Чоловік побив лопатою військовослужбовця ТЦК на Волині: йому повідомили про підозру

12 липня 2025 року під час виконання службових обов’язків у селі Дубове Ковельського району, в межах перевірки військово-облікових документів, на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки було скоєно напад.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Волинського обласного ТЦК та СП.

Як зазначається, близько 14:00 невстановлений громадянин, у відповідь на законну вимогу пред’явити документи, раптово завдав військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.

"На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Особі, яка скоїла напад, оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ", - йдеться у повідомленні.

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Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано: