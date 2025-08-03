Полицейские задержали мужчину, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ на Харьковщине. ФОТО

Полиция Харьковской области задержала злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Отмечается, что полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. 22-летнего пострадавшего - ветерана ВСУ - госпитализировали.

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