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Новини Протиправні дії ТЦК Примусова мобілізація
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Побили мобілізованого до смерті: повідомлено про підозру двом військовим з київських ТЦК, - ДБР

тецекашники проводять заходи оповіщення

ДБР повідомило про підозру заступнику начальника Подільського ТЦК та солдату Шевченківського ТЦК Києва через дії, які призвели до смерті мобілізованого чоловіка.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Обидва перебувають під вартою, суд продовжив запобіжний захід до 17 липня.

Як зазначається, інцидент стався у травні 2025 року під час перевезення мобілізованих із навчального центру на Західній Україні до Києва. Один з мобілізованих, який мав проблеми зі здоров’ям, почав поводитися неспокійно. Солдат побив його та застосував електрошокер. Його керівник, який перебував у тому ж автобусі, не зупинив підлеглого.

Після прибуття до Києва чоловік уже не подавав ознак життя - його смерть констатували на плацу.

Солдата підозрюють у перевищенні повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), а його командира - в умисному неприпиненні злочину підлеглого (ч. 4 ст. 426 ККУ). Їм загрожує до 12 і до 10 років позбавлення волі відповідно.

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Автор: 

мобілізація (3171) ДБР (3638) ТЦК та СП (722)


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Топ коментарі
+17
Підлий ухилянт напився рево і вчинив самогубство, щоб підставити працівників ТЦК
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18.07.2025 17:54 Відповісти
+17
Головне шо не буряти.
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18.07.2025 17:57 Відповісти
+16
Не побили до смерті а вбили.
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18.07.2025 17:58 Відповісти
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О чем? Дискутуваты? О том, что кацапы все украли и даже из своей википедии удалили правителей московии до годов ИГ? Что наши украинские комуняки придумали Русь - Украина, хотя Русь к кацапам относится, как морская свинка к морю ( расхожее мнение но не лишено смысла!) Когда в угоду сиюминутным политикам предают одних кумиров и выдумывают удобных? А потом жопой вертят как вписаться в нужную программу, что бы деньги получать ничего не делая?
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18.07.2025 18:42 Відповісти
Слово "заморский" в русском языке означает находящийся за морем, за границей, приехавший или привезенный оттуда
Про свинку. Сначала она была обычная, заморская, но потом, какой-то дурень, приставку "за" потерял и все стали прикалываться с милого грызуна
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18.07.2025 19:03 Відповісти
...Певно кричав багато-як ти тут.
Заспокойся. Роби висновок..
Перетворюєте Україну на кацапію! Не кричи, не сперичайся, не висовуйся... Іди вмирати в посадку, тому що хенерал сказав, а не тому, що дійсно треба.
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18.07.2025 18:28 Відповісти
Ты вы на шо намекаете?
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18.07.2025 18:56 Відповісти
В якій бригаді воюєте?
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18.07.2025 18:02 Відповісти
У мене свій диван і холодильник є.
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18.07.2025 18:06 Відповісти
Підтягни треніки і йди сміття винеси, нафронтовик.
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18.07.2025 18:15 Відповісти
Ти скільки за свою тилову посаду заплатив? Чи кожний місяць половину зарплати відстьогуєш? Чи може тобі відстьогують?
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18.07.2025 18:20 Відповісти
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18.07.2025 18:30 Відповісти
Очевидно ти - супермен: і воюєш, і відстьогуєш, і сутками на Цензорі сидиш. ))) Проси надбавки до зарплати.
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18.07.2025 18:34 Відповісти
і таких виродків майже 40% армії,все життя на наші податки живуть ,отримують блага а під час війни вони потрібні в тилу а замість них повинні йти ті хто їх кормив
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18.07.2025 18:38 Відповісти
Так і є. Силовики гонять на убой цивільних.
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18.07.2025 18:39 Відповісти
І лише твої любі кацапи нікуди тебе не поженуть, а дадуть велику пенсію і - за що ще ти їм готовий віддатися?
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18.07.2025 19:34 Відповісти
Не проектуй свою підсвідомість на оточуючих.
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18.07.2025 19:36 Відповісти
Точно, потрібно просити на день Незалежності собі медаль супермена!
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18.07.2025 18:38 Відповісти
З закруткою на спині. Такі як ти заслуговують.
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18.07.2025 18:40 Відповісти
З закруткою то орден, на таку нагороду я ще недостойний
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18.07.2025 18:43 Відповісти
Всьому свій час.
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18.07.2025 18:58 Відповісти
Система по іншому не може !
Єдиний спосіб мотивації людей захищати Батьківщину - робити це власним прикладом ! Натомість наша "еліта" вже давно вивезла свої родини за кордон , сховала там бабло , і самі готові якурнути туди - при першій ліпшій нагоді
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18.07.2025 18:05 Відповісти
Ти ж і вибрав нам цю ;еліту;. Хто в 2019 тут за Zеленського дупу рвав?
Цікаво, де твоя група поділася? Татьяна Помолова, Днєпр, даунбасьонок, Джамал?
За Джамала чув що він тепер російський поліцейський і навіть брав участь в ;сво;. А решта де?
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18.07.2025 18:19 Відповісти
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18.07.2025 18:40 Відповісти
А когда Вы такие истины познали? ( Судя по Ваших инф. вы как воюете сейчас) Или все такие были наивные и в одночасье прозрели!
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18.07.2025 18:06 Відповісти
Таких людей в Україні 73% ... Та і взагалі, з цього приводу Арістотель мав свою думку.
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18.07.2025 18:08 Відповісти
Загрожує до 12 і до 10 років позбавлення волі - значить в кращому випадку отримають 7 і 5, а вийдуть через 3 і 2 відповідно. А людину вбили, її вже не повернеш.
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18.07.2025 18:01 Відповісти
Це ж буряти зробили. Інфа "сотка"
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18.07.2025 18:01 Відповісти
А буряти й інші кацапи мало чого наробили? З українськими полоненими, з українськими цивільними?
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18.07.2025 19:35 Відповісти
Повна безкарність ,попрання конституції і корупція в ТЦК приводить до таких наслідків
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18.07.2025 18:02 Відповісти
>Їм загрожує до 12 і до 10 років позбавлення волі відповідно.

