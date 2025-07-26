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Новини Відео Напад на ТЦК
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Група цивільних напала на автобус ТЦК, що прямував у навчальний центр на Полтавщині: деякі мобілізовані втекли, - облвійськкомат. ВIДЕО

25 липня близько 20-ї години вечора на Полтавщині група людей у цивільному перекрила дорогу транспортному засобу, в якому до навчального центру прямували мобілізовані чоловіки.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Полтавського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, у результаті силових дій з боку цивільних осіб авто зазнало ушкоджень, деякі мобілізовані зникли у невідомому напрямку.

"За фактом перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України з боку цивільних громадян направлено подання до СБУ. Стосовно мобілізованих військовослужбовців, які здійснили СЗЧ, повідомлено ДБР", - наголошують у ТЦК.

Також там додали, що перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України (ЗСУ) є кримінальним злочином, що карається позбавленням волі на строк від п'яти до восьми років. А якщо це призвело до загибелі людей або інших тяжких наслідків, - на строк від восьми до п’ятнадцяти років.

Також читайте: Чоловік побив лопатою військовослужбовця ТЦК на Волині: йому повідомили про підозру

"Також наголошуємо, що після мобілізації (видачі наказу начальника ТЦК та СП про призов під час мобілізації) цивільний громадянин юридично стає військовослужбовцем. У разі залишення ним транспортного засобу на шляху до навчального центру або безпосередньо навчального центру під час навчання - до нього застосовуються санкції як до військовослужбовця - стаття 407 ККУ (самовільне залишення військової частини або місця служби) - від 5 до 10 років позбавлення волі. Якщо ж він ухиляється від військової служби шляхом самокалічення, симуляції хвороби, підроблення документів чи іншого обману – він підпадає під санкцію статті 409 ККУ - від 5 до 10 років позбавлення волі", - резюмують у ТЦК.

Автор: 

ТЦК та СП (735) СЗЧ (86) Полтавська область (1194)


