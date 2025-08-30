"Ця війна змусила всі спецслужби змінити підхід до інформаційної безпеки", - Буданов

Російсько-українська війна змусила спецслужби змінити підходи до інформаційної безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов під час виступу на міжнародному форумі "Інформаційна війна: від спротиву до стійкості".

Мережа майданчиків

"Ця війна змусила всі спецслужби змінити підхід до інформаційної безпеки і створити велику мережу майданчиків, через які ми можемо доносити потрібну нам інформацію.

Це досить широка розгалужена мережа. Є майданчики, які працюють на протидію дезінформації, і є ті, які ми застосовуємо з протилежною метою на противника", - сказав він.

Буданов додав, що протидіяти масштабній дезінформації неможливо, якщо немає своєї чітко підтвердженої позиції.

Також читайте: Завдяки повіям розвідці вдалося роздобути "кілька унікальних інформацій", - Буданов

Одним з прикладів вдалої ворожої дезінформації проти України очільник ГУР назвав російські фейки 2014 року про нібито розп’ятого хлопчика.

"Історія про розп’ятого хлопчика - гарний приклад, як наш ворог у 2014 році когнітивно впливав на наше суспільство на окупованих територіях. Перші пів року це дуже гарно працювало. Я, до речі, під час обмінів військовополоненими до сих пір чую ці історії, що це ж ви зробили це у 2014 році, ви подивіться на алею янголів. Так немає ні алеї, ні янголів, але люди в це вірять, тому що системно по всіх телеканалах, радіо і в інтернеті росіяни передавали про цю подію і далі експерти по-свому це інтерпретували. І ця історія про розп’ятого хлопчика лишилася у свідомості і нічого з цим не зробиш. Це гарний приклад правильної системної роботи, на жаль, проти нас", - розповів очільник розвідки.

Також читайте: Фахівці ГУР використовують ШІ для боротьби з ворогом, - Буданов