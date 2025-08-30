УКР
Новини Вбивство Андрія Парубія
4 640 74

Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від керівника МВС Клименка та Генпрокурора Кравченка: залучені до розслідування та пошуку вбивці всі сили та засоби

парубий

Президент України Володимир Зеленський підтвердив загибель Андрія Парубія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генпрокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким.

Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці",  - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У Львові вбили нардепа Андрія Парубія

Автор: 

Зеленський Володимир (25309) Парубій Андрій (1290)
+37
Заслухав доповідь про виконання його замовлення?
30.08.2025 13:10
+24
Парубій завжди зневажливо ставився до зелі, навіть тоді, коли зеля став президентом і виступав вперше у ВР, де Парубій був головою ВР.
Після виступу зелі, Парубій з трибуни ВР заявив зеленському в обличчя, що його виступ був смішним.
Зеля це запам'ятав назавжди.
30.08.2025 13:15
+21
Бо мстива зелена тварюка.
30.08.2025 13:17
30.08.2025 13:10
30.08.2025 13:15
5 років тому під час мітингу на честь Дня Незалежності у Києві, Парубій заявив Зеленському - " Підеш шляхом капітуляції, буде Майдан"

https://youtu.be/SCzjh0ZYHZE?feature=shared
30.08.2025 13:24
$10m на ликвидацию ВСЕХ двойников путлера: USDT TRC20 TN4nFHCKGJZxVQEM8gw2RLNpJrC4VettaN
30.08.2025 14:30
ТАТАРОВ рулить за вказівками КРЕМЛЯ
30.08.2025 15:00
Це капець... я не дуже добре відносилась до нього..але вбивати...зелені може кінці ховають..
30.08.2025 13:12
почему не дуже ? Это был хороший украинский политик по сравнению остальным большинством
30.08.2025 13:56
Взял под личный контроль.
30.08.2025 13:13
Кого тільки члєнограй, не заслуховув лупаючи очима на камери ЗМІ, з 2019 року!?!?! Жодного результату для України!!
30.08.2025 14:09
Поправочка: жодного ПОЗИТИВНОГО результату для України.
30.08.2025 14:21
https://www.youtube.com/watch?v=_KupRpcscIU&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=_KupRpcscIU&t="Я ж не лох": Зеленський приїхав в Золоте і посперечався з добровольцями

Доречі того воїна вже теж немає вжвивих .
А ось цитати від Парубія

"А Ви визволяли ці міста, щоб віддавати наказ на те, аби їх залишали українські війська?", - зазначив він.
"Є відчуття, що є якийсь загальний план. І цей загальний план він може бути реалізацією не українського сценарію, він може бути реалізацією того сценарію, яким протягом років воює проти України Путін",
30.08.2025 14:59
Справа портнова (передовими всіх майданутих) живе
30.08.2025 15:45
Ставку ще збери. Не країна, а прохідний двір для кацапні.
30.08.2025 13:10
!!!!!!!!!!!!!! 95-й !!!!!!!!!
30.08.2025 14:46
Доповідь Юрія Вєлікого з пародією на Андрія Парубія теж заслухав верховний кварталівець?
30.08.2025 13:11
Це справа честі Національної поліції та СБУ. Вбито державного діяча, голову Верховної Ради України.
30.08.2025 13:11
ты про честь будешь рассказывать сбу которые титушек в военной форме без шевронов под суды отправляет? смешно
30.08.2025 14:12
П'ятому Президенту України, в такому випадку, слід посилити заходи охорони, бо ці вбивства для залякування патріотів України, 99.99%, по замовленню терористичного угрупування під назвою "російська федерація".
30.08.2025 13:13
"Дивись кому вигідно"!
30.08.2025 13:13
Оманському Ішаку вигідно, шо там гадать ще....
30.08.2025 13:58
Нам потрібні спецзагони, на кшталт ЦАХАЛ
30.08.2025 13:14
давай зроби загін, я заступником. як же це "бісить" коли кричать: "треба", а не - "давай до нас" чи щось таке. ти або орк, або... ну як майже всі. "треба" йому блін, - ЙДИ І РОБИ!!! ти ж віропітек, то хоч йди і чмолись і озолочуйТЕ попів.
30.08.2025 13:21
Через дебілів лікарів 5 років не ходжу. От такі п@дари, які замість лікування ковіду провели мені хімію з туберкульозу.

