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Новости Видео Утопленник в реке Тиса
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В Тисе на границе с Венгрией нашли тело - это уже 46-й случай за время войны, - ГПСУ. ВИДЕО

Сегодня утром во время мониторинга речного участка украинско-венгерской границы пограничный наряд отделения "Бодалово" Мукачевского пограничного отряда обнаружил тело человека в воде реки Тиса.

Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, погибший находился вблизи украинского берега. На место происшествия прибыли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Правоохранители устанавливают личность утопленника.

По данным пограничников, это уже 46-й случай обнаружения тела в реке Тиса с начала полномасштабного вторжения России в Украину.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский отметил пограничников наградами по случаю Дня ГПСУ. ВИДЕО

Автор: 

Госпогранслужба (6455) смерть (9229) уклонисты (849)


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Топ комментарии
+12
Гроші від нього отримані, а далі - кінці в воду...
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01.05.2025 11:19
+7
це дуже сумно! молоді, здорові хлопці гинуть!
хтось буде казати, що втік і таке інше....
але ж не бачу жодного потопельника серед депутатів/чиновників, які втекли - всі в Монако жирують

а саме вони і довели Україну з 2019 року від шашликів до війни, готувалися грабувати, а отримавши своє -втекли із дозволу зелених мразей

з концтабору два шляхи: або фронт, або Тиса!
а вертухаям - дозвілля, мільярда і тисячі загиблих із їх вини
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01.05.2025 11:25
+7
А сам чому не на фронті?
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01.05.2025 11:35
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01.05.2025 11:34 Ответить
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01.05.2025 12:13 Ответить
Політ тіла окупанта на кілька десятків метрів після удару українського дрона. ВIДЕО Джерело: https://censor.net/ua/v3549562
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01.05.2025 11:26 Ответить
Украина в крови от рашистских уродов, а настоящие украинцы уничтожают их, а не досматривают,

как ты.
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01.05.2025 11:30 Ответить
Гроші від нього отримані, а далі - кінці в воду...
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01.05.2025 11:19 Ответить
Харон роту формує.
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01.05.2025 11:20 Ответить
от довбодятли, плавати не вміють, а катапульту бояться?
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01.05.2025 11:24 Ответить
не всі вміють користуватись парашутами для бейс-джампінгу, а без парашутів теж не виживають.
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01.05.2025 11:43 Ответить
Я плавати навчився в 7 років. В дитинстві все літо на річці. Діти, які народилися після 2000х в епоху інтернетів річку в житті не бачили. Там тільки гаджети в руках тримали. Ось і топляться в Тисі, бо стали жертвами прогресу.
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01.05.2025 11:43 Ответить
Смішно може бути тільки дободятлу.
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01.05.2025 12:09 Ответить
А скільки за цей час втопилося в Південному Бузі?
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01.05.2025 11:22 Ответить
трагічно...
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01.05.2025 11:23 Ответить
що саме ?

смерть сцикуна не трагедія, а фарс

.
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01.05.2025 12:46 Ответить
А життя такого сцикуна як ти - трагіфарс
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01.05.2025 13:15 Ответить
це дуже сумно! молоді, здорові хлопці гинуть!
хтось буде казати, що втік і таке інше....
але ж не бачу жодного потопельника серед депутатів/чиновників, які втекли - всі в Монако жирують

а саме вони і довели Україну з 2019 року від шашликів до війни, готувалися грабувати, а отримавши своє -втекли із дозволу зелених мразей

з концтабору два шляхи: або фронт, або Тиса!
а вертухаям - дозвілля, мільярда і тисячі загиблих із їх вини
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01.05.2025 11:25 Ответить
Неужели это депутаты довели страну до такого, а может это вы довели, когда выбирали таких

депутатов?
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01.05.2025 11:29 Ответить
Ніколи натовп нічого не вирішував і не вирішує. Риба як гніє з голови, так і порядок починається тільки зверху і до низу. Запам*ятай це назавжди. Фрази типу-винні 7%, треба починати з себе, ми самі у всьому вині вимовляються долбаями і для долбаїв.
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01.05.2025 12:14 Ответить
Если для вас население страны это толпа, то говорить с вами не о чем.

Любая власть это зеркальное отражение народа, который её выбирает, плохая власть не причина,

она следствие безразличия и равнодушия народа, вот это вы запомните и запишите, чтобы не

забыли на будущее.
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01.05.2025 12:35 Ответить
Натовп це про баранів, а людина має свідомість та формує колективне її поле, яке має вектор своєї спрямованості. А якщо ти рахуєш що Українці стадо баранів, то про що жалітися, на дурня не потрібен ніж...
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01.05.2025 12:36 Ответить
Володя під німецьким прапором! дуже тобі вдячний, що ти обрав нам депутатів і поїхав від "цих депутатів"
Запрошую в Україну, візьмеш автомат та підеш воювати або боротися із депутатами.

