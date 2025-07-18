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Новости Незаконные действия ТЦК Принудительная мобилизация
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Избили мобилизованного до смерти: сообщено о подозрении двум военным из киевских ТЦК, - ГБР

тецекашники проводят мероприятия оповещения

ГБР сообщило о подозрении заместителю начальника Подольского ТЦК и солдату Шевченковского ТЦК Киева из-за действий, которые привели к смерти мобилизованного мужчины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Оба находятся под стражей, суд продлил меру пресечения до 17 июля.

Как отмечается, инцидент произошел в мае 2025 года во время перевозки мобилизованных из учебного центра на Западной Украине в Киев. Один из мобилизованных, который имел проблемы со здоровьем, начал вести себя беспокойно. Солдат избил его и применил электрошокер. Его руководитель, который находился в том же автобусе, не остановил подчиненного.

По прибытии в Киев мужчина уже не подавал признаков жизни - его смерть констатировали на плацу.

Солдата подозревают в превышении полномочий в условиях военного положения, что привело к тяжким последствиям (ч. 5 ст. 426-1 УКУ), а его командира - в умышленном непрекращении преступления подчиненного (ч. 4 ст. 426 УКУ). Им грозит до 12 и до 10 лет лишения свободы соответственно.

Также читайте: ГБР расследует избиение мужчины призывного возраста военнослужащими РТЦК в Николаеве

Автор: 

мобилизация (2857) ГБР (3120) ТЦК (672)


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Топ комментарии
+13
Головне шо не буряти.
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18.07.2025 17:57 Ответить
+11
Підлий ухилянт напився рево і вчинив самогубство, щоб підставити працівників ТЦК
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18.07.2025 17:54 Ответить
+11
Не побили до смерті а вбили.
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18.07.2025 17:58 Ответить
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Повна безкарність ,попрання конституції і корупція в ТЦК приводить до таких наслідків
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18.07.2025 18:02 Ответить
>Їм загрожує до 12 і до 10 років позбавлення волі відповідно.

менше, ніж за вбивство, файне у нас законодавство
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18.07.2025 18:02 Ответить
Споримо, що бригада мужніх хлопців нафронтників в цій новині не з'явиться?
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18.07.2025 18:06 Ответить
Що означає слово "споримо"? Це про спори грибів?
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18.07.2025 18:10 Ответить
Порохобандерівець на "буханці" зі зброєю та побратимами вже виїхав, щоб розібратися зі злочинцями, які ********* ім'я Воїна Нації
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18.07.2025 18:17 Ответить
Зачраз вони швиденько доп'ють капучіно з айкосами і патріотично почнуть нас Неньку захищати.
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18.07.2025 18:28 Ответить
вчити
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18.07.2025 18:29 Ответить
що таке "айкоси"?
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18.07.2025 18:42 Ответить
Електронні сигарети для заможніх верств.
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18.07.2025 18:44 Ответить
дякую.
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18.07.2025 18:44 Ответить
Цікаво, посадять чи все ж таки виправдають? Чесно кажучи, не дуже віриться в перший варіант.

Памʼятаю історію з посадовицею Вінницького ТЦК, яку підозрювали у перевищенні службових повноважень (била військовозобовʼязаного та змушувала відмовитися від бронювання). Цікаво, чим закінчилась та історія, хтось знає?
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18.07.2025 18:07 Ответить
нічим,як і вбивство сумчанина у лютому-березні,розтягли засідання і затихло,збили градус цікавості ....правосуддя в дії
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18.07.2025 18:41 Ответить
А які претензії? 73% укра̀інцев за це голосували рвали сраки! (За перепрошенням)
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18.07.2025 18:47 Ответить
перевищенні повноважень в умовах воєнного стану, що призвело до тяжких наслідків (ч. 5 ст. 426-1 ККУ), а його командира - в умисному неприпиненні злочину підлеглого (ч. 4 ст. 426 ККУ) Джерело: https://censor.net/ua/n3564044
- от вам і ручна прокуратура , яка служить будь якій владі
А чому не - Умисне вбивство, вчинене групою осіб, кваліфікується за пунктом 12 частини 2 статті 115 КК України та тягне за собою покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі.
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18.07.2025 18:09 Ответить
Не бачу форумних дідів. Якби десь військового побили, тут би гвалт стояв. А так як завжди тиша. Ах, діди підписують контракти за програмою 60+

