17 734 286

Военные ТЦК бьют мужчину по голове и силой заталкивают его в машину в Черниговской области. ВИДЕО

В поселке Сосница Черниговской области военнослужащие ТЦК применили физическую силу к мужчине во время проведения мероприятий оповещения. В терцентре проводят служебное расследование относительно превышения полномочий.

Об этом сообщает Черниговский областной ТЦК и СП на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

"В сети распространяется видео, на котором зафиксировано вероятное превышение служебных полномочий с применением физической силы военнослужащими одного из отделов РТЦК и СП Черниговщины. Сообщаем, что по этому факту назначено служебное расследование с целью установления всех обстоятельств, причин инцидента и лиц, причастных к нему", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, военнослужащие ТЦК и СП намеревались проверить военно-учетные документы у мужчин, на что те начали демонстрировать провокационное поведение, отметили в терцентре.

"После длительного диалога один из них согласился проследовать в ТЦК и СП, а по прибытии - пожаловался на боль в плече и заявил о вероятном переломе. Бригада скорой помощи доставила гражданина в медицинское учреждение. По результатам обследования и рентгенологического исследования дежурный врач-хирург не обнаружил повреждений, которые бы подтвердили указанные жалобы", - пояснили там.

Как говорится в сообщении, мужчина находился в розыске за уклонение от выполнения воинского долга по мобилизации.

Военнослужащие предложили ему проехать в ТЦК и СП, на что он начал вести себя агрессивно и ударил одного из военнослужащих в ногу, пытаясь убежать.

В ТЦК отметили, что военнослужащий, к которому была применена сила, является участником боевых действий, переведенным в ТЦК и СП после ранения. Удар пришелся именно на ногу, которая получила ранение во время выполнения им боевых задач на фронте.

Руководство областного ТЦК и СП заявило, что не "поддерживает превышение полномочий со стороны своих работников", но "осуждает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих".

В ТЦК отметили, по результатам расследования виновные военные будут привлечены к ответственности.

ТЦК в Черниговской области силой задержали мужчину: реакция терцентра

Автор: 

