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Новости Незаконные действия ТЦК
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Умер 31-летний житель Волыни, после мобилизации оказавшийся в реанимации с травмами

Во Львове умер Максим Музычка после принудительной мобилизации

6 июля умер волынянин Максим Музычка, которого после мобилизации в Луцке и отправки на полигон нашли в тяжелом состоянии во львовской больнице. В полиции говорили, что мужчина травмировался, когда выпрыгнул из кузова грузового автомобиля.

О смерти мужчины сообщила его жена Маргарита, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 31-летний мужчина умер после длительного пребывания в реанимации.

"Все, что произошло, слишком больно, слишком тяжело. И я еще не могу это принять. Я знаю, что правда еще должна быть услышана. Но сегодня просто тишина и потеря. Просто любовь, которую невозможно описать словами", - написала женщина.

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Что предшествовало?

Напомним, 16 июня сообщалось, что в больнице Львова находится в критическом состоянии 31-летний волонтер из Луцка Максим Музычка. По словам родных, его ранее силой доставили в областной ТЦК и СП.

У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния.

Терцентр отрицал применение силы к мобилизованному, а полиция заявляла, что мужчина выпал из кузова грузового автомобиля.

Смотрите также: Тело мужчины обнаружили в горах недалеко от границы с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

Автор: 

Луцк (596) Львов (4607) смерть (9261) мобилизация (2835)


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Топ комментарии
+27
Так хай ТЦКуни і розкажуть, навіщо вони зробили з них вдов
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07.07.2025 16:31 Ответить
+25
Зараз прийдуть в коментарі люди, які на щирій українській мові будуть радіти загибелі свого співгромадянина, не знаючи обставин. А поліції і кадровим віри немає
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07.07.2025 16:28 Ответить
+24
Чергова жертва "бурятів Зеленського"
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07.07.2025 16:30 Ответить
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Зараз прийдуть в коментарі люди, які на щирій українській мові будуть радіти загибелі свого співгромадянина, не знаючи обставин. А поліції і кадровим віри немає
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07.07.2025 16:28 Ответить
Розкажіть про це вдовам загиблих і зниклих безвісти......
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07.07.2025 16:30 Ответить
Як же прикольно коли ви ставите питання людині, та самі ж на нього і відповідаєте. Кацапи кінчені підари, це аксіома. Проте, мені просто цікаво, а твоя зелена влада не вбиває? Через відсутність укріплень, через браковане озброєння, через мега грабунок армії, через той бандитизм що у нас зараз зветься мобілізацією?
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07.07.2025 16:47 Ответить
Вона такая самая моя, як і твоя. У нас іншої немає і взяти її немає звідки. Питання у тому, що дехто звинувачує тцк у тому, що українці на фронті гинуть - нібито - тцк у цьому винні - от якби не тцк - кацапи просто перебили б всіх добровольців і захопили б Україну - ото була б "лафа", так? Це ж тому ти лайкаєш пости проти тцк?
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07.07.2025 17:55 Ответить
Так ж сам верещав, що винні в усьому 73% населення України, а не твої "братушкі". А тепер на льоту перевзуваєшся?
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07.07.2025 16:54 Ответить
Що ти верзеш, ботяра кремлівська? Не всю вашу братію реєстрації лютня 2025 ще перебанили? Ти ще залишився?
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07.07.2025 17:56 Ответить
Смерть - це завжди трагедія, не шоу для коментарів.
Не знаєш обставин - не суди.
Не можеш поспівчувати - промовч.
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07.07.2025 16:33 Ответить
А ти не поливав брудом цих загиблих та зниклих? Не називав їх сцикунами та ухилянтами? Звісно до того як їх забусячили.
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07.07.2025 16:34 Ответить
А твоя українська, значить, нещира...
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07.07.2025 16:32 Ответить
Віктор Федорович, ви ж сьогодні писали, що російська мова - це "ознака нацизму". А от сьогодні цілий блог вже на 19 строчок написав воїн поважної бригади - написав російською мовою... Шановний Віктор Федорович, треба вам сходити і навести лад...
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07.07.2025 16:35 Ответить
А де ж "чому не в окопі, русскагаварящій пєрєдок"?...а як думаєш...українці зобов'язані знати державну мову російської федерації?...а в тій статті йому відразу вказали Наталія Балун

Позивний "Гудвін", навчіться, будь ласка, писати українською.

