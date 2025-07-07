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Новини Протиправні дії ТЦК
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Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації з травмами

У Львові помер Максим Музичка після примусової мобілізації

6 липня помер волинянин Максим Музичка, якого після мобілізації у Луцьку та відправлення на полігон знайшли у важкому стані у львівській лікарні. У поліції казали, що чоловік травмувався, коли вистрибнув із кузова вантажного автомобіля.

Про смерть чоловіка повідомила його дружина Маргарита, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 31-річний чоловік помер після тривалого перебування в реанімації.

"Все, що сталося, надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти. Я знаю, що правда ще має бути почута. Але сьогодні просто тиша та втрата. Просто любов, яку неможливо описати словами", - написала жінка.

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Що передувало?

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що у лікарні Львова перебуває у критичному стані 31-річний волонтер із Луцька Максим Музичка. За словами рідних, його раніше силоміць доправили до обласного ТЦК та СП.

У чоловіка була відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи.

Терцентр заперечував застосування сили до мобілізованого, а поліція заявляла, що чоловік нібито випав із кузова вантажного автомобіля.

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Автор: 

Луцьк (428) Львів (3104) смерть (6789) мобілізація (3147)


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Топ коментарі
+20
Зараз прийдуть в коментарі люди, які на щирій українській мові будуть радіти загибелі свого співгромадянина, не знаючи обставин. А поліції і кадровим віри немає
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07.07.2025 16:28 Відповісти
+20
Чергова жертва "бурятів Зеленського"
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07.07.2025 16:30 Відповісти
+20
Так хай ТЦКуни і розкажуть, навіщо вони зробили з них вдов
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07.07.2025 16:31 Відповісти
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Зараз прийдуть в коментарі люди, які на щирій українській мові будуть радіти загибелі свого співгромадянина, не знаючи обставин. А поліції і кадровим віри немає
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07.07.2025 16:28 Відповісти
Розкажіть про це вдовам загиблих і зниклих безвісти......
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07.07.2025 16:30 Відповісти
Так хай ТЦКуни і розкажуть, навіщо вони зробили з них вдов
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07.07.2025 16:31 Відповісти
Ааа...тобто це все "тцкуни" винні у тому, що українці гинуть, а не кацапня, що напала на Україну. Так, ботяро кремлівська?
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07.07.2025 16:39 Відповісти
зверніт увагу скільки бздунів його підтримуе
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07.07.2025 16:43 Відповісти
Як же прикольно коли ви ставите питання людині, та самі ж на нього і відповідаєте. Кацапи кінчені підари, це аксіома. Проте, мені просто цікаво, а твоя зелена влада не вбиває? Через відсутність укріплень, через браковане озброєння, через мега грабунок армії, через той бандитизм що у нас зараз зветься мобілізацією?
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07.07.2025 16:47 Відповісти
Так ж сам верещав, що винні в усьому 73% населення України, а не твої "братушкі". А тепер на льоту перевзуваєшся?
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07.07.2025 16:54 Відповісти
Смерть - це завжди трагедія, не шоу для коментарів.
Не знаєш обставин - не суди.
Не можеш поспівчувати - промовч.
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07.07.2025 16:33 Відповісти
А ти не поливав брудом цих загиблих та зниклих? Не називав їх сцикунами та ухилянтами? Звісно до того як їх забусячили.
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07.07.2025 16:34 Відповісти
А твоя українська, значить, нещира...
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07.07.2025 16:32 Відповісти
Віктор Федорович, ви ж сьогодні писали, що російська мова - це "ознака нацизму". А от сьогодні цілий блог вже на 19 строчок написав воїн поважної бригади - написав російською мовою... Шановний Віктор Федорович, треба вам сходити і навести лад...
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07.07.2025 16:35 Відповісти
А де ж "чому не в окопі, русскагаварящій пєрєдок"?...а як думаєш...українці зобов'язані знати державну мову російської федерації?...а в тій статті йому відразу вказали Наталія Балун

Позивний "Гудвін", навчіться, будь ласка, писати українською.

