Поліцейські затримали чоловіка, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ на Харківщині. ФОТО
Поліція Харківської області затримала зловмисника, який побив та стріляв у ветерана ЗСУ.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу поліції.
Ввечері 3 серпня до поліції надійшло повідомлення від очевидців про стрілянину в Індустріальному районі. За адресою негайно виїхали наряди поліції, слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія.
Зазначається, що поліцейські встановили, що під час раптового конфлікту один з учасників дістав травматичний пістолет та вистрілив впритул в опонента, після чого побив. 22-річного постраждалого - ветерана ЗСУ - госпіталізовано.
Топ коментарі
+10 Вадимир Каракай #398922
показати весь коментар03.08.2025 21:42 Відповісти Посилання
+6 Вадимир Каракай #398922
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+5 Alex Newman
показати весь коментар03.08.2025 21:46 Відповісти Посилання
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Оруел в домовині перевертається від усього цього піздєца.
Я другий місяць як демобілізувався. 60+
А ти Сергей121 коли на фронт захищати неньку?
У чому я провокатор?
орковских пабликах пишут особенно тех ,близких к неонацистким типа Русича и ему подобным и какие видео там выкладывают
не розуміє що за таку писанину можна на лавку Гааги потрапити за катування полонених
а то якось не комільфо клянути клятих ухилянтів які не хочуть в армію йти після розмов як його бат стерли в нуль при атаках на нікому не потрібні посадки, а на нього грозились викликати всп після відмови йти на штурм.
тоді хто з нас кацапський троль...
до кацапів то вони не дістануть...
тож думай перш ніж щось писати, тим паче таке що кидає тінь на тебе особисто та ЗСУ.
але то таке.