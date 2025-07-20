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Новини Напад на ТЦК
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Чоловік побив лопатою військовослужбовця ТЦК на Волині: йому повідомили про підозру

Двох посадовців ЗСУ організували схему в ТЦК Києва та Волині

12 липня 2025 року під час виконання службових обов’язків у селі Дубове Ковельського району, в межах перевірки військово-облікових документів, на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки було скоєно напад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Волинського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, близько 14:00 невстановлений громадянин, у відповідь на законну вимогу пред’явити документи, раптово завдав військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.

"На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Особі, яка скоїла напад, оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Побили мобілізованого до смерті: повідомлено про підозру двом військовим з київських ТЦК, - ДБР

Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано:

  •  закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;
  •  забійна рана правої щоки.

Автор: 

ТЦК та СП (727) Волинська область (893) Ковельський район (1) Дубове (1)


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Топ коментарі
+22
Коли ТЦК лупить громадян то це оповiщення, коли iх - це напад.
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20.07.2025 10:33 Відповісти
+20
Він винен.

Киянин:
Читаю відкриті джерела інформації і дивуюся "випадковим збігам", які сталися в перший тиждень вторгнення Мордору в Україну. Наведу приклади подій, які відбувалися одночасно в різних куточкахУкраїни:
- На кордоні з Білоруссю на момент вторгнення не було належної кількості військ, лише прикордонники;- Більшу частину військ Нацгвардії вивели з аеродрому Гостомель, залишивши лише 150 строковиків на охорону;- Аеропорт Жуляни залишився без охорони взагалі. Ні поліції,ні національної гвардії. Генерал Кривонос, який на той час не мав посади і волонтери облили злітно-посадкові смуги Жулян мастилами та взяв аеропорт під охорону;- За тиждень до вторгнення генерал Залужний отримує наказ перекинути всі війська з Харківського напрямку до зони ООС, і просто "не встигає" це зробити, тим самим рятуючи Харків від окупації;- Наприкінці 2021 року були розчищені всі проходи з окупованого Криму на територію України, а орки за добу виявляться аж під Миколаєвом;
- Майже всі Джавеліни, NLAW та Стінгери, передані Великою Британією та США на момент вторгнення, знаходяться на складах на Яворівському полігоні, і лише мізер передано ЗСУ;
- Тетяна Чорновол та Сергій Пашинський експортують - рятують Стугни та Нептуни, не маючи жодних повноважень, а чиновники, які зобов'язані це робити, зникли;

За дивним збігом обставин (черговий раз) дорога з Чорнобиля стала однією з головних для наступу рф і саме її розширення дуже посприяло прискореному просуненню частин агресора!

