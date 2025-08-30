РУС
"Эта война заставила все спецслужбы изменить подход к информационной безопасности", - Буданов

Буданов о дезинформации

Российско-украинская война заставила спецслужбы изменить подходы к информационной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время выступления на международном форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

Сеть площадок

"Эта война заставила все спецслужбы изменить подход к информационной безопасности и создать большую сеть площадок, через которые мы можем доносить нужную нам информацию.

Это достаточно широкая разветвленная сеть. Есть площадки, которые работают на противодействие дезинформации, и есть те, которые мы применяем с противоположной целью на противника", - сказал он.

Буданов добавил, что противодействовать масштабной дезинформации невозможно, если нет своей четко подтвержденной позиции.

Также читайте: Благодаря проституткам разведке удалось раздобыть "несколько уникальных информаций", - Буданов

Одним из примеров удачной вражеской дезинформации против Украины глава ГУР назвал российские фейки 2014 года о якобы распятом мальчике.

"История о распятом мальчике - хороший пример, как наш враг в 2014 году когнитивно влиял на наше общество на оккупированных территориях. Первые полгода это очень хорошо работало. Я, кстати, во время обменов военнопленными до сих пор слышу эти истории, что это же вы сделали это в 2014 году, вы посмотрите на аллею ангелов. Так нет ни аллеи, ни ангелов, но люди в это верят, потому что системно по всем телеканалам, радио и в интернете россияне передавали об этом событии и дальше эксперты по-своему это интерпретировали. И эта история о распятом мальчике осталась в сознании и ничего с этим не сделаешь. Это хороший пример правильной системной работы, к сожалению, против нас", - рассказал глава разведки.

Также читайте: Специалисты ГУР используют ИИ для борьбы с врагом, - Буданов

Автор: 

безопасность (1126) Буданов Кирилл (485) информация (388)
Топ комментарии
+8
кіздунідзе..
Як вони вже дістали, їблами своїми торгують, надіються на вибори на кістках народу в майбутнєму
30.08.2025 11:20 Ответить
+7
Напевно тому треба безперестанку всіляку херню на камери пороти.

30.08.2025 11:22 Ответить
+3
Ага, точно изменили подход, в отличии от тебя зедебила...блогер херов...какой ты нафиг разведчик
30.08.2025 11:23 Ответить
кіздунідзе..
Як вони вже дістали, їблами своїми торгують, надіються на вибори на кістках народу в майбутнєму
30.08.2025 11:20 Ответить
вони роблять все щоб 1-в списках були лише системні,2-щоб на виборах була мала явка,легше маніпулюрувати результатом,3-вичавити молодь з країни щоб знизити ризик бунтів бо вік з 30-48 вони майже знищили ,залишилися тільки жінки.як ви гадаєте якщо ці фактори спрацюють які шанси пережити ще 5 років правління цих мерзотників??
30.08.2025 11:33 Ответить
Напевно тому треба безперестанку всіляку херню на камери пороти.

30.08.2025 11:22 Ответить
я би сказав що він просто тупий,бо людина на такій посаді в загалі не може видавати подібну інформацію,а виглядає як базарна баба з картами таро погадати за дешево
30.08.2025 11:36 Ответить
ахаха! ну так. як Безумна - просто тупа, ну і максимум "халатність". 5р. умовно, без нічого більше.(майно то навіть не перевірять)
30.08.2025 11:41 Ответить
Ну,звичайно! Всі побачили баканових,наумових,шайтанових.кулінічей і здогадалися про сотні обершпигунів Рашки в ГУР,СБУ,Генштабі ,ОПІ ще невідомих,побачили як СБУ та ГУР проігнорували напад 24.02.....і зробили висновки....
30.08.2025 11:23 Ответить
Ага, точно изменили подход, в отличии от тебя зедебила...блогер херов...какой ты нафиг разведчик
30.08.2025 11:23 Ответить
У якій ще країні голова спецслужби пише корупціонерам-ухилянтам рекомендованого листа для виїзду за кордон?
30.08.2025 11:26 Ответить
Щось я не пригадую, щоб голова Мосаду чи Мі6 не вилазили з інтерв'ю.
30.08.2025 11:27 Ответить
Агент Буданова Арестович це зовсім не соблюдаєть! Може конешно це така Мата Харі, що зливає дезу, но щось він не то зливає.
30.08.2025 11:30 Ответить
Медійний сбушник хоче показати що він хоч чогось коштує.
30.08.2025 11:31 Ответить
він грушник,це трошки інше,а загалом вірно
30.08.2025 11:38 Ответить
А у нас системна тільки кава в Ялті. Чи не так,Кирило?
30.08.2025 11:35 Ответить
де мій кофе в Ялті 2 роки тому?
тризназвон?
30.08.2025 11:35 Ответить
Вдарим своєю дезою по дезі параші - Буданов
30.08.2025 11:35 Ответить
ви колись бачили шпіона який не триндить?
30.08.2025 11:40 Ответить
1) в криму Буданов "дивом" звалив після диверсії, чи чого там - "адін астался".
2) не голосував за те що Яйцерєзнікофф і навіть Залужний перед вводом орків на Зекраїну
3) ЯК РОЗВІДУВАВ контрнаступ(тут треба в лапки брати, бо ніколи ніхто ніде не кричав півроку що будем наступати ТУТ....... і бувнаступав ТУТ)
Максимально мутні особа. А, ну ще і жив в одній хаті з Гогілашвілі. яка ж жесть, це якийсь або цирк, або щось гірше. ну, якщо цирк, то просто насолоджуються нашими втратами і робл*ть їх більшими, бо підкуплені Трампом. А щось гірше - ну тоді під путіним? а як інакше це виглядає, тільки так.(я написав комент за Тараса В.ячеславича, бо його тут забанили, та й сам так вважаю, до ост. букви)
30.08.2025 11:40 Ответить
Читаю комменты.. Да кто там этот такой Буданов.. когда здесь каждый второй Ален Далес, Мата Хари, и Рихард Зорге в одном флаконе.. тьфу.
30.08.2025 11:42 Ответить
а зважаючи на те, що Буданов щє не останній ******** з тієї зеленої камандИ,
то можна зробити висновок, що всім щє і звезло...
30.08.2025 11:46 Ответить
Це випровдовивання за разголощення планів наступу у 2023 році. Ця Зелена зграя не може жити без дешевого піару.
30.08.2025 11:48 Ответить
це навіть не піар це матеріал для адвоката,
коли зелення будуть по гілках розвішувати...
30.08.2025 11:51 Ответить
 
 