менше, ніж за вбивство, файне у нас законодавство
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18.07.2025 18:02 Відповісти
Споримо, що бригада мужніх хлопців нафронтників в цій новині не з'явиться?
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18.07.2025 18:06 Відповісти
Що означає слово "споримо"? Це про спори грибів?
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18.07.2025 18:10 Відповісти
Порохобандерівець на "буханці" зі зброєю та побратимами вже виїхав, щоб розібратися зі злочинцями, які ********* ім'я Воїна Нації
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18.07.2025 18:17 Відповісти
Зачраз вони швиденько доп'ють капучіно з айкосами і патріотично почнуть нас Неньку захищати.
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18.07.2025 18:28 Відповісти
вчити
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18.07.2025 18:29 Відповісти
що таке "айкоси"?
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18.07.2025 18:42 Відповісти
Електронні сигарети для заможніх верств.
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18.07.2025 18:44 Відповісти
дякую.
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18.07.2025 18:44 Відповісти
Цікаво, посадять чи все ж таки виправдають? Чесно кажучи, не дуже віриться в перший варіант.

Памʼятаю історію з посадовицею Вінницького ТЦК, яку підозрювали у перевищенні службових повноважень (била військовозобовʼязаного та змушувала відмовитися від бронювання). Цікаво, чим закінчилась та історія, хтось знає?
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18.07.2025 18:07 Відповісти
нічим,як і вбивство сумчанина у лютому-березні,розтягли засідання і затихло,збили градус цікавості ....правосуддя в дії
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18.07.2025 18:41 Відповісти
А які претензії? 73% укра̀інцев за це голосували рвали сраки! (За перепрошенням)
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18.07.2025 18:47 Відповісти
перевищенні повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), а його командира - в умисному неприпиненні злочину підлеглого (ч. 4 ст. 426 ККУ) Джерело: https://censor.net/ua/n3564044
- от вам і ручна прокуратура , яка служить будь якій владі
А чому не - Умисне вбивство, вчинене групою осіб, кваліфікується за пунктом 12 частини 2 статті 115 КК України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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18.07.2025 18:09 Відповісти
Шмаркачі-ліберали не знають, що в штатах ціна життя тільки вдвічі більше.
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18.07.2025 18:14 Відповісти
Ціна проживання може і вища. Ціна життя безцінна. Так, скоро буряти підуть штурмом на Вашингтон, ніде крім України немає нормального життя. Тільки в Україні!!! Увуювати підуть всі!!!
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18.07.2025 18:31 Відповісти
Синку, мова іде про ціну життя громадянина держави. Скільки для держави буде коштувати його смерть.
Все має свою ціну в баксах. Отакий планетарний маразм...
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18.07.2025 18:36 Відповісти
Цензор, будь ласка виправте помилку в статті. Немає у нас Західної України. Є захід, південь, північ та схід України.
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18.07.2025 18:15 Відповісти
Може вони щось знають?
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18.07.2025 19:04 Відповісти
Схоже що ніякі буряти вже не потрібні. "Наші котики" укробурятики вже перевершили.
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18.07.2025 18:16 Відповісти
Давайте називати речі своїми словами - це не буряти, а представник тцк забив насмерть мобілізованого. від якого двічі ВІДМОВИЛИСЯ в НЦ, прямо в автобусі під час "поставки моб. ресурсів". .. Пізно ввечері 9 травня майор - старший групи, наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось собі купити. При цьому майор особисто дозволив Н. купити банку енергетику Revo, хоча цей енергетик має певну концентрацію алкоголю у рідині. Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно - бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази. Як наслідок, після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину. Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н. ..
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18.07.2025 18:27 Відповісти
А как он попал в учебный центр, если у него были такие проблемы со здоровьем, что он "вёл себя беспокойно"? Председателя медицинской комиссии тоже посадите.
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18.07.2025 18:29 Відповісти
влк провтикало загострення,хоча воно і в очі його не бачило
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18.07.2025 18:44 Відповісти
Іде страшна війна з кацапами. І тут... на форумі Цензора з'являється безсоромний кацап...

