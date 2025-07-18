Избили мобилизованного до смерти: сообщено о подозрении двум военным из киевских ТЦК, - ГБР
ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Подольского ТЦК и солдату Шевченковского ТЦК Киева из-за действий, которые привели к смерти мобилизованного мужчины.
Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.
Оба находятся под стражей, суд продлил меру пресечения до 17 июля.
Как отмечается, инцидент произошел в мае 2025 года во время перевозки мобилизованных из учебного центра на Западной Украине в Киев. Один из мобилизованных, который имел проблемы со здоровьем, начал вести себя беспокойно. Солдат избил его и применил электрошокер. Его руководитель, который находился в том же автобусе, не остановил подчиненного.
По прибытии в Киев мужчина уже не подавал признаков жизни - его смерть констатировали на плацу.
Солдата подозревают в превышении полномочий в условиях военного положения, что привело к тяжким последствиям (ч. 5 ст. 426-1 УКУ), а его командира - в умышленном непрекращении преступления подчиненного (ч. 4 ст. 426 УКУ). Им грозит до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.
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менше, ніж за вбивство, файне у нас законодавство
Памʼятаю історію з посадовицею Вінницького ТЦК, яку підозрювали у перевищенні службових повноважень (била військовозобовʼязаного та змушувала відмовитися від бронювання). Цікаво, чим закінчилась та історія, хтось знає?
голосувалирвали сраки! (За перепрошенням)
- от вам і ручна прокуратура , яка служить будь якій владі
А чому не - Умисне вбивство, вчинене групою осіб, кваліфікується за пунктом 12 частини 2 статті 115 КК України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
Це тільки верхівка айсбергу. Всі знають ціну життя людини в Україні - 6000-10000 баксів. У Сполучених Штатах автомобіль коштує дорожче
Все має свою ціну в баксах. Отакий планетарний маразм...
Всі військові рішення визначаються Законом України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text «Про оборону України».
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n159 Стаття 2 передбачає: «Для організації оборони держави Президент України за поданням КМ затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-адміністративний поділ території України».
Отже, за план оборони і за указ щодо мобілізації відповідає Президент України.
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину. Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н. ..
Prior
не люди
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.
Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.
Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.
де ж той стукачок, що у адмінів на постійній основі всіх відправляє в бан.
і знаєте, за що? за дискредитацію зсу!
будьте обережні, описуючи подвиги тцк!
А потім цькують "новорега". Зараз цей комент видалять і профіль деактивують.
Это только корм для кацапни или еще хуже ублюдочных ухилесов, которые сейчас будут писать "про бурят".