"Ця війна змусила всі спецслужби змінити підхід до інформаційної безпеки", - Буданов

Буданов про дезінформацію

Російсько-українська війна змусила спецслужби змінити підходи до інформаційної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

Мережа майданчиків

"Ця війна змусила всі спецслужби змінити підхід до інформаційної безпеки і створити велику мережу майданчиків, через які ми можемо доносити потрібну нам інформацію.

Це досить широка розгалужена мережа. Є майданчики, які працюють на протидію дезінформації, і є ті, які ми застосовуємо з протилежною метою на противника", - сказав він.

Буданов додав, що протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо немає своєї чітко підтвердженої позиції.

Також читайте: Завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій", - Буданов

Одним з прикладів вдалої ворожої дезінформації проти України очільник ГУР назвав російські фейки 2014 року про нібито розп’ятого хлопчика.

"Історія про розп’ятого хлопчика - гарний приклад, як наш ворог у 2014 році когнітивно впливав на наше суспільство на окупованих територіях. Перші пів року це дуже гарно працювало. Я, до речі, під час обмінів військовополоненими до сих пір чую ці історії, що це ж ви зробили це у 2014 році, ви подивіться на алею янголів. Так немає ні алеї, ні янголів, але люди в це вірять, тому що системно по всіх телеканалах, радіо і в інтернеті росіяни передавали про цю подію і далі експерти по-свому це інтерпретували. І ця історія про розп’ятого хлопчика лишилася у свідомості і нічого з цим не зробиш. Це гарний приклад правильної системної роботи, на жаль, проти нас", - розповів очільник розвідки.

Також читайте: Фахівці ГУР використовують ШІ для боротьби з ворогом, - Буданов

безпека (956) Буданов Кирило (522) інформація (305)
+14
кіздунідзе..
Як вони вже дістали, їблами своїми торгують, надіються на вибори на кістках народу в майбутнєму
показати весь коментар
30.08.2025 11:20 Відповісти
+13
Напевно тому треба безперестанку всіляку херню на камери пороти.

показати весь коментар
30.08.2025 11:22 Відповісти
+8
Ага, точно изменили подход, в отличии от тебя зедебила...блогер херов...какой ты нафиг разведчик
показати весь коментар
30.08.2025 11:23 Відповісти
кіздунідзе..
Як вони вже дістали, їблами своїми торгують, надіються на вибори на кістках народу в майбутнєму
показати весь коментар
30.08.2025 11:20 Відповісти
вони роблять все щоб 1-в списках були лише системні,2-щоб на виборах була мала явка,легше маніпулюрувати результатом,3-вичавити молодь з країни щоб знизити ризик бунтів бо вік з 30-48 вони майже знищили ,залишилися тільки жінки.як ви гадаєте якщо ці фактори спрацюють які шанси пережити ще 5 років правління цих мерзотників??
показати весь коментар
30.08.2025 11:33 Відповісти
Напевно тому треба безперестанку всіляку херню на камери пороти.

