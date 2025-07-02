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Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини
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Понад 50 військовослужбовців ТЦК притягнули до відповідальності за порушення, - Лубінець

ТЦК і мобілізація

Більш як 50 військовослужбовців ТЦК притягнули торік до дисциплінарної відповідальності через порушення прав військовозобов'язаних та правил проведення мобілізаційних заходів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час пресконференції з нагоди третьої річниці перебування на посаді.

"За 2024 рік я отримав більше ніж приблизно 3,5 тисячі звернень від громадян України щодо порушення їхніх прав під час мобілізації. Ми завжди реагуємо. Я бачу статистику, що збільшується кількість звернень. Наприклад, у 2025 році я вже отримав більше ніж 2000 звернень. По кожному зверненню автоматично відкривається провадження в нас в інституції. Направляються офіційні листи, вимагаються відповіді. Так, на підставі наших звернень були відкриті кримінальні провадження і більше ніж 50 військовослужбовців ТЦК і СП були притягнені до дисциплінарної відповідальності", - зауважив Лубінець.

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Він пояснив, що Російська Федерація може використовувати кейси про порушення прав людини під час мобілізаційних заходів проти України. Тому Офіс омбудсмена здебільшого реагує в юридичній площині, а не в публічній.

Окрім того, торік Офіс омбудсмена провів 18 нарад за участю представників Міністерства оборони, Генерального штабу ЗСУ та керівників ТЦК і СП з усіх областей регіонів. Також участь у подібних нарадах беруть військові адвокати та юристи Офісу уповноваженого Верховної Ради із прав людини.

"У нас є випадки, коли мої представники в регіонах приїжджають до приміщень ТЦК і СП та допомагають відновити порушені права громадян України. Я не скажу, що кожне звернення знаходить ознаки порушення прав. Велику кількість звернень після нашого втручання ми розбираємося і не знаходимо порушених прав, але достатньо велика кількість все ж таки порушених прав залишається", - додав він.

Також читайте: У Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність для військових ТЦК

Як повідомляли у Сухопутних військах, 86% інцидентів з ТЦК у червні виявилися фейками та ІПСО.

Автор: 

Лубінець Дмитро (619) ТЦК та СП (687)


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Топ коментарі
+13
"дисциплінарна відповідальність" - це ніфіга не відповідальність. Фактично пальчиком пожурили, сказали так більше не робити, і все. Навіть не адміністративка, не говорю вже про кримінальні статті за порушення КУ.
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02.07.2025 18:46 Відповісти
+11
3500 тисячі звернень, з них цілих 50 мали наслідком дисциплінарну відповідальність, наприклад позбавлення премії або усне попередження - потужно.
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02.07.2025 18:45 Відповісти
+6
Залюбки почитав би, скільком ТаЦаКам переламано щелепи та руки-ноги. Бажано з подробицями.
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02.07.2025 18:47 Відповісти
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02.07.2025 18:42 Відповісти
одна догана на всіх,а потім чергова п'янка
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02.07.2025 19:09 Відповісти
Только 50? 🤪🤔🤣
План не выполнили что-ли?
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02.07.2025 18:43 Відповісти
в цю гру можна грати в двох. цікаво,скільки ухилянтів вже сидить?
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02.07.2025 18:43 Відповісти
Понад 50 притягнуто. Скільки сяде - вирішить суд
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02.07.2025 18:45 Відповісти
та без питань. я за правду.
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02.07.2025 18:49 Відповісти
Я також. В правді - сила!!
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02.07.2025 19:31 Відповісти
Нащо Лубінець розповсюджує ІПСО? Працівники ТЦК святі та невинні!
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02.07.2025 18:45 Відповісти
3500 тисячі звернень, з них цілих 50 мали наслідком дисциплінарну відповідальність, наприклад позбавлення премії або усне попередження - потужно.
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02.07.2025 18:45 Відповісти
"дисциплінарна відповідальність" - це ніфіга не відповідальність. Фактично пальчиком пожурили, сказали так більше не робити, і все. Навіть не адміністративка, не говорю вже про кримінальні статті за порушення КУ.
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02.07.2025 18:46 Відповісти
Я тебя умоляю - какие там "пальчики"?
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02.07.2025 19:09 Відповісти
Залюбки почитав би, скільком ТаЦаКам переламано щелепи та руки-ноги. Бажано з подробицями.
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02.07.2025 18:47 Відповісти
Пожурілі
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02.07.2025 18:49 Відповісти
Давно кажу шо лубинець то ПОРОЖНЄ МІСЦЕ
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02.07.2025 18:49 Відповісти
Буряти були б ще гірші. Напевно. Чи ні? Шота запутався.
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02.07.2025 18:51 Відповісти
Капля в морі, я думаю як мінімум половина заплатила штраф і "працює" далі.
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02.07.2025 18:53 Відповісти
"до дисциплінарної відповідальності" - все, розходимось, ніхто не присів за кримінал та вбивства, мабуть то вже після перемоги
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02.07.2025 18:56 Відповісти
Ніхто жодних штрафів не платив, максимум виписали усно догану для отвода глаз і все.
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02.07.2025 18:57 Відповісти
Дисциплінарна відповідальність не передбачає штраф.
Догана, сувора догана, пониження в посаді і т. д.
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02.07.2025 18:59 Відповісти
Під час В'єтнамської війни, зграї американських ухилянтів лісами тікали в Канаду.
І так швиденько-швиденько! Аж ся курило!
Американське ТЦК ловило їх батальйонами собак.

Ні одного пса не притягнули до відповідальності... Ну нє, це несправедливо...
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02.07.2025 18:53 Відповісти
"2000 звернень"
"50 ... були притягнені до дисциплінарної відповідальності"

Ворон ворону... Та ще з за такі бабки які косять в бусиках...
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02.07.2025 18:55 Відповісти
Мой пример. Нач тцк набрал обмеженно придатних и отправил в ПЕХОТУ!!! Там конечно нах послали, 11 человек из 30 поехали назад. Вот только нафига людей возили через полстраны? И это не нарушение же? 🤔
То есть нач тцк вполне осознанно отправил людей в ПЕХОТУ, прекрасно понимая что их там не возьмут. Ну дебил же, его лечить нужно, а не в тцк работать
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02.07.2025 19:01 Відповісти
Главное результат.Отрицательный результат тоже результат.Не отправил бы никого-получил бы пиндюлей за плохую работу
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02.07.2025 19:05 Відповісти
ХА ХА ХА за побиття та каліцтво дісципленарна відповідальність!! просто цікаву самим їм не смішно за такий рівень відповідальності!!
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02.07.2025 19:09 Відповісти
Поперше порушень не 50 а тисячі! по друге це не просто порушення це ЗЛОЧИНИ проти людей! Викрадення, тортури і навіть вбивства! Всі дії ЗЕскотів зосереджені на тому щоб зробити з українців покірне безвольне стадо таке як зараз на роіссі...
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02.07.2025 19:57 Відповісти
Кременя кишнули с хлебной должности, когда этого "ответственного" товариСча на "вольные хлеба" отправят?
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02.07.2025 20:00 Відповісти
Цей імпотент лубінець імітує якісь тілорухи.
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02.07.2025 20:36 Відповісти
невже *доган* навішали
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02.07.2025 20:37 Відповісти
 
 