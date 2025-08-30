УКР
У Львові вбили нардепа Андрія Парубія

Вбили Андрія Парубія

30 серпня у Львові  вбили колишнього голову ВР Андрія Парубія.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську ОВА та Національну поліцію України.

Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.

Поліція пише, що стрілянина сталась у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.

"На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.

Потерпілий помер до приїзду медиків",  - повідомив начальник ОВА Максим Козицький.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Чоловік відкрив стрілянину по поліціянтах на Одещині: один правоохоронець загинув

Львів (3132) Парубій Андрій (1290) вбивство (3157) Львівська область (2529) Львівський район (98)
+34
Або кацапи або zелені.
Шкода, непогана була людина.
показати весь коментар
30.08.2025 12:50 Відповісти
+32
Царство Небесне
показати весь коментар
30.08.2025 12:49 Відповісти
+29
ти ненормальний,лікуйся великими дозами електрики
показати весь коментар
30.08.2025 12:54 Відповісти
Кацапам всі потрібні, просто вони не в першому приоритеті.
показати весь коментар
30.08.2025 13:07 Відповісти
tg @bogdansuvorov
показати весь коментар
30.08.2025 13:45 Відповісти
Ляшко спить в бліндажі вже четвертий рік, а Тітушко ховається на фронті від кримінальної відповідальності - йому 15 рочків тюрми ломиться за грабіж групою ліц з отягчающими
показати весь коментар
30.08.2025 13:05 Відповісти
ФСБшна агентура та кілери вільно почувають себе в Україні, бо вся армія мєнтів разом з тцкшникамі зайняті виключно бусифікацією а СБУ виконує замовлення Банкової по переслідуванню НАБУ та кришують корупцію друзів зелі.
Вже не кажучи, що офіційні кроти ФСБ такі як Єрмак та Татаров засіли в офісі зеленського.
показати весь коментар
30.08.2025 12:56 Відповісти
Ця фекальна ментовська, сбу-шна, тцк-шна паскудь не приносить країні жодної користі крім розвалу тилу
показати весь коментар
30.08.2025 13:02 Відповісти
ФСБшна агентура та кілери вільно почувають себе в Україні
Зате кількість СБУ збільшили на 10 тис.
показати весь коментар
30.08.2025 13:03 Відповісти
за кацапські гроші , тут і до гадалки не ходи
показати весь коментар
30.08.2025 12:57 Відповісти
Ніде не був замічений останні років 5, але регіонали напевно не забувають тих хто стояв їм поперек горла
показати весь коментар
30.08.2025 12:57 Відповісти
Поки опа і верховна зрада воює в тилу з "ухилчнтами" на вулицях і солдатами в окопах закручуючи гайки, ФСБ спокійно ходить в тилу і вибиває справжніх патріотів, висновок тільки один: зелена погань працює не те що на ворога повністю, в й у них є секретний договорняк по знищенню українського народу ( конча заспа стоїть , єлітні маєтки теж)
показати весь коментар
30.08.2025 12:57 Відповісти
Андрій Іванович - Комендант Майдану Гідності... Тоді вижив... Нині йому помстились.... Вічная пам'ять...

Смерть ворогам!
показати весь коментар
30.08.2025 12:58 Відповісти
Андрій Володимирович.
показати весь коментар
30.08.2025 13:39 Відповісти
Якщо зараз кацапи будуть кричати, що першопричина війни в Україні усунена, то це їх рук справа.
показати весь коментар
30.08.2025 12:58 Відповісти
Агентів фсб та гру в Україні довга і ще антимайдан у керма
показати весь коментар
30.08.2025 12:58 Відповісти
фото вбивці
показати весь коментар
30.08.2025 12:58 Відповісти
у Львові мороз зараз?
показати весь коментар
30.08.2025 13:06 Відповісти
Калька с убийств Листьева, Боровика, Политковской. По известному шаблону
показати весь коментар
30.08.2025 12:59 Відповісти
... Нємцов, Новодворська...
показати весь коментар
30.08.2025 13:38 Відповісти
І Фаріон і Парубій не становили для московії безпосередньої загрози а от на ,гіпотетичних, виборах їх голос мав би значення і вплив!
показати весь коментар
30.08.2025 13:00 Відповісти
А что за проблема найти стрелка? Список сотрудников Глово и тех, кто обслуживал кого-то в это время в этом районе.
показати весь коментар
30.08.2025 13:00 Відповісти
вже знайшли ,дає покази
показати весь коментар
30.08.2025 13:01 Відповісти
Вбито опозиційного депутату з партії "Європейська Солідарність", колишнього голову ВР, яку було розігнано в неконстутиційний спосіб нинішнім антимйданом. Напередодні, можливих виборів. Думаю, що "російський слід" тут не головна версія.
показати весь коментар
30.08.2025 13:01 Відповісти
Що, знову Юля? Юля підтримує Залужного, альо!
показати весь коментар
30.08.2025 13:44 Відповісти
Это намек Порошенко !!!
И это не российский след.....
показати весь коментар
30.08.2025 13:02 Відповісти
Теж так подумав.
показати весь коментар
30.08.2025 13:04 Відповісти

