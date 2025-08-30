У Львові вбили нардепа Андрія Парубія

30 серпня у Львові вбили колишнього голову ВР Андрія Парубія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську ОВА та Національну поліцію України.

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.

Поліція пише, що стрілянина сталась у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

"На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.

Потерпілий помер до приїзду медиків", - повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік відкрив стрілянину по поліціянтах на Одещині: один правоохоронець загинув