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Новости Избиение военного на реабилитации
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Избил военнослужащего ВСУ до смерти: в Черкассах будут судить мужчину

побиття

В Черкассах местного жителя, которому 24 года, будут судить за смертельное избиение военнослужащего Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления нацполиции Черкасской области Ирина Сакун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Инцидент произошел вечером 29 апреля возле магазина, где подозреваемый нанес военному многочисленные удары ногой по голове. 36-летний военный получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

В случае признания виновным подозреваемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

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Не знаю, що в нас за закони, але виявляється, що за умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило смерть дають 7-10 років! Мабуть синок депутата забив військового! То в мене питання, нахрина нам депутати, які приймають такі закони! Краще б їх всіх на передову із лопатами!
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01.08.2025 13:34 Ответить
 
 