показати весь коментар
30.08.2025 11:22 Відповісти
я би сказав що він просто тупий,бо людина на такій посаді в загалі не може видавати подібну інформацію,а виглядає як базарна баба з картами таро погадати за дешево
показати весь коментар
30.08.2025 11:36 Відповісти
ахаха! ну так. як Безумна - просто тупа, ну і максимум "халатність". 5р. умовно, без нічого більше.(майно то навіть не перевірять)
показати весь коментар
30.08.2025 11:41 Відповісти
Ну,звичайно! Всі побачили баканових,наумових,шайтанових.кулінічей і здогадалися про сотні обершпигунів Рашки в ГУР,СБУ,Генштабі ,ОПІ ще невідомих,побачили як СБУ та ГУР проігнорували напад 24.02.....і зробили висновки....
показати весь коментар
30.08.2025 11:23 Відповісти
Ага, точно изменили подход, в отличии от тебя зедебила...блогер херов...какой ты нафиг разведчик
показати весь коментар
30.08.2025 11:23 Відповісти
У якій ще країні голова спецслужби пише корупціонерам-ухилянтам рекомендованого листа для виїзду за кордон?
показати весь коментар
30.08.2025 11:26 Відповісти
Щось я не пригадую, щоб голова Мосаду чи Мі6 не вилазили з інтерв'ю.
показати весь коментар
30.08.2025 11:27 Відповісти
Агент Буданова Арестович це зовсім не соблюдаєть! Може конешно це така Мата Харі, що зливає дезу, но щось він не то зливає.
показати весь коментар
30.08.2025 11:30 Відповісти
Медійний сбушник хоче показати що він хоч чогось коштує.
показати весь коментар
30.08.2025 11:31 Відповісти
він грушник,це трошки інше,а загалом вірно
показати весь коментар
30.08.2025 11:38 Відповісти
А у нас системна тільки кава в Ялті. Чи не так,Кирило?
показати весь коментар
30.08.2025 11:35 Відповісти
По-перше шашлик,а потім кава.
показати весь коментар
30.08.2025 12:26 Відповісти
де мій кофе в Ялті 2 роки тому?
тризназвон?
показати весь коментар
30.08.2025 11:35 Відповісти
Вдарим своєю дезою по дезі параші - Буданов
показати весь коментар
30.08.2025 11:35 Відповісти
ви колись бачили шпіона який не триндить?
показати весь коментар
30.08.2025 11:40 Відповісти
1) в криму Буданов "дивом" звалив після диверсії, чи чого там - "адін астался".
2) не голосував за те що Яйцерєзнікофф і навіть Залужний перед вводом орків на Зекраїну
3) ЯК РОЗВІДУВАВ контрнаступ(тут треба в лапки брати, бо ніколи ніхто ніде не кричав півроку що будем наступати ТУТ....... і бувнаступав ТУТ)
Максимально мутні особа. А, ну ще і жив в одній хаті з Гогілашвілі. яка ж жесть, це якийсь або цирк, або щось гірше. ну, якщо цирк, то просто насолоджуються нашими втратами і робл*ть їх більшими, бо підкуплені Трампом. А щось гірше - ну тоді під путіним? а як інакше це виглядає, тільки так.(я написав комент за Тараса В.ячеславича, бо його тут забанили, та й сам так вважаю, до ост. букви)
показати весь коментар
30.08.2025 11:40 Відповісти
мутна особа??можете назвати хоча б одну не мутну і один раз не зашкварену??
показати весь коментар
30.08.2025 12:12 Відповісти
де саме?
у "владі Зеклоунів"? ні. може Кислиця тільки.
Че де саме ви маєш на увазі?
Ну от ПОП - скільки там "справ" відкрили, ну і що? довели щось? "садіть же будєм оп оп оп" - і обісралась ОПа. а чого ви ржеш? Хіба я мало навів прикладів що Буданова би в будь-якій розвідці вже би потягнули на слідство? ну то ржи й далі. мутна особа, ага. - а яка ще? підозріла? чи яка?
показати весь коментар
30.08.2025 12:26 Відповісти
🤣🤣🤣👏👍жаль у нас не фбр та анб,ми ж жили краще та ,,чистіше,,
показати весь коментар
30.08.2025 12:33 Відповісти
ну це так як русня счітаєт сібя вялікими - рже з Заходу, нічого свого не маючи, все тільки вкрадене, от це ж так само і ти спитав, совок. ТАК - жили би краще і так далі.
А знаєш чому у нас не буде ФБР і всяких оцих інших відомств?
бо ти, якщо на своє нещастя хохол(ха-ха!..... ой!! ) - почитавши новини про зашквари, то би просто заткнув мітлу, бо в порівнянні, просто навіть гондураська поліція краща ніж все зелене оце ОПолизство з боку правопохоронців. чо ти ржеш я не пойму? попустився би хоч, як там кажуть в специф. колах. водички попий, розведеної з пивом.
показати весь коментар
30.08.2025 12:44 Відповісти
ууу та в тебе загострення....скоріш прийми заспокійливе,бо можна й не повернутися,хоча як чесно можеш і не повертатися
показати весь коментар
30.08.2025 12:54 Відповісти
Читаю комменты.. Да кто там этот такой Буданов.. когда здесь каждый второй Ален Далес, Мата Хари, и Рихард Зорге в одном флаконе.. тьфу.
показати весь коментар
30.08.2025 11:42 Відповісти
а зважаючи на те, що Буданов щє не останній ******** з тієї зеленої камандИ,
то можна зробити висновок, що всім щє і звезло...
показати весь коментар
30.08.2025 11:46 Відповісти
Це випровдовивання за разголощення планів наступу у 2023 році. Ця Зелена зграя не може жити без дешевого піару.
показати весь коментар
30.08.2025 11:48 Відповісти
це навіть не піар це матеріал для адвоката,
коли зелення будуть по гілках розвішувати...
показати весь коментар
30.08.2025 11:51 Відповісти
а їх будуть...
показати весь коментар
30.08.2025 11:54 Відповісти
навряд чи,після Майдану когось повісили???сидить хто чи стік термін з розслідування??і тут буде теж саме,заїдуть у лондон а там цілі адвокатські контори створені для захисту подібних ,,політичних біженців,, ,ізраїль,дубаї,аргентина .....таких країн для спокійного прожиття море
показати весь коментар
30.08.2025 12:17 Відповісти
буба повинен в сотнях тисяч українських смертей разом з ******......
показати весь коментар
30.08.2025 12:08 Відповісти
один напав - другий шашлики жрав, і тут щє питання хто з них падлючише...
показати весь коментар
30.08.2025 12:11 Відповісти
другий розвалював державність,економіку,створив каральнознищувальну систему і ,,взаконив,, її,але винні не тільки ці двоє,винні всі гаранти по всіх договорах,меморандумах,гарантіях а саме головне у цинічній цензурі того жаху та беззаконня ,що відбувається в Україні
показати весь коментар
30.08.2025 12:22 Відповісти
згоден на всі 100
показати весь коментар
30.08.2025 12:24 Відповісти
русня, це природнє зло - вона завжди була і завжди буде...
назуя ви отбулавили малороса-младорига?
показати весь коментар
30.08.2025 12:34 Відповісти
Головне щоби блогер Буданов кожного дня виходив в ефір!! Як агент Стерненко.
показати весь коментар
30.08.2025 13:14 Відповісти
Ще досі працюють на ФСБ Росії ?
показати весь коментар
30.08.2025 13:21 Відповісти
Млять говорять про інформаційну безпеку а наша тимчасова влада піздить про все про новинки та плани ідіть піарникі нах.й дятли
показати весь коментар
30.08.2025 13:23 Відповісти
 
 