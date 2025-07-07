Умер 31-летний житель Волыни, после мобилизации оказавшийся в реанимации с травмами

6 июля умер волынянин Максим Музычка, которого после мобилизации в Луцке и отправки на полигон нашли в тяжелом состоянии во львовской больнице. В полиции говорили, что мужчина травмировался, когда выпрыгнул из кузова грузового автомобиля.

О смерти мужчины сообщила его жена Маргарита, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, 31-летний мужчина умер после длительного пребывания в реанимации.

"Все, что произошло, слишком больно, слишком тяжело. И я еще не могу это принять. Я знаю, что правда еще должна быть услышана. Но сегодня просто тишина и потеря. Просто любовь, которую невозможно описать словами", - написала женщина.

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Что предшествовало?

Напомним, 16 июня сообщалось, что в больнице Львова находится в критическом состоянии 31-летний волонтер из Луцка Максим Музычка. По словам родных, его ранее силой доставили в областной ТЦК и СП.

У мужчины была открытая черепно-мозговая травма, субдуральная и эпидуральные гематомы, многочисленные кровоизлияния.

Терцентр отрицал применение силы к мобилизованному, а полиция заявляла, что мужчина выпал из кузова грузового автомобиля.

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