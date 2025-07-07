Помер 31-річний волинянин, який після мобілізації опинився в реанімації з травмами

6 липня помер волинянин Максим Музичка, якого після мобілізації у Луцьку та відправлення на полігон знайшли у важкому стані у львівській лікарні. У поліції казали, що чоловік травмувався, коли вистрибнув із кузова вантажного автомобіля.

Про смерть чоловіка повідомила його дружина Маргарита, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, 31-річний чоловік помер після тривалого перебування в реанімації.

"Все, що сталося, надто боляче, надто важко. І я ще не можу це прийняти. Я знаю, що правда ще має бути почута. Але сьогодні просто тиша та втрата. Просто любов, яку неможливо описати словами", - написала жінка.

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Що передувало?

Нагадаємо, 16 червня повідомлялося, що у лікарні Львова перебуває у критичному стані 31-річний волонтер із Луцька Максим Музичка. За словами рідних, його раніше силоміць доправили до обласного ТЦК та СП.

У чоловіка була відкрита черепно-мозкова травма, субдуральна та епідуральні гематоми, численні крововиливи.

Терцентр заперечував застосування сили до мобілізованого, а поліція заявляла, що чоловік нібито випав із кузова вантажного автомобіля.

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