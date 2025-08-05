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Новини Вбивство поліцейського в Ізмаїлі
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Чоловік відкрив стрілянину по поліціянтам на Одещині: один правоохоронець загинув

На Одещині чоловік вбив поліцейського 5 серпня

У місті Ізмаїл Одеської області ввечері 5 серпня сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь під час перевірки патрульними поліціянтами його документів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ

Трагічна подія сталася 5 серпня близько 18:00.

Як зазначається, працівники патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліціянтів.

У результаті один з правоохоронців дістав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

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Обох госпіталізували. Згодом старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. 

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Автор: 

Ізмаїл (171) Одеська область (3415) Нацполіція (15402) стрілянина (1815) вбивство (3148) Ізмаїльський район (16)


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Топ коментарі
+32
Правильно! І суд трійок відновити. І всіх хто на розстріл затверджувати не окремими справами, а списком, щоб зайвий час не витрачати! Як діди!
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05.08.2025 20:57 Відповісти
+16
ну хорошим мусорам - хорошие гробы
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05.08.2025 21:03 Відповісти
+14
Цілком можливо, що то не ухилянт звичайний, бо звідки ж то бидло мало зброю. На час війни варто би було відновити розстріли таких огид.
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05.08.2025 20:54 Відповісти
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видно це був наводчик фсб.
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05.08.2025 20:48 Відповісти
Цілком можливо, що то не ухилянт звичайний, бо звідки ж то бидло мало зброю. На час війни варто би було відновити розстріли таких огид.
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05.08.2025 20:54 Відповісти
Правильно! І суд трійок відновити. І всіх хто на розстріл затверджувати не окремими справами, а списком, щоб зайвий час не витрачати! Як діди!
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05.08.2025 20:57 Відповісти
Рускій, краще помовч про те, що ви робили в Україні...
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05.08.2025 21:17 Відповісти
Манюня, ти така жалюгідна.
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05.08.2025 21:21 Відповісти
Вся справа на планеті Земля іде до того, що на звуки русского ізика будуть стріляти навскидку. Усі народи світу. Хто влучив - тому пиво на шару...
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05.08.2025 21:26 Відповісти
Я то тут до чого, юродива?
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05.08.2025 21:34 Відповісти
Ще жоден кацап не дізнався, що Ореста це жіноче ім'я, а Оксен - чоловіче
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05.08.2025 21:37 Відповісти
Проте всі опоненти Орести є руські.
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05.08.2025 21:39 Відповісти
Я здесь! Стреляй!
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05.08.2025 21:49 Відповісти
орестиніда, ха-ха-ха
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05.08.2025 21:51 Відповісти
Ну же ж не Машка чи Фйокла-***...
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05.08.2025 21:52 Відповісти
так, то взагалі гівно
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05.08.2025 22:05 Відповісти
ЗЕ БЫДЛО хочет крови)))
обсыраясь от потужности на диванах
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05.08.2025 22:30 Відповісти
Непомітно заїхав мопедом через молдавський кордон, 100%.
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05.08.2025 21:05 Відповісти
Скільки дурнів наплодила наша пропаганда.
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05.08.2025 20:49 Відповісти
Без прийняття змін КК і рішучих дій .цей бидлам буде тільки розширюватись.Влада сцикло і її бездіяльність приводить до невиправданих жертв.
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05.08.2025 20:51 Відповісти
Согласен. Гражданский умер. Нужны нормальные законы для тцкунов и мусоров и открытые границы
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05.08.2025 21:27 Відповісти
Где гражданский умер? В больнице у нас умер старший лейтенант. Напавшего сейчас лечат, тварюку. То-то я слышала сегодня вой сирен скорой и полиции. Я не любитель полиции,но это уже беспредел. Завтра узнаю подробности, напишу.
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05.08.2025 21:40 Відповісти
Так безкарність мусорів і породжує свавілля по відношенню до них. Це все вже було, і не раз.
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05.08.2025 21:55 Відповісти
Таких як Артур треба під сраку коліном і через кордон
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05.08.2025 21:48 Відповісти
Ех, таких би порадників януковичу, можливо втримав би владу...
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05.08.2025 21:38 Відповісти
от войнухи едет крыша не только лишь у всех. дальше-больше весёлых новостей
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05.08.2025 20:54 Відповісти
Свіженький москвобот. Кількаденний.
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05.08.2025 20:58 Відповісти
остановка для проверки документов по любому была связана с мобилизационными мероприятиями. но ухилянт пошёл щас матёрый, его голыми руками не возьмёшь
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05.08.2025 21:02 Відповісти
У тебе дах вже поїхав. Загибель поліцейського - то весела новина?
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05.08.2025 21:01 Відповісти
ну хорошим мусорам - хорошие гробы
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05.08.2025 21:03 Відповісти
Кацапський випердиш.
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05.08.2025 21:05 Відповісти
кцп-пнх, вони навіть воюють проти кацапської нечесті на фронті
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05.08.2025 21:23 Відповісти
