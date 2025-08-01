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Новини Побиття військового
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Побив військовослужбовця ЗСУ до смерті: у Черкасах судитимуть чоловіка

побиття

У Черкасах місцевого жителя, якому 24 роки, судитимуть за смертельне побиття військовослужбовця Збройних сил України.

Про це повідомила речниця Головного управління нацполіції Черкащини Ірина Сакун, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Інцидент стався ввечері 29 квітня біля магазину, де підозрюваний наніс військовому численні удари ногою по голові. 36-річний військовий отримав тяжкі травми і помер у лікарні.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України - нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть.

У разі визнання винним підозрюваному загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі.

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Автор: 

побиття (980) смерть (6807) Черкаси (574) військовослужбовці (4867) Черкаська область (105) Черкаський район (48)


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Не знаю, що в нас за закони, але виявляється, що за умисне нанесення тілесних ушкоджень, що спричинило смерть дають 7-10 років! Мабуть синок депутата забив військового! То в мене питання, нахрина нам депутати, які приймають такі закони! Краще б їх всіх на передову із лопатами!
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01.08.2025 13:34 Відповісти
За якусь дурну крадіжку за 4 тисячі можна сісти на мінімімум 5+ років
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01.08.2025 13:57 Відповісти
втарой фронт в дєйствіі.
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01.08.2025 13:43 Відповісти
11 років війна з свинособаками,а в Україні немає війскових трибуналів..
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01.08.2025 13:48 Відповісти
Підозрюваному загрожує від 7 до 10 років безкоштовного бронювання.
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01.08.2025 14:06 Відповісти
Ще може вбити 3-4 людини і доживе в тюрмі лише до 60 років.. до 70 років може вбити ще одну. гарне законодавство. За вбивство стільки ж скільки і за крадіжку.
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01.08.2025 14:07 Відповісти
Те, що з кримінальним кодексом у нас біда, це зрозуміло. Але!!! Дуже подобається як журналісти вміють подавати новини, без конкретики, аби створити громадську думку. У даному випадку не повідомляється, що могло стати причиною конфлікту. А раптом то співробітник ТЦК СП, який також є військовослужбовцем ЗСУ..... Яка тоді буде реакція?
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01.08.2025 14:52 Відповісти
це не можливо - в ТЦК лише списані після передової. Кого вони можуть побити
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01.08.2025 16:04 Відповісти
 
 