избиение (9863) ТЦК (760) Черниговская область (1278) Корюковский район (26) Сосница (1)
Топ комментарии
+32
Підбіг і почав бити по пораненій нозі. Міг би по здоровій, але ось така підла натура - бив по пораненій. Та й не тільки по пораненій нозі бив - там на відео добре видно, як він військовослужбовцю зацідив головою об кулак. Звір в людській подобі.
19.06.2025 16:16 Ответить
19.06.2025 16:16 Ответить
+30
А ти не подумав, що кацапський ухилянт добровільно підписав контракт і взяв чималу суму грошей, яку зараз його змушують відробити. А український "ухилянт" звичайна людина, яка все життя працювала і сплачувала податки за які держава утримувала армію "захисників". А коли почалася війна , всі ці "захисники" сховалися за бронею, а замість себе на війну почали виловлювати тих за чий рахунок вони весь час жили тау жирували.
19.06.2025 17:02 Ответить
19.06.2025 17:02 Ответить
+24
Ви не розумієте: єто другоє. Нам нав"язують хвору та збочену ідеологію і нові моральні цінності. Якщо тебе вбила ворожа ракета у власному будинку то ти ухилянт, якщо на фронті герой і неважливо чим ти займався перед смертю і де був корисніший державі. Силова мобілізація та побиття від ТЦК - прояв патріотизму, а якщо тебе поб"ють та мобілізують буряти ( в майбутньому ) - зрада Вітчизни.
19.06.2025 16:57 Ответить
19.06.2025 16:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
не "поддерживает превышение полномочий со стороны своих работников", но "осуждает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих". Источник: https://censor.net/ru/v3558824
А должно быть: осуждает и противодействует превышению полномочий и нарушению УК Украины со стороны своих работников", но "не поддерживает нарушение воинского долга и насилие в отношении военнослужащих"
19.06.2025 17:38 Ответить
19.06.2025 17:38 Ответить
От ви всі, хто каже "або загинути на фронті, або в тилу від шахеда, або під Варшавою" - ви розумієте, що при незмінній "загинути" люди схильні вибрати варіант, в якому можна пожити подовше?) Ну така вже людська натура, принаймні у більшості.
19.06.2025 17:38 Ответить
19.06.2025 17:38 Ответить
На жаль всі ці потужні патріоти та незламні нафронтники не дружать з логікою. Вони не розуміють, що для пересічного українця не має різниці хто його поб"є та відправить в окоп, але буряти- майбутнє, а рідний тцкун- сьогодення. Звісно , що людина вибере бурята який ще не прийшов, а не тцкуна, який вже тягне тебе на війну.
19.06.2025 18:11 Ответить
19.06.2025 18:11 Ответить
А мали б ставити в пріоритет спосіб загинути: героїчно, чи не дуже.
Правда, опісля їм вже буде однаково.
19.06.2025 19:32 Ответить
19.06.2025 19:32 Ответить
В пріоритет взагалі б мали ставити сам факт - Батьківщина вище за твоє життя, заради неї не шкода й вмерти, незалежно від того яка вона. Інша річ, що ця ідея у 21 сторіччі чомусь не заходить (і не тільки в Україні, дивлячись по опитуваннях). А в Україні тим більше - особливо коли є касти цінних для держави й лохів. Але то вже таке, нюанси.
19.06.2025 20:29 Ответить
19.06.2025 20:29 Ответить
То, що ви описали, фашизмом називають. То я так, для проформи.
19.06.2025 20:55 Ответить
19.06.2025 20:55 Ответить
Ні, це патріотизм.
19.06.2025 20:58 Ответить
19.06.2025 20:58 Ответить
Такі ідеї працювали за Наполеона, вмирали за імператора та вільну Францію. І трошки пізніше, в 30-х роках в Європі такі приколи були, але вже за життєвий простір, революцію, вождя... В 21 сторіччі ця ідея не заходить, можливо десь в Африці чи на росії така ідея що Батьківщина вище за життя працює. Зараз капіталізм, ринкова економіка, не можна оцінювати абстрактні поняття (нехай навіть патріотичного змісту) з цілком реальним життям, яке для індивіда є найдорожчим.
19.06.2025 22:16 Ответить
19.06.2025 22:16 Ответить
Відношення військовослужбовців ТЦК до ухилянтів таке, на яке вони заслуговують. Поводься як законослухняний громадянин і відношення до тебе зміниться.
19.06.2025 17:52 Ответить
19.06.2025 17:52 Ответить
Гурєєв, а з тобою тцк як поводяться? Чи ти їм не цікавий, бо старий дід, і можеш тут потужно воювати язиком з дивана?
19.06.2025 18:08 Ответить
19.06.2025 18:08 Ответить
90% чоловіків які підлягають мобілізації сидять і чекають своєї черги на дивані. А на відео 100% клятий ухилянт.
19.06.2025 19:05 Ответить
19.06.2025 19:05 Ответить
Крилова в школі вивчав? Оце рівно те що ти написав.

