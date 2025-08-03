РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10582 посетителя онлайн
Новости Фото
3 178 53

Полицейские задержали мужчину, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ на Харьковщине. ФОТО

Полиция Харьковской области задержала злоумышленника, избившего и стрелявшего в ветерана ВСУ.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вечером 3 августа в полицию поступило сообщение от очевидцев о стрельбе в Индустриальном районе. По адресу немедленно выехали наряды полиции, следственно-оперативная группа и криминалистическая лаборатория.

Отмечается, что полицейские установили, что во время внезапного конфликта один из участников достал травматический пистолет и выстрелил в упор в оппонента, после чего избил. 22-летнего пострадавшего - ветерана ВСУ - госпитализировали.

Читайте: Избил военнослужащего ВСУ до смерти: в Черкассах будут судить мужчину

В Харьковской области напали на ветерана ВСУ

Автор: 

ветераны (1127) избиение (9844) стрельба (3287) Харьковская область (1388)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+6
Не любиш українських військових? Трісьот?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:42 Ответить
+4
Мені вже доводилося плоскогубцями виривати зуби, один за другим, готовий повторити.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:41 Ответить
+4
Ти коли вже відправишся на фронт захищати Україну?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:46 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ось відео...

https://t.me/operativnoZSU/188395
показать весь комментарий
03.08.2025 21:37 Ответить
Та всім насрати.
https://t.me/zelyazradnik/53502
показать весь комментарий
03.08.2025 21:41 Ответить
їбанутись...
показать весь комментарий
03.08.2025 22:03 Ответить
От тільки навіщо наголошувати шо стріляли в.військового??? Чи divide et impera ???
показать весь комментарий
03.08.2025 21:41 Ответить
Не любиш українських військових? Трісьот?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:42 Ответить
Дійсно бути думаючим українцем в Україні зараз небезпечно. Ця влада не любить занадто українців, із потрібно слухняне не думаюче стадо.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:45 Ответить
Бути українцем в Україні, це те саме, що бути чорношкірим в США.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:55 Ответить
Нація рабів, *****. Бо так сказав Зеленський та його пропаганда..
Оруел в домовині перевертається від усього цього піздєца.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:58 Ответить
Ні, він поц, який не вміє читати українською, де написано " побив та стріляв у ветерана ЗСУ." - от як побачив оте ЗСУ, так і заклинило.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:48 Ответить
Тебе глючить???Шо вживаєш??
показать весь комментарий
03.08.2025 21:48 Ответить
Читай нижче - це тобі ботяра ОПівська.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:50 Ответить
Ух як патужно! Коли на фронт Сергей121?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:00 Ответить
серГЕЙ гей...він як той шакал
показать весь комментарий
03.08.2025 22:07 Ответить
Поц, читай уважніше... звісно, якщо можеш - " побив та стріляв у ветерана ЗСУ"
показать весь комментарий
03.08.2025 21:49 Ответить
Ну ти реально тупий чи прикидаєшся--ну навіщо наголошувати шо побили ветерана зсу?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:53 Ответить
Якщо написали би, що побили інваліда без ноги, з протезом, тобі було б легше?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:59 Ответить
Ти реально не розумієш чи прикидаєшся.. Це різні речі
показать весь комментарий
03.08.2025 22:05 Ответить
стрьомний ти якийсь? може підар руснявий?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:04 Ответить
То ти просто дуже тупий
показать весь комментарий
03.08.2025 22:08 Ответить
дякую що швидко підтвердив мою думку
показать весь комментарий
03.08.2025 22:09 Ответить
Шшо ти тупий Я навіть можу тобі виписати справку
показать весь комментарий
03.08.2025 22:13 Ответить
давай...я не проти...чи ти ще й ****** дешеве?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:14 Ответить
СПРАВКА
Видана MrStepanovM в тому шо він тупий..і не просто тупий а НАЙТУПІШИЙ НА ЦЕНЗОРІ..
ветлікар Петренко
показать весь комментарий
03.08.2025 22:17 Ответить
Тепер ти тупий зі справкою🤣🤣🤣🤣🤣🤣
показать весь комментарий
03.08.2025 22:18 Ответить
