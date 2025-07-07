Умер 31-летний житель Волыни, после мобилизации оказавшийся в реанимации с травмами
6 июля умер волынянин Максим Музычка, которого после мобилизации в Луцке и отправки на полигон нашли в тяжелом состоянии во львовской больнице. В полиции говорили, что мужчина травмировался, когда выпрыгнул из кузова грузового автомобиля.
О смерти мужчины сообщила его жена Маргарита, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, 31-летний мужчина умер после длительного пребывания в реанимации.
"Все, что произошло, слишком больно, слишком тяжело. И я еще не могу это принять. Я знаю, что правда еще должна быть услышана. Но сегодня просто тишина и потеря. Просто любовь, которую невозможно описать словами", - написала женщина.
Что предшествовало?
Напомним, 16 июня сообщалось, что в больнице Львова находится в критическом состоянии 31-летний волонтер из Луцка Максим Музычка. По словам родных, его ранее силой доставили в областной ТЦК и СП.
У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния.
Терцентр отрицал применение силы к мобилизованному, а полиция заявляла, что мужчина выпал из кузова грузового автомобиля.
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07.07.2025 08:47 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 4 Посилання
П.С - родичі і знайомі хлопця також мовчатимуть ?
жоден!
нова каста недоторканих мільйонерів. наш середній клас!
це, круче чим пабло ескобар зі свою наркотою.
собівартості нуль, податків нуль. офіс/виробництво оплачує держава.
З такими підходами, z-елені очікують, що Українці самі здадуться на
"милість" ворогові! Та фіг Ви вгадали, z-елені мерзотники!
3 год ·
..........ЩО ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ за три з половиною роки, щоб із черг за зброєю - ми прийшли до черг за адвокатами?
ЩО ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ,
щоб дехто РАДІВ ударам по ТЦК?
Треба було бути ВОЛОДИМИРОМ ЗЕЛЕНСЬКИм. Саме він винен у тому,
що відбувається з ТЦК. Саме він винен у тому, що людей БʼЮТЬ, КАЛІЧАТЬ, ДУШАТЬ та ВБИВАЮТЬ. Саме він за ТРИ З ПОЛОВИНОЮ РОКИ
не встановив кінцевих термінів служби -
а це НАПРЯМУ впливає на мобілізацію. Бо якщо НЕМАЄ ВИХОДУ -
хто ж захоче ЗАХОДИТИ? Саме він СХВАЛЮЄ силову мобілізацію.
Саме він - ВЕРХОВНИЙ КОМІСАР.
І ніхто інший.
......
УДАРИ по ТЦК - це погано. Гинуть та страждають люди.
Нам потрібно терміново змінювати систему.
В самих будівлях ТЦК знаходиться дуже багато людей. Як ті, яких зловили на вулицях і вони сидять там тижнями, так і самі працівники ТЦК. Кожен ТЦК - це величезний механізм. З ротами охорони, кухнями і так далі. Це треба міняти. ТЕРМІНОВО.
Що робити? РОЗФОРМУВАТИ ТЦК. СТВОРИТИ нормальні рекрутингові центри, які будуть працювати, як ЦНАПи. Це - зменшить вартість, забезпечить прозорість системи та створить безпечні умови для всіх.
Ця система, яка є зараз - не може далі існувати.
У країні, де бояться ТЦК більше, ніж ворога - щось явно пішло не так.