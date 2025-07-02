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Более 50 военнослужащих ТЦК привлекли к ответственности за нарушения, - Лубинец

ТЦК и мобилизация

Более 50 военнослужащих ТЦК привлекли в прошлом году к дисциплинарной ответственности за нарушение прав военнообязанных и правил проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции по случаю третьей годовщины пребывания в должности.

"За 2024 год я получил более чем примерно 3,5 тысячи обращений от граждан Украины о нарушении их прав во время мобилизации. Мы всегда реагируем. Я вижу статистику, что увеличивается количество обращений. Например, в 2025 году я уже получил более 2000 обращений. По каждому обращению автоматически открывается производство у нас в институте. Направляются официальные письма, требуются ответы. В частности, на основании наших обращений были открыты уголовные производства и более 50 военнослужащих ТЦК и СП были привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметил Лубинец.

Также читайте: За полгода в Украине открыли более 28 тысяч производств по штрафам ТЦК

Он пояснил, что Российская Федерация может использовать кейсы о нарушении прав человека во время мобилизационных мероприятий против Украины. Поэтому Офис омбудсмена в основном реагирует в юридической плоскости, а не в публичной.

Кроме того, в прошлом году Офис омбудсмена провел 18 совещаний с участием представителей Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ и руководителей ТЦК и СП из всех областей регионов. Также участие в подобных совещаниях принимают военные адвокаты и юристы Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"У нас есть случаи, когда мои представители в регионах приезжают в помещения ТЦК и СП и помогают восстановить нарушенные права граждан Украины. Я не скажу, что каждое обращение находит признаки нарушения прав. Большое количество обращений после нашего вмешательства мы разбираемся и не находим нарушенных прав, но достаточно большое количество все же нарушенных прав остается", - добавил он.

Также читайте: В Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности для военных ТЦК

Как сообщали в Сухопутных войсках, 86% инцидентов с ТЦК в июне оказались фейками и ИПСО.

Автор: 

Лубинец Дмитрий (484) ТЦК (636)


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Топ комментарии
+15
"дисциплінарна відповідальність" - це ніфіга не відповідальність. Фактично пальчиком пожурили, сказали так більше не робити, і все. Навіть не адміністративка, не говорю вже про кримінальні статті за порушення КУ.
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02.07.2025 18:46 Ответить
+12
3500 тисячі звернень, з них цілих 50 мали наслідком дисциплінарну відповідальність, наприклад позбавлення премії або усне попередження - потужно.
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02.07.2025 18:45 Ответить
+6
Нащо Лубінець розповсюджує ІПСО? Працівники ТЦК святі та невинні!
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02.07.2025 18:45 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Це за один день?
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02.07.2025 18:42 Ответить
одна догана на всіх,а потім чергова п'янка
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02.07.2025 19:09 Ответить
Только 50? 🤪🤔🤣
План не выполнили что-ли?
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02.07.2025 18:43 Ответить
в цю гру можна грати в двох. цікаво,скільки ухилянтів вже сидить?
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02.07.2025 18:43 Ответить
Понад 50 притягнуто. Скільки сяде - вирішить суд
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02.07.2025 18:45 Ответить
та без питань. я за правду.
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02.07.2025 18:49 Ответить
Я також. В правді - сила!!
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02.07.2025 19:31 Ответить
Нащо Лубінець розповсюджує ІПСО? Працівники ТЦК святі та невинні!
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02.07.2025 18:45 Ответить
3500 тисячі звернень, з них цілих 50 мали наслідком дисциплінарну відповідальність, наприклад позбавлення премії або усне попередження - потужно.
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02.07.2025 18:45 Ответить
Тобто наслідки у 1,5% звернень!
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02.07.2025 21:31 Ответить
"дисциплінарна відповідальність" - це ніфіга не відповідальність. Фактично пальчиком пожурили, сказали так більше не робити, і все. Навіть не адміністративка, не говорю вже про кримінальні статті за порушення КУ.
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02.07.2025 18:46 Ответить
Я тебя умоляю - какие там "пальчики"?
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02.07.2025 19:09 Ответить
Це як при совку було жорстоке покарання: "поставіть на від". Хер знає у чому був його зміст. Проте то було за п'янку, прогули... А тут інше.. За дії які мають ознаки кримінальних, а інколи і тяжких кримінальних, злочинів - адмінвідповідальність.
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02.07.2025 21:10 Ответить
Залюбки почитав би, скільком ТаЦаКам переламано щелепи та руки-ноги. Бажано з подробицями.
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02.07.2025 18:47 Ответить
Пожурілі
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02.07.2025 18:49 Ответить
Давно кажу шо лубинець то ПОРОЖНЄ МІСЦЕ
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02.07.2025 18:49 Ответить
Буряти були б ще гірші. Напевно. Чи ні? Шота запутався.
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02.07.2025 18:51 Ответить
Капля в морі, я думаю як мінімум половина заплатила штраф і "працює" далі.
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02.07.2025 18:53 Ответить
"до дисциплінарної відповідальності" - все, розходимось, ніхто не присів за кримінал та вбивства, мабуть то вже після перемоги
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02.07.2025 18:56 Ответить
Ніхто жодних штрафів не платив, максимум виписали усно догану для отвода глаз і все.
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02.07.2025 18:57 Ответить
Дисциплінарна відповідальність не передбачає штраф.
Догана, сувора догана, пониження в посаді і т. д.
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02.07.2025 18:59 Ответить
Під час В'єтнамської війни, зграї американських ухилянтів лісами тікали в Канаду.
І так швиденько-швиденько! Аж ся курило!
Американське ТЦК ловило їх батальйонами собак.

Ні одного пса не притягнули до відповідальності... Ну нє, це несправедливо...
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02.07.2025 18:53 Ответить
"2000 звернень"
"50 ... були притягнені до дисциплінарної відповідальності"

Ворон ворону... Та ще з за такі бабки які косять в бусиках...
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02.07.2025 18:55 Ответить
Мой пример. Нач тцк набрал обмеженно придатних и отправил в ПЕХОТУ!!! Там конечно нах послали, 11 человек из 30 поехали назад. Вот только нафига людей возили через полстраны? И это не нарушение же? 🤔
То есть нач тцк вполне осознанно отправил людей в ПЕХОТУ, прекрасно понимая что их там не возьмут. Ну дебил же, его лечить нужно, а не в тцк работать
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02.07.2025 19:01 Ответить
ХА ХА ХА за побиття та каліцтво дісципленарна відповідальність!! просто цікаву самим їм не смішно за такий рівень відповідальності!!
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02.07.2025 19:09 Ответить
Поперше порушень не 50 а тисячі! по друге це не просто порушення це ЗЛОЧИНИ проти людей! Викрадення, тортури і навіть вбивства! Всі дії ЗЕскотів зосереджені на тому щоб зробити з українців покірне безвольне стадо таке як зараз на роіссі...
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02.07.2025 19:57 Ответить
Кременя кишнули с хлебной должности, когда этого "ответственного" товариСча на "вольные хлеба" отправят?
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02.07.2025 20:00 Ответить
Цей імпотент лубінець імітує якісь тілорухи.
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02.07.2025 20:36 Ответить
невже *доган* навішали
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02.07.2025 20:37 Ответить
 
 