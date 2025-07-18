Избили мобилизованного до смерти: сообщено о подозрении двум военным из киевских ТЦК, - ГБР

ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Подольского ТЦК и солдату Шевченковского ТЦК Киева из-за действий, которые привели к смерти мобилизованного мужчины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Оба находятся под стражей, суд продлил меру пресечения до 17 июля.

Как отмечается, инцидент произошел в мае 2025 года во время перевозки мобилизованных из учебного центра на Западной Украине в Киев. Один из мобилизованных, который имел проблемы со здоровьем, начал вести себя беспокойно. Солдат избил его и применил электрошокер. Его руководитель, который находился в том же автобусе, не остановил подчиненного.

По прибытии в Киев мужчина уже не подавал признаков жизни - его смерть констатировали на плацу.

Солдата подозревают в превышении полномочий в условиях военного положения, что привело к тяжким последствиям (ч. 5 ст. 426-1 УКУ), а его командира - в умышленном непрекращении преступления подчиненного (ч. 4 ст. 426 УКУ). Им грозит до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.

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