Вічна пам'ять, Андрію. Ти був чесною та порядною людиною
показати весь коментар
30.08.2025 13:04 Відповісти
младоригомайдан - наслідки вибору 2019!
показати весь коментар
30.08.2025 13:05 Відповісти
Починаю боятись за Пороха й Кличків..
показати весь коментар
30.08.2025 13:05 Відповісти
ці зелені кацапські матрьошки всіх повбвивають...
показати весь коментар
30.08.2025 13:07 Відповісти
І СБУшників в охороні в нього не було? Також СБУ не попередило його про планування вбивства? Дивно, ніби ще недавно переконували всіх, що це нормальна буденна робота для служб.
показати весь коментар
30.08.2025 13:07 Відповісти
Їх кількість он нещодавно збільшили на 10 тис.
показати весь коментар
30.08.2025 13:10 Відповісти
для боротьби з НАБУ

двох пістолетних магазінів виявилось замало....

.
показати весь коментар
30.08.2025 13:36 Відповісти
Якщо не помиляюсь то охорона колишнім посадовцям, зокрема, голові ВР надається лише на два роки після завершення повноважень.
показати весь коментар
30.08.2025 13:15 Відповісти
поліція в Україні гидотна. Краще бвони на фронті були, бо в тилу відних користі нуль. Ну і міністра МВС варто звільнити,бо не в коня корм
показати весь коментар
30.08.2025 13:07 Відповісти
бот, безпекою в Україні займається спеціальна служба, вона зветься...

СБУ

.
показати весь коментар
30.08.2025 13:38 Відповісти
Буде весело сказав на інавгурації RIP
показати весь коментар
30.08.2025 13:08 Відповісти
із сарказмом сказав і про нас всіх, які кровью вмиваються, і про себе...

Герою Слава !
Все своє свідоме життя боровся за Україну

.
показати весь коментар
30.08.2025 13:40 Відповісти
👉🖕
показати весь коментар
30.08.2025 13:11 Відповісти
Ще одна зелена тупа продажна дерьмаківська мондавошка
І до тебе,падаль, доберуться!!!Навіть не сумнівайся
показати весь коментар
30.08.2025 13:20 Відповісти
Він особисто тобі щось обіцяв чи може брав у тебе в борг? Може, вкажеш конкретно, кому і що обіцяв і кому заборгував? Чи це так, ботоплату відпрацьовуєш?
показати весь коментар
30.08.2025 13:21 Відповісти
Це не випадковість. Це системно. Почалася зачистка.
показати весь коментар
30.08.2025 13:09 Відповісти
Так , це не випадковість , а працюють записи з патріотами
і Героями нашоі краіни в блокноті Портнові , якого вже немає в живих ,
а його фсбшна справа жива 😡
показати весь коментар
30.08.2025 13:14 Відповісти
Тільки вчора чомусь згадала його… Що ж за біда така … І знову прокляті стрільці. Вбивають чесних і порядних. Бидло багатіє і радіє.
показати весь коментар
30.08.2025 13:10 Відповісти
Зелене бидло дуже радіє. Аж повискакували з трусів, такі раді.
показати весь коментар
30.08.2025 13:26 Відповісти
Дуже шкода Андрія , якого я знав , як чесну Людину і хорошого
політика !!
Світла Памʼять Андрію та щирі співчуття його родині 😪😪😪
показати весь коментар
30.08.2025 13:10 Відповісти
Странный выбор для убийства,он в последнее время был в тени.
показати весь коментар
30.08.2025 13:11 Відповісти
Мабуть здогадувалися кого він може підтримати і це точно не теперішня влада.
З його політичним досвідом, харизмою та впливом на громадську думку він міг бути дуже небезпечним для своїх опонентів.
Також не слід виключати, що це могло бути кацапське замовлення для ліквідації авторитетного політичного діяча та державника.
Мені назавжди запам'ятається його точна і відверта оцінка найвеличнішого ЛІДОРА ********** після промови останнього у ВР, ""Було весело!".
показати весь коментар
30.08.2025 13:22 Відповісти
так, краще про ЗЄльону владу не скажеш

.
показати весь коментар
30.08.2025 13:44 Відповісти
Хороша він людина був. А є якісь версії, в чому причина вбивства?
показати весь коментар
30.08.2025 13:12 Відповісти
Може зеля у відосику признається
показати весь коментар
30.08.2025 13:34 Відповісти
чістосєрдєчно з відеосуфлера те за йому напише дь'Єрмак ?