19.06.2025 18:08 Ответить
19.06.2025 18:08 Ответить
То ж ти ***** тут вовком представив? Чи в твоїх мізках то ТЦК?
19.06.2025 19:41 Ответить
19.06.2025 19:41 Ответить
Здавалося б до чого тут ***** кацапське... Ти хоч читав коментар на який я відповів? Ну а як у твоєму, прости господи, мозку звуться ті, хто гуртом киздять цивільного, більш того свого співвітчизника, до того ж прикриваючись патріотизмом? Хоча ти правий, ТЦКуни то не вовки, то сцикливі шакали.
19.06.2025 20:45 Ответить
19.06.2025 20:45 Ответить
В Харкові вже бачили відношення тцкуна до вчителя з відстрочкою. Виявляється, що навіть ангельска законослухняність не врятує від тцкунівського кулака в живіт , тому що тцкун відчуває свою повну безкарність та перевагу над звичайним громадянином.
19.06.2025 18:15 Ответить
19.06.2025 18:15 Ответить
Так той ТЦКун бичара бив хлопця бо в нього телефону не було. Там еталонний жлобський фейс що характеризує всю цю контору.
https://www.youtube.com/watch?v=Q8ojC75IxHo
19.06.2025 18:23 Ответить
19.06.2025 18:23 Ответить
Ви б під час оповіщення менше писали пости і більше дивилися на вулиці. Поки написали, прогавили двох чолов'яг. Начальник пакувальної дільниці поставить клізму на 7 відер.
19.06.2025 18:40 Ответить
19.06.2025 18:40 Ответить
Якби всі унтерменші приходили до газових камер добровільно - не було б жодної потреби у "зондеркомандах" і "концтаборах".
19.06.2025 19:35 Ответить
19.06.2025 19:35 Ответить
Хто то є - законослухняний громадянин, то є чиновник чи депутат?
19.06.2025 22:17 Ответить
19.06.2025 22:17 Ответить
Звичайно не можна так казати і я вибачаюсь, але цей чоловік схожий на якогось доходягу. І мабуть зловживає алькогольними напоями. А потім в мережі відоси, як перелякана людина копає могилу для пляшки, бо бачте він не може в наряд піти, бо нажреться і засне
19.06.2025 18:10 Ответить
19.06.2025 18:10 Ответить
Так було відео де військовий каже що з десяти людей котрих ТЦКуни йм привозять, один, максимум два дійсно можуть якісь завдання виконувати. Решта або хронічно хворі, або білочники, або торчки. І вони наче є, і штат наче повний, але тупо баласт бо доручити він їм нічого не може.
19.06.2025 18:16 Ответить
19.06.2025 18:16 Ответить
Краще українець, аніж бурят-чужинець!
19.06.2025 18:11 Ответить
19.06.2025 18:11 Ответить
Звучить як тост
19.06.2025 18:29 Ответить
19.06.2025 18:29 Ответить
Висловлю свою думку пенса. Державу треба захищати, але хочу нагадати. Коли почалась війна, то до воєнкоматів стояли черги. Людей записували, а потім всі папери викидали у смітник. Тобто відбувавсь відвертий саботаж.Це злочин. Поступово добровольців, що наполягли на своїй мобілізації, винищували в дебільних "ні шагу назад", як було в Угледарі, коли поранених просто кинули і їх росіяни розстріляли, а можна було їх евакуювати вчасно. Це другий злочин. Ну і сама примусова мобілізація - злочин. Бо як можна примусити когось вбивати когось? Все це має бути вмотивоване, але кожен має віддати від себе частку Державі. Не хочеш воювати? Альтернативна служба за їжу. Ухиляєшся і від альтернативної служби? Стаєш недогромадянином, який не може працювати на керівних посадах, силовиком, правником, вихователем, приймати участь у виборах всіх рівнів. Де тут примус? Нема примусу. Але влада пішла шляхом знищення патріотичного духу населення - примусово ловить і загоняє людей на передову, де з них користі - НУЛЬ. Це третій злочин шпигунської влади, яка працює на паРашу.

Шпигунську владу зєлі геть. Вибори
19.06.2025 18:36 Ответить
19.06.2025 18:36 Ответить
Шо ти ниєш тут? На ***** працюєш? Засунь оту херню про альтернативну службу в унітаз! Хтось з передка не вилазить, а якесь лайно відітєлі нє для того растілось! Вилізло тут із сторінкою дрищавих помиїв!
19.06.2025 19:39 Ответить
19.06.2025 19:39 Ответить
Ти, мабуть, дебіл? Розумію. Але тому, хто навчив тебе користуватись інетом, морду б набив
19.06.2025 20:02 Ответить
19.06.2025 20:02 Ответить
Хтось з передка не вилазить, а хтось героїчно комментарів строчить!

