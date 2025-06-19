Военные ТЦК бьют мужчину по голове и силой заталкивают его в машину в Черниговской области. ВИДЕО
В поселке Сосница Черниговской области военнослужащие ТЦК применили физическую силу к мужчине во время проведения мероприятий оповещения. В терцентре проводят служебное расследование относительно превышения полномочий.
Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.
"В сети распространяется видео, на котором зафиксировано вероятное превышение служебных полномочий с применением физической силы военнослужащими одного из отделов РТЦК и СП Черниговщины. Сообщаем, что по этому факту назначено служебное расследование с целью установления всех обстоятельств, причин инцидента и лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.
По предварительной информации, военнослужащие ТЦК и СП намеревались проверить военно-учетные документы у мужчин, на что те начали демонстрировать провокационное поведение, отметили в терцентре.
"После длительного диалога один из них согласился проследовать в ТЦК и СП, а по прибытии - пожаловался на боль в плече и заявил о вероятном переломе. Бригада скорой помощи доставила гражданина в медицинское учреждение. По результатам обследования и рентгенологического исследования дежурный врач-хирург не обнаружил повреждений, которые бы подтвердили указанные жалобы", - пояснили там.
Как говорится в сообщении, мужчина находился в розыске за уклонение от выполнения воинского долга по мобилизации.
Военнослужащие предложили ему проехать в ТЦК и СП, на что он начал вести себя агрессивно и ударил одного из военнослужащих в ногу, пытаясь убежать.
В ТЦК отметили, что военнослужащий, к которому была применена сила, является участником боевых действий, переведенным в ТЦК и СП после ранения. Удар пришелся именно на ногу, которая получила ранение во время выполнения им боевых задач на фронте.
Руководство областного ТЦК и СП заявило, что не "поддерживает превышение полномочий со стороны своих работников", но "осуждает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих".
В ТЦК отметили, по результатам расследования виновные военные будут привлечены к ответственности.
А должно быть: осуждает и противодействует превышению полномочий и нарушению УК Украины со стороны своих работников", но "не поддерживает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих"
Правда, опісля їм вже буде однаково.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ojC75IxHo
Шпигунську владу зєлі геть. Вибори
Куди там ухилянтам до героїв, що тримають інформаційний фронт.
Мало люлей дали, я б підпіг та допоміг би військовим справитись з цим ЗЛОДІЄМ.
Іноді дивлюся один опозіційний кавказький телеграм канал - там точно так відловлюють хлопців кадирівці на війну.
Тобто методи однакови , там кадирівці, а в Украйні "тцк" і "поліція" на підхваті викрадають громадян.
Як говориться : служи дурачек -получишь значек.
Ізраїль - це не приклад для нормалькой країни.