чом би й ні, з ЗЄлі-буратіни станеться

.
показати весь коментар
30.08.2025 13:46 Відповісти
двойников куйла всех сразу, неужели нет 10 лямов зелени на это ?
показати весь коментар
30.08.2025 13:14 Відповісти
якщо ти не патріот України, ти не маєш права існувати в Україні "по опрєдєлєнію"

ти - просто поза законом!
і да, паспорт громадянина перед смертю здай

.
показати весь коментар
30.08.2025 13:17 Відповісти
це про ЗЄльоних космополитів безродних "какая разніца"

"безродні космополіти" із зброєю в руках захищають свою батьківщину Ізраіль

.
показати весь коментар
30.08.2025 13:50 Відповісти
Не можу пригадати чи вбили хоч одного зеленого виродка
показати весь коментар
30.08.2025 13:17 Відповісти
Портнова, але тільки у Європі, в Україні охороняли як і його корешей з влади
показати весь коментар
30.08.2025 13:32 Відповісти
не Сихівському а у Франківському районі

виправте
показати весь коментар
30.08.2025 13:17 Відповісти
Вічна Пам'ять та Царство Небесне...
показати весь коментар
30.08.2025 13:18 Відповісти
если ничего не делать - Буданов следующий. Жаль, в 2004-м был мой вдохновитель.
показати весь коментар
30.08.2025 13:18 Відповісти
А який там 100500 замах на пріпіздєнта? 25 раз...
показати весь коментар
30.08.2025 13:23 Відповісти
Москальський слід(Наслідки безвізового режиму за роки незалежної держави або тупо через телеграм найняли фсбшники,як підривників воєнкоматів,залізниць...((Шкода.Він був не найгіршим для України.ОПЗЖшники всі живі,хтось виїхав,хтось первдягнувся,ну але хіба вони невигідні москалям((
показати весь коментар
30.08.2025 13:22 Відповісти
Знову загинув патріот, комендант Майдану є дві версії це москоський слід мета яких знищення патріотів ,посіяти страх і хаос ,друга версія це колишні риги яких відлучили від влади. Чому СБУ не займаєтся знищенням ворогів і колоборантів чому до цього часу існують :медвечук ,колісніченко ,пушилін ,балицький ,сівкович, азаров,царьов та інша колоборанська мерзота ?
показати весь коментар
30.08.2025 13:22 Відповісти
Колишні риги зараз керують Україною, та готувались до здачі в 22-му... Цей злочин справа ЗЕскотів.. Хіба що ідіот цього незрозуміє.. Але чекайте відосік від Ішака де він візьме розслідування під особистий контроль
показати весь коментар
30.08.2025 13:40 Відповісти
Бояться зелені нових протестів.
показати весь коментар
30.08.2025 13:22 Відповісти
Так а які тепер нові протести? Тепер у генштаба дозвіл на протест треба отримувати. А це практично #єрвам: будуть розглядати запити на дозвіл безкінечно - справи фронту важливіші
показати весь коментар
30.08.2025 13:26 Відповісти
А якщо хтось без дозволу спробує помітинҐувать, то всім випишуть повєсткі? (чимось мені молодь з картонками нагадує Бульбостан, хіба що на лавочкі босоніж не ставали і ліхтариком не світили з вікон)
показати весь коментар
30.08.2025 13:29 Відповісти
от що робить безміність влади,
а ви шє бубу напожизнюйте, бо війна - всіх майданівців влада і викосе...
показати весь коментар
30.08.2025 13:23 Відповісти
Невже агент"Козир" почав відстрілювати справжніх патріотів України? Пахне новим Майданом...
показати весь коментар
30.08.2025 13:26 Відповісти
Ніяким майданом не пахне і не запахне. Не дарма Зескот закупив автозаки і мусорам зарплати попіднімав + додатково 10К збільшив штат СБУ... Україні піздєц!
показати весь коментар
30.08.2025 13:37 Відповісти
Вічна шана справжньому патріоту України ! Муляв він оркам та місцевим гнидам.
показати весь коментар
30.08.2025 13:29 Відповісти
"Не так страшна нога Парасюка, як язик мова Парубія" В. О. Зеленський.
Але, звичайно, жах і жаль!
показати весь коментар
30.08.2025 13:30 Відповісти
показати весь коментар
30.08.2025 13:32 Відповісти
За часів Пороха ліквідували Зарарченка, Жиліна, Мотолигу, Гіві. Ківу дістали пізніше. За теперішнього "потужника" розправляються з патріотами Фаріон, Прубій.....Портнов - свої зеленвагени завалили бо забагато знав.
показати весь коментар
30.08.2025 13:33 Відповісти
ЗЕскоти це ліквідатори України! Потужна мразь привело до влади всю свору Зека які після Майдану переховувались на раісі. Це злочин ЗЕскотви! Маріонетки виконують розправи з патріотами за вказівкою Янучари...
показати весь коментар
30.08.2025 13:33 Відповісти
Петро, не валялай дурака - зелені карлики пішли на зачистку!
показати весь коментар
30.08.2025 13:34 Відповісти
народ, давайте соберём $10m - я сам создам команды для ликвидации ВСЕХ двойников путлера и лично отчитаюсь о работе.
показати весь коментар
30.08.2025 13:35 Відповісти
Хто там у нас голова МВС? Є якісь напрацьовки?
показати весь коментар
30.08.2025 13:50 Відповісти
