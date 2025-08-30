С 12 сентября Россия готовит "бешеную волну" дезинформации, - Буданов
Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается массированная информационная атака.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".
Буданов отметил, что после полномасштабного российского вторжения в 2022 году военные учения, такие как "Запад-2025", воспринимаются "больше, чем просто военные маневры".
Именно в этом есть проблема. Сейчас идет волна нагнетания ситуации, а с первыми днями их активной фазы - насколько я помню это 12 сентября - будет просто бешеная волна информационного обострения", - сказал глава разведки.
По его словам, "вбросы будут идти абсолютно со всех сторон". Из них около 90% будут идти с российской стороны, добавил Буданов.
Он отметил, что учения "Запад-2025" в военном и военно-политическом контексте имеют целью отработку маневров на западном направлении театра военных действий.
"То есть они будут разыгрывать определенные элементы войны будущей уже. Это не по Украине. Здесь ... символ и знак для, прежде всего, европейских стран, прежде всего как раз для балтийских стран", - пояснил Буданов, добавив, что именно эти страны попадут под "серьезное информационное давление".
А ворогу саме цього і треба !
От і потрібно розбиратись , а не грати на руку ворогу влаштовуючи істерики і кидаючись звинуваченнями !
П.С - звинувачувати владу це ідіотизм , або свідома провокація - владі вбивство Парубія точно не потрібно !
До того ж, фактор кацапів абсолютно не виключає дотичність ЗЄ-влади. Бо воно одне іншим породжене.
У кого з оточення ЗЄ пальцем не ткни - ФСБ, ГРУ РФ або лакеї Януковича.
Мабуть от Парубій точно знав, що Порошенко з'їв брата, а цукерки робив з крові православних діточок і продавав у Ліпецьку.
Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від керівника МВС Клименка та Генпрокурора Кравченка: залучені до розслідування та пошуку вбивці всі сили та засоби
Убивство Парубія, це підтверджує!
Вішати треба ждунів-коригувальників, а не призначати їм пожиттєво, щоб потім, вони опинялися на болотах говєні!!
Як це зробили з беркутньою, зеленський+разумков+стефанчуки, з оточенням!! Татаров з суддівськими, може це підтвердити!!!!
Просто трохи погони завеликі для нього.
на 12 вересня каву в ялті не замовляти?
керченський міст на 12 вересня буде цілий?
кацапи таки відвоювали сухопутний коридор до криму на 12 вересня?
що саме, шалена хвиля?