07.07.2025 08:47 Відповісти Керування спамом Більше не подобається 4 Посилання
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07.07.2025 16:48 Відповісти
Да то Наталія, а то ви: Ви ж вмієте всіх на місце ставити! Дякую за реакцію!
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07.07.2025 16:51 Відповісти
А плюсики мені хто буде ставити? пушкін?
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07.07.2025 17:24 Відповісти
Чергова жертва "бурятів Зеленського"
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07.07.2025 16:30 Відповісти
Вангую що пост витруть ,а вас забанять - не політкоректно висловлюєтеся
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07.07.2025 16:37 Відповісти
Ці теперішні виродки своє отримають !
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07.07.2025 16:34 Відповісти
Чекаємо виступи речників тцк та сухопутних сил з грізними заявами про "червоні лінії"
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07.07.2025 16:36 Відповісти
Диванні патрійоти зараз аргументовано пояснять, що мобілізованому треба було не поспішати. Почекати тижня два-три і героїчно загинути на фронті. Це ж логічно і раціонально. Знову ж таки щедрі виплати від державі родині героя. Одні переваги і плюси від мобілізації. А холопи не розуміють. Чогось ховаються і з машин на ходу випригують. Треба було більше телемарахфон дивитись та позитивних блогерів слухати і було б йому щастя.
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07.07.2025 16:36 Відповісти
І , як завжди , ніхто не винен !
П.С - родичі і знайомі хлопця також мовчатимуть ?
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07.07.2025 16:36 Відповісти
на фото видно волосся дитини,якщо крім жінки,дитини та матері більш нікого немає то самі розумієте,на зараз допомоги чекати нізвідкіль бо як виходить що ті що вважають себе владою не завжди на наші стороні
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07.07.2025 16:43 Відповісти
Якщо хлопець був волонтером - певен там велике коло знайомих і тих , кому він допомагав . А головне - справжні військові повинні гучно висловитись , бо як на фронті ставляться до тцкшників думаю всім відомо
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07.07.2025 16:50 Відповісти
волонтер волонтеру різниця,як і ФОП ФОПУ....але так я за справедливість і покарання,хоч і звучить по дитячому наівно,бо розумію поки оці виродки при владі нічого не добитися,десь так....
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07.07.2025 16:54 Відповісти
Можливо він в лютому 2022-го як і сотні тисяч інших стояв в черзі в воєнкоматі але тоді не всіх брали бажаючих. А потім "дякуючи" зеленим виродкам які наприймали законів де солдат безправний раб одноразового використання, ставлення до мобілізації помінялось на 180 градусів, від любові до ненависті як то кажуть один крок
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07.07.2025 16:40 Відповісти
жоден тцкашник не покараний ні за що!
жоден!
нова каста недоторканих мільйонерів. наш середній клас!
це, круче чим пабло ескобар зі свою наркотою.
собівартості нуль, податків нуль. офіс/виробництво оплачує держава.
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07.07.2025 16:42 Відповісти
Z-елений безпреділ дістав всю Україну!
З такими підходами, z-елені очікують, що Українці самі здадуться на
"милість" ворогові! Та фіг Ви вгадали, z-елені мерзотники!
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07.07.2025 16:45 Відповісти
судячи по цинізму та зухвалості виконавців,це добре спланований та делегований план-маніпуляція,що підрозумає викликати страх,недовіру,ненависть у пересічних громадян зпершу до тцкунів а потім взагалі до людей у формі а точніше військових,на випадок взаємодії у питанні заміни просрочених осіб з владними повноваженнями,розділяй і володарюй,арміямовавіра,тцк,ненависть до так званих ,,ухилянтів,, але чомусь в той список не попадають реальні дійсні ухилянти і блатні наброньовані....
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07.07.2025 17:02 Відповісти
Не розумію цих "стрибунів". Безглузда смерть. Померти, уникаючи захисту своєї країни, сім'ї. Яку спадщину залишив.
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07.07.2025 17:01 Відповісти
сам бачив чи є докази???ну крім бла-бла-бла зацікавленої сторони???а внутрішні гематоми ока це точно результат падіння а не удар предметом невеликої форми типу кулака???думай головою і своєю
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07.07.2025 17:05 Відповісти
Міг впасти на якусь каменюку. Я думаю, що він вистрибнув на ходу, тому такі важкі травми.
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07.07.2025 17:15 Відповісти
де докази які можна сприймати з довірою,а так як жоден випадок не був доказовим то це все пустий трьоп!!!!де бодікамери обісцянихогурців чи пооллімеррнополіспідарів??згідно регламентуу вони повинні не тільки бути а й знімати,тому ці всі доводи вигадана срака
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07.07.2025 17:28 Відповісти
А я не розумію таких безсовісних і бездушних коментаторів як ти.
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07.07.2025 17:08 Відповісти
черговий виродок,скоріш за все ще й недозрілок малолітній...
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07.07.2025 17:29 Відповісти
 
 