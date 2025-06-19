Військові ТЦК б’ють чоловіка по голові й силою заштовхують його в авто на Чернігівщині. ВIДЕО

У селищі Сосниця Чернігівської області військовослужбовці ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка під час проведення заходів оповіщення. У терцентрі проводять службове розслідування щодо перевищення повноважень.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано ймовірне перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили військовослужбовцями одного з відділів РТЦК та СП Чернігівщини. Повідомляємо, що за цим фактом призначено службове розслідування з метою встановлення всіх обставин, причин інциденту та осіб, причетних до нього", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, військовослужбовці ТЦК та СП мали намір перевірити військово-облікові документи у чоловіків, на що ті почали демонструвати провокативну поведінку, зауважили у терцентрі.

"Після тривалого діалогу один з них погодився прослідувати до ТЦК та СП, а після прибуття - поскаржився на біль у плечі та заявив про ймовірний перелом. Бригада швидкої допомоги доправила громадянина до медичного закладу. За результатами обстеження та рентгенологічного дослідження черговий лікар-хірург не виявив ушкоджень, які б підтвердили зазначені скарги", - пояснили там.

Як йдеться у повідомленні, чоловік перебував у розшуку за ухилення від виконання військового обов’язку під час мобілізації.

Військовослужбовці запропонували йому проїхати до ТЦК та СП, на що він почав поводитися агресивно та вдарив одного з військовослужбовців у ногу, намагаючись утекти.

У ТЦК зауважили, що військовослужбовець, до якого було застосовано силу, є учасником бойових дій, переведеним до ТЦК та СП після поранення. Удар прийшовся саме на ногу, яка зазнала поранення під час виконання ним бойових завдань на фронті.

Керівництво обласного ТЦК та СП заявило, що не "підтримує перевищення повноважень з боку своїх працівників", але "засуджує порушення військового обов’язку та насильство щодо військовослужбовців".

У ТЦК наголосили, за результатами розслідування винних військових буде притягнуто до відповідальності.