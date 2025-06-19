УКР
17 737 286

Військові ТЦК б’ють чоловіка по голові й силою заштовхують його в авто на Чернігівщині. ВIДЕО

У селищі Сосниця Чернігівської області військовослужбовці ТЦК застосували фізичну силу до чоловіка під час проведення заходів оповіщення. У терцентрі проводять службове розслідування щодо перевищення повноважень.

Про це повідомляє Чернігівський обласний ТЦК та СП на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"У мережі поширюється відео, на якому зафіксовано ймовірне перевищення службових повноважень із застосуванням фізичної сили військовослужбовцями одного з відділів РТЦК та СП Чернігівщини. Повідомляємо, що за цим фактом призначено службове розслідування з метою встановлення всіх обставин, причин інциденту та осіб, причетних до нього", - йдеться у повідомленні.

За попередньою інформацією, військовослужбовці ТЦК та СП мали намір перевірити військово-облікові документи у чоловіків, на що ті почали демонструвати провокативну поведінку, зауважили у терцентрі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Судитимуть посадовця ТЦК з Одещини, якого викрили на "коригуванні" даних військовозобов’язаних у системі "Оберіг", - ДБР

"Після тривалого діалогу один з них погодився прослідувати до ТЦК та СП, а після прибуття - поскаржився на біль у плечі та заявив про ймовірний перелом. Бригада швидкої допомоги доправила громадянина до медичного закладу. За результатами обстеження та рентгенологічного дослідження черговий лікар-хірург не виявив ушкоджень, які б підтвердили зазначені скарги", - пояснили там.

Як йдеться у повідомленні, чоловік перебував у розшуку за ухилення від виконання військового обов’язку під час мобілізації.

Військовослужбовці запропонували йому проїхати до ТЦК та СП, на що він почав поводитися агресивно та вдарив одного з військовослужбовців у ногу, намагаючись утекти.

У ТЦК зауважили, що військовослужбовець, до якого було застосовано силу, є учасником бойових дій, переведеним до ТЦК та СП після поранення. Удар прийшовся саме на ногу, яка зазнала поранення під час виконання ним бойових завдань на фронті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мобілізований із Волині перебуває у комі: рідні заявляють про побиття у ТЦК, поліція – про "падіння з кузова". ФОТО

Керівництво обласного ТЦК та СП заявило, що не "підтримує перевищення повноважень з боку своїх працівників", але "засуджує порушення військового обов’язку та насильство щодо військовослужбовців".

У ТЦК наголосили, за результатами розслідування винних військових буде притягнуто до відповідальності.

