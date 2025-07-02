Понад 50 військовослужбовців ТЦК притягнули до відповідальності за порушення, - Лубінець

Більш як 50 військовослужбовців ТЦК притягнули торік до дисциплінарної відповідальності через порушення прав військовозобов'язаних та правил проведення мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді.

"За 2024 рік я отримав більше ніж приблизно 3,5 тисячі звернень від громадян України щодо порушення їхніх прав під час мобілізації. Ми завжди реагуємо. Я бачу статистику, що збільшується кількість звернень. Наприклад, у 2025 році я вже отримав більше ніж 2000 звернень. По кожному зверненню автоматично відкривається провадження в нас в інституції. Направляються офіційні листи, вимагаються відповіді. Так, на підставі наших звернень були відкриті кримінальні провадження і більше ніж 50 військовослужбовців ТЦК і СП були притягнені до дисциплінарної відповідальності", - зауважив Лубінець.

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Він пояснив, що Російська Федерація може використовувати кейси про порушення прав людини під час мобілізаційних заходів проти України. Тому Офіс омбудсмена здебільшого реагує в юридичній площині, а не в публічній.

Окрім того, торік Офіс омбудсмена провів 18 нарад за участю представників Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та керівників ТЦК і СП з усіх областей регіонів. Також участь у подібних нарадах беруть військові адвокати та юристи Офісу уповноваженого Верховної Ради із прав людини.

"У нас є випадки, коли мої представники в регіонах приїжджають до приміщень ТЦК і СП та допомагають відновити порушені права громадян України. Я не скажу, що кожне звернення знаходить ознаки порушення прав. Велику кількість звернень після нашого втручання ми розбираємося і не знаходимо порушених прав, але достатньо велика кількість все ж таки порушених прав залишається", - додав він.

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Як повідомляли у Сухопутних військах, 86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО.