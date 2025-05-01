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В Тисе на границе с Венгрией нашли тело - это уже 46-й случай за время войны, - ГПСУ. ВИДЕО
Сегодня утром во время мониторинга речного участка украинско-венгерской границы пограничный наряд отделения "Бодалово" Мукачевского пограничного отряда обнаружил тело человека в воде реки Тиса.
Об этом сообщили в Госпогранслужбе, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, погибший находился вблизи украинского берега. На место происшествия прибыли представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции. Правоохранители устанавливают личность утопленника.
По данным пограничников, это уже 46-й случай обнаружения тела в реке Тиса с начала полномасштабного вторжения России в Украину.
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+12 віктор федорович #394174
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+7 Підлога Маккартні
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как ты.
смерть сцикуна не трагедія, а фарс
.
хтось буде казати, що втік і таке інше....
але ж не бачу жодного потопельника серед депутатів/чиновників, які втекли - всі в Монако жирують
а саме вони і довели Україну з 2019 року від шашликів до війни, готувалися грабувати, а отримавши своє -втекли із дозволу зелених мразей
з концтабору два шляхи: або фронт, або Тиса!
а вертухаям - дозвілля, мільярда і тисячі загиблих із їх вини
депутатов?
Любая власть это зеркальное отражение народа, который её выбирает, плохая власть не причина,
она следствие безразличия и равнодушия народа, вот это вы запомните и запишите, чтобы не
забыли на будущее.
Запрошую в Україну, візьмеш автомат та підеш воювати або боротися із депутатами.
Ти може теж через Тису поїхав чи є тим самим "депутатом"?
Приглашаю вас в Германию, где вы будете рассказывать, почему вы постоянно выбираете воров во власть, а потом пытаетесь свалить всю вину за происходящее на них, очень хочется посмотреть, что вам скажут немцы, которые помогают вам своими деньгами.
Глупость тоже дар Божий, но не следует им злоупотреблять.
не пересмикуйте, коли свою дурість виставляєте за чесноту!
і до чого тут німці до українських ворів, яких ви обрали і поїхали подалі?!
приїжджайте та насолоджуйтесь тим, що обрали і чого врешті достойні
а німцям подяка за допомогу всім біженцям! аби не пускали тих, хто за кловуна голосував
Если бы не я и не такие, как я, вы бы давно уже были не только в Тиссой, но и за Одером, а возможно и за Сеной.
Неблагодарность - это один из самых больших человеческих пороков, именно из-за таких
неблагодарных свиней, как вы, многие в Европе не хотят помогать Украине и украинцам.
Не утомляйте меня больше своими глупостями, вы никто и зовут вас никак.
Бути неосвіченим ніколи не було чеснотою, що ви і демонструєте.
Той, хто місить глину разом із меркель та шрьодером не може розказувати українцям, що їм робити. Той, хто будував Північні потоки, вливав мільярди євро в путєна.
Так що, володя, невдячна свиня тут, це - ти! бо Україна боронить тебе, щоб ти сладко спав та їв
А тепер - за кораблем, помічник х..уєв
А такі діди як ти верещать, що всі навколо мають воювати, бо їм в цій країні жити і тд. А ти не хочеш взяти трохи відповідальності на себе за країну, яку "збудував" для нас?
пишеш шо тобі 23? і сидиш досі вдома? я в 18 з гаком вже умів користуватися будь якою стрілецькою зброєю, яка була в навності. Та вбивав ворогів. І в 20 років я мав (досі маю) державні нагороди.
Але ти як почав розказувати хто, що повинен робити, то так і не можеш зупинитися.
зараз вже контракт є для людей 60+ і можеш себе проявити
якщо ти проти того щоб люди на фронті захищали свою державу то ти свинособака і місце тобі на болотах.
Логічно же, правда? Все як вам ухилєсам подобається,чи ета другоє ?
чому люди які толерують ухилянтів завжди питають всіх чи на фронті вони чи ні?
мене мало хвилює що ти робиш зі своїм життям, мене хвилює навіщо ви корисні ідіоти толеруєте ухилянтів і робите з ссикунів героєв та борцунів за "свободу".
Ти правда віриш що кожен може порушувати закон якщо він заважає йому жити його краще життя так як він хоче?
А що б сталось коли всі захисники що зараз воюють в один день кинули позиції і поїхали через Тису - робити зі своїм життям те що вони хочуть?
оця твоя "справедливість" в стилі дворового урки "я роблю шо хочу і ти роби шо хочеш" - це не для соціуму в країні 21 сторічча. Навіть в 17 столітті вже так ніхто не жив.
тож краще переглянь критично свої моральні установки або хоча б не демоструй так явно свою дурість поки не порозумнішаєш
але питання не в толеруванні, а у свободі, по-перше
і у рівноправності та справедливості, по-друге!
пишу цей комент, а за вікном гучно проноситься черговий довбограй на бмв
може син прокурора-інваліда чи мамина квіточка?!
Та я власне розумію чому так - бо якщо б 100% умовних "Микол" таких як ми з вами і цей 23-річний "лібертаріанець" або служили або були б на обліку - тоді б виникли великі питання і до цих мажорчиків, чинуш та інших.
Саме тому на мою думку смарагдаві і влаштували із мобілізації цирк з вуличним відловом - щоб ширнармаси могли відсидітись по хатам, або відкупитись, а ловили вже тільки зовсім недбалих чи пофігістів.
Це і рейтинги влади не обвалює і мажорчиків рятує.
Але разом з тим формує в людей небезпечну думку що армія то такий великий штрафбат від якого треба просто переховуватись як партизан.
враження, що пи*дун ти дядя
коли ти відчуваєш в окопі підтримку сина депутата, працівника ОП, журналіста, поліціянта та ДБРівця, поруч із тобою шановні науковці, студенти та митці, снаряди подає кловун із 95 квартала, а водієм працює звичайний суддя верховного суду
а вирішувати за людей, чи правильно вони вчинили, коли багатим - земля, а бідним - батьківщина, ти права не маєш
Слава всім воїнам, хто захищає Україну попри все!
Йди і воюй, і не роби поправку на вік. Можеш туалети чистити, але хоч якусь користь принесеш.
А якщо ні, то не розказуй, як хтось повинен своїм життям розпоряджатися.
горювати треба за загиблими від рашистів Воїнами та за цивільними, а НЕ за дристунами
той потопельник він сам обрав не боротьбу, а дурну смерть у Тисі
.
А чому якесь чмо ( чотириразовий ухилянт, актор першого російського телеканалу, екс- президент) зробив в Україні конц табір ??