ТЦК на Чернігівщині силою затримали чоловіка: реакція терцентру

побиття (1000) ТЦК та СП (812) Чернігівська область (1055) Корюківський район (26) Сосниця (1)
Топ коментарі
+32
Підбіг і почав бити по пораненій нозі. Міг би по здоровій, але ось така підла натура - бив по пораненій. Та й не тільки по пораненій нозі бив - там на відео добре видно, як він військовослужбовцю зацідив головою об кулак. Звір в людській подобі.
показати весь коментар
19.06.2025 16:16 Відповісти
+30
А ти не подумав, що кацапський ухилянт добровільно підписав контракт і взяв чималу суму грошей, яку зараз його змушують відробити. А український "ухилянт" звичайна людина, яка все життя працювала і сплачувала податки за які держава утримувала армію "захисників". А коли почалася війна , всі ці "захисники" сховалися за бронею, а замість себе на війну почали виловлювати тих за чий рахунок вони весь час жили тау жирували.
показати весь коментар
19.06.2025 17:02 Відповісти
+24
Ви не розумієте: єто другоє. Нам нав"язують хвору та збочену ідеологію і нові моральні цінності. Якщо тебе вбила ворожа ракета у власному будинку то ти ухилянт, якщо на фронті герой і неважливо чим ти займався перед смертю і де був корисніший державі. Силова мобілізація та побиття від ТЦК - прояв патріотизму, а якщо тебе поб"ють та мобілізують буряти ( в майбутньому ) - зрада Вітчизни.
показати весь коментар
19.06.2025 16:57 Відповісти
не "поддерживает превышение полномочий со стороны своих работников", но "осуждает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих". Источник: https://censor.net/ru/v3558824
А должно быть: осуждает и противодействует превышению полномочий и нарушению УК Украины со стороны своих работников", но "не поддерживает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих"
показати весь коментар
19.06.2025 17:38 Відповісти
От ви всі, хто каже "або загинути на фронті, або в тилу від шахеда, або під Варшавою" - ви розумієте, що при незмінній "загинути" люди схильні вибрати варіант, в якому можна пожити подовше?) Ну така вже людська натура, принаймні у більшості.
показати весь коментар
19.06.2025 17:38 Відповісти
На жаль всі ці потужні патріоти та незламні нафронтники не дружать з логікою. Вони не розуміють, що для пересічного українця не має різниці хто його поб"є та відправить в окоп, але буряти- майбутнє, а рідний тцкун- сьогодення. Звісно , що людина вибере бурята який ще не прийшов, а не тцкуна, який вже тягне тебе на війну.
показати весь коментар
19.06.2025 18:11 Відповісти
А мали б ставити в пріоритет спосіб загинути: героїчно, чи не дуже.
Правда, опісля їм вже буде однаково.
показати весь коментар
19.06.2025 19:32 Відповісти
В пріоритет взагалі б мали ставити сам факт - Батьківщина вище за твоє життя, заради неї не шкода й вмерти, незалежно від того яка вона. Інша річ, що ця ідея у 21 сторіччі чомусь не заходить (і не тільки в Україні, дивлячись по опитуваннях). А в Україні тим більше - особливо коли є касти цінних для держави й лохів. Але то вже таке, нюанси.
показати весь коментар
19.06.2025 20:29 Відповісти
То, що ви описали, фашизмом називають. То я так, для проформи.
показати весь коментар
19.06.2025 20:55 Відповісти
Ні, це патріотизм.
показати весь коментар
19.06.2025 20:58 Відповісти
Такі ідеї працювали за Наполеона, вмирали за імператора та вільну Францію. І трошки пізніше, в 30-х роках в Європі такі приколи були, але вже за життєвий простір, революцію, вождя... В 21 сторіччі ця ідея не заходить, можливо десь в Африці чи на росії така ідея що Батьківщина вище за життя працює. Зараз капіталізм, ринкова економіка, не можна оцінювати абстрактні поняття (нехай навіть патріотичного змісту) з цілком реальним життям, яке для індивіда є найдорожчим.
показати весь коментар
19.06.2025 22:16 Відповісти
Відношення військовослужбовців ТЦК до ухилянтів таке, на яке вони заслуговують. Поводься як законослухняний громадянин і відношення до тебе зміниться.
показати весь коментар
19.06.2025 17:52 Відповісти
Гурєєв, а з тобою тцк як поводяться? Чи ти їм не цікавий, бо старий дід, і можеш тут потужно воювати язиком з дивана?
показати весь коментар
19.06.2025 18:08 Відповісти
90% чоловіків які підлягають мобілізації сидять і чекають своєї черги на дивані. А на відео 100% клятий ухилянт.
показати весь коментар
19.06.2025 19:05 Відповісти
Крилова в школі вивчав? Оце рівно те що ти написав.

