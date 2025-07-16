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Новости Незаконные действия ТЦК
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ГБР расследует избиение мужчины призывного возраста военнослужащими РТЦК в Николаеве

дбр

Работники ГБР устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.

По предварительной информации, 14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).

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Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что ГБРрасследует более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, в суд направлено почти 50 обвинительных актов.

Автор: 

избиение (9838) Николаев (2175) Николаевская область (2178) ГБР (3112) Николаевский район (90)


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Топ комментарии
+3
Та явно ухилянт виноват , зачем это расследования вообще
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16.07.2025 14:45 Ответить
+3
навіщо бити тих хто в розшуку (можливо сзч)? просто робити так- зупиинити- перевірити документи- виявити що людина в розшуку!- і відпустити під чесне слово що розшукуваний явиться в тцк добровільно!і підкінець вибачитись та віддати честь!
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16.07.2025 14:49 Ответить
+2
У розшуку перебуває? Тобто ухилянт! Бити, звичайно, негарно, але ж мабуть пручався...
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16.07.2025 14:46 Ответить
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Та явно ухилянт виноват , зачем это расследования вообще
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16.07.2025 14:45 Ответить
ти, Max Shela - ухилянт, кацап і зрадник 100% винен у війні
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16.07.2025 15:57 Ответить
У розшуку перебуває? Тобто ухилянт! Бити, звичайно, негарно, але ж мабуть пручався...
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16.07.2025 14:46 Ответить
будемо сподіватися, що й тебе колись поб'їють ногами перевертні у погонах, коли ти пішохода не переході за кермом не пропустиш
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16.07.2025 15:19 Ответить
Чому пручався? Невже ТЦКшники спробували проти чоловіка діяти незаконними методами? Якщо так то він правильно робив.
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16.07.2025 15:55 Ответить
навіщо бити тих хто в розшуку (можливо сзч)? просто робити так- зупиинити- перевірити документи- виявити що людина в розшуку!- і відпустити під чесне слово що розшукуваний явиться в тцк добровільно!і підкінець вибачитись та віддати честь!
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16.07.2025 14:49 Ответить
У них - монополія на легальне насильство. Держава це схвалює. Закони? Ілюзія для натовпу. Реальність - правий той, у кого сила, зв'язки і безкарність.
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16.07.2025 14:54 Ответить
А можливо воно ще і з друг чи навідник бл приперлися стільки всякого непотрібну і зрадників які до того ще і бикують обзивають кидаються битись нормальна людина виконує вимоги перевірка документів обов'язок перевірка авто обов'язок
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16.07.2025 14:57 Ответить
ухилянтів потрібно РОЗСТРІЛЮВАТИ на місці
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16.07.2025 15:59 Ответить
Б'ють лише дурні ідіоти. Розумні знайдуть як мінімум десяток інших рішень, більшість з яких буде в межах закону.
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16.07.2025 14:51 Ответить
Чоловіків у ТЦК не б'ють.
Чоловіки до ТЦК самі йдуть.
То відловлюють тьолок, які ховаються від ЗСУ.
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16.07.2025 14:54 Ответить
А ти також г ухилянтське чи кацапсяча квочка
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16.07.2025 15:00 Ответить
Ми, представники патріотичної громади, рішуче засуджуємо ухилянтів, які хочуть сидіти на дивані з пляшкою пива (кухлем кави) й лазити по інтернету, замість того щоб іти на фронт.
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16.07.2025 15:02 Ответить
видно пропаганодська машина не слабий розгін набрала - кількість схвалень порушення закону державою на цензорі зростає з кожним днем
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16.07.2025 15:22 Ответить
БУТУСОВ на цьому сайті разом з ЗЕбандою системно роками перешкоджають мобілізації і захисту України від кацапською навали орди
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16.07.2025 16:02 Ответить
 
 