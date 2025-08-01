Избил военнослужащего ВСУ до смерти: в Черкассах будут судить мужчину
В Черкассах местного жителя, которому 24 года, будут судить за смертельное избиение военнослужащего Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь Главного управления нацполиции Черкасской области Ирина Сакун, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Инцидент произошел вечером 29 апреля возле магазина, где подозреваемый нанес военному многочисленные удары ногой по голове. 36-летний военный получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины - нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.
В случае признания виновным подозреваемому грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.
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Vitaliy #399296
показать весь комментарий01.08.2025 13:34 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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