На планеті Земля все йде до того, що на звуки русскага ізика стрілятимуть. Усі, з закритими очима, навскидку і всюди... Хто влучив, тому пиво на шару.
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18.07.2025 18:56 Відповісти
Ну так прийди и убей меня, если не зассышь. А ты зассышь, ботяра.
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18.07.2025 19:20 Відповісти
1. Слухай, рускій, ну ти ж рускій! Тебе уб'ють русскіє буряти, коли ти будеш у складі рускої армії.
2. Ні один кацап не знає, що Ореста - це жіноче ім'я.
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18.07.2025 19:28 Відповісти
1. Не вб'ють - я їх чекати не буду.
2. кацап - ти такой жє дєвачка, как я Шварцнєгєр.
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18.07.2025 19:31 Відповісти
Він заявив на ВЛК що повністю здоров і жалоб нє імєєт, нє?
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18.07.2025 19:05 Відповісти
Igor Liashenko

Prior

не люди
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18.07.2025 18:37 Відповісти
згоден,тварюки гірші самих бурятів бо вже серед нас
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18.07.2025 18:45 Відповісти
Як наслідок, після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.

На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.
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18.07.2025 18:39 Відповісти
Споконвік і всюди мобілізація була репресивною машиною. Скажімо, на Донбасі, на початку Другої Світової, ухилянтів, котрі ховалися по селах, спецкоманди розстрілювали публічно. І нічого. Всі забули.
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18.07.2025 19:23 Відповісти
УВАГА!!!! Oresta Bartka - НЕЛЮД!!!!
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18.07.2025 19:25 Відповісти
Кацап, Ореста - це жіноче ім'я. Кацапи про це не чули.
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18.07.2025 19:30 Відповісти
кацап - ти такой жє дєвачка, как я Шварцнєгєр.
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18.07.2025 19:32 Відповісти
neustrius, тебе коли в Україну завезли?
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18.07.2025 19:39 Відповісти
коли тебе з неї до саранська вивезли
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18.07.2025 19:42 Відповісти
а я, все чекаю.
де ж той стукачок, що у адмінів на постійній основі всіх відправляє в бан.
і знаєте, за що? за дискредитацію зсу!
будьте обережні, описуючи подвиги тцк!
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18.07.2025 18:39 Відповісти
є гаратованих троє при спілкуванні з ними ввипадав у відпустку🤣🤣🤣
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18.07.2025 18:47 Відповісти
Багато грошей втратив?
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18.07.2025 19:39 Відповісти
згадаєш гівно - аж ось і воно
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18.07.2025 19:43 Відповісти
Один з них це Urs. У адмінів у великій пошані. Не тільки банять а й деактивують профілі на його прохання.
А потім цькують "новорега". Зараз цей комент видалять і профіль деактивують.
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18.07.2025 18:49 Відповісти
Там коли банять, можеш адміну на пошту написать, він в причині бану має вказати пункт правил які ти порушив. Памятаю мене раз закомпанію забанили, бо не там смайлик поставив
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18.07.2025 19:07 Відповісти
Ваша правда є тут гнида така!
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18.07.2025 19:14 Відповісти
Хіба лише одна ?
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18.07.2025 19:18 Відповісти
Учитывая маштаб мобилизации, то где новости как побили до смерти в маршрутках и на остановках например? Тоесть ни о чем короче говоря.

Это только корм для кацапни или еще хуже ублюдочных ухилесов, которые сейчас будут писать "про бурят".
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18.07.2025 18:45 Відповісти
ти й є ублюдочний ухілєс.
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18.07.2025 18:51 Відповісти
Має значення сам факт, а не статистика. До речі, коли останній раз когось забивали насмерть у маршрутках чи на зупинках?
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18.07.2025 19:01 Відповісти
Читайте Женевскую конвенцию. Кто отвечает за военные преступления своих подчиненных. Тогда вам станет многое понятно. Я не говорю, что Европа броситься на защиту украинцев, но им уже очень не удобно!
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18.07.2025 18:50 Відповісти
Ну це тільки ЗЕскоти можуть кваліфікувати ВБИВСТВО як "перевищення сужбових повноважень", тобто виходить службові повноваження дозволяють катувать людину але не досмерті??!
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18.07.2025 19:12 Відповісти
Як тільки тема про ТЦК, моментально злітається зграя кацапів. Але в цьому є свій плюс, бо їхнє IQ демонструє сумне майбутнє московських боліт...
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18.07.2025 19:37 Відповісти
Ну, ти так не засмучуйся, на болоті теж є життя... мабуть... не знаю... якось будеш існувати.
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18.07.2025 19:45 Відповісти
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