Тело мужчины обнаружили в горах недалеко от границы с Румынией, - ГПСУ. ФОТО

Сегодня, 7 июля, во время патрулирования высокогорного участка украинско-румынской границы военнослужащие отдела пограничной службы "Деловое" Мукачевского отряда обнаружили тело неизвестного мужчины.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, об обнаружении тела пограничники проинформировали представителей полиции. Причины смерти, а также личность погибшего будет установлена после проведения соответствующих экспертных исследований.

В ГПСУ отметили, что во время военного положения возросло количество случаев, когда гибнут лица, пытавшиеся незаконно пересечь границу.

"Речь, преимущественно, о мужчинах мобилизационного возраста, которые по указаниям организаторов незаконной переправки лиц через границу или самостоятельно выбирали маршруты через опасные труднопроходимые участки. Такие мужчины могут стать жертвами непогоды, сложного рельефа, стремительных течений, диких животных", - добавили пограничники.

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Также в Госпогранслужбе сообщили, что всего с начала полномасштабного вторжения России в Украину пограничники Западного регионального управления обнаружили в горах почти два десятка тел погибших мужчин.