показати весь коментар
19.06.2025 18:08 Відповісти
То ж ти ***** тут вовком представив? Чи в твоїх мізках то ТЦК?
показати весь коментар
19.06.2025 19:41 Відповісти
Здавалося б до чого тут ***** кацапське... Ти хоч читав коментар на який я відповів? Ну а як у твоєму, прости господи, мозку звуться ті, хто гуртом киздять цивільного, більш того свого співвітчизника, до того ж прикриваючись патріотизмом? Хоча ти правий, ТЦКуни то не вовки, то сцикливі шакали.
показати весь коментар
19.06.2025 20:45 Відповісти
В Харкові вже бачили відношення тцкуна до вчителя з відстрочкою. Виявляється, що навіть ангельска законослухняність не врятує від тцкунівського кулака в живіт , тому що тцкун відчуває свою повну безкарність та перевагу над звичайним громадянином.
показати весь коментар
19.06.2025 18:15 Відповісти
Так той ТЦКун бичара бив хлопця бо в нього телефону не було. Там еталонний жлобський фейс що характеризує всю цю контору.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ojC75IxHo
показати весь коментар
19.06.2025 18:23 Відповісти
Ви б під час оповіщення менше писали пости і більше дивилися на вулиці. Поки написали, прогавили двох чолов'яг. Начальник пакувальної дільниці поставить клізму на 7 відер.
показати весь коментар
19.06.2025 18:40 Відповісти
Якби всі унтерменші приходили до газових камер добровільно - не було б жодної потреби у "зондеркомандах" і "концтаборах".
показати весь коментар
19.06.2025 19:35 Відповісти
Хто то є - законослухняний громадянин, то є чиновник чи депутат?
показати весь коментар
19.06.2025 22:17 Відповісти
Звичайно не можна так казати і я вибачаюсь, але цей чоловік схожий на якогось доходягу. І мабуть зловживає алькогольними напоями. А потім в мережі відоси, як перелякана людина копає могилу для пляшки, бо бачте він не може в наряд піти, бо нажреться і засне
показати весь коментар
19.06.2025 18:10 Відповісти
Так було відео де військовий каже що з десяти людей котрих ТЦКуни йм привозять, один, максимум два дійсно можуть якісь завдання виконувати. Решта або хронічно хворі, або білочники, або торчки. І вони наче є, і штат наче повний, але тупо баласт бо доручити він їм нічого не може.
показати весь коментар
19.06.2025 18:16 Відповісти
Краще українець, аніж бурят-чужинець!
показати весь коментар
19.06.2025 18:11 Відповісти
Звучить як тост
показати весь коментар
19.06.2025 18:29 Відповісти
Висловлю свою думку пенса. Державу треба захищати, але хочу нагадати. Коли почалась війна, то до воєнкоматів стояли черги. Людей записували, а потім всі папери викидали у смітник. Тобто відбувавсь відвертий саботаж.Це злочин. Поступово добровольців, що наполягли на своїй мобілізації, винищували в дебільних "ні шагу назад", як було в Угледарі, коли поранених просто кинули і їх росіяни розстріляли, а можна було їх евакуювати вчасно. Це другий злочин. Ну і сама примусова мобілізація - злочин. Бо як можна примусити когось вбивати когось? Все це має бути вмотивоване, але кожен має віддати від себе частку Державі. Не хочеш воювати? Альтернативна служба за їжу. Ухиляєшся і від альтернативної служби? Стаєш недогромадянином, який не може працювати на керівних посадах, силовиком, правником, вихователем, приймати участь у виборах всіх рівнів. Де тут примус? Нема примусу. Але влада пішла шляхом знищення патріотичного духу населення - примусово ловить і загоняє людей на передову, де з них користі - НУЛЬ. Це третій злочин шпигунської влади, яка працює на паРашу.

Шпигунську владу зєлі геть. Вибори
показати весь коментар
19.06.2025 18:36 Відповісти
Шо ти ниєш тут? На ***** працюєш? Засунь оту херню про альтернативну службу в унітаз! Хтось з передка не вилазить, а якесь лайно відітєлі нє для того растілось! Вилізло тут із сторінкою дрищавих помиїв!
показати весь коментар
19.06.2025 19:39 Відповісти
Ти, мабуть, дебіл? Розумію. Але тому, хто навчив тебе користуватись інетом, морду б набив
показати весь коментар
19.06.2025 20:02 Відповісти
Хтось з передка не вилазить, а хтось героїчно комментарів строчить!

