Расследуется более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, 87 человек получили подозрение, - ГБР
ГБР расследует более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК, в суд направлено почти 50 обвинительных актов.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом в телеэфире рассказала советник директора Госбюро расследований по коммуникациям Татьяна Сапьян.
"С февраля 2022 года ГБР расследует более 550 уголовных производств, связанных с ТЦК. 87 человек получили подозрение, в суд направлено почти 50 обвинительных актов, где часто в обвинительных актах в одном деле могут быть подозреваемыми, например, два причастных к сделке лица. Поэтому, когда мы говорим о 50 обвинительных актах, то речь идет о 70 подозреваемых, а сейчас уже и обвиняемых граждан Украины, которые совершили правонарушения и подозреваются правоохранительным органом и будут отвечать перед судом", - отметила советник.
Также она рассказала, что на сегодня в результате махинаций в ТЦК выявлено неправомерную выгоду на 6 млн грн, убытков государству на 20 млн и арестовано имущества на сумму 263 млн грн.
"На сегодня сумма неправомерной выгоды во время махинаций в ТЦК составляет более 6 млн грн. А когда устанавливаются в ходе расследования такие суммы, следствие делает все, чтобы имущество тех, кто подозревается в коррупции или незаконном обогащении, на время досудебного расследования находилось под арестом. И если суммировать эту сумму, то получается, что на более 263 млн грн имущества в целом находится под арестом. Сумма ущерба государству составляет почти 20 млн грн, но почти 7 млн убытков уже возмещено", - добавила Сапьян.
Она отметила, что злоупотребление полномочиями наносят ущерб обороноспособности и государственному бюджету, но суды прилагают усилия, чтобы компенсировать эти убытки.
"На сегодня есть 9 приговоров, где осуждены 10 человек. Некоторые статьи предусматривают не только уголовную ответственность - это лишение свободы на несколько лет, а в зависимости от статьи, которая инкриминируется, также возможна конфискация имущества", - добавила она.
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Розумію що вдома тепло, сито і в жінки приємно пахне, але якщо придатний і не маєш законних підстав на відстрочку- то коли тебе спіймають на вулиці, то мобілізують і це нормально.
А якщо ти людина- то і ловити тебе не знадобиться. Ти сам підеш, ахищати свою землю і свою родину.
Моя логіка зрозуміла?
Що не так?
Стаття 17. Захист суверенітету і територіальної цілісності України, забезпечення її економічної та
інформаційної безпеки є найважливішими функціями держави, справою всього Українського народу.
Оборона України, захист її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності покладаються на
Збройні Сили України.
Забезпечення державної безпеки і захист державного кордону України покладаються на відповідні
військові формування та правоохоронні органи держави, організація і порядок діяльності яких визначаються
законом.
Збройні Сили України та інші військові формування ніким не можуть бути використані для обмеження
прав і свобод громадян або з метою повалення конституційного ладу, усунення органів влади чи
перешкоджання їх діяльності.
Держава забезпечує соціальний захист громадян України, які перебувають на службі у Збройних Силах
України та в інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей.
На території України забороняється створення і функціонування будь-яких збройних формувань, не
передбачених законом.
На території України не допускається розташування іноземних військових баз.
Стаття 65. Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних
символів є обов'язком громадян України.
Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про військовий обов'язок і військову службу
Стаття 33. Загальні правила військового обліку
1. Військовий облік поділяється на облік призовників і облік військовозобов'язаних.
2. Загальне керівництво роботою, пов'язаною з організацією та веденням військового обліку призовників
і військовозобов'язаних, контроль за станом цієї роботи в органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах та організаціях незалежно від підпорядкування і форм власності здійснює
Генеральний штаб Збройних Сил України. Функціонування системи військового обліку забезпечується
органами Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України,
Служби зовнішньої розвідки України, Національної поліції, центральними органами виконавчої влади, які
відповідно до закону здійснюють керівництво військовими формуваннями, правоохоронними органами
спеціального призначення, місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування.
3. Військовий облік усіх призовників і військовозобов'язаних ведеться за місцем їх проживання і
відповідно до обсягу та деталізації поділяється на персонально-якісний, персонально-первинний та
персональний.
