Побили мобілізованого до смерті: повідомлено про підозру двом військовим з київських ТЦК, - ДБР

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК та солдату Шевченківського ТЦК Києва через дії, які призвели до смерті мобілізованого чоловіка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Обидва перебувають під вартою, суд продовжив запобіжний захід до 17 липня.

Як зазначається, інцидент стався у травні 2025 року під час перевезення мобілізованих із навчального центру на Західній Україні до Києва. Один з мобілізованих, який мав проблеми зі здоров’ям, почав поводитися неспокійно. Солдат побив його та застосував електрошокер. Його керівник, який перебував у тому ж автобусі, не зупинив підлеглого.

Після прибуття до Києва чоловік уже не подавав ознак життя - його смерть констатували на плацу.

Солдата підозрюють у перевищенні повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), а його командира - в умисному неприпиненні злочину підлеглого (ч. 4 ст. 426 ККУ). Їм загрожує до 12 і до 10 років позбавлення волі відповідно.

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