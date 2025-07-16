ГБР расследует избиение мужчины призывного возраста военнослужащими РТЦК в Николаеве

Работники ГБР устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, 14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

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Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что ГБРрасследует более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, в суд направлено почти 50 обвинительных актов.