4. Військовий облік військовозобов'язаних за призначенням поділяється на загальний і спеціальний.
5. Військовий облік призовників і військовозобов'язаних ведеться в порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України.
Стаття 38. Обов'язки органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування,
підприємств, установ та організацій, посадових осіб, призовників і військовозобов'язаних щодо
виконання правил військового обліку
1. В адміністративно-територіальних одиницях, де немає військових комісаріатів, відповідні органи
місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій, у тому числі навчальних закладів,
незалежно від підпорядкування і форм власності зобов'язані на вимогу військових комісаріатів сповіщати
призовників і військовозобов'язаних про їх виклик до військових комісаріатів, забезпечувати своєчасне
прибуття за цим викликом, у семиденний строк повідомляти районні (міські) військові комісаріати про
прийняття на роботу (навчання) та звільнення з роботи (навчання) призовників і військовозобов'язаних.
2. Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця проживання чи перебування осіб,
виконавчі органи сільських, селищних, міських рад зобов'язані:
- здійснювати реєстрацію за місцем проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників,
військовозобов'язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх військово-облікових документах позначок
військових комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на військовому
обліку за місцем проживання або перебування;
- надавати районним (міським) військовим комісаріатам допомогу у прийнятті допризовників на
військовий облік, проведенні призову громадян на військову службу (збори), контролі за виконанням ними
правил військового обліку та виявленні громадян із числа призовників і військовозобов'язаних, які
порушують ці правила;
- надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що
ведуть військовий облік, відомості про осіб, які отримали громадянство України і повинні бути взяті на
військовий облік.
3. Органи Національної поліції у встановленому законом порядку зобов'язані за зверненнями військових
комісаріатів або органів місцевого самоврядування, що ведуть військовий облік, проводити розшук,
затримання і доставку до військових комісаріатів громадян, які ухиляються від виконання військового
обов'язку, а також надсилати у двотижневий строк до військових комісаріатів або органів місцевого
самоврядування, що ведуть військовий облік, відомості про випадки виявлення громадян, які не
перебувають, проте повинні перебувати на військовому обліку.
4. Органи реєстрації актів громадянського стану зобов'язані в семиденний строк повідомити районні
(міські) військові комісаріати про зміну призовниками і військовозобов'язаними прізвища, імені та по
батькові, одруження (розлучення), випадки реєстрації смерті призовників або військовозобов'язаних та
вилучення військово-облікових документів, пільгових посвідчень, а також інші дані.
5. Органи досудового розслідування зобов'язані в семиденний строк повідомити районні (міські)
військові комісаріати про призовників, яким повідомлено про підозру у вчиненні кримінального
правопорушення, а суди - про призовників, кримінальні справи стосовно яких розглядаються судом, а також
про вироки щодо призовників і військовозобов'язаних, які набрали законної сили.
6. Посвідчення про приписку призовників, військові квитки військовозобов'язаних, засуджених до
позбавлення волі, обмеження волі або арешту, надсилаються судами до відповідних районних (міських)
військових комісаріатів.
7. Медико-соціальні експертні комісії зобов'язані в семиденний строк повідомити відповідні районні
(міські) військові комісаріати про призовників і військовозобов'язаних, яких визнано інвалідами.
8. Керівники лікувальних закладів під час проведення призову зобов'язані у триденний строк повідомити
відповідні районні (міські) військові комісаріати про громадян призовного віку, які перебувають на
стаціонарному лікуванні.
9. Житлово-експлуатаційні організації, інші організації або підприємства та установи, що здійснюють
експлуатацію будинків, а також власники будинків повинні своєчасно подавати необхідні відомості про
призовників і військовозобов'язаних відповідним районним (міським) військовим комісаріатам, виконавчим
комітетам сільських, селищних і міських рад, на які покладено ведення обліку призовників і
військовозобов'язаних, стежити за виконанням призовниками і військовозобов'язаними правил військового
обліку, а також сповіщати їх про виклик до військових комісаріатів.
