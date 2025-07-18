Побили мобілізованого до смерті: повідомлено про підозру двом військовим з київських ТЦК, - ДБР
ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК та солдату Шевченківського ТЦК Києва через дії, які призвели до смерті мобілізованого чоловіка.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Обидва перебувають під вартою, суд продовжив запобіжний захід до 17 липня.
Як зазначається, інцидент стався у травні 2025 року під час перевезення мобілізованих із навчального центру на Західній Україні до Києва. Один з мобілізованих, який мав проблеми зі здоров’ям, почав поводитися неспокійно. Солдат побив його та застосував електрошокер. Його керівник, який перебував у тому ж автобусі, не зупинив підлеглого.
Після прибуття до Києва чоловік уже не подавав ознак життя - його смерть констатували на плацу.
Солдата підозрюють у перевищенні повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), а його командира - в умисному неприпиненні злочину підлеглого (ч. 4 ст. 426 ККУ). Їм загрожує до 12 і до 10 років позбавлення волі відповідно.
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Про свинку. Сначала она была обычная, заморская, но потом, какой-то дурень, приставку "за" потерял и все стали прикалываться с милого грызуна
Заспокойся. Роби висновок..
Перетворюєте Україну на кацапію! Не кричи, не сперичайся, не висовуйся... Іди вмирати в посадку, тому що хенерал сказав, а не тому, що дійсно треба.
Тывы на шо намекаете?
Єдиний спосіб мотивації людей захищати Батьківщину - робити це власним прикладом ! Натомість наша "еліта" вже давно вивезла свої родини за кордон , сховала там бабло , і самі готові якурнути туди - при першій ліпшій нагоді
Цікаво, де твоя група поділася? Татьяна Помолова, Днєпр, даунбасьонок, Джамал?
За Джамала чув що він тепер російський поліцейський і навіть брав участь в ;сво;. А решта де?
менше, ніж за вбивство, файне у нас законодавство
Памʼятаю історію з посадовицею Вінницького ТЦК, яку підозрювали у перевищенні службових повноважень (била військовозобовʼязаного та змушувала відмовитися від бронювання). Цікаво, чим закінчилась та історія, хтось знає?
голосувалирвали сраки! (За перепрошенням)
- от вам і ручна прокуратура , яка служить будь якій владі
А чому не - Умисне вбивство, вчинене групою осіб, кваліфікується за пунктом 12 частини 2 статті 115 КК України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Все має свою ціну в баксах. Отакий планетарний маразм...
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину. Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н. ..
На планеті Земля все йде до того, що на звуки русскага ізика стрілятимуть. Усі, з закритими очима, навскидку і всюди... Хто влучив, тому пиво на шару.
2. Ні один кацап не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
2. кацап - ти такой жє дєвачка, как я Шварцнєгєр.
Prior
не люди
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.
де ж той стукачок, що у адмінів на постійній основі всіх відправляє в бан.
і знаєте, за що? за дискредитацію зсу!
будьте обережні, описуючи подвиги тцк!
А потім цькують "новорега". Зараз цей комент видалять і профіль деактивують.
Это только корм для кацапни или еще хуже ублюдочных ухилесов, которые сейчас будут писать "про бурят".