Куди там ухилянтам до героїв, що тримають інформаційний фронт.
19.06.2025 20:24 Ответить
19.06.2025 20:24 Ответить
Такі пости самокритичні... Похвально! Біжи тому ухилянту дупу зеленкою замаж...
19.06.2025 21:17 Ответить
19.06.2025 21:17 Ответить
Коли ти, клоун, ще воювати встигаєш? Захисник ти наш...
19.06.2025 21:24 Ответить
19.06.2025 21:24 Ответить
І звичайно ж синок Авакова - "Труха", підспівувач ОПи.
19.06.2025 18:46 Ответить
19.06.2025 18:46 Ответить
На нари верховного ішака!
19.06.2025 18:50 Ответить
19.06.2025 18:50 Ответить
Ніхто з українців не повірить цьому ганебному відео, однозначно знятому на кацапській кіностудії, де начебто покидьок з ТЦК б'є громадянина України. По-перше, всім відомо, що в ТЦК служать виключно заслужені ветерани, практично каліки, які фізично не можуть підняти руку на цивільного. По-друге, якщо добре придивитися, то можна побачити, що в ролях працівників ТЦК знялися актори-буряти.
19.06.2025 18:56 Ответить
19.06.2025 18:56 Ответить
Шо ти тут стібеся? Дрища та ухилянта відмазуєш? Мабуть саме таке?
19.06.2025 19:34 Ответить
19.06.2025 19:34 Ответить
19.06.2025 20:09 Ответить
19.06.2025 20:09 Ответить
Все вже вирішилося. Тим двом висунули звинувачення у перевищенні повноважень. Вони хотіли мобілізуватися, але не пройшли ВЛК. Обом написали діагнози - кондоми від природи, не лікується. З ганьбою списали.
19.06.2025 18:59 Ответить
19.06.2025 18:59 Ответить
Не чоловіка, а злочинця - ухилянта. Якщо якась дурна падла скаже шо "визнати ухилянтом можна тільки через суд", то тваринам нагадую що у розшук подають якраз злочинців ухилянтів через суд.

