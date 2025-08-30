"Эта война заставила все спецслужбы изменить подход к информационной безопасности", - Буданов

Российско-украинская война заставила спецслужбы изменить подходы к информационной безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов во время выступления на международном форуме "Информационная война: от сопротивления к устойчивости".

Сеть площадок

"Эта война заставила все спецслужбы изменить подход к информационной безопасности и создать большую сеть площадок, через которые мы можем доносить нужную нам информацию.

Это достаточно широкая разветвленная сеть. Есть площадки, которые работают на противодействие дезинформации, и есть те, которые мы применяем с противоположной целью на противника", - сказал он.

Буданов добавил, что противодействовать масштабной дезинформации невозможно, если нет своей четко подтвержденной позиции.

Одним из примеров удачной вражеской дезинформации против Украины глава ГУР назвал российские фейки 2014 года о якобы распятом мальчике.

"История о распятом мальчике - хороший пример, как наш враг в 2014 году когнитивно влиял на наше общество на оккупированных территориях. Первые полгода это очень хорошо работало. Я, кстати, во время обменов военнопленными до сих пор слышу эти истории, что это же вы сделали это в 2014 году, вы посмотрите на аллею ангелов. Так нет ни аллеи, ни ангелов, но люди в это верят, потому что системно по всем телеканалам, радио и в интернете россияне передавали об этом событии и дальше эксперты по-своему это интерпретировали. И эта история о распятом мальчике осталась в сознании и ничего с этим не сделаешь. Это хороший пример правильной системной работы, к сожалению, против нас", - рассказал глава разведки.

