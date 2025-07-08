Расследуется более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, 87 человек получили подозрение, - ГБР

ГБР расследует более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, в суд направлено почти 50 обвинительных актов.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире рассказала советник директора Госбюро расследований по коммуникациям Татьяна Сапьян.

"С февраля 2022 года ГБР расследует более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК. 87 человек получили подозрение, в суд направлено почти 50 обвинительных актов, где часто в обвинительных актах в одном деле могут быть подозреваемыми, например, два причастных к сделке лица. Поэтому, когда мы говорим о 50 обвинительных актах, то речь идет о 70 подозреваемых, а сейчас уже и обвиняемых граждан Украины, которые совершили правонарушения и подозреваются правоохранительным органом и будут отвечать перед судом", - отметила советник.

Также она рассказала, что на сегодня в результате махинаций в ТЦК выявлено неправомерную выгоду на 6 млн грн, убытков государству на 20 млн и арестовано имущества на сумму 263 млн грн.

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"На сегодня сумма неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляет более 6 млн грн. А когда устанавливаются в ходе расследования такие суммы, следствие делает все, чтобы имущество тех, кто подозревается в коррупции или незаконном обогащении, на время досудебного расследования находилось под арестом. И если суммировать эту сумму, то получается, что на более 263 млн грн имущества в целом находится под арестом. Сумма ущерба государству составляет почти 20 млн грн, но почти 7 млн убытков уже возмещено", - добавила Сапьян.

Она отметила, что злоупотребление полномочиями наносят ущерб обороноспособности и государственному бюджету, но суды прилагают усилия, чтобы компенсировать эти убытки.

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"На сегодня есть 9 приговоров, где осуждены 10 человек. Некоторые статьи предусматривают не только уголовную ответственность - это лишение свободы на несколько лет, а в зависимости от статьи, которая инкриминируется, также возможна конфискация имущества", - добавила она.