Чоловік відкрив стрілянину по поліціянтам на Одещині: один правоохоронець загинув
У місті Ізмаїл Одеської області ввечері 5 серпня сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь під час перевірки патрульними поліціянтами його документів.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.
Трагічна подія сталася 5 серпня близько 18:00.
Як зазначається, працівники патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліціянтів.
У результаті один з правоохоронців дістав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.
Обох госпіталізували. Згодом старший лейтенант поліції помер у лікарні.
Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.
Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.
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обсыраясь от потужности на диванах
Не Бандерівці, а Бендерівці.
Око за око, але силами самих Українців, бо бездіяльність, упродовж майже 4 років, отих, стефанчуків+зеленського та групи осіб з їх держсекретарями у КМУ, має криваву ціну для Українців!!
Не вчать стріляти по кінцівка, крім голови. Має бути культура володіння. 50 м із ТТ три патрона зоднієі руки - 28. Повтор - 29.
Стіляв колись нпершопочатковій в Донецку
Пропагандон?
Все про совковий гулаг мріють.
Коли ви вже виздихаєте?