07.07.2025 08:47 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 4 Посилання
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07.07.2025 16:48 Ответить
Да то Наталія, а то ви: Ви ж вмієте всіх на місце ставити! Дякую за реакцію!
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07.07.2025 16:51 Ответить
А плюсики мені хто буде ставити? пушкін?
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07.07.2025 17:24 Ответить
Вангую що пост витруть ,а вас забанять - не політкоректно висловлюєтеся
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07.07.2025 16:37 Ответить
Ці теперішні виродки своє отримають !
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07.07.2025 16:34 Ответить
Чекаємо виступи речників тцк та сухопутних сил з грізними заявами про "червоні лінії"
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07.07.2025 16:36 Ответить
Диванні патрійоти зараз аргументовано пояснять, що мобілізованому треба було не поспішати. Почекати тижня два-три і героїчно загинути на фронті. Це ж логічно і раціонально. Знову ж таки щедрі виплати від державі родині героя. Одні переваги і плюси від мобілізації. А холопи не розуміють. Чогось ховаються і з машин на ходу випригують. Треба було більше телемарахфон дивитись та позитивних блогерів слухати і було б йому щастя.
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07.07.2025 16:36 Ответить
І , як завжди , ніхто не винен !
П.С - родичі і знайомі хлопця також мовчатимуть ?
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07.07.2025 16:36 Ответить
на фото видно волосся дитини,якщо крім жінки,дитини та матері більш нікого немає то самі розумієте,на зараз допомоги чекати нізвідкіль бо як виходить що ті що вважають себе владою не завжди на наші стороні
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07.07.2025 16:43 Ответить
Якщо хлопець був волонтером - певен там велике коло знайомих і тих , кому він допомагав . А головне - справжні військові повинні гучно висловитись , бо як на фронті ставляться до тцкшників думаю всім відомо
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07.07.2025 16:50 Ответить
волонтер волонтеру різниця,як і ФОП ФОПУ....але так я за справедливість і покарання,хоч і звучить по дитячому наівно,бо розумію поки оці виродки при владі нічого не добитися,десь так....
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07.07.2025 16:54 Ответить
Можливо він в лютому 2022-го як і сотні тисяч інших стояв в черзі в воєнкоматі але тоді не всіх брали бажаючих. А потім "дякуючи" зеленим виродкам які наприймали законів де солдат безправний раб одноразового використання, ставлення до мобілізації помінялось на 180 градусів, від любові до ненависті як то кажуть один крок
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07.07.2025 16:40 Ответить
жоден тцкашник не покараний ні за що!
жоден!
нова каста недоторканих мільйонерів. наш середній клас!
це, круче чим пабло ескобар зі свою наркотою.
собівартості нуль, податків нуль. офіс/виробництво оплачує держава.
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07.07.2025 16:42 Ответить
Z-елений безпреділ дістав всю Україну!
З такими підходами, z-елені очікують, що Українці самі здадуться на
"милість" ворогові! Та фіг Ви вгадали, z-елені мерзотники!
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07.07.2025 16:45 Ответить
судячи по цинізму та зухвалості виконавців,це добре спланований та делегований план-маніпуляція,що підрозумає викликати страх,недовіру,ненависть у пересічних громадян зпершу до тцкунів а потім взагалі до людей у формі а точніше військових,на випадок взаємодії у питанні заміни просрочених осіб з владними повноваженнями,розділяй і володарюй,арміямовавіра,тцк,ненависть до так званих ,,ухилянтів,, але чомусь в той список не попадають реальні дійсні ухилянти і блатні наброньовані....
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07.07.2025 17:02 Ответить
Не розумію цих "стрибунів". Безглузда смерть. Померти, уникаючи захисту своєї країни, сім'ї. Яку спадщину залишив.
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07.07.2025 17:01 Ответить
сам бачив чи є докази???ну крім бла-бла-бла зацікавленої сторони???а внутрішні гематоми ока це точно результат падіння а не удар предметом невеликої форми типу кулака???думай головою і своєю
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07.07.2025 17:05 Ответить
Міг впасти на якусь каменюку. Я думаю, що він вистрибнув на ходу, тому такі важкі травми.
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07.07.2025 17:15 Ответить
де докази які можна сприймати з довірою,а так як жоден випадок не був доказовим то це все пустий трьоп!!!!де бодікамери обісцянихогурців чи пооллімеррнополіспідарів??згідно регламентуу вони повинні не тільки бути а й знімати,тому ці всі доводи вигадана срака
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07.07.2025 17:28 Ответить
А я думаю, що ви щось поцупили сьогодні, або ви агент ФСБ. Тому у вас такий важкий прапорець німецький на форумі. Вам будь-який адвокат скаже, що це ваші фантазії
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07.07.2025 17:45 Ответить
А я не розумію таких безсовісних і бездушних коментаторів як ти.
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07.07.2025 17:08 Ответить
черговий виродок,скоріш за все ще й недозрілок малолітній...
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07.07.2025 17:29 Ответить
Олексій Гончаренко

3 год ·

..........ЩО ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ за три з половиною роки, щоб із черг за зброєю - ми прийшли до черг за адвокатами?

ЩО ТРЕБА БУЛО ЗРОБИТИ,

щоб дехто РАДІВ ударам по ТЦК?

Треба було бути ВОЛОДИМИРОМ ЗЕЛЕНСЬКИм. Саме він винен у тому,

що відбувається з ТЦК. Саме він винен у тому, що людей БʼЮТЬ, КАЛІЧАТЬ, ДУШАТЬ та ВБИВАЮТЬ. Саме він за ТРИ З ПОЛОВИНОЮ РОКИ

не встановив кінцевих термінів служби -

а це НАПРЯМУ впливає на мобілізацію. Бо якщо НЕМАЄ ВИХОДУ -

хто ж захоче ЗАХОДИТИ? Саме він СХВАЛЮЄ силову мобілізацію.

Саме він - ВЕРХОВНИЙ КОМІСАР.

І ніхто інший.

......

УДАРИ по ТЦК - це погано. Гинуть та страждають люди.

Нам потрібно терміново змінювати систему.

В самих будівлях ТЦК знаходиться дуже багато людей. Як ті, яких зловили на вулицях і вони сидять там тижнями, так і самі працівники ТЦК. Кожен ТЦК - це величезний механізм. З ротами охорони, кухнями і так далі. Це треба міняти. ТЕРМІНОВО.

Що робити? РОЗФОРМУВАТИ ТЦК. СТВОРИТИ нормальні рекрутингові центри, які будуть працювати, як ЦНАПи. Це - зменшить вартість, забезпечить прозорість системи та створить безпечні умови для всіх.

Ця система, яка є зараз - не може далі існувати.

У країні, де бояться ТЦК більше, ніж ворога - щось явно пішло не так.
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07.07.2025 17:49 Ответить
 
 