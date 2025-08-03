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Новини Фото На Харківщині побили та стріляли у ветерана ЗСУ
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Поліцейські затримали чоловіка, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ на Харківщині. ФОТО

Поліція Харківської області затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

Зазначається, що поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізовано.

Читайте: Побив військовослужбовця ЗСУ до смерті: у Черкасах судитимуть чоловіка

На Харківщині напали на ветерана ЗСУ

Автор: 

ветерани (1110) побиття (981) стрілянина (1814) Харківська область (1402)


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Топ коментарі
+10
Не любиш українських військових? Трісьот?
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03.08.2025 21:42 Відповісти
+6
Мені вже доводилося плоскогубцями виривати зуби, один за другим, готовий повторити.
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03.08.2025 21:41 Відповісти
+5
Ти коли вже відправишся на фронт захищати Україну?
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03.08.2025 21:46 Відповісти
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Ось відео...

https://t.me/operativnoZSU/188395
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03.08.2025 21:37 Відповісти
Та всім насрати.
https://t.me/zelyazradnik/53502
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03.08.2025 21:41 Відповісти
їбанутись...
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03.08.2025 22:03 Відповісти
Не любиш українських військових? Трісьот?
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03.08.2025 21:42 Відповісти
Дійсно бути думаючим українцем в Україні зараз небезпечно. Ця влада не любить занадто українців, із потрібно слухняне не думаюче стадо.
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03.08.2025 21:45 Відповісти
Бути українцем в Україні, це те саме, що бути чорношкірим в США.
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03.08.2025 21:55 Відповісти
Нація рабів, *****. Бо так сказав Зеленський та його пропаганда..
Оруел в домовині перевертається від усього цього піздєца.
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03.08.2025 21:58 Відповісти
А ти думаєш? То поділись думками.
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03.08.2025 22:39 Відповісти
Ні, він поц, який не вміє читати українською, де написано " побив та стріляв у ветерана ЗСУ." - от як побачив оте ЗСУ, так і заклинило.
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03.08.2025 21:48 Відповісти
Читай нижче - це тобі ботяра ОПівська.
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03.08.2025 21:50 Відповісти
Ух як патужно! Коли на фронт Сергей121?
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03.08.2025 22:00 Відповісти
Поц, читай уважніше... звісно, якщо можеш - " побив та стріляв у ветерана ЗСУ"
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03.08.2025 21:49 Відповісти
Якщо написали би, що побили інваліда без ноги, з протезом, тобі було б легше?
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03.08.2025 21:59 Відповісти
стрьомний ти якийсь? може підар руснявий?
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03.08.2025 22:04 Відповісти
дякую що швидко підтвердив мою думку
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03.08.2025 22:09 Відповісти
давай...я не проти...чи ти ще й ****** дешеве?
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03.08.2025 22:14 Відповісти
навіть шкода що я неможу цю ДОВІДКУ ( чи таки СПРАВКУ?!) показати знайомим щоб посміялись з ********* кацапсіни
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03.08.2025 22:21 Відповісти
добре ти переміг...поважаю Марка Твена
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03.08.2025 22:24 Відповісти
Как ты тварь рашистская ожила?
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03.08.2025 22:29 Відповісти
Стріляли не в діючого військового, а в ветерана з інвалідністю! На цьому треба наголошувати, бо це ниций поступок! Тільки гнида на таке здатна!
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03.08.2025 22:31 Відповісти
Мені вже доводилося плоскогубцями виривати зуби, один за другим, готовий повторити.
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03.08.2025 21:41 Відповісти
Ти коли вже відправишся на фронт захищати Україну?
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03.08.2025 21:46 Відповісти
А з чого ти взяв, що він там не був?
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03.08.2025 21:51 Відповісти
Бо я знаю.
Я другий місяць як демобілізувався. 60+
А ти Сергей121 коли на фронт захищати неньку?
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03.08.2025 21:53 Відповісти
Ти помилився.
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03.08.2025 22:03 Відповісти
коли на фронт?
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03.08.2025 22:28 Відповісти
Уже ніколи, гадаю.
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03.08.2025 22:30 Відповісти
Людина яка була на війні ніколи такого не напише.
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03.08.2025 21:55 Відповісти
******* тут - не мішки ворочати....60+! До речі, ЖОДЕН, хто звідти повернувся дійсно не писав би так, ЯК ТИ. Так що, ти просто провокатор. І це навіть не підлягає сумніву.
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03.08.2025 22:02 Відповісти
Сергей121 посаду здав, витяг з наказу про звільнення з військової служби у відставку отримав, записи у військовому квитку зробив.
У чому я провокатор?
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03.08.2025 22:27 Відповісти
А замполіта нового в роту відразу ж призначили, чи з розслідуваннями тепер ніхто заморочуватись не буде?
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03.08.2025 22:36 Відповісти
Такого не напише людина, котра пропірджувала штани десь в тилу. Замполіт?