Юра Сміт. А ти в курсах, що у Великій Британії, та Штатах, всі неопізнані трупи Смітами називали?))
30.08.2025 13:36
ясне діло.
а ще я в курсі що вірити в 6000+ років віку планети\всесвіту, це якось не дуже.... "не дуже отріцатєльно ідіотськи".
А ще що? ну от що окрім кривляння у вас є в аргументах? Може "х", але ж ви баба, вроді так себе ставите? ну тоді той х., та вам куди забажаєте. давай, "мУв іт, бейбі". блін, буде мені щось розповідати. якщо нормальне щось, то я приймаю і навіть вибачусь, аргумент то, а тут просто "сміщниє" "пріколи". думайТЕ(ТЕ - бо я судячи по "розуму", бачу що ви ідіот(киня), як зараз "модно")
адьйос, жаль вашого мужика, якщо він взагалі є.
30.08.2025 13:47
Чоловік загинув 13.12 2022.

Та звідки такі ідіоти як ти беруться?
30.08.2025 14:19
Прокинься йолоп, ти ж гадиш під себе!
30.08.2025 14:11
Чого й тобі бажаю. Дєвачка.
30.08.2025 14:20
John Doe.
30.08.2025 14:12
Ану здивуй хто ти ?
30.08.2025 13:48
той хто правду, як мінімум те що знає, говорить. чи я сказав що я в ЗСУ?
і так далі.
а ти? ну от, я завжди правду, і те що перевірено стараюсь казати.
А ти - от ти - де? ну от. чи ти думав шо я буду зараз якесь фото мусолити тіпа я воюю?
ні, бо впадлу(ну, впадлу якісь фото робити, бо я не бот, і не воююЮ і так - це ж перевіряється, - це тобі не подальше, якщо хтось каже що солдат = перевір)
ще якісь питання?
просто ПРОКЛИНАЮ зелю
30.08.2025 13:53 Відповісти
*****... Цахал - це офіційні збройні сили Ізраїлю, а не спецзагін.
30.08.2025 13:33
Вибачте, Мосад. Дві доби ще не спала. Трохи літають, ********. Через мене на Бориспіль.
30.08.2025 13:38
Тада, а ми всі на Мальдивах живемо.
30.08.2025 13:54
Ти змитись можеш. Змитись до укриттів.

А я не можу. Над головою шлюхеди й ракети літають. Меблі посунулись від вибухів.