Мало люлей дали, я б підпіг та допоміг би військовим справитись з цим ЗЛОДІЄМ.
19.06.2025 19:03 Ответить
19.06.2025 19:03 Ответить
А де записатись щоб тримати інформаційний фронт, поки всякі невдахи в окопах? Я теж хочу з дивану сьрочити коментарі і називати всіх ухилянтами
19.06.2025 20:26 Ответить
19.06.2025 20:26 Ответить
Просто дотримуйся чинного законодавства, вчасно обнови данні та пройти ВЛК, сідай на діван і строчи коменти, бо мобілізаційний ресурс ще 3 000 000 як мінімум, а наші учєбки не можуть переварити навіть 30 000.
19.06.2025 21:09 Ответить
19.06.2025 21:09 Ответить
А что он упирается и не показывает документы? Представил бы он нормально документы - и никто бы его не тронул. Это как если бы водитель не представил полицейскому права и стал бы выпендриваться - и сколько "защитничков" встали бы сразу на сторону водителя: "Ну, подумаешь, прав у него с собой не было, всё-равно его задерживать не имели права".. )
19.06.2025 19:10 Ответить
19.06.2025 19:10 Ответить
А чого ці євреї вимахувались? Всього лиш потрібно було нашити зірку на рукав
19.06.2025 20:27 Ответить
19.06.2025 20:27 Ответить
Это ты о чём?
19.06.2025 21:36 Ответить
19.06.2025 21:36 Ответить
Захисники дрищів та ухилянтів - такі самі дрищі та ухилянти ще й кацапня! А як його ще затримати, коли воно не пройшло ВЛК, не відмітилось в Резерві, косить, ховається, а при затриманні відбивається?
19.06.2025 19:31 Ответить
19.06.2025 19:31 Ответить
Дімон, в якій бригаді воюєш?
19.06.2025 20:11 Ответить
19.06.2025 20:11 Ответить
Навіщо тобі? Ти ж все одно під диваном ховаєшся та на вулицю під мамкиною спідницею виходиш...
19.06.2025 20:21 Ответить
19.06.2025 20:21 Ответить
В російській гвардії служив. Відставної кози барабанщіком
19.06.2025 20:28 Ответить
19.06.2025 20:28 Ответить
Ти, гнида, з окопа строчеш? Ти, кацапюра смердяча, навмисно забиваєш кілок в українське суспільство? Щоб посіяти розбрат? Отримаєш кілок осиновий собі у спину, гнида
19.06.2025 20:12 Ответить
19.06.2025 20:12 Ответить
Ти гнида з кацапії строчиш, на ***** тут підпрацьовуєш? Фсьопропальщики та дрищі довбані повилазили нити за такого ж дрища! Біжи в фсб ***** тобі фублів насипе
19.06.2025 20:18 Ответить
19.06.2025 20:18 Ответить
Ну в мене два Майдани, на останньому три переломи, дивом вижив. А ти, чому з грудей собі пил вибиваєш? Служив?
19.06.2025 20:24 Ответить
19.06.2025 20:24 Ответить
То в мене 2 Майдани та опіки від мусорських гранат! Та ти нитик там і не міг бути, якщо тут за ухилянтів топиш! Жоден Майданівець собі не дозволить такої ганьби! А бригада моя 28! Заткни пельку, брехло!
19.06.2025 20:30 Ответить
19.06.2025 20:30 Ответить
Ну я вже по віку не служу, але ще зможу дещо. За ухилянтів не топлю, бо мій син служить. Але дебілів на дух не виношу. Бо вони такі "патріотичні", а як ковернеш паличкою, а звідти смердить брехнею. В якій сотні був на Майдані і де вона знаходилась?
19.06.2025 20:41 Ответить
19.06.2025 20:41 Ответить
Варта Руху! Юрта навпроти головпоштамту! Та навіщо то тобі? Ти ж не був там. Звідки тобі знати? Може приїздив пофоткатись? Жоден Майданівець не буде топити за обіссяних ухилянтів... Діду, йди на диван!
19.06.2025 21:12 Ответить
19.06.2025 21:12 Ответить
Кому ти чешеш, пі*дабол. Сутками среш на Цензорі, вояка х*єв.
19.06.2025 20:47 Ответить
19.06.2025 20:47 Ответить
А хто тобі сказав, що я зараз на фронті, хоча недавно був під Покровськом? Серете тут ви, захисники ухилянтів та бздунів!
19.06.2025 21:01 Ответить
19.06.2025 21:01 Ответить
Ясно. Ще один нафронтовик.
19.06.2025 21:11 Ответить
19.06.2025 21:11 Ответить
Ще один ухилянт виліз понити... Ти хто таке?
19.06.2025 21:19 Ответить
19.06.2025 21:19 Ответить
Той хто тебе трахає.
19.06.2025 21:21 Ответить
19.06.2025 21:21 Ответить
Це в тебе такі підарські уяви? Та поки що ти в ***** смокчеш, прокинься додік
19.06.2025 21:29 Ответить
19.06.2025 21:29 Ответить
Таких як ти політруків-пропагандистів за кілометр видно. Здавай зміну.
19.06.2025 21:30 Ответить
19.06.2025 21:30 Ответить
28ма під покровськом? 😳
20.06.2025 10:09 Ответить
20.06.2025 10:09 Ответить
Я в ній служив! Саперний бат! Мехвод! Я зараз не воюю! Під Покровськом був по справах енергетики!
20.06.2025 18:27 Ответить
20.06.2025 18:27 Ответить
ясно )
21.06.2025 07:44 Ответить
21.06.2025 07:44 Ответить
Мало дали ухилянту!
19.06.2025 19:55 Ответить
19.06.2025 19:55 Ответить
Так це ти був, Дмитро? Ну гаразд, отримаєш ще
19.06.2025 20:20 Ответить
19.06.2025 20:20 Ответить
