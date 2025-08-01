До суду скерували справу щодо трьох мешканців Кременчука, які побили військовослужбовців ТЦК

Прокурорами Кременчуцької окружної прокуратури скеровано до суду обвинувальний акт стосовно трьох місцевих мешканців, які вчинили хуліганство із застосуванням холодної зброї щодо військовослужбовців Кременчуцького РТЦК та СП.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Слідством встановлено, що в травні цього року працівниками Кременчуцького РТЦК та СП здійснювалась перевірка військово – облікових документів у військовозобов’язаного на території міста, в ході якої розпочався словесний конфлікт. До конфлікту приєднались ще двоє чоловіків, які завдали чисельних ударів військовослужбовцям. Також вони розпилили газовий балончик та пошкодили службовий автомобіль телескопічною палицею.

Наразі до обвинувачених застосовано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту.

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