Чоловік побив лопатою військовослужбовця ТЦК на Волині: йому повідомили про підозру
12 липня 2025 року під час виконання службових обов’язків у селі Дубове Ковельського району, в межах перевірки військово-облікових документів, на військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки було скоєно напад.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Волинського обласного ТЦК та СП.
Як зазначається, близько 14:00 невстановлений громадянин, у відповідь на законну вимогу пред’явити документи, раптово завдав військовослужбовцю два удари лопатою в область обличчя та рук, після чого з місця події зник.
"На місце події оперативно прибула слідчо-оперативна група Ковельського районного управління поліції. Особі, яка скоїла напад, оголошено про підозру за ч.2 ст.350 ККУ", - йдеться у повідомленні.
Військовослужбовця ТЦК було доставлено до травматологічного пункту Ковельського МТМО, де після медичного огляду діагностовано:
- закритий косий перелом основної фаланги першого пальця правої кисті без зміщення;
- забійна рана правої щоки.
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Я представляю как эти арены убегали от чмобиков?!🥳😂😆🤪🤡🤗
В петушиному кутку.
Наші дронарі просто невстигають зробити виліт, вразити ціль і робити новий виліт.
ТАК ШО ШАНОВНІ ДІВАННІ ПАТРІОТИ мови і віри ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ У ВАШОМУ ДУСІ - ,,ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВА ВСЬОМ ВИНУВАТИЙ, А МИ ТУТА НА ДІВАНАХ РОБИМО УСЬО..."
ДАВАЙТЕ ПРОДОВЖУЙТЕ ЗВИНУВАЧУВАТИ ВІЙСЬКОВИХ З ТЦК. АЛЕ ГОТУЙТЕ ДРОБОВИКИ ВЖЕ САМІМ ЗАХИЩАТИ ВАШІ СЕЛА, АБО КУПУЙТЕ МУКУ ПЕКТИ КАРАВАЇ ЗУСТРІЧАТИ кацапіа.
ДАЛІ БУДЕ.
З них буде більше користі коли їх за програмою ,,хачу к сваим" ПОЧНУТЬ МАСОВО ЛИШАТИ ГРОМАДЯНСТВА УКРАЇНИ ТА ОБМІНЮВАТИ НА НАШІХ ПОЛОНЕНИХ ПОБРАТИМІВ.
нехай ці курви хоча б якусь користь Україні принесуть.
АЛЕ ОТ БІДА А НІ ПРВЛАДНА ПАРТІЯ, А НІ ОПОЗИЦІЯ НЕПОСПІШАЮТЬ З ТАКИМ ЗАКОНОПРОЕКТОМ.
Кстати в США вы имеете право застрелить того, кто хоть на миллиметр ступит на вашу землю, и вам за это ничего не будет
А що трапилось що зараз ловлять людей та тягнуть за ноги в лагеря, огороджені колючим дротом, з наглядачами та ямами для "перевиховання", потім примусово - на лінію фронту як якихось гладіаторів для потіхи паньства, яке після вдалої крадіжки, купивши собі броню, попиває пивко, читає новини та дивиться відосики з фронту - Молодці, гарно помираєте за мене!
НЕСТЕСНЯЙСЯ.