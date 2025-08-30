Зеленський заслухав доповідь щодо вбивства Андрія Парубія від керівника МВС Клименка та Генпрокурора Кравченка: залучені до розслідування та пошуку вбивці всі сили та засоби

Президент України Володимир Зеленський підтвердив загибель Андрія Парубія. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко та генпрокурор Руслан Кравченко вже доповіли про перші відомі обставини вбивства

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Зеленський у своєму телеграм-каналі.

"Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким.

Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та пошуку вбивці", - йдеться в повідомленні.