Це тільки верхівка айсбергу. Всі знають ціну життя людини в Україні - 6000-10000 баксів. У Сполучених Штатах автомобіль коштує дорожче
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18.07.2025 18:09 Ответить
Шмаркачі-ліберали не знають, що в штатах ціна життя тільки вдвічі більше.
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18.07.2025 18:14 Ответить
Ціна проживання може і вища. Ціна життя безцінна. Так, скоро буряти підуть штурмом на Вашингтон, ніде крім України немає нормального життя. Тільки в Україні!!! Увуювати підуть всі!!!
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18.07.2025 18:31 Ответить
Синку, мова іде про ціну життя громадянина держави. Скільки для держави буде коштувати його смерть.
Все має свою ціну в баксах. Отакий планетарний маразм...
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18.07.2025 18:36 Ответить
Цензор, будь ласка виправте помилку в статті. Немає у нас Західної України. Є захід, південь, північ та схід України.
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18.07.2025 18:15 Ответить
Схоже що ніякі буряти вже не потрібні. "Наші котики" укробурятики вже перевершили.
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18.07.2025 18:16 Ответить
Так і скінчилося життя аватара...
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18.07.2025 18:16 Ответить
стукачи тоже долго не живут
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18.07.2025 18:42 Ответить
Можна хоч всі пости про знущання ТЦК повидаляти, але це не зніме відповідальності президента за те як проводиться мобілізація робітниками ТЦК, з якими порушеннями та зловживаннями. ZEвлада у вигляді ОПи робить все, щоб дистанціювати ZEлідора від асоціації його та мобілізації з елементами бусифікації. Відповідальним за мобілізацію є виключно Президент України як Верховний Головнокомандувач. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n87 Стаття 4 Закону України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12 «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» встановлює, що «Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення». У п. 9 цієї статті ідеться, що «Загальне керівництво у сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України; організаційне керівництво мобілізаційною підготовкою і мобілізацією в Україні - КМУ; координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється РНБО». https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#n149 Стаття 11 цього Закону покладає керівництво мобілізацією, визначення її обсягів і строків саме на Президента України.
Всі військові рішення визначаються Законом України https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#Text «Про оборону України».
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1932-12#n159 Стаття 2 передбачає: «Для організації оборони держави Президент України за поданням КМ затверджує структуру плану оборони України, план оборони України та військово-адміністративний поділ території України».
Отже, за план оборони і за указ щодо мобілізації відповідає Президент України.
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18.07.2025 18:23 Ответить
Давайте називати речі своїми словами - це не буряти, а представник тцк забив насмерть мобілізованого. від якого двічі ВІДМОВИЛИСЯ в НЦ, прямо в автобусі під час "поставки моб. ресурсів". .. Пізно ввечері 9 травня майор - старший групи, наказав водію автобуса зупинитися біля одного з супермаркетів, щоб мобілізовані змогли щось собі купити. При цьому майор особисто дозволив Н. купити банку енергетику Revo, хоча цей енергетик має певну концентрацію алкоголю у рідині. Вночі Н. випив енергетик та почав себе поводити не зовсім адекватно - бігав по автобусу, голосно розмовляв, сварився з представниками ТЦК, заважав спати іншим та відмовлявся виконувати накази. Як наслідок, після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.
На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину. Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.
Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н. ..
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18.07.2025 18:27 Ответить
А как он попал в учебный центр, если у него были такие проблемы со здоровьем, что он "вёл себя беспокойно"? Председателя медицинской комиссии тоже посадите.
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18.07.2025 18:29 Ответить
влк провтикало загострення,хоча воно і в очі його не бачило
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18.07.2025 18:44 Ответить
Igor Liashenko

Prior

не люди
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18.07.2025 18:37 Ответить
згоден,тварюки гірші самих бурятів бо вже серед нас
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18.07.2025 18:45 Ответить
Як наслідок, після відмови виконати наказ майора - заспокоїтися, один з військовослужбовців ТЦК не менше трьох разів вдарив Н. в обличчя. А коли Н. впав, військовослужбовець ще 3-4 рази вдарив його електричним шокером, потім схопив Н. за голову та почав бити головою об підлогу.

На цьому екзекуція не завершилися, адже представник ТЦК почав бити громадянина ногами по голові, а також стрибати йому ногами на грудну клітину.

Побиття Н. відбувалося кілька разів протягом майже усього шляху до Києва, при цьому офіцери на дії підлеглого не реагували.

Після прибуття автобусу з мобілізованими на Зрошувальну 17А, військовослужбовець ТЦК просто витягнув Н. за ноги з автобусу та кинув на плацу збірного пункту.

Через деякий час на чоловіка, який лежав на плацу просто неба, звернули увагу, однак медикам, що прибули на виклик, залишилося лише констатувати смерть Н.
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18.07.2025 18:39 Ответить
а я, все чекаю.
де ж той стукачок, що у адмінів на постійній основі всіх відправляє в бан.
і знаєте, за що? за дискредитацію зсу!
будьте обережні, описуючи подвиги тцк!
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18.07.2025 18:39 Ответить
є гаратованих троє при спілкуванні з ними ввипадав у відпустку🤣🤣🤣
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18.07.2025 18:47 Ответить
Один з них це Urs. У адмінів у великій пошані. Не тільки банять а й деактивують профілі на його прохання.
А потім цькують "новорега". Зараз цей комент видалять і профіль деактивують.
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18.07.2025 18:49 Ответить
Учитывая маштаб мобилизации, то где новости как побили до смерти в маршрутках и на остановках например? Тоесть ни о чем короче говоря.

Это только корм для кацапни или еще хуже ублюдочных ухилесов, которые сейчас будут писать "про бурят".
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18.07.2025 18:45 Ответить
ти й є ублюдочний ухілєс.
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18.07.2025 18:51 Ответить
Читайте Женевскую конвенцию. Кто отвечает за военные преступления своих подчиненных. Тогда вам станет многое понятно. Я не говорю, что Европа броситься на защиту украинцев, но им уже очень не удобно!
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18.07.2025 18:50 Ответить
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