Полицейские задержали мужчину, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ на Харьковщине. ФОТО
Полиция Харьковской области задержала злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.
Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.
Отмечается, что полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. 22-летнего пострадавшего - ветерана ВСУ - госпитализировали.
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+6 Вадимир Каракай #398922
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+4 Alex Newman
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Оруел в домовині перевертається від усього цього піздєца.
Видана MrStepanovM в тому шо він тупий..і не просто тупий а НАЙТУПІШИЙ НА ЦЕНЗОРІ..
ветлікар Петренко
Я другий місяць як демобілізувався. 60+
А ти Сергей121 коли на фронт захищати неньку?
орковских пабликах пишут особенно тех ,близких к неонацистким типа Русича и ему подобным и какие видео там выкладывают
Який військовий таке наиише
не розуміє що за таку писанину можна на лавку Гааги потрапити за катування полонених
а то якось не комільфо клянути клятих ухилянтів які не хочуть в армію йти після розмов як його бат стерли в нуль при атаках на нікому не потрібні посадки, а на нього грозились викликати всп після відмови йти на штурм.