Загалом маємо лише по київському сектору оборони ... Зеленський розформовує війська, що мають
прикривати Київ на напрямку головного удару армії рф та розширює дорогу по якій вони мають наступати ... і робить весь комплекс цих дій з першого дня президентства - не втрачаючи часу.!!
Але ... все це співпадіння????
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20.07.2025 10:43 Відповісти
+19
Треба терміново тікати з форуму: бо зараз прийдуть місцеві "термінатори" і я отримаю тягла по своїй ухилянтський пиці... Я побіг!!!
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20.07.2025 10:21 Відповісти
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8 ухылянтов ТЦКашников получили ***** от одного водителя с лопатой!!!
Я представляю как эти арены убегали от чмобиков?!🥳😂😆🤪🤡🤗
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20.07.2025 11:01 Відповісти
Ясно. Мужик лопатою царапнув щоку тцкашнику - важкі побої. Тцкашники калічать і вбивають цивільних - це оповіщення військовозобов'язаних.
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20.07.2025 11:03 Відповісти
Саме так
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20.07.2025 11:20 Відповісти
Как этот ухил вообще мог подойти, что нельзя было пристрелить?
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20.07.2025 11:06 Відповісти
це вже не смішно особливо після того що відбувається...
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20.07.2025 11:12 Відповісти
Перевиряльщики документов,опер группа - это уже двадцать готовых воинов находящихся в тылу против одного убогого селянина,в тоже время соотношение путинских оккупантов к защитникам на фронте такое же.
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20.07.2025 11:06 Відповісти
Ви б відео хоча б виклали, він там їх https://www.youtube.com/watch?v=Ps5Cfvhivlk&ab_channel=all розігнав як собак
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20.07.2025 11:14 Відповісти
Ця новина викликала велике пожвавлення у форумних ухилянтів-надомників. У хід знову пішло базікання ,чому не беруть всіх ,а мене на дивані залишать у спокої...
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20.07.2025 11:14 Відповісти
у нас чинуш і службовців та їх родичів ,інших мажорів більше 2 млн,чому ти їх не агітуєш??чи буряти за ними не прийдуть??буде відповідь чи ні??чому ви агітуєте тут а не на сайтах судів,поліції,дбр,набу,податкової,митниці....??
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20.07.2025 11:17 Відповісти
І звісно тут прийшли ви, як справжній патріот, втирати носа ухилянтам. Правда ви теж не воюєте, бо ви пенсіонер/заброньований/інвалід/вагітний, але це таке, головне втерти носа клятим ухилянтам. Ух!
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20.07.2025 11:17 Відповісти
99% дописувачів коментів на Цензорів ніхто з них не воюює. Але ухилянти хоча б не лициміри на відміну від від "оцих"
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20.07.2025 11:22 Відповісти
а от що мене точно не цікавить,так це думки підпольської шмати-біженця,яка в перерві між чисткою свинарника ,намагається юморить,а в цей час польський пан оприходує його жінку в опочивальні.. роги не заважають,шмата?
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20.07.2025 11:29 Відповісти
Ага, я зрозумів. Не воюєте, бо маєте інвалідність через розумову відсталість. Це пояснює подібні коментарі.
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20.07.2025 11:46 Відповісти
Це бот ОПешний. Верещить про ухилянтів під усіма подібними новинами. Проміняв сумління на бабло.
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20.07.2025 11:49 Відповісти
Он понял что в ТЦК теперь убивают и принял решение лучше зону топтать чем в могиле гнить.
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20.07.2025 11:16 Відповісти
Молодець волиняка ! Мордву ганяв лопатою.Немає необхідних документів, діють незаконно - значить мордва сцяна , бити лопатою зразу по хребту.
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20.07.2025 11:19 Відповісти
а де там на відео були військовослужбовці? там якісь бандити в балаклавах.
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20.07.2025 11:21 Відповісти
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20.07.2025 11:27 Відповісти
Юні пенсіонери-менти у військовій формі.
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20.07.2025 11:29 Відповісти
145 200 человек!
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20.07.2025 11:34 Відповісти
круторогий лопатний жлоб - тупорилий ідіот і какаразнічне сцикло... типове 73%ве кварталовецьке дермацьке бидло..
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20.07.2025 11:31 Відповісти
Проте він справжній мужчина, зміг себе захистити від цих, то захистить себе від будь-кого
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20.07.2025 11:33 Відповісти
Ти таким недоразвинутим народився, чі це твоє досягнення по житю?
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20.07.2025 11:43 Відповісти
Ви ж любите лякати, що хтось там колись якщо прийде, то він і їх лопатой розгонить
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20.07.2025 11:45 Відповісти
.. та шось-якось не видно й не чутно про "справжніх мужчин" з окупованих територій України, які б ганяли з лопатами кацапських воєнкомів - жлоби-какаразніци або мовчки йдуть на забій або тупо ховаються по посадках та погрібах - отака справжня ціна цих "волинських ліворуціонерів"...
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20.07.2025 11:57 Відповісти
На західній та на східній просто менталітети різні
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20.07.2025 11:58 Відповісти
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20.07.2025 11:33 Відповісти
Человек оповестил представителя ТЦК, о том, что не желает служить.
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20.07.2025 11:33 Відповісти
Проголосував лопатою
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20.07.2025 11:34 Відповісти
мальчики имеют право защищать свою жизнь любым доступным способом и ничем они в это мне ограничены им не нужно идти защищать своих детей и жён потому что у них их ещё нет!
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20.07.2025 11:36 Відповісти
Тільки почав голосувати. Тепер ще років вісім голосуватиме.
В петушиному кутку.
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20.07.2025 11:53 Відповісти
Відколи це вимога тцкашника пред'явити документи є законною?
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20.07.2025 11:35 Відповісти
Неустановленному гражданину обьявлено подозрение?
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20.07.2025 11:36 Відповісти
А в это время когда на сайте ,,цензор.нет" уже даже заядлые поро. хоботы начинают нестесняясь в открытую поддерживать ухилянтов всех мастей и осуждать действия военнных ЗСУ, НАЧИНАЮТ ПРОЗРЕВАТЬ ПОКА НЕКОТОРЫЕ БЛОГЕРЫ И ОТКРЫТО И ЧЕСТНО ГОВОРИТЬ ЧТО МЫ ОТСТУПАЕМ НЕПОТОМУ, ЧТО СЫРСКИЙ, ЗЕЛЕНСКИЙ, .... МЫ, ЗСУ, ОТСТУПАЕМ ПОТОМУ ЧТО НА ФРОНТЕ ТУПО КАТАСТРОФИЧЕСКИ НЕХВАТАЕТ НЕТОЛЬКО ПЕХОТЫ, НО И ОПЕРАТОРОВ ДРОНОВ.
Наші дронарі просто невстигають зробити виліт, вразити ціль і робити новий виліт.
ТАК ШО ШАНОВНІ ДІВАННІ ПАТРІОТИ мови і віри ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ У ВАШОМУ ДУСІ - ,,ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВА ВСЬОМ ВИНУВАТИЙ, А МИ ТУТА НА ДІВАНАХ РОБИМО УСЬО..."

ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ ЗВИНУВАЧУВАТИ ВІЙСЬКОВИХ З ТЦК. АЛЕ ГОТУЙТЕ ДРОБОВИКИ ВЖЕ САМІМ ЗАХИЩАТИ ВАШІ СЕЛА, АБО КУПУЙТЕ МУКУ ПЕКТИ КАРАВАЇ ЗУСТРІЧАТИ кацапіа.

ДАЛІ БУДЕ.
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20.07.2025 11:38 Відповісти
А ще вчора на марафоні командир підрозділу "Хорт" казав, що не вистачає також кухарів та діловодів. Соромлюсь запитати, а що сталося з попередніми кухарями та діловодами?
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20.07.2025 11:49 Відповісти
«Катастрофічно нехватає піхоти», - але в так званих «групах оповіщення» їздять по 8 фізично здорових бичків в балалавах, які як виявилось є діючими військовослужбовцями. Тобто «оповіщувати» є кому, а воювати ні.
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20.07.2025 11:53 Відповісти
Якщо є необхідність зупинити русню, мало однієї мобілізації в ЗСУ, ще потрібна мобілізація виробництва та створення ядерної зброї. Чому це не робиться?
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20.07.2025 12:04 Відповісти
Таких му...в з лопатами вже розстрілювати треба. Зразу заспокоються.
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20.07.2025 11:41 Відповісти
і почати з тебе.
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20.07.2025 11:44 Відповісти
Нашо їх розстрілювати ???
З них буде більше користі коли їх за програмою ,,хачу к сваим" ПОЧНУТЬ МАСОВО ЛИШАТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА ОБМІНЮВАТИ НА НАШІХ ПОЛОНЕНИХ ПОБРАТИМІВ.
нехай ці курви хоча б якусь користь Україні принесуть.