10. Призовники та військовозобов'язані в разі зміни їх сімейного стану, стану здоров'я, адреси місця
проживання (перебування), освіти, місця роботи і посади зобов'язані особисто в семиденний строк
повідомити про це орган, де вони перебувають на військовому обліку.
Стаття 42. Відповідальність посадових осіб і громадян України
1. Керівники, інші посадові особи органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також
підприємств, установ та організацій незалежно від підпорядкування і форм власності та громадяни України,
винні у порушенні порядку військового обліку, допризовної підготовки, приписки до призовних дільниць,
призову на строкову військову службу, проходження служби у військовому резерві, проходження зборів,
мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності, прибуття за викликом до військового комісаріату, а
також у вчиненні інших порушень законодавства про військовий обов'язок і військову службу, несуть
відповідальність згідно із законом.
2. Районні (міські) військові комісаріати зобов'язані під час проведення приписки до призовних дільниць,
призову на строкову військову службу та проходження зборів ознайомити громадян України з їх правами та
обов'язками згідно з вимогами цього Закону.
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про оборону України
Стаття 16. Завдання підприємств, установ та організацій і обов'язки їх посадових осіб у сфері
оборони
Підприємства, установи та організації усіх форм власності:
- виконують державні оборонні замовлення, в тому числі проводять наукові дослідження та виконують
розробки у сфері оборони, створюють і підтримують у готовності мобілізаційні потужності, зберігають
матеріальні цінності мобілізаційного резерву;
- здійснюють на договірних засадах виробництво і поставки Збройним Силам України, іншим військовим
формуванням, утвореним відповідно до законів України, та правоохоронним органам продукції, виконують
інші роботи, надають комунально-побутові та інші послуги, що не входять у державне оборонне замовлення;
- здійснюють згідно із законодавством заходи щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації;
- забезпечують та беруть участь у здійсненні заходів цивільного захисту.
Посадові особи підприємств, установ та організацій усіх форм власності:
- виконують передбачені законодавством обов'язки у сфері оборони;
- сприяють забезпеченню ведення персонального військового обліку військовозобов'язаних і
призовників, їх підготовці до військової служби, призову на строкову військову службу, навчальні (або
перевірочні) та спеціальні збори і під час мобіліза
Я б ТЦК взагалі служити не зміг би. В напрямку прокацапських тварюк я звик стріляти.
Там только у военкома борисова, в подозрении было 4 или 5 миллионов и не гривен, а долларов...
все міряєте баблом?
6 млн?
6 млн, це тільки у охоронця на воротах. а, скільки у керівництва?
хатинки в іспаніях/дубаях, дорогущі авто, неміряно бабла в матрацах.....
А моя дочка четвертий рік служить - і не зрозуміло ,коли зможе демобілізуватися. А дітей топ-чиновників - там не видно . Тому в нас немає законів - в нас понятія і армія безправних холопів ...
Судячи по тому, як ти на свою дружину кажеш- Україна та українське тобі чуже.
Якщо для того ,щоб вважатися українцем та любити Україну - потрібно стати патріото-дебілом,який не розрізняє гівно від шоколаду - то так я не українець . Я вже якось тоді в еміграцію - там де жили дідусі поляки чи прибалти
За шмат гнилої ковбаси і матір рідну продаси, як писав про вас Шевченко.
Давайте закінчимо цю безплідну дискусію . Ви -ідеаліст ,як і багато інших ,які загинули. А покидьки прикриваються вами - і грабують країну - прикриваючись гаслами про патріотизм . Я цинік і прагматик - і якщо в 2022 -2023 я ще реально розглядав варіанти куди піти в ЗСУ , то наразі , після розуміння того ,що відбувається в країні , в армії я такий варіант не розглядаю,. ( хіба зміниться влада) Україна і ЗСУ поступово перетворюються в зелену московію . І я не збираюся з ціх двох куп - вибирати яка пахне гірше.
Поки ще ми не зовсім перетворилися на Московію - але вже дуже близько
а людолови тцк, громадяни україни.
гниди ураїни! кончені паразити на тілі україни!
ось чому такий войовничій скунс, зрозуміло!
от же ж кончена істота!!!