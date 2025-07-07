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Новости Фото Обнаружение тел около границы
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Тело мужчины обнаружили в горах недалеко от границы с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

Сегодня, 7 июля, во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Пограничники обнаружили тело мужчины возле границы

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Как отмечается, об обнаружении тела пограничники проинформировали представителей полиции. Причины смерти, а также личность погибшего будет установлена после проведения соответствующих экспертных исследований.

В ГПСУ отметили, что во время военного положения возросло количество случаев, когда гибнут лица, пытавшиеся незаконно пересечь границу.

"Речь, преимущественно, о мужчинах мобилизационного возраста, которые по указаниям организаторов незаконной переправки лиц через границу или самостоятельно выбирали маршруты через опасные труднопроходимые участки. Такие мужчины могут стать жертвами непогоды, сложного рельефа, стремительных течений, диких животных", - добавили пограничники.

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Также в Госпогранслужбе сообщили, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники Западного регионального управления обнаружили в горах почти два десятка тел погибших мужчин.

Автор: 

Госпогранслужба (6666) граница (5314) смерть (9261)


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Топ комментарии
+3
із серцевою недостатністю у гори йти не можно.
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07.07.2025 16:12 Ответить
+3
А на передову - цілком...
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07.07.2025 16:21 Ответить
+1
Помер від переохолодження?
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07.07.2025 16:19 Ответить
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із серцевою недостатністю у гори йти не можно.
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07.07.2025 16:12 Ответить
А на передову - цілком...
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07.07.2025 16:21 Ответить
ну у нас фронти, слава Богу, не по горам проходять. Та і медикі там є, і аптечки у кожного біця, і навіть воду можуть з коптера скинуть.
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07.07.2025 16:35 Ответить
Тобто, на передовій, фактично, курорт. А дурні ухилянти цього не розуміють...
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07.07.2025 16:43 Ответить
И чем медик и аптечка помогут при инфаркте? Что такое сер.недост. и какие бывают виды её вы хоть знаете?
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07.07.2025 17:09 Ответить
а, ну тоді так. Тоді можно займатиь альпінізмом. Ну, або парапланеризмом.
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07.07.2025 17:17 Ответить
Не можна.
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07.07.2025 17:18 Ответить
а от він був впевнений що можно.
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07.07.2025 17:22 Ответить
Человек сам сделал свой выбор. Это его жизнь, поэтому распоряжаться ей он может как ему захочется.
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07.07.2025 17:34 Ответить
яж і кажу, що можно займатись і альпінізмом, і рафтінгом, і парапланеризмом... і серцева недостатність цьому не може завадити, бо це його вибір.
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07.07.2025 17:40 Ответить
Можно, только не долго.
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07.07.2025 17:50 Ответить
Інфарктника чи інваліда після операції на серці навряд чи у військо відправлять-члени влк сильно ризикують у разі чого. Але якщо відправили до війська з серцевою недостатністю : на фронті попадються і не дуже розумні командири, але саме на передовій більшість-це адекватні. Бійця із серцевою недостатністю такий командир свідомо не відправить в окоп, бліндаж, чи на штурм, бо користі від такого бійця може не бути. І сам може загинути, і інших цим підставити може. Робота у військових є не тільки на нулі.
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07.07.2025 16:56 Ответить
Це ти про яку армію написав? Бо не про українську точно...
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07.07.2025 17:02 Ответить
Саме про неї-знаю особисто по собі, коли мене ротний ще у 22-му не пустив на нуль через загострення стану здоров'я, хоча я сам хотів. А ти звідки про українську знаєш точно ?
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07.07.2025 17:16 Ответить
Особисто по собі? Ще один...
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07.07.2025 17:18 Ответить
Ти з сєкти свідків тих, що усі хто пишуть що були на фронті-брехуни ? Тобі записи у моєму військовому квитку показати ? Якщо те що я кажу правда-готвий у військо добровільно піти ? Чи з Британії літаки не літають в Україну, тож не приїдеш ?
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07.07.2025 17:29 Ответить
"Новасті Данбаса" пішут.
Їх можно у Британію виписати.
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07.07.2025 17:19 Ответить
можливо плюс виснаження і обезводнення, колись ходили туди влітку, жарко і з потом швидко втрачаєш воду в організмі, а наверху її немає від слова зовсім, міні-струмки поодинокі якщо і є то внизу і ще треба знати де вони...
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07.07.2025 16:31 Ответить
взимку знов підуть без лавинних шнурів ті, хто погано плаває.
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07.07.2025 16:36 Ответить
Помер від переохолодження?
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07.07.2025 16:19 Ответить
Или помогли переохладиться. Фото обычно размыты, кацапы на куски разлетаются-тех показываю, а тут даже со спины заблюрили.
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07.07.2025 17:21 Ответить
Скоріше за все.
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07.07.2025 17:23 Ответить
Страх сильніший за смерть .
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07.07.2025 16:28 Ответить
Щось про батальйони монако і різні заграничні корпуса, які від початку війни стоять на 0, нічого ніколи не пишуть і немає ніяких новин
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07.07.2025 17:41 Ответить
 
 