Куди там ухилянтам до героїв, що тримають інформаційний фронт.
показати весь коментар
19.06.2025 20:24 Відповісти
Такі пости самокритичні... Похвально! Біжи тому ухилянту дупу зеленкою замаж...
показати весь коментар
19.06.2025 21:17 Відповісти
Коли ти, клоун, ще воювати встигаєш? Захисник ти наш...
показати весь коментар
19.06.2025 21:24 Відповісти
І звичайно ж синок Авакова - "Труха", підспівувач ОПи.
показати весь коментар
19.06.2025 18:46 Відповісти
На нари верховного ішака!
показати весь коментар
19.06.2025 18:50 Відповісти
Ніхто з українців не повірить цьому ганебному відео, однозначно знятому на кацапській кіностудії, де начебто покидьок з ТЦК б'є громадянина України. По-перше, всім відомо, що в ТЦК служать виключно заслужені ветерани, практично каліки, які фізично не можуть підняти руку на цивільного. По-друге, якщо добре придивитися, то можна побачити, що в ролях працівників ТЦК знялися актори-буряти.
показати весь коментар
19.06.2025 18:56 Відповісти
Шо ти тут стібеся? Дрища та ухилянта відмазуєш? Мабуть саме таке?
показати весь коментар
19.06.2025 19:34 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 20:09 Відповісти
Все вже вирішилося. Тим двом висунули звинувачення у перевищенні повноважень. Вони хотіли мобілізуватися, але не пройшли ВЛК. Обом написали діагнози - кондоми від природи, не лікується. З ганьбою списали.
показати весь коментар
19.06.2025 18:59 Відповісти
Не чоловіка, а злочинця - ухилянта. Якщо якась дурна падла скаже шо "визнати ухилянтом можна тільки через суд", то тваринам нагадую що у розшук подають якраз злочинців ухилянтів через суд.

