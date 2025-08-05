Чоловік відкрив стрілянину по поліціянтам на Одещині: один правоохоронець загинув

У місті Ізмаїл Одеської області ввечері 5 серпня сталася стрілянина. Чоловік відкрив вогонь під час перевірки патрульними поліціянтами його документів.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, інформує Цензор.НЕТ.

Трагічна подія сталася 5 серпня близько 18:00.

Як зазначається, працівники патрульної поліції зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліціянтів.

У результаті один з правоохоронців дістав поранення. У відповідь поліцейський застосував табельну зброю та поранив нападника.

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Обох госпіталізували. Згодом старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Зловмисник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в лікарні. Його затримано у процесуальному порядку.

Слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ст. 348 Кримінального кодексу України (посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця). Зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

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