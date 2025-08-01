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Побив військовослужбовця ЗСУ до смерті: у Черкасах судитимуть чоловіка
У Черкасах місцевого жителя, якому 24 роки, судитимуть за смертельне побиття військовослужбовця Збройних сил України.
Про це повідомила речниця Головного управління нацполіції Черкащини Ірина Сакун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Інцидент стався ввечері 29 квітня біля магазину, де підозрюваний наніс військовому численні удари ногою по голові. 36-річний військовий отримав тяжкі травми і помер у лікарні.
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.
У разі визнання винним підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.
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