ГБР расследует избиение мужчины призывного возраста военнослужащими РТЦК в Николаеве
Работники ГБР устанавливают обстоятельства возможного неправомерного применения силы сотрудниками Корабельного районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Николаевской области к военнообязанному.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГБР.
По предварительной информации, 14 июля 2025 года во время проведения мобилизационных мероприятий в Николаеве работники РТЦК могли превысить свои служебные полномочия и избить мужчину призывного возраста, который находится в розыске.
По данному факту уже начато уголовное производство по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение военным служебным лицом власти или служебных полномочий, повлекшее тяжкие последствия).
Санкция статьи предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
Ранее сообщалось, что ГБРрасследует более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, в суд направлено почти 50 обвинительных актов.
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Чоловіки до ТЦК самі йдуть.
То відловлюють тьолок, які ховаються від ЗСУ.