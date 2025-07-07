Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації з травмами
6 липня помер волинянин Максим Музичка, якого після мобілізації у Луцьку та відправлення на полігон знайшли у важкому стані у львівській лікарні. У поліції казали, що чоловік травмувався, коли вистрибнув із кузова вантажного автомобіля.
Про смерть чоловіка повідомила його дружина Маргарита, передає Цензор.НЕТ.
За її словами, 31-річний чоловік помер після тривалого перебування в реанімації.
"Все, що сталося, надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти. Я знаю, що правда ще має бути почута. Але сьогодні просто тиша та втрата. Просто любов, яку неможливо описати словами", - написала жінка.
Що передувало?
Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що у лікарні Львова перебуває у критичному стані 31-річний волонтер із Луцька Максим Музичка. За словами рідних, його раніше силоміць доправили до обласного ТЦК та СП.
У чоловіка була відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи.
Терцентр заперечував застосування сили до мобілізованого, а поліція заявляла, що чоловік нібито випав із кузова вантажного автомобіля.
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07.07.2025 08:47 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 4 Посилання
П.С - родичі і знайомі хлопця також мовчатимуть ?
жоден!
нова каста недоторканих мільйонерів. наш середній клас!
це, круче чим пабло ескобар зі свою наркотою.
собівартості нуль, податків нуль. офіс/виробництво оплачує держава.
З такими підходами, z-елені очікують, що Українці самі здадуться на
"милість" ворогові! Та фіг Ви вгадали, z-елені мерзотники!