АЛЕ ОТ БІДА А НІ ПРВЛАДНА ПАРТІЯ, А НІ ОПОЗИЦІЯ НЕПОСПІШАЮТЬ З ТАКИМ ЗАКОНОПРОЕКТОМ.
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20.07.2025 11:48 Відповісти
Волынь-это хорошее место где есть спрятатся.Болота и лес.И оружия еще с разных войн полно.Народ злой там.
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20.07.2025 11:44 Відповісти
Тепер найближчі вісім років на зоні буде газонюхом. Хоча, є варіант через програму ;Хочу к своим; потрапити на обмін.
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20.07.2025 11:46 Відповісти
Як шурка матросов звільнити своїм нікчемним тєлом одного нашого побратима це був би найкращий варіант од тієї нікчеми.
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20.07.2025 11:50 Відповісти
А ти схоже, декілька "ходок" маєш? Всі "терміни" добре вивчив...
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20.07.2025 12:01 Відповісти
В моїй роті два Воїни були, в кожного по кілька ходок.
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20.07.2025 12:04 Відповісти
Сколько лет конфликт с добычей янтаря идет и власть так и не смогла победить.Ментов даже зажали в одном месте и хотели утопить. И власть дала заднюю.
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20.07.2025 11:46 Відповісти
Из самой статьи следует что неизвестный вломился на участок гражданина без сопровождения полиции, что-то там требовал, на что не имел права, ну и получил лопатой по черепу.
Кстати в США вы имеете право застрелить того, кто хоть на миллиметр ступит на вашу землю, и вам за это ничего не будет
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20.07.2025 11:48 Відповісти
На початку війни, до року були черги до воєнкомату.
А що трапилось що зараз ловлять людей та тягнуть за ноги в лагеря, огороджені колючим дротом, з наглядачами та ямами для "перевиховання", потім примусово - на лінію фронту як якихось гладіаторів для потіхи паньства, яке після вдалої крадіжки, купивши собі броню, попиває пивко, читає новини та дивиться відосики з фронту - Молодці, гарно помираєте за мене!
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20.07.2025 11:49 Відповісти
Бусифікація це ганебне явище українського сьогодення
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20.07.2025 11:55 Відповісти
Волынь 90% православные УПЦ МП.Там свои понятия и законы.Как в Карпатах гуцулы так и волыняки могут если че зажечь восстание против киевского режима.
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20.07.2025 11:49 Відповісти
Так и говори шо мечтаешь поменять ,,киевский режим" на москальський.
НЕСТЕСНЯЙСЯ.
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20.07.2025 11:52 Відповісти
Мне пофиг когда людей из народа убивают в ТЦК.Я готов тоже убивать.
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20.07.2025 11:55 Відповісти
Тут в іншому справа. Люди ж бачать усіх цих пєрєсєлєнцав з Домбаса, які не хочуть захищать свої домівки. То звичайно умовному волинякє чи гуцулу з Франсковска то теж нафіг не потрібно. Треба міняти підходи та принципи мобілізації, а не оце все
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20.07.2025 11:57 Відповісти
Это война бедняков и они начинают понимать что что то в стране надо менять.
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20.07.2025 11:53 Відповісти
Довоевались уложив в могилы сотни тысяч молодых мужиков в дурацких мясных штурмах по хотелке членограя на рояли а теперь призываю дедов +60 и за баб скоро возьмутся.
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20.07.2025 11:58 Відповісти
В ТЦК и полиции тысячи мордоворот сидят в тылу издеваясь над народом а воевать гонят стариков,инвалидов.
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20.07.2025 12:00 Відповісти
Лопатою по є*алу....це вже дзвіночок
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20.07.2025 12:01 Відповісти
Концлагерь Украина вместо неньки.
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20.07.2025 12:01 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=KO1KIxOXSyU&list=RDKO1KIxOXSyU&start_radio=1Владимир Зеленский - Надоело воевать (песня Бумбараша на паровозе Deepfake Ai cover)
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20.07.2025 12:04 Відповісти
Ухилянти вже і руки розпускають, потрібно посилення заходів до них, не хочуть воювати, нехай в тюрязі працюють років 10
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20.07.2025 12:04 Відповісти
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