Мало люлей дали, я б підпіг та допоміг би військовим справитись з цим ЗЛОДІЄМ.
показати весь коментар
19.06.2025 19:03 Відповісти
А де записатись щоб тримати інформаційний фронт, поки всякі невдахи в окопах? Я теж хочу з дивану сьрочити коментарі і називати всіх ухилянтами
показати весь коментар
19.06.2025 20:26 Відповісти
Просто дотримуйся чинного законодавства, вчасно обнови данні та пройти ВЛК, сідай на діван і строчи коменти, бо мобілізаційний ресурс ще 3 000 000 як мінімум, а наші учєбки не можуть переварити навіть 30 000.
показати весь коментар
19.06.2025 21:09 Відповісти
А что он упирается и не показывает документы? Представил бы он нормально документы - и никто бы его не тронул. Это как если бы водитель не представил полицейскому права и стал бы выпендриваться - и сколько "защитничков" встали бы сразу на сторону водителя: "Ну, подумаешь, прав у него с собой не было, всё-равно его задерживать не имели права".. )
показати весь коментар
19.06.2025 19:10 Відповісти
А чого ці євреї вимахувались? Всього лиш потрібно було нашити зірку на рукав
показати весь коментар
19.06.2025 20:27 Відповісти
Это ты о чём?
показати весь коментар
19.06.2025 21:36 Відповісти
Захисники дрищів та ухилянтів - такі самі дрищі та ухилянти ще й кацапня! А як його ще затримати, коли воно не пройшло ВЛК, не відмітилось в Резерві, косить, ховається, а при затриманні відбивається?
показати весь коментар
19.06.2025 19:31 Відповісти
Дімон, в якій бригаді воюєш?
показати весь коментар
19.06.2025 20:11 Відповісти
Навіщо тобі? Ти ж все одно під диваном ховаєшся та на вулицю під мамкиною спідницею виходиш...
показати весь коментар
19.06.2025 20:21 Відповісти
В російській гвардії служив. Відставної кози барабанщіком
показати весь коментар
19.06.2025 20:28 Відповісти
Ти, гнида, з окопа строчеш? Ти, кацапюра смердяча, навмисно забиваєш кілок в українське суспільство? Щоб посіяти розбрат? Отримаєш кілок осиновий собі у спину, гнида
показати весь коментар
19.06.2025 20:12 Відповісти
Ти гнида з кацапії строчиш, на ***** тут підпрацьовуєш? Фсьопропальщики та дрищі довбані повилазили нити за такого ж дрища! Біжи в фсб ***** тобі фублів насипе
показати весь коментар
19.06.2025 20:18 Відповісти
Ну в мене два Майдани, на останньому три переломи, дивом вижив. А ти, чому з грудей собі пил вибиваєш? Служив?
показати весь коментар
19.06.2025 20:24 Відповісти
То в мене 2 Майдани та опіки від мусорських гранат! Та ти нитик там і не міг бути, якщо тут за ухилянтів топиш! Жоден Майданівець собі не дозволить такої ганьби! А бригада моя 28! Заткни пельку, брехло!
показати весь коментар
19.06.2025 20:30 Відповісти
Ну я вже по віку не служу, але ще зможу дещо. За ухилянтів не топлю, бо мій син служить. Але дебілів на дух не виношу. Бо вони такі "патріотичні", а як ковернеш паличкою, а звідти смердить брехнею. В якій сотні був на Майдані і де вона знаходилась?
показати весь коментар
19.06.2025 20:41 Відповісти
Варта Руху! Юрта навпроти головпоштамту! Та навіщо то тобі? Ти ж не був там. Звідки тобі знати? Може приїздив пофоткатись? Жоден Майданівець не буде топити за обіссяних ухилянтів... Діду, йди на диван!
показати весь коментар
19.06.2025 21:12 Відповісти
Кому ти чешеш, пі*дабол. Сутками среш на Цензорі, вояка х*єв.
показати весь коментар
19.06.2025 20:47 Відповісти
А хто тобі сказав, що я зараз на фронті, хоча недавно був під Покровськом? Серете тут ви, захисники ухилянтів та бздунів!
показати весь коментар
19.06.2025 21:01 Відповісти
Ясно. Ще один нафронтовик.
показати весь коментар
19.06.2025 21:11 Відповісти
Ще один ухилянт виліз понити... Ти хто таке?
показати весь коментар
19.06.2025 21:19 Відповісти
Той хто тебе трахає.
показати весь коментар
19.06.2025 21:21 Відповісти
Це в тебе такі підарські уяви? Та поки що ти в ***** смокчеш, прокинься додік
показати весь коментар
19.06.2025 21:29 Відповісти
Таких як ти політруків-пропагандистів за кілометр видно. Здавай зміну.
показати весь коментар
19.06.2025 21:30 Відповісти
28ма під покровськом? 😳
показати весь коментар
20.06.2025 10:09 Відповісти
Я в ній служив! Саперний бат! Мехвод! Я зараз не воюю! Під Покровськом був по справах енергетики!
показати весь коментар
20.06.2025 18:27 Відповісти
ясно )
показати весь коментар
21.06.2025 07:44 Відповісти
Мало дали ухилянту!
показати весь коментар
19.06.2025 19:55 Відповісти
Так це ти був, Дмитро? Ну гаразд, отримаєш ще
показати весь коментар
19.06.2025 20:20 Відповісти