Слухай, у ***** є ************ дімон-айфон. Теж таке грізне в тирнеті як ти))) То не твій братан? Чучело русняве, ти вже давно спалилося! Здрисни! Фублів тобі не заплатять...
19.06.2025 20:25 Ответить
19.06.2025 20:25 Ответить
Так де ти служиш(чи служив), Дмитре?
19.06.2025 20:36 Ответить
19.06.2025 20:36 Ответить
Досить писати дурниці. Почитайте присягу ЗСУ та поліції. Хто давав обіцяння захищати народ та Конституцію? Якщо ТЦК та поліція не захищає Конституцію, то вони є зрадники. До речі 24 стаття конституції гарантує рівні права не залежно яка у людини шкіра, чи до якої партії вони приналежності, чи скільки в кого грошей. То чому ТЦК не всі рівні? До речі, яка стаття Конституції України дозволяє знущатися з людей? А якщо Конституція в Україні на паузі, в такому разі на що Україні мати гаранта Конституції?
19.06.2025 20:01 Ответить
19.06.2025 20:01 Ответить
Гарант Конституції, щоб крав і брехав
19.06.2025 20:21 Ответить
19.06.2025 20:21 Ответить
19.06.2025 20:30 Ответить
19.06.2025 20:30 Ответить
19.06.2025 21:23 Ответить
19.06.2025 21:23 Ответить
ТЦК инстинктивно не воспринимается как силовой орган. Отношение как контролёрам в общественном транспорте. С ними можно подраться, п ослать.
19.06.2025 21:39 Ответить
19.06.2025 21:39 Ответить
Спросите знакомых на оккупированной территории, есть ли там проблемы с ТЦК?
19.06.2025 22:06 Ответить
19.06.2025 22:06 Ответить
На окупованих територіях рашисти нікого ні про що не питають. Там розмов про якісь права просто не існує. За шквари і в військомат. Будеш сперечатися - втратиш здоров'я. Тушкою або чучелом привезуть в військомат, або прямо в військову частину. Нагадаю на окупованих територіях жити без рашистського паспорту неможливо. Отримав паспорт - повинен стати на військовий облік. Тобто без військового обліку ти там не зможеш працювати, заробляти щоб вижити.
20.06.2025 05:26 Ответить
20.06.2025 05:26 Ответить
Я ж про це і кажу. Усі ці крики, що ТЦК порушують закон ні до чого. Вони б не порушували, якщо б не порушували його ці ссикуни, яких вони пакують. Якщо не буде ТЦК, то буде воєнкомат ВС РФ, і хто ховався, підуть штурмувати Варшаву.
20.06.2025 14:32 Ответить
20.06.2025 14:32 Ответить
Порох, Порох - от так треба було зеленскому вручати повістки у свій час - наскіки було б меньше крові та смертей. Можливо йього б навіть нагородили, посмертно.
19.06.2025 23:27 Ответить
19.06.2025 23:27 Ответить
Стопудово.
20.06.2025 18:52 Ответить
20.06.2025 18:52 Ответить
Так зване "тцк"- це "технологія" , яка прийшла в Україну з рф.
Іноді дивлюся один опозіційний кавказький телеграм канал - там точно так відловлюють хлопців кадирівці на війну.
Тобто методи однакови , там кадирівці, а в Украйні "тцк" і "поліція" на підхваті викрадають громадян.
19.06.2025 23:33 Ответить
19.06.2025 23:33 Ответить
Що військомат, що ТЦК... без різниці. Питання не до ТЦК... питання до вас громадяне-виборці! Ви обрали вову зеленського по пріколу... ось вам вова зеленський ТЦК і влаштував... Замість того, щоб діяльність ТЦК, ВЛК законодавчо врегулювати -зелепідари язики в жопи позатикали. Це прямий обов'язок влади - вирішувати такі проблеми. Тому звертайтеся до Зеленського - чому так відбувається і що він зробив щоб такої хєрні не було?! Примусова мобілізація у будьякому випадку буде. Жодна країна не воювала виключно добровольцями. Це нереально. Он в Ізраілі дівчата служать у війську, та зараз намагаються ортодоксальних євреїв почати залучати до війська...
20.06.2025 05:33 Ответить
20.06.2025 05:33 Ответить
Питання до виборців бути може тільки одне: - чому ви таки лохи, що когось обираєте?
20.06.2025 08:12 Ответить
20.06.2025 08:12 Ответить
Ізраїль - величезна військова база замаскована під "країну", а місцевих мешканців відволікають від цього розуміння важкою працею по дванадцять годин , шість днів на тиждень.
Як говориться : служи дурачек -получишь значек.
Ізраїль - це не приклад для нормалькой країни.
20.06.2025 08:20 Ответить
20.06.2025 08:20 Ответить
Якщо не приведи господь прийдуть московськи окупанти, то вони з такими церемонитися не будуть. Усіх без емоцій мобілізують та поженуть бути м'ясом у Польщі та Балтії.
20.06.2025 00:07 Ответить
20.06.2025 00:07 Ответить
Замініть ТЦК на ТРО. Нема довіри народу до ТЦК.
20.06.2025 01:38 Ответить
20.06.2025 01:38 Ответить
два бика в формі, які сцуться самі йти, зловили доходягу і намагаються його відправити замість себе
20.06.2025 09:24 Ответить
20.06.2025 09:24 Ответить
Інформування та соц підтримка
21.07.2025 11:46 Ответить
21.07.2025 11:46 Ответить
Страница 3 из 3
 
 