С 12 сентября Россия готовит "бешеную волну" дезинформации, - Буданов

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заявил, что во время предстоящих российско-белорусских учений "Запад-2025", активная фаза которых стартует 12 сентября, ожидается массированная информационная атака.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил во время международного форума "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

Буданов отметил, что после полномасштабного российского вторжения в 2022 году военные учения, такие как "Запад-2025", воспринимаются "больше, чем просто военные маневры".

Именно в этом есть проблема. Сейчас идет волна нагнетания ситуации, а с первыми днями их активной фазы - насколько я помню это 12 сентября - будет просто бешеная волна информационного обострения", - сказал глава разведки.

По его словам, "вбросы будут идти абсолютно со всех сторон". Из них около 90% будут идти с российской стороны, добавил Буданов.

Он отметил, что учения "Запад-2025" в военном и военно-политическом контексте имеют целью отработку маневров на западном направлении театра военных действий.

"То есть они будут разыгрывать определенные элементы войны будущей уже. Это не по Украине. Здесь ... символ и знак для, прежде всего, европейских стран, прежде всего как раз для балтийских стран", - пояснил Буданов, добавив, что именно эти страны попадут под "серьезное информационное давление".