Хєрь далі. Колись я тебе поважала.
30.08.2025 14:23 Відповісти
А, ще. матюки расєйськи - типа блд - при собі залиште. Була кращої думки...про вас..
30.08.2025 13:41
ПРокурор виросший після вузу на професійній сходинці військової ПРоукартури за часів Яника у СЕВАСТОПОЛІ ,й дорісший до голови військової держадміністрації Єрмака у Києві, не просто власний ПРокурор вовки .
30.08.2025 13:15
Треба робити взгляд що його як і Іріну Фаріон вбили кацапи
30.08.2025 13:17
Ти впевнений що кацапи , а не ЗЕскоти?
30.08.2025 13:56
30.08.2025 13:56 Відповісти
ого, не чув, ну тоді цим упирям цього не пробачать. а коли вбили цього пана? та це тупо білорашка відпочиває, младориги пішли в рознос. яка жесть. може й рашка, але просто .... Літвін Дмітрій певно зараз обпитий шампарьом. воно тупо я за Чекалкіна думаю що.... ну а що зробити? така доля, знищують тупо, і головне ржуть. навіть якщо русня знищує. то є 1 і те ж саме, жесть просто, уроди понаголосовували. ну і ще ПОП може вже, думаю, тримати охорону міцну, бо ці тварі вже тупо певно втратили криптовалюту і їм вже все пох.? жах, просто русня як вона любить так і робить, "западло". може вижив і це як з Аркадієм? що сталося, не читав(просто знищую орків - ніколи читати(брешу)). нема слів, ну, картонки тим уродам певно здадуться на жаль, туалетним папером, по м.якості.
30.08.2025 13:19
Дивне співпадіння - на фоні розгортаючогося дрона-гейту з освоєнням мільярдів з держбюджету другом зеленського, Міндічем, через сумнівну фірму, раптом вбивають колишнього голову ВР Парубія. ІМХО комусь дуже важливо, щоб брудні справи друзів реЗЕдента перебити чимось іншим, шокуючим, щоб корупція друзів-кумів ЗЕ не обговорювалася суспільством та не псувала і так падаючий рейтинг найвеличнішого покидька.
30.08.2025 13:25
Так і є 1000000%!!!
30.08.2025 14:38 Відповісти
30.08.2025 14:43
Як не дивно але сама влада і могла бути замовником. Немає віри в цих трикутних виродків типу зелі, дерьма, татарова міндіча,
30.08.2025 13:26
А про вбивства Чорновола,Білого,Лісника,Кузьми,Аміни,Шеремета,т інших?
30.08.2025 13:26
То відмазки й відволікання. Хлопчика ще малого по п'яні вбили Кирило Тлявова. Дівчіну спалили - Макар Оксану.
30.08.2025 14:43
Та не впихуй ти сюди Кузьму
30.08.2025 14:44
Зраз ,швиденько знайдуть " ветерана " ( дивись справу Шеремета ) і оголосять Поб'єду . До речі , в як доля людей , яких бубочка призначив винними в вбивстві Шеремета ?Бо вже повна тишина . Цікаво хто ж таки храмів і на яку ногу ?
.
30.08.2025 13:29
Це ж яким поганим перекладачем ви користуєтеся? Може не треба мучити і нас і себе, сидіть вже мовчки на рашастані
30.08.2025 13:57
Пробачте . Писав з телефона . Очі вже далеко не ті . Решту , без перекладача . І ось так вже понад 65 років. А про " Міфа " вже всі забули ? І про лікарку , також ? ХТО ЗА ЦЕ ВІДПОВІСТЬ ? Тоді бубочка , скакав по сцені на прасконференції , наче мавпа ! Може вже настав час , хоча би вибачитися привселюдно . Чи піпл і так все схаває ?
30.08.2025 14:10
Дурні (піпл) повинні страждати, допоки не порозумнішають.
30.08.2025 15:25
Доповіли про виконану роботу.

Татаров в ОП викреслив ще одне прізвище зі списку, залишеного Портновим своїм друзям та партнерам.
30.08.2025 13:30
Мабуть при цьому породіла, гнида неголена та прострочена.
30.08.2025 13:34
Сто відсотків! Ішак відосік зробить що справа під особистим контролем
30.08.2025 13:55
Цілий спектакль розгортає, артист!
30.08.2025 13:38
Хана розслідуванню
30.08.2025 13:46
Нагадайте собі урочисте засідання Ради щодо церемонії інавгурації Зє.

Парубій: "Дякую усім, хто брав участь у нашому урочистому засіданні. Було весело!"
На що Зєлєнскій відповів: "Це тільки початок".
30.08.2025 13:51
Це спланований злочин ЗЕмразі!!! Зараз спіймають якогось малолєтку або бабу дурнувату тіпа тої що Сперменка вбить хотіла
30.08.2025 13:53
ЗЕля після доповіді
30.08.2025 14:00
Сбу позорище. В воюющей стране убивают патриотов. Реформировать это кодло после войны которое занимается чем угодно кроме как выполнения своих прямых функций.
30.08.2025 14:09
Та фігня, буде таке саме шоу як і з Фаріон
30.08.2025 14:16
Зелена мавпа корчить із себе спеціаліста по розкриттю вбивств і генерує патріотичні гасла, а само в душі радіє, аж підцибує до неба. Жодну потвору від слуг чи від ригів тут не вбивають. Кому вони тут потрібні бариги. Вони наші вороги!!!
30.08.2025 14:26
Жодну потвору від слуг чи від ригів тут не вбивають
30.08.2025 14:47
Думаю, один з п'яти менеджерів, точно дотичний!...
30.08.2025 14:52
**** там заслушивать?"глухарь" как и П.Шеремет и остальные..............................................................
30.08.2025 14:57
зеленський знищує всіх, хто його опускав
30.08.2025 16:05
 
 