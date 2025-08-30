4 640 74
Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від керівника МВС Клименка та Генпрокурора Кравченка: залучені до розслідування та пошуку вбивці всі сили та засоби
Президент України Володимир Зеленський підтвердив загибель Андрія Парубія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генпрокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.
"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким.
Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", - йдеться в повідомленні.
Після виступу зелі, Парубій з трибуни ВР заявив зеленському в обличчя, що його виступ був смішним.
Зеля це запам'ятав назавжди.
https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared
Доречі того воїна вже теж немає вжвивих .
А ось цитати від Парубія
"А Ви визволяли ці міста, щоб віддавати наказ на те, аби їх залишали українські війська?", - зазначив він.
"Є відчуття, що є якийсь загальний план. І цей загальний план він може бути реалізацією не українського сценарію, він може бути реалізацією того сценарію, яким протягом років воює проти України Путін",
Татаров в ОП викреслив ще одне прізвище зі списку, залишеного Портновим своїм друзям та партнерам.
Парубій: "Дякую усім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело!"
На що Зєлєнскій відповів: "Це тільки початок".