Група цивільних напала на автобус ТЦК, що прямував у навчальний центр на Полтавщині: деякі мобілізовані втекли, - облвійськкомат. ВIДЕО
25 липня близько 20-ї години вечора на Полтавщині група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, у результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.
"За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР", - наголошують у ТЦК.
Також там додали, що перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ЗСУ) є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - на строк від восьми до п’ятнадцяти років.
"Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання - до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця - стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі", - резюмують у ТЦК.
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залишається тільки з ухилянтами на цензорі воювати.
В мене так само величезні претензії до усіх ТЦК та контингенту, що вони мобілізують.
Наркоманів, убогих та синіх з-під генделиків.
Хочу, щоб мобілізували тебе.
Мені треба людина, що вміє хоч мінімально тикати по клавішам в ворді та намалювати елементарну табличку в екселі без формул.
А нема таких.
Тому займаюся одночасно усім.
Не бажаєш приєднатися? А я нарешті на ВЛК та по госпіталям...
Ось гаряча пропозиція, то в чому затримка?
Тому займаюся одночасно усім."
Ти чуєш? Він такий крутий спец, що з 30 тисяч щомісячно мобілізованих нема йому рівних. Старечий маразм вже зовсім зашкалив. Валяюсь під столом...
не повіриш та зараз мобілізують людей із поганим станом здоров'я і до 60, та нікого не хвилює що вони будуть тягарем, возять по частинам доки не приймуть...
але це іпсо зняте на тот.
Висадились на станції № хХарьківської області , прямували до міста № Донецької області.
По дорозі автобус трішки поламався.
Вирішили з моїм комом, він був юний і наївний, сходити купити водички і трішки цигарок, та смаколиків в кіоск-павільйон що проїхали дві хвилини раніше.
В кіоску, поки купували, приліпилося місцеве чмо яке почало казати що він ексміліціант.
щось там про дружбонародію патякав.
І почало те чмо тягнутися лапцями до мого калашмата. Я людина субтильна худенька і на "лоха" схожий для не свідомих.)
Я ще пам*ятав події весни 14 року, коли військово служблужбовці просто віддавали беемдехи якимось поцам наркоманам-алкашам.
Тицьнув я його дульним тормозом в піддих-він зразуж здувся.)
Пішли до свого автобуса.
До чого я веду- військовий час-не тягніть лапусі до військовослужбовців.
Бо може статися так як сталося в Покровську наприкінці весни 2014.
Хто бажає той знайде відео в ютьюб за посиланням- "красноамейск-рЄфЄрендум" і чому Покровськ мав мирне життя до 2022 року.
11 мая 2014 года в Покровске ( Красноармейске) проходил так называемый "референдум о самоопределении Донецкой области". Тогда из Днепропетровска в наш город прибыла группа из 60 человек, чтобы сорвать "референдум". Об сообщил Илья Кива на своей странице в соцсети
https://www.06239.com.ua/news/1317021/ucastnik-sobytij-11-maa-2014-goda-pokrovsk-krasnoarmejsk-ostalsa-ukrainskim-gorodom-hota-v-nem-zili-i-zivut-daleko-ne-vsegda-patrioticeski-***********-grazdane
Це ж треба як доля складається. Ківа вже ... таво ...
Як і не було міліції чи НГУ, і не було ЗСУ.
Були лише самоорганізовані громадяни України яким не було пофіг на долю України.
От так он буває)))
На даний момент в ТЦК в основному працюють ті війсковослужбовці які вже непридатні до бойових дій.
Тобто тяжко поранені в боях.
Тобі буде соромно по закінченню війни за твої ж дописи.
Цікаво... може краще хай тікають поки в них нема зброї? Бо потім складніше їх ловити буде...
Це тупе копіювання свинособакостану.
Блокуєш рахунки і самі прибіжать.
Маск13
Сцикунів не запитували, бо це обов*язок кожного чоловіка українця- захищати свою країну.
Уникає-отримує блокування.
Тому що нічого чужими руками жар загрібати.
На кацапії тиском примушуть підписувати контракт тих срочників.
Там же ж намагалися відловлювати "нелегалів" і направляти в війська.
Після того як пара "нелегалів" завалила десяток комів на стрільбищі це припинилося.
2. Вже писав неодноразово - приходиш у ТЦК, пишеш заяву на відмову служити, сідаєш на 7 років.
І все, ніяких проблем.
Пропоную тих, хто втік вважати перебіжчиками до кацапів. Блокувати всі їх картки та вилучити із усіх прав власності.
Недоумки.
Довго, це тягнутися не зможе.
Вважати народ, за ідіотів, ну то таке - справа часу.
А з брехні ніколи нічого нормального не вийде.