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Топ коментарі
+47
Підори. Хай нас вже всіх повбивають скоріше - через півроку на Полтавщині орки будуть насильно мобілізовувати тих усіх "мамкиних черешенок". І їм "група цивільних" вже дорогу не перекриє, бо розстріляють нахрєн.
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26.07.2025 12:46 Відповісти
+35
навіть приблизно не розумію - от як????
Не згадуємо вже за АТО, згадуємо починаючи з 24.02.2022.
Якісь істоти з сусіднього оркостану на повному сер'йозі вирішили вбити моїх дітей, мою жінку, мене і відібрати все, чим я жив.
Та ну нахрєн!!!
Звичайно, в цей же день взяв до рук зброю.
3,5 роки на війні.
Просто не уявляю, як може бути інакше.
А от може.
Я не розумію, і ніколи не зрозумію мотивації містечкових тутешніх агресивних ухилянтів.
Я не розумію жінок, що виправдовують своїх чоловіків - ухилянтів.
Це поза межами мого особистого сприйняття.
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26.07.2025 12:51 Відповісти
+22
Вчора сидів з дружиною на лавці в парку, а на сусідній сиділи двоє дебелих мужиків років по 40, пили пиво баночне і дуже жваво обговорювали ТЦКівців, на тему на що вони мають право, а на що ні. Говорю, хлопці, ви не те обговорюєте. Вам треба жінок та дітей зараз боронити, а не цю тему обговорювати. Бо прийде кацап, то не матимете права і рота відкрити. Вони кажуть, сиди діду і не пиНди, а то зараз як дам по голові! Кажу, ну да... Перед дідом ти герой, а захистити свою сім'ю боїшся... От такі у нас ''захисники'' є.
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26.07.2025 13:10 Відповісти
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Ти метально ще гірший ворог українців, ніж всі кацапи і буряти разом взяті.
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26.07.2025 15:39 Відповісти
Вас понесло. Це був сарказм. Для цього смайлики придумали.
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26.07.2025 13:39 Відповісти
До Макса Бужанського як завжди сміливості немає підійти - там вираховувати нічого не потрібно. Тільки яйця риба мати. Ви підходьте - ми на памперс скинемося
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26.07.2025 13:32 Відповісти
І до Бужанського потрібно. Але те що подібних Бужанському не чіпають не знімає відповідальності з сьогодняшніх нападників та й з ухилянтів загалом.
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26.07.2025 13:37 Відповісти
хай сбу твоє сране ермака перевірить, бот вонючий
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26.07.2025 14:11 Відповісти
Для мене СБУ не сране, а відтепер і для тебе сраним перестане бути. Ховайся, гнидо. Твій пост я вже відправив.
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26.07.2025 14:50 Відповісти
Цікаво, і хто ж в 37-му нашкрябав 3 мільйона доносів?
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26.07.2025 15:15 Відповісти
Закомуняки та такі закацапи як ти.
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26.07.2025 15:30 Відповісти
Ні, саме такі, як ти, тварюки і шкрябали.
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26.07.2025 15:41 Відповісти
Тикати собі пальцем в жопу будеш, стукачок...
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26.07.2025 15:52 Відповісти
Коли читаю про себе на сайті ,,стукачок,, то зразу уявляю того хто це нацарапав звичайним наркошою. Був випадок коли я знаходився біля власного під'їзду і до нього підійшов дільничий з трьома в цивільному. Запитали мене чи тут проживає особа N. Так, відповів я. І добавив який поверх цього падли. Бо це був мій сусід наркоша і одночасно розповсюджувач. І ці крики воплі його покупців я чув нескінченно вдень і вночі за своїми дверима. Коли цього покидька витягнули з квартири та повезли, його клієнти які також там недалеко знаходились сказали мені що я стукач, бо сказав поліцейському де живе барига. Мовляв, потрібно казати що не знаєш такого. Так буде ,, па панятіям,, Так ось, що їм тоді, що тобі зараз скажу -ПНХ!
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26.07.2025 16:09 Відповісти
А ти виявився ще більш смердючим лайном, чим я собі уявляв.....
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26.07.2025 16:15 Відповісти
нещодавно Зеленський підписав відповідний закон, і Ви замість писанини на цензорі можете піти на контракт, адже багато разів розпинались тут що дуже хочете але вік не дозволяє, тільки тепер уже не дозволяв...
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26.07.2025 15:33 Відповісти
Я не буду тобі розповідати чому я ні в якому разі вже не зможу бути у війську. Хіба ти будеш моїм особистим носієм.
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26.07.2025 15:38 Відповісти
Ушльопок, Варшаву побіжиш штурмувати аж бігом. Ще й для бурята будеш особистим носієм.
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26.07.2025 15:42 Відповісти
Навіть якщо ти, та такі як ти антимобілізійники все ж таки здасте Україну кацапні, то навіть кацапи не відновлять мені ноги та не вручать автомат для захоплення Варшави. А ось тобі видадуть та погонять на Берлін. Це у випадку якщо ти сам зараз не при російських погонах та не в Лахті, а просто кацапствуєш на сайті Цензор. А якщо дійсно з Британії гімном Україну поливаєш, то до тебе просто доберуться. Не одні так інші.
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26.07.2025 15:50 Відповісти
Ти сам Україну і здаєш, сидячи на дивані. А Варшаву на візку будеш штурмувати. Навіть тут, на Цензорі, було відео, як кацапи таких, як ти, женуть на інвалідних візках та милицях в атаку. Це і тебе чекає.
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26.07.2025 15:54 Відповісти
ну прогнозовано, спочатку справа була у віці, тепер у хворих ногах чи спині.
залишається тільки з ухилянтами на цензорі воювати.
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26.07.2025 15:48 Відповісти
Якщо ти дійсно дивився мої пости про схвалення указу про можливість служби по контракту для осіб більше 60 років, то мав би й читати що я там писав. А писав про те, що люди за 60 зможуть йти виключно якщо мають фізичну змогу. Бо в іншому випадку вони стануть тягарем для воїнів, а не солдатом. Бо з бажанням заробити грошей такі люди зможуть підставити своїх побратимів. Перечитай ще раз ті мої пости. А не ********** тут.
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26.07.2025 15:56 Відповісти
Не ліпи відмазки, п*др. В тцк і на контракт. Або заткни назавжди своє смердюче беззубе піддувайло. Поки його тобі не заткнули.
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26.07.2025 16:00 Відповісти
Adrian Boyanov

В мене так само величезні претензії до усіх ТЦК та контингенту, що вони мобілізують.
Наркоманів, убогих та синіх з-під генделиків.
Хочу, щоб мобілізували тебе.
Мені треба людина, що вміє хоч мінімально тикати по клавішам в ворді та намалювати елементарну табличку в екселі без формул.
А нема таких.
Тому займаюся одночасно усім.
Не бажаєш приєднатися? А я нарешті на ВЛК та по госпіталям...