Слухай, у ***** є ************ дімон-айфон. Теж таке грізне в тирнеті як ти))) То не твій братан? Чучело русняве, ти вже давно спалилося! Здрисни! Фублів тобі не заплатять...
показати весь коментар
19.06.2025 20:25 Відповісти
Так де ти служиш(чи служив), Дмитре?
показати весь коментар
19.06.2025 20:36 Відповісти
Досить писати дурниці. Почитайте присягу ЗСУ та поліції. Хто давав обіцяння захищати народ та Конституцію? Якщо ТЦК та поліція не захищає Конституцію, то вони є зрадники. До речі 24 стаття конституції гарантує рівні права не залежно яка у людини шкіра, чи до якої партії вони приналежності, чи скільки в кого грошей. То чому ТЦК не всі рівні? До речі, яка стаття Конституції України дозволяє знущатися з людей? А якщо Конституція в Україні на паузі, в такому разі на що Україні мати гаранта Конституції?
показати весь коментар
19.06.2025 20:01 Відповісти
Гарант Конституції, щоб крав і брехав
показати весь коментар
19.06.2025 20:21 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 20:30 Відповісти
показати весь коментар
19.06.2025 21:23 Відповісти
ТЦК инстинктивно не воспринимается как силовой орган. Отношение как контролёрам в общественном транспорте. С ними можно подраться, п ослать.
показати весь коментар
19.06.2025 21:39 Відповісти
Спросите знакомых на оккупированной территории, есть ли там проблемы с ТЦК?
показати весь коментар
19.06.2025 22:06 Відповісти
На окупованих територіях рашисти нікого ні про що не питають. Там розмов про якісь права просто не існує. За шквари і в військомат. Будеш сперечатися - втратиш здоров'я. Тушкою або чучелом привезуть в військомат, або прямо в військову частину. Нагадаю на окупованих територіях жити без рашистського паспорту неможливо. Отримав паспорт - повинен стати на військовий облік. Тобто без військового обліку ти там не зможеш працювати, заробляти щоб вижити.
показати весь коментар
20.06.2025 05:26 Відповісти
Я ж про це і кажу. Усі ці крики, що ТЦК порушують закон ні до чого. Вони б не порушували, якщо б не порушували його ці ссикуни, яких вони пакують. Якщо не буде ТЦК, то буде воєнкомат ВС РФ, і хто ховався, підуть штурмувати Варшаву.
показати весь коментар
20.06.2025 14:32 Відповісти
Порох, Порох - от так треба було зеленскому вручати повістки у свій час - наскіки було б меньше крові та смертей. Можливо йього б навіть нагородили, посмертно.
показати весь коментар
19.06.2025 23:27 Відповісти
Стопудово.
показати весь коментар
20.06.2025 18:52 Відповісти
Так зване "тцк"- це "технологія" , яка прийшла в Україну з рф.
Іноді дивлюся один опозіційний кавказький телеграм канал - там точно так відловлюють хлопців кадирівці на війну.
Тобто методи однакови , там кадирівці, а в Украйні "тцк" і "поліція" на підхваті викрадають громадян.
показати весь коментар
19.06.2025 23:33 Відповісти
Що військомат, що ТЦК... без різниці. Питання не до ТЦК... питання до вас громадяне-виборці! Ви обрали вову зеленського по пріколу... ось вам вова зеленський ТЦК і влаштував... Замість того, щоб діяльність ТЦК, ВЛК законодавчо врегулювати -зелепідари язики в жопи позатикали. Це прямий обов'язок влади - вирішувати такі проблеми. Тому звертайтеся до Зеленського - чому так відбувається і що він зробив щоб такої хєрні не було?! Примусова мобілізація у будьякому випадку буде. Жодна країна не воювала виключно добровольцями. Це нереально. Он в Ізраілі дівчата служать у війську, та зараз намагаються ортодоксальних євреїв почати залучати до війська...
показати весь коментар
20.06.2025 05:33 Відповісти
Питання до виборців бути може тільки одне: - чому ви таки лохи, що когось обираєте?
показати весь коментар
20.06.2025 08:12 Відповісти
Ізраїль - величезна військова база замаскована під "країну", а місцевих мешканців відволікають від цього розуміння важкою працею по дванадцять годин , шість днів на тиждень.
Як говориться : служи дурачек -получишь значек.
Ізраїль - це не приклад для нормалькой країни.
показати весь коментар
20.06.2025 08:20 Відповісти
Якщо не приведи господь прийдуть московськи окупанти, то вони з такими церемонитися не будуть. Усіх без емоцій мобілізують та поженуть бути м'ясом у Польщі та Балтії.
показати весь коментар
20.06.2025 00:07 Відповісти
Замініть ТЦК на ТРО. Нема довіри народу до ТЦК.
показати весь коментар
20.06.2025 01:38 Відповісти
два бика в формі, які сцуться самі йти, зловили доходягу і намагаються його відправити замість себе
показати весь коментар
20.06.2025 09:24 Відповісти
Інформування та соц підтримка
показати весь коментар
21.07.2025 11:46 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 