Ти може теж через Тису поїхав чи є тим самим "депутатом"?
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01.05.2025 12:33 Ответить
Константин, который пишет под украинским флагом, но далеко не украинец!

Приглашаю вас в Германию, где вы будете рассказывать, почему вы постоянно выбираете воров во власть, а потом пытаетесь свалить всю вину за происходящее на них, очень хочется посмотреть, что вам скажут немцы, которые помогают вам своими деньгами.

Глупость тоже дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
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01.05.2025 12:39 Ответить
Володя, ви українців по розміру черепа визначаєте, чи українську досі не вивчили через брак освіти?!

не пересмикуйте, коли свою дурість виставляєте за чесноту!
і до чого тут німці до українських ворів, яких ви обрали і поїхали подалі?!

приїжджайте та насолоджуйтесь тим, що обрали і чого врешті достойні
а німцям подяка за допомогу всім біженцям! аби не пускали тих, хто за кловуна голосував
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01.05.2025 12:55 Ответить
Знание языка никогда не являлось показателем ума и вы тому яркий пример.

Если бы не я и не такие, как я, вы бы давно уже были не только в Тиссой, но и за Одером, а возможно и за Сеной.

Неблагодарность - это один из самых больших человеческих пороков, именно из-за таких

неблагодарных свиней, как вы, многие в Европе не хотят помогать Украине и украинцам.

Не утомляйте меня больше своими глупостями, вы никто и зовут вас никак.
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01.05.2025 13:09 Ответить
Я казав не про розум, а про освіту ("ум и образование" -по-кацапськи). У вас проблеми із розумінням базових понять.
Бути неосвіченим ніколи не було чеснотою, що ви і демонструєте.
Той, хто місить глину разом із меркель та шрьодером не може розказувати українцям, що їм робити. Той, хто будував Північні потоки, вливав мільярди євро в путєна.

Так що, володя, невдячна свиня тут, це - ти! бо Україна боронить тебе, щоб ти сладко спав та їв
А тепер - за кораблем, помічник х..уєв
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01.05.2025 13:21 Ответить
Ось тут я з Вами, пане не згоден! "Люди" (кацапи ), які виїхали з рашки років з 30- ть тому, досі не знають мови країни свого проживання, бо вважають, що це їм не до чого, це всі інші народи повинні приспособлюватьця до їх "величної кацапії", а не вони самі! 🤬
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01.05.2025 13:22 Ответить
Патріотизм нашої влади можна перевірити на смак, зробивши дегустацію сухпайків в пластикових кульках. Їжа насичена якоюсь хімією. Так дбають за здоров'я солдатів.
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01.05.2025 12:56 Ответить
я б навіть за гроші таке не писав би. фронт це покарання? тебе ніхто не тримає, можеш їхати до пуйлостану
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01.05.2025 11:30 Ответить
А сам чому не на фронті?
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01.05.2025 11:35 Ответить
чому я сам не на фронті? Не повіриш? Мені аж 59 років. В січні наступного - 60. Якщо дожевеш до мого віку може зрозумієш, як воно "воюється" в мої роки
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01.05.2025 11:41 Ответить
Ну я так і думав, в принципі. Вопросов больше нє імєю
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01.05.2025 11:44 Ответить
Та міг і не писати свій вік, і так ясно, що всі нафронтники і потужні воїни з дивану це 60+.
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01.05.2025 11:45 Ответить
а тобі я так розумію 15 років. Нє? ще в дитячому садочку? ню-ню
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01.05.2025 11:48 Ответить
Мені 23, і я нікого не ображаю, називаючи ухилянтом, нікого не закликаю йти і ризикувати життям за мене.

А такі діди як ти верещать, що всі навколо мають воювати, бо їм в цій країні жити і тд. А ти не хочеш взяти трохи відповідальності на себе за країну, яку "збудував" для нас?
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01.05.2025 11:55 Ответить
ти в свої 23 міг би бігом побігти захищати країну в якій народився та виріс. але сидиш чи стоїш та вчиш "жити" людину, яка старше тебе за віком. Я тобі не батько, який не навчив тебе поважати інших старших за віком бо судячи зі всього у тебе або батька ніколи не було, або він звичайний алкаш.
пишеш шо тобі 23? і сидиш досі вдома? я в 18 з гаком вже умів користуватися будь якою стрілецькою зброєю, яка була в навності. Та вбивав ворогів. І в 20 років я мав (досі маю) державні нагороди.
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01.05.2025 12:02 Ответить
Я тобі нічого не написав би, якби ти тут не розпоряджався долями інших людей.
Але ти як почав розказувати хто, що повинен робити, то так і не можеш зупинитися.
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01.05.2025 12:07 Ответить
і хто для тебе ворогами в тому віці були? афганці чи чеченці?
зараз вже контракт є для людей 60+ і можеш себе проявити
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01.05.2025 12:40 Ответить
а чому ти не в піторашці?
якщо ти проти того щоб люди на фронті захищали свою державу то ти свинособака і місце тобі на болотах.
Логічно же, правда? Все як вам ухилєсам подобається,чи ета другоє ?
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01.05.2025 11:55 Ответить
Чому тут всіх так хвилює, що роблять зі своїм життям інші? За собою дивися.
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01.05.2025 12:03 Ответить
А в російську армію підеш?
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01.05.2025 12:04 Ответить
ніби його хтось питати буде
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01.05.2025 12:23 Ответить
і справді, чому ?
чому люди які толерують ухилянтів завжди питають всіх чи на фронті вони чи ні?