Ось гаряча пропозиція, то в чому затримка?
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26.07.2025 16:04 Відповісти
"А нема таких.
Тому займаюся одночасно усім."

Ти чуєш? Він такий крутий спец, що з 30 тисяч щомісячно мобілізованих нема йому рівних. Старечий маразм вже зовсім зашкалив. Валяюсь під столом...
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26.07.2025 16:19 Відповісти
я памятаю ваші пости від 22-23 року...
не повіриш та зараз мобілізують людей із поганим станом здоров'я і до 60, та нікого не хвилює що вони будуть тягарем, возять по частинам доки не приймуть...
але це іпсо зняте на тот.
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26.07.2025 16:05 Відповісти
Пам*ятаю мій випадок 2015 року.
Висадились на станції № хХарьківської області , прямували до міста № Донецької області.
По дорозі автобус трішки поламався.
Вирішили з моїм комом, він був юний і наївний, сходити купити водички і трішки цигарок, та смаколиків в кіоск-павільйон що проїхали дві хвилини раніше.
В кіоску, поки купували, приліпилося місцеве чмо яке почало казати що він ексміліціант.
щось там про дружбонародію патякав.
І почало те чмо тягнутися лапцями до мого калашмата. Я людина субтильна худенька і на "лоха" схожий для не свідомих.)
Я ще пам*ятав події весни 14 року, коли військово служблужбовці просто віддавали беемдехи якимось поцам наркоманам-алкашам.
Тицьнув я його дульним тормозом в піддих-він зразуж здувся.)
Пішли до свого автобуса.
До чого я веду- військовий час-не тягніть лапусі до військовослужбовців.
Бо може статися так як сталося в Покровську наприкінці весни 2014.
Хто бажає той знайде відео в ютьюб за посиланням- "красноамейск-рЄфЄрендум" і чому Покровськ мав мирне життя до 2022 року.
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26.07.2025 13:20 Відповісти
Участник событий 11 мая 2014 года: «Покровск (Красноармейск) остался украинским городом, хотя в нем жили и живут далеко не всегда патриотически настроенные граждане»

11 мая 2014 года в Покровске ( Красноармейске) проходил так называемый "референдум о самоопределении Донецкой области". Тогда из Днепропетровска в наш город прибыла группа из 60 человек, чтобы сорвать "референдум". Об сообщил Илья Кива на своей странице в соцсети

https://www.06239.com.ua/news/1317021/ucastnik-sobytij-11-maa-2014-goda-pokrovsk-krasnoarmejsk-ostalsa-ukrainskim-gorodom-hota-v-nem-zili-i-zivut-daleko-ne-vsegda-patrioticeski-***********-grazdane

Це ж треба як доля складається. Ківа вже ... таво ...
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26.07.2025 13:33 Відповісти
тільки ківи там точно не було))
Як і не було міліції чи НГУ, і не було ЗСУ.
Були лише самоорганізовані громадяни України яким не було пофіг на долю України.
От так он буває)))
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26.07.2025 13:51 Відповісти
це ти "попутав".
На даний момент в ТЦК в основному працюють ті війсковослужбовці які вже непридатні до бойових дій.
Тобто тяжко поранені в боях.
Тобі буде соромно по закінченню війни за твої ж дописи.
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26.07.2025 14:19 Відповісти
😂😂😂
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26.07.2025 15:17 Відповісти
За таке треба жорстко карати!
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26.07.2025 13:26 Відповісти
"деякі мобілізовані втекли"
Цікаво... може краще хай тікають поки в них нема зброї? Бо потім складніше їх ловити буде...
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26.07.2025 13:26 Відповісти
Дезертиров почти не ищут. Проще новое пополнение доставить, которое(с такой мотивацией) нередко становится дезертирами. Но все збс.
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26.07.2025 13:47 Відповісти
Нахіба силові методи?
Це тупе копіювання свинособакостану.
Блокуєш рахунки і самі прибіжать.
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26.07.2025 13:31 Відповісти
Там купа етапів треба пройти щоб по закону почати блокувати рахунки. Тому багато негативу.
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26.07.2025 13:34 Відповісти
Creyda Gibson #585205

Маск13

Сцикунів не запитували, бо це обов*язок кожного чоловіка українця- захищати свою країну.
Уникає-отримує блокування.
Тому що нічого чужими руками жар загрібати.
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26.07.2025 13:44 Відповісти
А ти чому не захищаєш? Вже хранцузом став?
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26.07.2025 15:44 Відповісти
несмішіть мої шаровари.
На кацапії тиском примушуть підписувати контракт тих срочників.
Там же ж намагалися відловлювати "нелегалів" і направляти в війська.
Після того як пара "нелегалів" завалила десяток комів на стрільбищі це припинилося.
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26.07.2025 13:41 Відповісти
1. Чому не стріляли співробітники ТЦК ?

