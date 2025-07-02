Более 50 военнослужащих ТЦК привлекли к ответственности за нарушения, - Лубинец

Более 50 военнослужащих ТЦК привлекли в прошлом году к дисциплинарной ответственности за нарушение прав военнообязанных и правил проведения мобилизационных мероприятий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время пресс-конференции по случаю третьей годовщины пребывания в должности.

"За 2024 год я получил более чем примерно 3,5 тысячи обращений от граждан Украины о нарушении их прав во время мобилизации. Мы всегда реагируем. Я вижу статистику, что увеличивается количество обращений. Например, в 2025 году я уже получил более 2000 обращений. По каждому обращению автоматически открывается производство у нас в институте. Направляются официальные письма, требуются ответы. В частности, на основании наших обращений были открыты уголовные производства и более 50 военнослужащих ТЦК и СП были привлечены к дисциплинарной ответственности", - отметил Лубинец.

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Он пояснил, что Российская Федерация может использовать кейсы о нарушении прав человека во время мобилизационных мероприятий против Украины. Поэтому Офис омбудсмена в основном реагирует в юридической плоскости, а не в публичной.

Кроме того, в прошлом году Офис омбудсмена провел 18 совещаний с участием представителей Министерства обороны, Генерального штаба ВСУ и руководителей ТЦК и СП из всех областей регионов. Также участие в подобных совещаниях принимают военные адвокаты и юристы Офиса уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"У нас есть случаи, когда мои представители в регионах приезжают в помещения ТЦК и СП и помогают восстановить нарушенные права граждан Украины. Я не скажу, что каждое обращение находит признаки нарушения прав. Большое количество обращений после нашего вмешательства мы разбираемся и не находим нарушенных прав, но достаточно большое количество все же нарушенных прав остается", - добавил он.

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Как сообщали в Сухопутных войсках, 86% инцидентов с ТЦК в июне оказались фейками и ИПСО.