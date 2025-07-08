УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9485 відвідувачів онлайн
Новини Протиправні дії ТЦК
602 8

Розслідується понад 550 кримінальних проваджень, пов’язаних із ТЦК, 87 осіб отримали підозру, - ДБР

Кримінальні провадження, пов’язані з ТЦК

ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповіла радниця директора Держбюро розслідувань із комунікацій Тетяна Сапьян.

"З лютого 2022 року ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК. 87 осіб отримали підозру, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів, де часто-густо в обвинувальних актах в одній справі можуть бути підозрюваними, наприклад, дві причетні до оборудки особи. Тому, коли ми говоримо про 50 обвинувальних актів, то йдеться про 70 підозрюваних, а наразі уже й обвинувачуваних громадян України, які вчинили правопорушення й підозрюються правоохоронним органом і відповідатимуть перед судом", - зазначила радниця.

Також вона розповіла, що на сьогодні внаслідок махінацій у ТЦК виявлено неправомірну вигоду на 6 млн грн, збитків державі на 20 млн та заарештовано майна на суму 263 млн грн.

Також читайте: Понад 50 військовослужбовців ТЦК притягнули до відповідальності за порушення, - Лубінець

"На сьогодні сума неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становить понад 6 млн грн. А коли встановлюються під час розслідування такі суми, слідство робить усе, щоб майно тих, хто підозрюється в корупції чи незаконному збагаченні, на час досудового розслідування перебувало під арештом. І якщо підсумувати цю суму, то виходить на понад 263 млн грн майна загалом перебуває під арештом. Сума збитків державі становить майже 20 млн грн, але майже 7 млн збитків уже відшкодовано", - додала Сапьян.

Вона зауважила, що зловживання повноваженнями завдають шкоди обороноздатності та державному бюджету, але суди докладають зусиль, щоб компенсувати ці збитки.

Читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність для військових ТЦК

"На сьогодні є 9 вироків, де засуджено 10 осіб. Деякі статті передбачають не лише кримінальну відповідальність - це позбавлення волі на декілька років, а в залежності від статті, яка інкримінується, також можлива конфіскація майна", - додала вона.

Автор: 

ДБР (3605) ТЦК та СП (705)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Цирк!
показати весь коментар
08.07.2025 19:48 Відповісти
казка на ніч???в мене організм вже неадекватно реагує на брехню,починаю реготати але кажуть перед сном не варто
показати весь коментар
08.07.2025 19:49 Відповісти
Ви постійно скиглите про свої права, забуваючи про обов'язки.
Розумію що вдома тепло, сито і в жінки приємно пахне, але якщо придатний і не маєш законних підстав на відстрочку- то коли тебе спіймають на вулиці, то мобілізують і це нормально.
А якщо ти людина- то і ловити тебе не знадобиться. Ти сам підеш, ахищати свою землю і свою родину.
Моя логіка зрозуміла?
Що не так?
показати весь коментар
08.07.2025 20:42 Відповісти
Це до обіду стільки кримінала роблять з громадянами в одній обл!
показати весь коментар
08.07.2025 19:51 Відповісти
Відсотків 80 з них банально відкупилася і далі "виконує добове постачання"
показати весь коментар
08.07.2025 19:58 Відповісти
Також вона розповіла, що на сьогодні внаслідок махінацій у ТЦК виявлено неправомірну вигоду на 6 млн грн, збитків державі на 20 млн та заарештовано майна на суму 263 млн грн.

Там только у военкома борисова, в подозрении было 4 или 5 миллионов и не гривен, а долларов...
показати весь коментар
08.07.2025 20:00 Відповісти
Било... І сплило... На параходє... В Ніццу... Вмєстє с францусскімі інтервентамі...
показати весь коментар
08.07.2025 20:08 Відповісти
а скільки зламаних доль? скільки скалічених? скільки зниклих безвісті? скільки загиблих?
все міряєте баблом?
6 млн?
6 млн, це тільки у охоронця на воротах. а, скільки у керівництва?
хатинки в іспаніях/дубаях, дорогущі авто, неміряно бабла в матрацах.....
показати весь коментар
08.07.2025 20:12 Відповісти
 
 