Буданов не захистив Парубія від вбивства? Команди від Дєрьмака небуло?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:39 Ответить
Так московіти і почали її проти України, з 2014 року!!
Убивство Парубія, це підтверджує!
Вішати треба ждунів-коригувальників, а не призначати їм пожиттєво, щоб потім, вони опинялися на болотах говєні!!
Як це зробили з беркутньою, зеленський+разумков+стефанчуки, з оточенням!! Татаров з суддівськими, може це підтвердити!!!!
показать весь комментарий
30.08.2025 15:40 Ответить
цензор, ви спеціально такі фото Буданова викладаєте наче він дунув і тримається не сміятися?
показать весь комментарий
30.08.2025 15:42 Ответить
Ну ти почитай про цього діяча і зрозумієш, що він таким і є.

Просто трохи погони завеликі для нього.
показать весь комментарий
30.08.2025 16:33 Ответить
тобто?
на 12 вересня каву в ялті не замовляти?
керченський міст на 12 вересня буде цілий?
кацапи таки відвоювали сухопутний коридор до криму на 12 вересня?

що саме, шалена хвиля?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:04 Ответить
Долбайоб
показать весь комментарий
30.08.2025 16:07 Ответить
А що таке, невже провалив завдання самого Зе. і міндіч вже зливає інформацію фсбшникам?
показать весь комментарий
30.08.2025 16:08 Ответить
Може йому нічим займатися? Чи речника посади немає для повідомлень ? Під час війни не вилазити з студій та інтерв'ю - вже навіть сором треба мати! Генерал же,а не блогер!!
показать весь комментарий
30.08.2025 16:21 Ответить
Американці за просроченого виложать за Оман , завгоспа, менеджерів мародерів, шашлики , шобло наперед уже оправдовується
показать весь комментарий
30.08.2025 16:48 Ответить
То есть предыдущие лет сто такого не было? 🤔🤣
показать весь комментарий
30.08.2025 16:48 Ответить
 
 