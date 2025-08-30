15 118 185
У Львові вбили нардепа Андрія Парубія
30 серпня у Львові вбили колишнього голову ВР Андрія Парубія.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Львівську ОВА та Національну поліцію України.
Правоохоронці встановлюють обставини вбивства громадсько-політичного діяча у Львові.
Поліція пише, що стрілянина сталась у Сихівському районі Львова. Внаслідок отриманих травм потерпілий загинув на місці.
"На Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної Ради Андрія Парубія. Задіяні всі профільні служби.
Потерпілий помер до приїзду медиків", - повідомив начальник ОВА Максим Козицький.
Топ коментарі
+34 Старый зольдат
показати весь коментар30.08.2025 12:50 Відповісти Посилання
+32 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар30.08.2025 12:49 Відповісти Посилання
+29 Юра Малко
показати весь коментар30.08.2025 12:54 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вже не кажучи, що офіційні кроти ФСБ такі як Єрмак та Татаров засіли в офісі зеленського.
Зате кількість СБУ збільшили на 10 тис.
Смерть ворогам!
И это не российский след.....
Вічна пам'ять, Андрію. Ти був чесною та порядною людиною
двох пістолетних магазінів виявилось замало....
.
СБУ
.
Герою Слава !
Все своє свідоме життя боровся за Україну
.
І до тебе,падаль, доберуться!!!Навіть не сумнівайся
і Героями нашоі краіни в блокноті Портнові , якого вже немає в живих ,
а його фсбшна справа жива 😡
політика !!
Світла Памʼять Андрію та щирі співчуття його родині 😪😪😪
З його політичним досвідом, харизмою та впливом на громадську думку він міг бути дуже небезпечним для своїх опонентів.
Також не слід виключати, що це могло бути кацапське замовлення для ліквідації авторитетного політичного діяча та державника.
Мені назавжди запам'ятається його точна і відверта оцінка найвеличнішого ЛІДОРА ********** після промови останнього у ВР, ""Було весело!".
.
чом би й ні, з ЗЄлі-буратіни станеться
.
ти - просто поза законом!
і да, паспорт громадянина перед смертю здай
.
безродних"какая разніца"
"безродні космополіти" із зброєю в руках захищають свою батьківщину Ізраіль
.
виправте
а ви шє бубу напожизнюйте, бо війна - всіх майданівців влада і викосе...
язикмова Парубія" В. О. Зеленський.
Але, звичайно, жах і жаль!