Поліцейські затримали чоловіка, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ на Харківщині. ФОТО

Поліція Харківської області затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.

Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.

Зазначається, що поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізовано.

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