Мені вже доводилося плоскогубцями виривати зуби, один за другим, готовий повторити.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:41 Ответить
Ти коли вже відправишся на фронт захищати Україну?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:46 Ответить
А з чого ти взяв, що він там не був?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:51 Ответить
Бо я знаю.
Я другий місяць як демобілізувався. 60+
А ти Сергей121 коли на фронт захищати неньку?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:53 Ответить
Ти помилився.
показать весь комментарий
03.08.2025 22:03 Ответить
Людина яка була на війні ніколи такого не напише.
показать весь комментарий
03.08.2025 21:55 Ответить
******* тут - не мішки ворочати....60+! До речі, ЖОДЕН, хто звідти повернувся дійсно не писав би так, ЯК ТИ. Так що, ти просто провокатор. І це навіть не підлягає сумніву.
показать весь комментарий
03.08.2025 22:02 Ответить
Такого не напише людина, котра пропірджувала штани десь в тилу. Замполіт?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:04 Ответить
Ты в этом уверен.Люди разные бывают.Почитал бы ты ,что на разных
орковских пабликах пишут особенно тех ,близких к неонацистким типа Русича и ему подобным и какие видео там выкладывают
показать весь комментарий
03.08.2025 22:05 Ответить
Цей каракай позавчора тут хвастався як вбивав жінок..
Який військовий таке наиише
показать весь комментарий
03.08.2025 22:09 Ответить
Ти лише сьогодні вилупився.
показать весь комментарий
03.08.2025 22:15 Ответить
А что не так .На фронте кацапы в штурмы не только мужчин-зеков гонят но и женщин тоже плюс есть и идейные к примеру самки из ордло у которых муженька или сыночка зсу забаранили
показать весь комментарий
03.08.2025 22:17 Ответить
та це мобілізований медик, напевно зараз після дембеля бухає та казки вигадує.
не розуміє що за таку писанину можна на лавку Гааги потрапити за катування полонених
показать весь комментарий
03.08.2025 22:08 Ответить
Та просидів той каракай десь в тилу
показать весь комментарий
03.08.2025 22:11 Ответить
Але більш за все це якийсь фантазер сцикун малолєтка---доросла людина яка ще і воювала такооо не наиише
показать весь комментарий
03.08.2025 22:15 Ответить
та ні не просидів, просто раніше він багато цікавих речей писав, що не вписуються у його нафронтницьку політку сьогодення.
а то якось не комільфо клянути клятих ухилянтів які не хочуть в армію йти після розмов як його бат стерли в нуль при атаках на нікому не потрібні посадки, а на нього грозились викликати всп після відмови йти на штурм.
показать весь комментарий
03.08.2025 22:17 Ответить
Ти помітив як добре ти влився в когорту прокацапських тролів?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:20 Ответить
Абідна за сваіх? За мальчікав в трусіках.
показать весь комментарий
03.08.2025 22:16 Ответить
Ось такі і голосували за ЗЕлупу і його шоблу - головне ж "по-пАнятіям", як їм і хотілось. Ось такі в тилу і підривають з середини державу! Ветеран(молодий ще!!) повернувся "додому", а тут любітєль ЗЕлупи і...руського міру!
показать весь комментарий
03.08.2025 21:45 Ответить
от ти там вище питав у людини "з чого ти взяв?" тож і я тебе спитаю: з чого ти взяв що то "любітєль ЗЕлупи і...руського міру!"? Чи ти свого корєша впізнав?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:07 Ответить
О, стєпанов(кацап) за свого заступився. Ти все ще на зарплатні з ОПи? І як воно? Ще платять?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:09 Ответить
ти ж з британським ІР, маєш бути джентельменом...спочатку дай відповідь на моє питання, а потім я дам на твоє чи Сєр гєям невідомі правила етикету? До речі що таке 121? Зріст? Вага?
показать весь комментарий
03.08.2025 22:13 Ответить
Ні, це стільки разів тебе послали за руЗьким корабльом, провокатор. Ти ж забув, мабуть, що я тобі вже СТІЛЬКИ разів на цьому ресурсі казав куди тобі йти за руЗьким корабльом, що ти мав би вже і запам'ятати. Але ж, видно, що за цим "ніком" працює багато клоунів, то й дійсно - не пам'ятають, бо...не знають. Бувай придурок.
показать весь комментарий
03.08.2025 22:19 Ответить
Що це за потвора така? Недостріляна…
показать весь комментарий
03.08.2025 21:46 Ответить
Розстріляти із травматичного пістолета
показать весь комментарий
03.08.2025 21:47 Ответить
Прикинь , цілком реально .
показать весь комментарий
03.08.2025 21:54 Ответить
Хіба дозволено цивільним мати травматичну зброю, чи я щось пропустив?
показать весь комментарий
03.08.2025 21:59 Ответить
Війна затягується - люди звіріють - добре шо зловили
показать весь комментарий
03.08.2025 22:00 Ответить
 
 