мене мало хвилює що ти робиш зі своїм життям, мене хвилює навіщо ви корисні ідіоти толеруєте ухилянтів і робите з ссикунів героєв та борцунів за "свободу".
Ти правда віриш що кожен може порушувати закон якщо він заважає йому жити його краще життя так як він хоче?
А що б сталось коли всі захисники що зараз воюють в один день кинули позиції і поїхали через Тису - робити зі своїм життям те що вони хочуть?

оця твоя "справедливість" в стилі дворового урки "я роблю шо хочу і ти роби шо хочеш" - це не для соціуму в країні 21 сторічча. Навіть в 17 столітті вже так ніхто не жив.
тож краще переглянь критично свої моральні установки або хоча б не демоструй так явно свою дурість поки не порозумнішаєш
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01.05.2025 12:36 Ответить
пане Юрій, майже згоден!
але питання не в толеруванні, а у свободі, по-перше
і у рівноправності та справедливості, по-друге!

пишу цей комент, а за вікном гучно проноситься черговий довбограй на бмв
може син прокурора-інваліда чи мамина квіточка?!
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01.05.2025 12:43 Ответить
От з цим в нас великі проблеми, на жаль.
Та я власне розумію чому так - бо якщо б 100% умовних "Микол" таких як ми з вами і цей 23-річний "лібертаріанець" або служили або були б на обліку - тоді б виникли великі питання і до цих мажорчиків, чинуш та інших.
Саме тому на мою думку смарагдаві і влаштували із мобілізації цирк з вуличним відловом - щоб ширнармаси могли відсидітись по хатам, або відкупитись, а ловили вже тільки зовсім недбалих чи пофігістів.
Це і рейтинги влади не обвалює і мажорчиків рятує.
Але разом з тим формує в людей небезпечну думку що армія то такий великий штрафбат від якого треба просто переховуватись як партизан.
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01.05.2025 13:22 Ответить
11 років тому, коли кацапи почали окупацію України, вам було 48 років. Могли би піти воювати. Зараз мобілізують до 60, а 49 це набагато менший вік.
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01.05.2025 12:06 Ответить
а реєструватися навчився два місяці тому і так активно пишеш
враження, що пи*дун ти дядя
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01.05.2025 12:18 Ответить
не може. хоча незрозуміло чому не випускають ватоголових.
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01.05.2025 11:36 Ответить
То не покарання, то божія благодать мабуть
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01.05.2025 11:38 Ответить
так, Божія Благодать. Більше іжі буде, та чистого повітря
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01.05.2025 11:42 Ответить
войовничий дідусь, фронт - це не покарання, коли поруч із тобою стоїть той, кому було у 2014 році 49 років і він теж доброволець!

коли ти відчуваєш в окопі підтримку сина депутата, працівника ОП, журналіста, поліціянта та ДБРівця, поруч із тобою шановні науковці, студенти та митці, снаряди подає кловун із 95 квартала, а водієм працює звичайний суддя верховного суду

а вирішувати за людей, чи правильно вони вчинили, коли багатим - земля, а бідним - батьківщина, ти права не маєш