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03.08.2025 22:04 Відповісти
Ты в этом уверен.Люди разные бывают.Почитал бы ты ,что на разных
орковских пабликах пишут особенно тех ,близких к неонацистким типа Русича и ему подобным и какие видео там выкладывают
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03.08.2025 22:05 Відповісти
Ти лише сьогодні вилупився.
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03.08.2025 22:15 Відповісти
А что не так .На фронте кацапы в штурмы не только мужчин-зеков гонят но и женщин тоже плюс есть и идейные к примеру самки из ордло у которых муженька или сыночка зсу забаранили
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03.08.2025 22:17 Відповісти
та це мобілізований медик, напевно зараз після дембеля бухає та казки вигадує.
не розуміє що за таку писанину можна на лавку Гааги потрапити за катування полонених
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03.08.2025 22:08 Відповісти
та ні не просидів, просто раніше він багато цікавих речей писав, що не вписуються у його нафронтницьку політку сьогодення.
а то якось не комільфо клянути клятих ухилянтів які не хочуть в армію йти після розмов як його бат стерли в нуль при атаках на нікому не потрібні посадки, а на нього грозились викликати всп після відмови йти на штурм.
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03.08.2025 22:17 Відповісти
Ти помітив як добре ти влився в когорту прокацапських тролів?
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03.08.2025 22:20 Відповісти
цитуючи ваші коментарі ?
тоді хто з нас кацапський троль...
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03.08.2025 22:24 Відповісти
Ты хоть и размовляешь на мове
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03.08.2025 22:37 Відповісти
кацап іди на путіна сдесь водкі не налівают
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03.08.2025 22:41 Відповісти
Я хоть и пишу га мове окупанта но я прав на все 100%
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03.08.2025 23:10 Відповісти
А потім ти просинаєшся, рідні шахтарі водку п'ють довкола, в штанях тепло і дивна біла рідина на губах засохла...
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03.08.2025 22:35 Відповісти
Абідна за сваіх? За мальчікав в трусіках.
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03.08.2025 22:16 Відповісти
ти навіть не розумієш що пишеш, не бухай більше та не корч з себе героя, бо війна закінчиться і можуть постукати в двері до катів з параші та до вас, бо Ви особисто у такому разі нічим від них не відрізняєтесь, хіба формою та мовою спілкування.
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03.08.2025 22:22 Відповісти
З рашки можуть і постукати. А такі як ти їм в цьому допоможуть.
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03.08.2025 22:32 Відповісти
і не тільки з рашки, повір європка з її пацифістами буде дуже рада таким як Ти на лаві підсудних які самі визнають що катували полонених.
до кацапів то вони не дістануть...
тож думай перш ніж щось писати, тим паче таке що кидає тінь на тебе особисто та ЗСУ.
але то таке.
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03.08.2025 22:44 Відповісти
Та гаразд, заспокойся вже. То я так жартую. Насправді полонених ми не кривдили. В першу чергу- душ, чистий одяг. Годували, обов'язково сто-грам наливали. Підліковували, хто чим хворий і відпускали до своїх. Хто без бк в полон потрапив- обов'язково бк давали. Ну і скидалися в дорогу, хто скільки може, в доларах та євро, по три-чотири тисячі, на сигарети пацанам щоб було. Продуктів давали- скільки з собою понесуть. На прощання обіймали й цілували.
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03.08.2025 23:19 Відповісти
Ось такі і голосували за ЗЕлупу і його шоблу - головне ж "по-пАнятіям", як їм і хотілось. Ось такі в тилу і підривають з середини державу! Ветеран(молодий ще!!) повернувся "додому", а тут любітєль ЗЕлупи і...руського міру!
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03.08.2025 21:45 Відповісти
от ти там вище питав у людини "з чого ти взяв?" тож і я тебе спитаю: з чого ти взяв що то "любітєль ЗЕлупи і...руського міру!"? Чи ти свого корєша впізнав?
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03.08.2025 22:07 Відповісти
О, стєпанов(кацап) за свого заступився. Ти все ще на зарплатні з ОПи? І як воно? Ще платять?
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03.08.2025 22:09 Відповісти
ти ж з британським ІР, маєш бути джентельменом...спочатку дай відповідь на моє питання, а потім я дам на твоє чи Сєр гєям невідомі правила етикету? До речі що таке 121? Зріст? Вага?
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03.08.2025 22:13 Відповісти
Ні, це стільки разів тебе послали за руЗьким корабльом, провокатор. Ти ж забув, мабуть, що я тобі вже СТІЛЬКИ разів на цьому ресурсі казав куди тобі йти за руЗьким корабльом, що ти мав би вже і запам'ятати. Але ж, видно, що за цим "ніком" працює багато клоунів, то й дійсно - не пам'ятають, бо...не знають. Бувай придурок.
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03.08.2025 22:19 Відповісти
все? здувся? по суті питань нічого не скажеш? Слабак Сєр гєй....
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03.08.2025 22:22 Відповісти
Що це за потвора така? Недостріляна…
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03.08.2025 21:46 Відповісти
Розстріляти із травматичного пістолета
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03.08.2025 21:47 Відповісти
Прикинь , цілком реально .
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03.08.2025 21:54 Відповісти
Хіба дозволено цивільним мати травматичну зброю, чи я щось пропустив?
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03.08.2025 21:59 Відповісти
А чого ні? Отримуй дозвіл і користуйся.
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03.08.2025 22:30 Відповісти
Війна затягується - люди звіріють - добре шо зловили
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03.08.2025 22:00 Відповісти
До Кобздона нечисть...
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03.08.2025 22:45 Відповісти
 
 