Ти ******* ішак, скажи це "мусору кордівцю" в якого підари вбили дружину з дитиною ракетою, а він потім загинув в бою. Або скажи так про хлопців з Люті, яких я знаю особисто і воював з ними на одному напрямку. Серед яких,також, багато загиблих. Ти сцикливий вафєл і мезинця їх не вартуєш. І можеш не писати що я також мєнт, бо це не так.
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05.08.2025 21:29 Відповісти
ну если бы ты мне вафела в лицо предъявил это было бы одно. а так - слова на ветер
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05.08.2025 21:36 Відповісти
Поліція і звичайні люди - то взагалі різні світи, з різними поняттями добра, зла, і т.д.
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05.08.2025 21:43 Відповісти
Полностью с Вами согласен. Тип с огнестрелом на мопеде - зло только доя полиции. Для обычных людей - это абсолютное добро
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05.08.2025 21:50 Відповісти
Він застрелив ще когось , чи як ? А в Ізмаїлі поліцаї ловлять пересічних вже кілька днів поспіль, якраз як їхні попередники-поліцаї ловили люднй щоб вивезти до німеччіни, під час оккупаціїї. Так шо тіп на мопеді явно вирішив своє життя не віддати дешево.
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05.08.2025 22:10 Відповісти
Игорь, не оправдывайтесь.
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05.08.2025 22:12 Відповісти
По Вашей логике, мобилизованные, которые не убили ни одного мента, свои жизни отдали дешево?
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05.08.2025 22:15 Відповісти
Мобілізовані ,чи викрадені ?
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05.08.2025 22:32 Відповісти
Треба Безуглу спитати, які варанти славної загибелі могли бути.
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05.08.2025 21:04 Відповісти
Почему смерть ну допустим гинеколога вас бы по любому тронула меньше чем смерть полицейского в полицейском государстве ? Стокгольмский синдром ?
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05.08.2025 21:27 Відповісти
Наверно потому что гинекологи редко погибают исполняя свои профессиональные обязанности
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05.08.2025 21:51 Відповісти
По поліціянтаХ. Всратий сурж крокує країною. Це природньо для деросифікації, але від того не менш гидко. Особливо в ЗМІ.
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05.08.2025 20:57 Відповісти
Був в центрі міста. ТЦК пройшло мимо. Всі ТЦК не місцеві. Західна Украіна.
Не Бандерівці, а Бендерівці.
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05.08.2025 21:17 Відповісти
не бреши.
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05.08.2025 21:52 Відповісти
Типовий ждун=зкацаплений, з Півдня України!!
Око за око, але силами самих Українців, бо бездіяльність, упродовж майже 4 років, отих, стефанчуків+зеленського та групи осіб з їх держсекретарями у КМУ, має криваву ціну для Українців!!
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05.08.2025 21:07 Відповісти
Індія кіно?
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05.08.2025 21:18 Відповісти
Спокійно іхав собі чоловік. На дільниці дороги зупинили...
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05.08.2025 21:10 Відповісти
І шо він кому доказав? - вбив людину - могли вбити його
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05.08.2025 21:14 Відповісти
Так. Трагедія.
Не вчать стріляти по кінцівка, крім голови. Має бути культура володіння. 50 м із ТТ три патрона зоднієі руки - 28. Повтор - 29.
Стіляв колись нпершопочатковій в Донецку
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05.08.2025 21:27 Відповісти
Мусора це тітушки фсбшної зєвлади. Подивиться як вони переходили на бік свинособак на окупованих територіях.
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05.08.2025 21:19 Відповісти
Ти виходив? В нас якти кажеш мусора пішли на пиво.
Пропагандон?
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05.08.2025 21:30 Відповісти
Це офіційна версія, мабуть скоро почуємо ще різні версії, яки можуть сильно відрізнятися від офіційної.
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05.08.2025 21:20 Відповісти
і пенсіонери будуть років 40 кормити це лайно =смерть пдрсам сєпарам.А при спробі втечі не могли цього підараса завалить
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05.08.2025 21:22 Відповісти
Висновок- у поліцаїв треба забрати дастери( гроші на які під час війни знаходяться) і посадити на мопеди. Бо мопедіст стріляє влучніше.
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05.08.2025 21:38 Відповісти
і це тільки початок,як посіяли те і пожинаєте
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05.08.2025 21:38 Відповісти
Помаленьку наближається наш 1917
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05.08.2025 21:41 Відповісти
Знову налізло пердунів-пенсіонерів - розстрілювачів.
Все про совковий гулаг мріють.
Коли ви вже виздихаєте?
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05.08.2025 21:41 Відповісти
нквсівці живучі, падли
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05.08.2025 21:53 Відповісти
Селюки тільки так і кажуть - поліціант.
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05.08.2025 21:46 Відповісти
Біда у тому,що поліціанти, ТЦК настільки залякані (у тому числі ЗМІ) можливим перевищенням повноважень при перевірках,що діють дуже лагідно і нерішуче...Тому бидло і злочинці знахабніли вкрай....Кожного дня неповага,спротив,побиття та вже і вбивства правоохоронців!!. Купа зброї на руках у різної бидлоти,ухилянтів та професійних бандюків...Відношення громадськості до законних вимог правоохоронців треба спрямовувати на повагу до Закону,а не викладати тисячами "порушення" ТЦК...та хамські коментарі ухилянтів та прокацапських ждунів....
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05.08.2025 21:58 Відповісти
біда в тому що ти гандон мусорський або якась шавка з фіктивною інвалідністю підспівуєш ЗЕленим утиркам
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05.08.2025 22:05 Відповісти
поліцаї настільки втратили довіру у людей шо жодному їх слову віри нема, більш того скоріш за все доїбались до чоловіка безпідставно, бо нормальна людина без вагомих причин не робитиме самозахист
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05.08.2025 22:01 Відповісти
Якщо це була спроба силової мобілізації, то це одне, в якщо пошук злочинця - зовсім інше
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05.08.2025 22:11 Відповісти
 
 