Розслідується понад 550 кримінальних проваджень, пов’язаних із ТЦК, 87 осіб отримали підозру, - ДБР

ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповіла радниця директора Держбюро розслідувань із комунікацій Тетяна Сапьян.

"З лютого 2022 року ДБР розслідує понад 550 кримінальних проваджень, які пов’язані з ТЦК. 87 осіб отримали підозру, до суду направлено майже 50 обвинувальних актів, де часто-густо в обвинувальних актах в одній справі можуть бути підозрюваними, наприклад, дві причетні до оборудки особи. Тому, коли ми говоримо про 50 обвинувальних актів, то йдеться про 70 підозрюваних, а наразі уже й обвинувачуваних громадян України, які вчинили правопорушення й підозрюються правоохоронним органом і відповідатимуть перед судом", - зазначила радниця.

Також вона розповіла, що на сьогодні внаслідок махінацій у ТЦК виявлено неправомірну вигоду на 6 млн грн, збитків державі на 20 млн та заарештовано майна на суму 263 млн грн.

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"На сьогодні сума неправомірної вигоди під час махінацій у ТЦК становить понад 6 млн грн. А коли встановлюються під час розслідування такі суми, слідство робить усе, щоб майно тих, хто підозрюється в корупції чи незаконному збагаченні, на час досудового розслідування перебувало під арештом. І якщо підсумувати цю суму, то виходить на понад 263 млн грн майна загалом перебуває під арештом. Сума збитків державі становить майже 20 млн грн, але майже 7 млн збитків уже відшкодовано", - додала Сапьян.

Вона зауважила, що зловживання повноваженнями завдають шкоди обороноздатності та державному бюджету, але суди докладають зусиль, щоб компенсувати ці збитки.

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"На сьогодні є 9 вироків, де засуджено 10 осіб. Деякі статті передбачають не лише кримінальну відповідальність - це позбавлення волі на декілька років, а в залежності від статті, яка інкримінується, також можлива конфіскація майна", - додала вона.