2. Вже писав неодноразово - приходиш у ТЦК, пишеш заяву на відмову служити, сідаєш на 7 років.
І все, ніяких проблем.
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26.07.2025 13:37 Відповісти
Хіба що. Але ж у розшуку 7 років, це чимало.
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26.07.2025 13:47 Відповісти
Потрібна справедливість по мобілізації ( призивати всіх не дивлячись на розміри гаманця, та чіни), жорстко відноситись до колоністів та нападників на військових,
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26.07.2025 13:45 Відповісти
потрібно ер-зе прибрати нах для початку
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26.07.2025 14:14 Відповісти
Дерьмо. Оті цивільні.
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26.07.2025 14:30 Відповісти
З цим треба щось робити.
Пропоную тих, хто втік вважати перебіжчиками до кацапів. Блокувати всі їх картки та вилучити із усіх прав власності.
Недоумки.
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26.07.2025 14:40 Відповісти
Судячи з відео, група чоловіків у цивільному утримували в бусі на цивільних номерах інших чоловіків явно проти їх волі. Як взагалі в такій ситуації відрізнити тцк від звичаних бандитів?
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26.07.2025 14:47 Відповісти
Та з відео зрозуміло, що ТЦК як завжди бреше, як і наша влада.
Довго, це тягнутися не зможе.
Вважати народ, за ідіотів, ну то таке - справа часу.
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26.07.2025 16:14 Відповісти
..і це на 73% той самий, "прикольний", квартальский, зєлєнскій-жлобський лохторат, який перший сциться-всирається та втікає від призову в Україні і перший же підставляє сраку кацапам.. перевірено дупутатами "слуг народу" на окупованих територіях України..
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26.07.2025 14:52 Відповісти
як щодо застосування табельної зброї? Стрельнуть в голову самому дєрзкому наприклад?
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26.07.2025 14:54 Відповісти
Ще раз напишу- тицьнути дулим томозом в піддих персону яка протидіє військовослужбовцю у ВС не являється злочином.
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26.07.2025 14:55 Відповісти
Як ці йо...ні ухилянти з прокацапською колоною задовбали. Да почніть вже відкривати по ним вогонь на ураження.
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26.07.2025 15:01 Відповісти
Скоро почнуть. Ховатимуться твої тцкуни по норах, як таргани.
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26.07.2025 15:46 Відповісти
мусорня ухилянська броньовані чінуши пі..раси засрали коментарі. Правдива реакція на подію від людей в телеграм каналах
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26.07.2025 15:49 Відповісти
Коментарі засрали бояни та інша мразота, які типу воюють. Де і як? Сидячи цілодобово на Цензорі?
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26.07.2025 16:02 Відповісти
І яка користь від такої армії. Скільки там писав СЗЧ Луценко. Навіть більше ніж ловлять. Так навіть краще. В окопах вони небезпечніші.
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26.07.2025 16:00 Відповісти
З відео зрозуміло, що ТЦК бреше, як і наш прострочений преЗедент.
А з брехні ніколи нічого нормального не вийде.
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26.07.2025 16:08 Відповісти
Чомусь в більшості коментаторів найбільше винні робітники і селяни, а самі невідомо де відсиджуються, яким вже приклеїли клички -ухилянт, сцикун, підюбники і т.д. Але чомусь вони в рот гівна набрали, коли влада грабує ЗСУ, Не забезпечує ЗСУ дронами в достатній кількості, в основному на дрони донатять прості українці, а це життя тисяч нащих солдатів.Чомусь не має питань до Залужного і Сирського, які кидають ненавчених мобілізованих на безглузді штурми замінованих посадок і в яких гинуть тисячі наших військових. Перетворення українців на безправних рабів законом, який підтримав Залужний. Сьогодні, під час війни депутати - бариги та інші будують свої бізнес-імперії і їм насрати на війну і на українців. Без знищення внутрішнього ворога нкам не перемогти зовнішнього.
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26.07.2025 16:24 Відповісти
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