Слава всім воїнам, хто захищає Україну попри все!
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01.05.2025 12:38 Ответить
зараз розплачуся...
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01.05.2025 12:06 Ответить
У нас рабства немає , вірим лише лідору
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01.05.2025 11:28 Ответить
Як ржотся вазелінові?
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01.05.2025 11:36 Ответить
"ржотся" пуйлу в кремлі. пам'яті та розуму немає взагалі. після першого туру в 2019 різниця між Тимошенко та Порошенко складала аж 1.8%. А в другому турі голосували не за Зеленського,а проти Порошенка. Якби не було Зеленського Порошенко все одно програв би. А при Тимошенко було б взагали алєс капут.
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01.05.2025 11:39 Ответить
звісно тимошенчіха тупіша від зелі, інфа-сотка.
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01.05.2025 11:41 Ответить
Тимошенко була вже при владі Прем'єром, всі пам'ятають. Не дай Боже. Пуйло було б вже в Києві
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01.05.2025 11:44 Ответить
не було б пуйло в Києві. вона не дурна.
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01.05.2025 11:47 Ответить
так. вона не дурна але продажна
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01.05.2025 11:50 Ответить
теж в оман літала?
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01.05.2025 11:50 Ответить
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01.05.2025 12:08 Ответить
і що? я за неї не голосував
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01.05.2025 12:33 Ответить
Чому "Порошенко все одно програв би" ?
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01.05.2025 12:04 Ответить
так і знав, що зебіл, який обрав кловуна "проти парашенка", який убив брата ярмака
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01.05.2025 12:45 Ответить
немає жалю до таких хто або втопився, або втік, або з дому не виходить
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01.05.2025 11:36 Ответить
Немає жалю до кровожерливих дідів, як ти.
Йди і воюй, і не роби поправку на вік. Можеш туалети чистити, але хоч якусь користь принесеш.

А якщо ні, то не розказуй, як хтось повинен своїм життям розпоряджатися.
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01.05.2025 11:49 Ответить
а навіщо мені розповідати. Воно зробило свій вибір (про всіх до купи Сцикунів).
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01.05.2025 11:52 Ответить
нема жалю до ухилєсів які пердять з дивану про свої права поки їх сраки прикривають інші.
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01.05.2025 11:57 Ответить
утоп максим, то й х..й із ним !

горювати треба за загиблими від рашистів Воїнами та за цивільними, а НЕ за дристунами

той потопельник він сам обрав не боротьбу, а дурну смерть у Тисі

.
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01.05.2025 12:31 Ответить
Немає ніякого закону про заборону перетену кордону України. 👈
А чому якесь чмо ( чотириразовий ухилянт, актор першого російського телеканалу, екс- президент) зробив в Україні конц табір ??
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01.05.2025 11:42 Ответить
Якщо вже чоловіків не випускають, то і дівах теж потрібно не випускати. Випускати потрібно тільки пенсіонерів, хоч поживуть як люди
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01.05.2025 11:46 Ответить
пояснюю, саме тому і немає статті за перетин кордону, а лише адмін.відповідальність. Конц.табір - це вислів Сцикунів, Ухилянтів та Провокаторів.
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01.05.2025 11:47 Ответить
Тобі ж 60 лише наступного року, то ти вже 4 роки є ухилянтом. І як тобі? Не соромно? Інших на війну, а сам ухиляєшся - жалюгідно і огидно.
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01.05.2025 11:52 Ответить
та не 4, а три. з твоїх слів одразу зрозуміло шо ти або втік з країни одразу, або почав ховатися не виходячи з дому. Бо не знаєш що діється навкруги.
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01.05.2025 11:56 Ответить
Так чому ти 3 роки ухилявся?
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01.05.2025 12:03 Ответить
4 рік пішов. Такий старий, а такий дурний)
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01.05.2025 12:05 Ответить
А ще ж скоро можна буде 60+ підписувати контракти. І шо думаєте, місцеві "ви йдіть, а я б хоч зараз, але занадто старий" побіжать підписувати?)
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01.05.2025 12:20 Ответить
А скількох раки сжерли? Цікаво, коли оце потопало, аоно раділо шо втекло від мобілізації? Уявить, воно топне і оре - зате я не в ЗСУ!
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01.05.2025 12:28 Ответить
Кожна людина має одне єдине дане Господом Богом життя і вона має повне право за нього боротися і прожити це життя так як сама бажає, а не за вказівкою - Путлера або Зеленського......... Навіщо Ви глумитесь??? Це дуже сумно, що від безвиході українці змушені тікати від своїх же........
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01.05.2025 12:56 Ответить
Ну, от воно і розпорядилось так власним життям. Маю надію шо воно задоволено. Раки нажаль не задоволені, бо падаль витягли з Тиси. Раків шкода. А вихід завжди є. Вихіду нема тільки у дебілів.
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01.05.2025 13:01 Ответить
А ти чого, старий х** радієш? Чи знов, тобі 75, ти інвалід і воювати почав з другої світової?
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01.05.2025 13:21 Ответить
ТЦК?
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01.05.2025 12:53 Ответить
Бздун.
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01.05.2025 13:02 Ответить
ну не так уж и много...
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01.05.2025 12:56 Ответить
По официальным данным. По не официальным, которые иногда проскакивают в прессе, сче идет на цифры с тремя нулями.
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01.05.2025 13:21 Ответить
ехтіандри *****
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01.05.2025 13:03 Ответить
В Армии был бы живой. Вместо защиты родины, выбрал смерть в канаве.
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01.05.2025 13:20 Ответить
 
 